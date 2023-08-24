В ожидании Роке. Вялый старт Левандовского может сгубить сезон «Барсы»

Статистика Роберта Левандовского в воскресном матче «Барселоны» с «Кадисом», выигранном со счетом 2:0, не была ужасающей. Хоть ему и не удалось забить, нападающий нанес пять ударов, один раз попал в створ и упустил один «большой шанс». Он также сделал результативную передачу.

К сожалению, когда «Барсе» был нужен гол гол, чтобы спасти их от того, что казалось второй ничьей 0:0 в двух матчах в начале сезона, Левандовский замолчал. Он редко появлялся в штрафной и те немногие полушансы, которые у него были, он упустил.

Вместо этого бремя забитых мячей легло на Педри и Феррана Торреса, а звездный нападающий в основном был зрителем, наблюдающим, как «блауграна» одержала победу. Это продолжение тревожной тенденции для Левандовского.

В понедельник, 21 августа, ему исполнилось 35 лет, и есть признаки того, что с возрастом он начинает сдавать. В этом календарном году он забил всего 10 голов в лиге и вряд ли сможет сравниться с 34 голами, которые он забил в 2022 году. Наблюдение за его игрой тоже не радует: Левандовский выглядит вялым с мячом и без него. Внезапно один из величайших игроков в футбол выглядит старым.

Все это проблема для «Барсы», которая утонет без результативной деятельности своего звездного игрока. У «Блауграны» нет надежного бомбардира, кроме Левандовского. Уход Усмана Дембеле — забившего 12 голов в прошлом году — только усилил давление.

И хотя помощь уже в пути от яркого, но неопытного молодого бразильца Витора Роке, который прибудет в январе, Левандовскому нужно заново обрести свою лучшую форму, иначе «Барса» вполне может рано выпасть из борьбы за титул.

Что не так?

Это вряд ли новая проблема для Левандовского. Ему не удалось забить в двух последних играх сезона Ла Лиги 2022/23, а после чемпионата мира в Катаре его форма резко просела.

До турнира Левандовский был, пожалуй, лучшим игроком Ла Лиги. Он забил 12 голов в своих первых 10 матчах за «Барсу», а к перерыву на его счету было 18 голов в 19 матчах лиги. Детали были еще более впечатляющими. Нападающий забивал в среднем больше одного гола за 90 минут, превосходя свой xG и создавая большое количество моментов. Его цена в 50 миллионов евро, несмотря на его возраст, казалась выгодной сделкой.

Роберт Левандовский globallookpress.com

Однако чемпионат мира, похоже, повлиял на некоторых лучших игроков Европы, особенно на нападающих. И Левандовский был одним из них. После вылета Польши в 1/8 финала его результативность резко упала.

С января по июнь он забил 15 голов во всех турнирах, нанес меньше ударов по воротам и увидел, что его xG тоже снизился. Удачная неделя, в ходе которой был завоеван титул — четыре гола в трех матчах — спасла его лицо, но Левандовский явно испытывал проблемы.

В этом сезоне, хотя и прошло всего две игры, проблемы во многом те же. Левандовский еще не забил гол, нанес всего два удара в створ и у него в среднем менее 0,5 ожидаемых голов за игру.

Нападающий также опускается при игре намного глубже, чем в прошлом сезоне, не сумев проявить себя на ключевой позиции, которая делает его таким смертоносным центрфорвардом. Это заметил его тренер.

«У него было две или три явные возможности забить. Ему нужно набраться терпения и не покидать позицию, опускаясь туда, где таких моментов нет», — отметил Хави после безголевого возвращения Левандовского на выходных.

Уход Дембеле

Однако отсутствие голов нельзя полностью возлагать на Левандовского. Действительно, топовым форвардам нужна поддержка, и они могут показать себя с лучшей стороны только тогда, когда правильные игроки передадут им мяч в нужное время.

Половину прошлого сезона Дембеле помогал Левандовскому добиться успехов. Вингер был постоянным подносчиком снарядов нападающему, и эти двое эффективно взаимодействовали, помогая команде с бременем забитых голов. Дембеле не всегда сам отдавал результативную передачу, но его способность разрушителя открывала зоны, в которых успешно действовал Левандовский.

Роберт Левандовский и Усман Дембеле globallookpress.com

Поэтому неудивительно, что ухудшение формы Левандовского совпало с длительной травмой Дембеле. Игрок сборной Франции пропустил почти четыре месяца из-за проблем с мышцами, за это время Левандовский пережил два самых продолжительных застоя в своей карьере в «Барсе».

Рафинья постарался успешно заменить Дембеле, но ему не хватало креативных способностей, чтобы постоянно снабжать Левандовского мячами.

Теперь Дембеле уехал в «Пари Сен-Жермен», что еще больше ограничило количество моментов поляка. Добавьте к этому недавнюю дисквалификацию Рафиньи после того, как он получил безрассудную красную карточку в матче с «Хетафе», и поймете, что звездный нападающий будет еще больше лишен поддержки на поле.

Возможные решения

Левандовский — игрок, который за свою впечатляющую карьеру ни разу по-настоящему не сталкивался с голевой засухой. До спада в прошлом сезоне его безголевые серии с 2018 года не длились дольше трех матчей. Теперь на его счету уже две сухих серии за последние пять месяцев.

