Продать и забыть. Беглец Дембеле — худший трансфер в истории «Барселоны»

В понедельник утром стало известно, что между «Барселоной» и «ПСЖ» началась война за Усмана Дембеле. И это довольно странная история, особенно с учетом того, что каталонцы начали бороться за игрока, который этого просто не заслуживает.

Интерес «ПСЖ» в данном случае абсолютно понятен. Дембеле — невероятно талантливый игрок, и если Луису Энрике удастся подвести его к лучшей форме, он вполне может стать суперзвездой.

И Хави тоже прекрасно знает об этом. Поговаривают, что он чуть ли не умолял Усмана остаться, приводил ему пример Неймара, который пожалел о своем переезде в Париж.

«Я немного разочарован. Он решил перейти в "ПСЖ". И мы ничего не можем сделать в этой ситуации», — признался Хави после товарищеского матча с «Миланом».

Часть болельщиков были в бешенстве, когда узнали о возможном предательстве со стороны Дембеле. В этом нет ничего удивительно, поскольку они всегда поддерживали француза, даже в самые сложные периоды его карьеры на «Камп Ноу».

Сам факт того, что он согласовал контракт с «ПСЖ», не может не расстраивать поклонников «Барсы». Даже на фоне слухов о том, что клуб якобы хотел использовать его в сделке по подписанию Килиана Мбаппе.

Но ярость вскоре должна смениться облегчением — «Барса» избавится от одной из самых неоднозначных личностей в европейском футболе.

«Особенный»

Усман Дембеле globallookpress.com

В способностях Дембеле уже давно нет никаких сомнений. Бывший спортивный директор «Ренна» Микаэль Сильвестр называл Усмана самым одаренным игроком, которого он только видел с тех пор, как играл за одну команду с Криштиану Роналду.

Мартин Брейтуэйт тоже признавался, что был поражен игрой француза после перехода в «Барсу» в 2020 году.

«Я никогда не видел столь талантливого игрока. Говорю это абсолютно серьезно. Дембеле самый талантливый сразу после Месси. Он — особенный», — сказал Брейтуэйт в одном из интервью.

Но кроме этого, Дембеле оказался ужасно непоследовательным и непрофессиональным.

Образ жизни — причина постоянных травм

Усман Дембеле и Хави globallookpress.com

Опасения по поводу профессиональных качеств Дембеле возникали еще до того, как он перешел в «Барселону». До переезда в столицу Каталонии Усман снимал в Дортмунде дом Юргена Клоппа, и очевидцы рассказывали, что после него жилье было, мягко говоря, в плачевном состоянии.

Несмотря на то, что в «Барсе» всегда ценили талант Дембеле, даже там в какой-то момент были взбешены его недисциплинированным отношением. Он постоянно опаздывал на командные собрания из-за своей любви играть в приставку чуть ли не до утра.

Отдельная тема — питание Дембеле. Это был настоящий позор для профессионального спортсмена. Писали, что в его доме было найдено бесчисленное количество коробок с фаст-фудом, а полезное рыбное блюдо, приготовленное его бывшим шеф-поваром, было выброшено.

В какой-то момент стало ясно, причиной постоянных травм Дембеле является беспорядочный образ жизни. Эти нюансы его вообще не интересовали.

«Я никогда не работал так усердно, как сейчас»

Позже Дембеле признал, что в первые несколько сезонов в «Барсе» у него постоянно были проблемы из-за плохого питания. В 2022 году он настаивал на том, что наконец-то осознал свои ошибки и полностью изменил свое мышление.

«Теперь я понимаю, что важно много работать не только на поле, но и за его пределами. В какой-то момент травмы начались из-за того, что я не работал так усердно, как сейчас. Теперь я сильнее», — сказал Усман в интервью Mundo Deportivo.

Но это не совсем так. В прошлом сезоне Дембеле пропустил три месяца из-за проблем с подколенным сухожилием. Но даже когда все было в порядке, он далеко не всегда показывал свой лучший футбол. В 25-ти матчах Ла Лиги 26-летний вингер забил лишь пять мячей.

