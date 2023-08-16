Несостоявшаяся легенда. Неймар упустил свой шанс стать великим игроком

Неймар упустил свой шанс стать великим игроком «Барселоны»! Саудовская Аравия передает единственный вариант после неудачного мирового рекорда в ПСЖ

Потенциальное возвращение домой на «Камп Ноу» стало не более чем несбыточной мечтой для бразильца, который теперь собирается завершить свою карьеру на Ближнем Востоке.

Первое знакомство Неймара с болельщиками «Барселоны» состоялось еще в декабре 2011 года, когда он играл против них за «Сантос» в финале клубного чемпионата мира. Матч был объявлен как противостояние между 19-летним игроком и Лионелем Месси, и тогдашний главный тренер «Сантоса» Муриси Рамальо приложил все усилия, чтобы поддать жару.

«Вскоре он станет лучшим в мире», — сказал Рамальо на предматчевой пресс-конференции. «Они похожи, но Неймар немного особенный. Его стиль позволяет менять направление мяча, когда он ведет его, в то время как Месси ведет мяч больше по прямой. Неймар непредсказуем. Вы не найдете никого в мире, кто делает с мячом то, что может он».

Рамальо остался пристыженным, когда Месси забил дважды во время разгромной победы «Барселоны» со счетом 4:0, по ходу которой Неймар превратился в зрителя и не более. Но юноша, которого также называли «следующим Пеле», получил шанс поработать вместе с Месси на «Камп Ноу» примерно через 18 месяцев.

«Барса» заплатила 57 миллионов евро, чтобы подписать Неймара, который также был трансферной целью «Реала», и это оказалось выгодной покупкой. Он был потрясающим на протяжении всего своего пребывания в Каталонии и завязал отличные партнерские отношения с Месси, которые помогли ему завоевать множество крупных трофеев.

Но Неймар так и не смог превзойти Месси как лучшего игрока в мире, и именно это в конечном итоге привело его к тому, что в 2017 году он согласился на рекордный для мира трансфер в «Пари Сен-Жермен». Он хотел выйти из тени аргентинца и, став главной звездой команды, выиграть свой первый Золотой мяч.

Месси и Неймар globallookpress.com

Неймар не смог взглянуть шире и увидеть всю картину целиком. Его эго и так было немаленьким, но после того, как ПСЖ предложил за игрока ошеломляющую сумму в 220 миллионов евро, оно просто раздулось. «Барса» предоставила Неймару все необходимое для достижения его высоких карьерных амбиций, и его любили болельщики. Он обменял все это на то, что он считал быстрым путем к величию во Франции.

Как и ожидалось, это не сработало для Неймара в ПСЖ. После шести сезонов разочарований и конфликтов он собирался завершить переезд с «Парк-де-Пренс» в «Барсу», которая изначально считалась его предпочтительным пунктом назначения. Но даже если бы они могли позволить себе повторно подписать Неймара, он не заслуживал второго шанса.

Вместо этого саудовская команда «Аль-Хиляль» заключила сделку по 31-летнему игроку, и тот факт, что переезд на Ближний Восток был единственным реальным вариантом, который рассматривался, говорит о том, как низко он пал.

Наследие Неймара в «Барсе»

Неймар провел четыре сезона в «Барсе», забив впечатляющие 105 голов и сделав 76 результативных передач в 186 матчах. Он зарекомендовал себя как элитный игрок в звездной команде и регулярно поражал болельщиков на «Камп Ноу» своим блестящим мастерством в последней трети поля.

Вместе с Месси и Луисом Суаресом Неймар сформировал одну треть, пожалуй, лучшего атакующего трезубца в современной истории футбола, и «МСН» («Месси-Суарес-Неймар» — прим-ред.) возглавили рывок «Барсы» к треблу под руководством Луиса Энрике в 2014–2015 годах.

В том сезоне Неймар забил 39 голов, в том числе один в финальной победе «блауграны» в Лиге чемпионов над «Ювентусом». В следующей кампании Луис Энрике переместил бразильца на центральную роль, что позволило ему полностью раскрыть свой творческий потенциал, когда «Барса» сделала еще один домашний золотой дубль.

