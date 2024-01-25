«Атлетик» — «Барселона»: счет матча 4:2 (1:2), обзор голов

В матче четвертьфинала Кубка Испании междуиз Бильбао одержал домашнюю победу надсо счетом 4:2.

Уже на первой минуте нападающий Горка Гурусета вывел хозяев вперед.

«Барселона» ответила забитым мячом Роберта Левандовского на 26-й минуте, а еще спустя шесть минут вышла вперед после точного удара Ламина Ямала.

Сразу после перерыва Ойхан Сансет с передачи Нико Уильямса сделал счет 2:2.

До конца второго тайма больше голов забито не было и встреча перешла в экстра-таймы. В добавленное время к первому из них Иньяки Уильямс поразил ворота каталонцев. А на последних секундах встречи Нико Уильямс снял все вопросы о победителе.

Футбол. Испания. Кубок Дель Рей Атлетик — Барселона 4:2 Голы: 1:0 Горка Гурусета (1'), 1:1 Роберт Левандовски (26'), 1:2 Ламин Ямал (32'), 2:2 Ойан Сансет (49'), 3:2 Иньяки Уильямс (105 + 2') Атлетик: Хулен Агирресабала, Иньиго Лекуэ (Оскар де Маркос, 90'), Даниэль Вивиан, Айтор Паредес, Юри Берчиче, Микель Весга (Unai Gomez, 46'), Ойан Сансет, Нико Уильямс, Горка Гурусета (Асьер Вильялибре, 73'), Benat Prados (Андер Эррера, 90'), Malcom Adu Ares (Иньяки Уильямс, 59') Барселона: Игнасио Пенья, Алекс Бальде (Эктор Форт, 23'), Андреас Кристенсен (Пау Кубарси, 70'), Рональд Араухо, Жюль Кунде, Френки де Йонг, Илкай Гюндоган, Ферран Торрес, Роберт Левандовски (Жоау Фелиш, 78'), Ламин Ямал (Марк Гиу, 106'), Педри (Серхи Роберто, 99') Предупреждения: Андреас Кристенсен (17'), Xavi Hernandez (17'), Ойан Сансет (36'), Benat Prados (82'), Ферран Торрес (82'), Эктор Форт (84'), Ламин Ямал (95'), Андер Эррера (109'), Френки де Йонг (115'), Серхи Роберто (117')

«Атлетик» вышел в полуфинал Кубка Испании, куда ранее пробились «Мальорка» и «Реал Сосьедад».