На чемпионате мира в Катаре Дембеле несколько раз обыграл защитников с помощью эффектных финтов, но в целом его игру сложно было назвать эффективной. В финальном матче против Аргентины Дидье Дешам заменил его еще до перерыва.

Могли взять Мбаппе, но выбрали Дембеле

Килиан Мбаппе и Усман Дембеле globallookpress.com

Контраст с эффективностью и качеством Мбаппе на противоположном фланге был чересчур внушительным. И для «Барселоны» довольно болезненным.

Агент Джуниора Мингуэллы ранее утверждал, что незадолго до перехода в «ПСЖ» у Мбаппе была договоренность с «Барсой», которая в итоге купила Дембеле, посчитав, что он станет идеальной заменой для сбежавшего в Париж Неймара.

Позже Мингуэлла даже показал сообщения в WhatsApp, чтобы подтвердить, что «Барса» действительно отказалась от Мбаппе ради Дембеле.

«Дембеле заслуживает особого отношения»

Усман Дембеле globallookpress.com

Как бы то ни было, сейас уже нет смысла отрицать, что трансфер Дембеле стал катастрофой для «Барселоны».

Бартомеу совершил череду ужасных подписаний за время своего печально известного правления. В список разочарований также можно добавить Филиппе Коутиньо и Антуана Гризманна, но Дембеле это отдельный случай.

Жоан Лапорта, сменивший Бартомеу на посту президента «Барсы», неоднократно защищал Усмана, настаивая на том, что «он заслуживает особого отношения, как и о любом гениальном игроке о нем надо заботиться».

Но в ответ Дембеле не сделал ничего, кроме того, что доказал свою неспособность даже позаботиться о себе. Он и близко не отплатил «Барсе» за все время, деньги и усилия, которые они вложили в него. Поэтому не надо удивляться, если каталонцы и правда пытались использовать Усмана, чтобы заполучить Мбаппе.

Но все пришло к тому, что теперь у «Барселоны» не будет ни Дембеле, ни Мбаппе. И это только подчеркивает, что клуб не умеет грамотно вести трансферную политику.

«Барселоне» будет лучше без Дембеле

В некоторым смысле это последний акт все драмы. Карьеру Дембеле на «Камп Ноу» можно охарактеризовать одним словом — разочарованием. Хави действительно не должен был удивляться решению француза перейти в «ПСЖ», учитывая то, что он не делал ничего, кроме как подводил команду в разное время.

Пребывание Дембеле в «Барсе» хорошо иллюстрирует момент, когда Лионель Месси сделал все, чтобы он забил в ворота «Ливерпуля» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов в 2019 году. Усман промахнулся, а аргентинец от отчаяния рухнул на газон.

Если бы Дембеле забили, после этого в камбэк перестали бы верить даже ментальные монстры Юргена Клоппа. Понятно, что Дембеле не может нести единоличную ответственность за последовавший крах в ответном матче, но этот эпизод четко описывает его карьеру в Каталонии.

Все было готово для того, чтобы Дембеле стал суперзвездой в «Барселоне», и только он виноват в том, что этого не произошло. В сентябре прошлого года он признал, что, по сути, «потратил впустую пять лет своей жизни» из-за непрофессионального отношения. Больше всех в этой истории жаль поклонников команды.

Но, по правде говоря, уход Дембеле совсем не катастрофа. «Барса» абсолютно права, борясь за то, чтобы получить от «ПСЖ» как можно больше денег, но при этом нет никакой необходимости устраивать войну из-за Усмана. Надо просто смириться, что это был один из худших трансферов в истории клуба.

Дембеле — не из тех, на кого можно положиться. Может быть, он раскроет свой потенциал в Париже, но на данном этапе это не имеет никакого значения. Скорее всего, теперь Дембеле станет проблемой для «ПСЖ». А болельщикам «Барселоны» надо просто понять, что без него команде будет только лучше.