Увидев, как Неймар забил четыре мяча в домашней победе со счетом 5:2 над «Райо Вальекано» в Ла Лиге, Луис Энрике сказал: «У защитников есть только два варианта, когда они сталкиваются с ним: получить пенальти или позволить ему забить».

Третий подряд триумф в Кубке Испании спас «Барсу» от разочаровывающего сезона 2016-17, но Неймар продолжал блистать на индивидуальном уровне, особенно вдохновляя команду на невероятную «ремонтаду» против «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

Французы выиграли первый матч 1/8 финала со счетом 4:0, но проиграли на «Камп Ноу» 1:6, а Неймар забил великолепный гол со штрафного и реализовал пенальти, прежде чем Серхи Роберто оформил победный гол в компенсированное время. Это был кульминационный момент всей карьеры Неймара в «Барселоне» и момент, когда он действительно поставил себя в один ряд с Месси.

Неймар забил свой сотый гол за «Барсу» в их финальной победе в Кубке Испании над «Алавесом», и у него были все основания для того, чтобы вписать свое имя в Зал славы клуба. Но затем позвонил «ПСЖ», и он эффектно провалил свой первый настоящий тест на лояльность.

Отношения между Неймаром и болельщиками «Барселоны» были безвозвратно испорчены, когда он уехал на «Парк де Пренс», поскольку некоторые «кулес» даже дошли до того, что сожгли футболки с его именем после подтверждения трансфера. Неймар подарил сине-гранатовым множество запоминающихся моментов, но его уход ознаменовал начало серьезного спада в судьбе клуба, а его наследие омрачилось предполагаемым предательством.

Кошмарная серия травм в Париже

Первый год Неймара в ПСЖ, по статистике, по-прежнему лучший за все время его пребывания во Франции. Он забил 32 гола в Лиге 1 и забил шесть голов в семи матчах Лиги чемпионов, что в какой-то степени оправдывает его статус самого дорогого игрока всех времен. Он помог «ПСЖ» завоевать три домашних трофея, в том числе чемпионский титул, который они завоевали за пять туров до финиша. Но Неймар также пропустил в общей сложности 21 матч из-за травмы.

Он сломал плюсневую кость правой ноги в победном матче с «Марселем», выигранном со счетом 3:0 в феврале 2018 года, что исключило его из участия в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом». В его отсутствие команда Унаи Эмери вылетела из турнира, а Неймар пропустил остаток сезона.

Скоростной нападающий форсировал свое восстановление, чтобы сыграть за Бразилию на чемпионате мира в России, но он был уже не тот. «Селесао» проиграли Бельгии в четвертьфинале, и, хотя Неймару все же удалось попасть в состав сборной турнира, большую часть времени он проводил на земле, преувеличивая эффект от подкатов соперников. У Неймара всегда была склонность к театральности, но оказалось, что он начал полностью избегать физического контакта, а не просто пытался подчеркивать фолы — и эта тенденция продолжилась в сезоне 2018/19.

ПСЖ пришлось обходиться без Неймара в течение 29 игр, поскольку он страдал от серии незначительных мышечных проблем, прежде чем снова сломал плюсневую кость. Ему по-прежнему удалось забить 23 гола и отдать 13 передач во всех турнирах, но он не был на поле достаточно, чтобы оказать заметное влияние на игру команды, что позволило Килиану Мбаппе выйти в центр внимания.

Мбаппе был движущей силой успеха ПСЖ в национальных турнирах в последние четыре года, а не Неймар. У француза, безусловно, есть свои недостатки, но он следил за своей формой и здоровьем, чтобы быть всегда готовым играть.

Этого нельзя сказать о Неймаре, поскольку его проблемы со здоровьем стали нежелательным дополнением. Болельщики ПСЖ год за годом видели, как он пропускал встречи в конце сезона, и его образ жизни тусовщика за пределами футбольного поля не сильно помогал, когда начинали звучать вопросы о серьезности его отношения к делу.