Если ему не удастся забить в воскресенье против «Вильярреала», его ждет самый продолжительный спад с 2016 года и самый значительный безголевой период в чемпионате с 2010 года, когда он еще толком не пробился в стартовый состав дортмундской «Боруссии» Юргена Клоппа.

Для большинства нападающих решение состоит в том, бить, бить и еще раз бить. Такой метод сработал для него в прошлом сезоне, когда сильная неделя в начале мая завершила разочаровывающий период. На том отрезке у Левандовского просто было больше моментов. Похоже, этот инстинктивный навык не покинул его просто так.

Тем временем его тренер призвал его занимать позиции получше: «Он получает мяч внутри и на флангах. Игра требует лучшего выбора позиции. Ему просто нужен забитый гол, чтобы прервать засуху, как и всем нападающим».

Возможно, все не так просто: «Барселоне» часто приходится сталкиваться с низкими блоками со стороны дисциплинированной защиты команд Ла Лиги. Их обычно невозможно пройти, и у Левандовского не будет места, куда он мог бы переместиться. Возможно, тогда необходима смена схемы.

Роберт Левандовский globallookpress.com

Хави превратил эту команду «Барселоны» в плотную оборонительную единицу, используя при этом модную трапецию в полузащите, которая стала преобладающей в европейском футболе за последние два года. Однако в составе «Барсы» используется только один вингер. Если бы был введен второй, то, надо полагать, у Левандовского было бы больше возможностей.

Но игровые схемы — это баланс. Добавьте еще одного атакующего игрока, и фирменная оборонительная стабильность «Барсы» может пострадать. Левандовскому, возможно, просто придется смириться с тем, что у него будет меньше голевых моментов, и вместо этого стараться реализовать больше из тех, что он получит.

Чем поможет Витор Роке?

Одной из ключевых, возможно, невысказанных проблем здесь является нехватка отдыха Левандовского. Нападающий никогда не сидел на скамейке запасных. Зимний перерыв в Бундеслиге, по сути, был идеальным, позволив отдохнуть в середине сезона, когда другие лиги выматывали своих игроков.

Ла Лига теоретически предлагает аналогичный интервал. Однако перегруженность календаря, связанная с матчами Лиги чемпионов и национальными кубками, не оставляет много времени на восстановление. Добавьте сюда вопиющую нехватку глубины состава у «Барсы» в центре — Ферран Торрес не тот нападающий, который им нужен — и Левандовский переутомлен.

Хорошо, что скоро прибудет подкрепление. Витор Роке — последний из бразильских талантов, пробившихся на высшие уровни европейского футбола, и он также считается особенно хорошим.

Названный следующим Роналдо, Роке обладает той же скоростью и силой, которые сделали «R9» таким впечатляющим в столь юном возрасте. Здесь есть и свои проблемы, а именно тот факт, что Роналдо является одним из лучших нападающих, когда-либо игравших в футбол, а Роке вряд ли сможет оправдать такие авансы.

Витор Роке globallookpress.com

Но если «Барсе» нужен игрок ротации в линию атаки, Роке сыграет эту роль. 18-летний футболист забил 18 голов за «Атлетико Паранаэнсе» в 2023 году и, похоже, готов пробиться в сборную Бразилии.

Полагаться на молодых игроков — рискованное дело, особенно на тех, кто раньше не играл в Европе. Тем не менее, у Хави никогда не было проблем с тем, чтобы позволить молодежи проявить себя. В январе 2024 года — дата прибытия Роке после того, как «Барса» в июле согласовала его переход за 40 миллионов евро — у «блауграны» наверняка будет больше вариантов.

Как долго еще сможет играть на топ-уровне Левандовский?

«Барса», возможно, просто идеально рассчитала момент перехода Роке. Контракт Левандовского действует до конца сезона 2025 года с возможностью остаться еще на один год, хотя и с пониженной зарплатой.

К тому времени, если он решит остаться, Роберту Левандовскому исполнится 38 лет, и его лучшие дни останутся позади. Тем временем Роке, будем надеяться, будет близок к реализации своего потенциала на европейской арене.

Так что, возможно, с голевой засухой Левандовского можно справиться. Многое было сказано о финансовых неудачах «Барсы» в последние годы и о серии загадочных трансферов, сопровождавших их. У «блауграны» не так уж много денег, и они не особенно хорошо тратят то, что наскребли по сусекам.

Если это действительно конец (или начало конца) Левандовского, то у «Барсы» на удивление хорошие возможности справиться с этим. Роке не станет сразу звездой, и он не обладает таким же набором навыков, что и Левандовский.

Роберт Левандовский globallookpress.com

Это игрок, который полагается на темп и мощь; издевательства над центральными защитниками не его сильная сторона. Тем не менее, он обладает огромным потенциалом и, по крайней мере, должен дать начавшему палить вхолостую форварду отдохнуть. Возможно, это то, что его стареющему организму нужно больше всего.

Левандовский еще не закончил с футболом — еще нет. Но последние восемь месяцев показали «Барсе», какой может быть жизнь, когда он уйдет. Свежие ноги Роке появятся не скоро.