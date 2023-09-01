Очередной «новый Месси» для «Барсы»: все, что нужно знать о Ламине Ямале

Лионель Месси, конечно, самый известный продукт «Ла Масии». Возможно, величайший футболист из когда-либо живших, Месси за свою 17-летнюю профессиональную карьеру в «Барселоне» забил 709 голов в 836 матчах, что сделало его лучшим бомбардиром клуба и игроком сыгравшем за каталонцев больше всего матчей.

Теперь «Барселона», возможно, нашла кого-то, у кого есть потенциал сделать карьеру ничуть не хуже, чем у аргентинца. Конечно, было бы преувеличением предполагать, что три «Золотых мяча», завоеванные Месси в 24 года, будут когда-либо будут повторены, но «Ла Масия» — это легендарная академия, способная творить невозможное.

Ламин Ямаль, которому всего 16 лет, уже готов и рвется в бой — суждено ли ему стать следующей суперзвездой, которая появится в «Барселоне»?

Левоногий правый вингер, небольшого роста и ловко владеющий мячом, Ламин Ямаль стал самым молодым игроком, когда-либо выступавшим за «Барселону» в Ла Лиге, когда он дебютировал за «блауграну» в победе над «Реалом Бетисом» со счетом 4:0 в апреле 2023 года. Ямал вступил в бой за четыре минуты до конца игры в возрасте 15 лет, девяти месяцев и 16 дней и всего через месяц завоевал свой первый титул в Ла Лиге.

В начале сезона 2023/24 Ямаль впервые вышел в стартовом составе за «Барселону» против «Кадиса» и «Вильярреала», и в матче против последнего он сделал две результативные передачи. При этом он стал самым молодым игроком, сделавшим результативную передачу в матче Ла Лиги — его вклад в игру был настолько велик, что он получил награду лучшего игрока матча.

«Он необыкновенный. Он удивляет нас всех и продолжает расти», — довольно промурлыкал Хави на послематчевой пресс-конференции.

«Рост, который он показал сегодня, был впечатляющим. Ему дали место в стартом составе, потому что мы верим, что он способен сделать разницу. Он очень скромный, много работает и любит футбол. Он умен и почти всегда принимает правильные решения. Это удивительно для человека, которому только что исполнилось 16 лет.

Я надеюсь, что он останется здесь в "Барсе" на долгие годы, потому что я думаю, что он игрок, который может определить эпоху, но давайте не будем поднимать шум раньше времени».

Ламин Ямаль globallookpress.com

Наставник «Барсы» Хави пригласил Ямаля тренироваться с основной командой в сентябре 2022 года, всего через пару месяцев после его 15-летия. Не потеряв головы из-за такой перспективы, Ямаль произвел впечатление на испанского тренера и преуспел, играя против таких футболистов, как Серхио Бускетс, Роберт Левандовский и Педри.

Из-за того, как «Барселона» управляет своими подростковыми командами, Ямаль фактически не играл в футбол в формате «11 на 11» до тех пор, пока не началась пандемия COVID-19, что подчеркивает, насколько он молод и неопытен в футбольном мире. Тем не менее, это явно не помешало ему до сих пор: левоногая звездочка хорошо адаптируется к взрослому футболу.

Явно воодушевленная талантом и очевидным потенциалом Ямаля, «Барселона» работает над тем, чтобы заключить с ним трехлетний контракт — максимальный срок контракта, разрешенный в Испании для игроков до 18 лет. Испанское издание Sport даже утверждает, что в контракт будет включен пункт об отступных в размере 1 миллиарда евро.

Ламин Ямаль globallookpress.com

Полное имя Ямаля — Ламин Ямаль Насарауи Эбана, он родился и вырос в Каталонии. Хотя Ямаль на протяжении всей своей молодой карьеры выступал в молодежных сборных Испании, есть вероятность, что он не будет играть за взрослую команду страны.

Ямаль, родившийся в семье марокканцев и выходцев из Экваториальной Гвинеи, вместо этого мог бы выбрать команду любой из этих стран. Однако это выглядит маловероятным, поскольку Испания уже планирует вызвать его в главную сборную и заиграть за нее всего в 16 лет.

Однако «Барселоне» следует быть осторожнее с авансами для Ямаля. Клуб уже бывал в подобной ситуации в последние годы, в первую очередь с Ансу Фати, но дела пошли не совсем так, как ожидалось.

Хотя у 10-го номера «Барсы» в 20 лет еще достаточно времени, он не смог оправдать возложенные на него некогда астрономические ожидания — из-за травм и провалов в форме в последние несколько лет.

Что бы ни случилось с Ямалем, кажется неизбежным, что в ближайшие годы он станет одним из самых обсуждаемых игроков в современном футболе.