Неудивительно, что в марте Неймар снова получил повреждение связок голеностопного сустава. Теперь «ПСЖ» точно знает, что они никогда не смогут полагаться на бразильского форварда, поэтому все лето они работали над поиском покупателя.

Хави он точно не нужен

В разные периоды пребывания Неймара в Париже он настаивал на возвращении в «Барселону». Ему не потребовалось много времени, чтобы пожалеть о своем переходе в ПСЖ, но исправить свою ошибку оказалось невозможным.

«Барса» погрязла в финансовом бардаке вскоре после потери Неймара, главным образом потому, что они не смогли эффективно потратить деньги, вырученные от его продажи. Более 300 миллионов евро было потрачено на Филиппе Коутиньо, Усмана Дембеле и Антуана Гризманна — все они весьма эффектно провалились.

Огромные контракты были даны новым игрокам и членам основного состава, таким как Месси, Серхио Бускетс и Жорди Альба, что в конечном итоге привело к тому, что зарплатный фонд «Барсы» вышел из-под контроля. Жоан Лапорта пытался сбалансировать отчетность с момента своего возвращения на пост президента клуба в 2021 году, даже позволив Месси уйти, чтобы попытаться ускорить процесс, но впереди еще долгий путь.

Главный тренер Хави, который играл с Неймаром на «Камп Ноу» ближе к концу своей блестящей игровой карьеры, смог зарегистрировать летнего новичка Илкая Гюндогана только за два дня до первого матча «Барсы» в Ла Лиге сезона 2022/23 против «Хетафе» — после активации еще одного финансового рычага.

Это неспокойные времена для «Барсы», несмотря на их чемпионство, завоеванное в прошлом сезоне, поскольку они больше не могут конкурировать со своими соперниками за лучших игроков на рынке. У них нет другого выбора, кроме как сосредоточиться на свободных агентах и ​​сделках по сниженным ценам, продолжая при этом избавляться от балласта в первой команде.

Возвращение Неймара в клуб свело бы на нет всю работу, проделанную Лапортой и Хави за последние два года. ПСЖ, возможно, был готов отпустить его по сниженной цене, но бразилец по-прежнему имеет одну из самых больших зарплат в футболе.

Неймар также потенциально мог разрушить гармонию, которая лишь недавно была восстановлена ​​в раздевалке «Барсы». Сообщается, что Хави опасался такой возможности, поэтому клуб дистанцировался от своей бывшей звезды.

«Барсе» нужны игроки, готовые работать вместе для достижения одной общей цели, ставя команду выше своих личных желаний. Неймар никогда не делал этого в ПСЖ, и после того, как ему исполнится тридцать, маловероятно, что он изменит свой образ жизни.

Дверь Премьер-лиги закрыта

Неймар также был тесно связан с переходом в английскую Премьер-лигу, где «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Арсенал» рассматривались как потенциальные места продолжения карьеры. Но один за другим эти варианты были исключены.

Когда в мае «Юнайтед» впервые появился в качестве потенциальных претендентов, бывший помощник сэра Алекса Фергюсона Рене Меленстин предупредил нынешнего тренера Эрика тен Хага. «У меня есть сомнения по этому поводу, потому что он, очевидно, игрок высокого уровня, но он также и примадонна», — сказал он talkSPORT.

В конечном итоге «Юнайтед» усилил свою атаку, добавив Расмуса Хёйлунна и Мэйсона Маунта, в то время как «Арсенал» пригласил Кая Хаверца, а «Сити» решили, что им не нужна дополнительная поддержка для голевой машины Эрлинга Холанна.

«Челси» выглядел наиболее вероятным кандидатом, чтобы сделать предложение по Неймару на фоне сообщений о том, что совладелец клуба Тодд Боэли был в прямом контакте с нападающим в июле, в то время как новый босс «синих» Маурисио Почеттино тренировал Неймара в ПСЖ в 2021–2022 годах и однажды описал его. как «легкого» в управлении игрока.

Неймар и Почеттино globallookpress.com

Однако аргентинец дал понять, что не хочет воссоединения с Неймаром. Согласно Evening Standard, Почеттино не считает, что изгой ПСЖ подходит для того стиля игры, который он хочет внедрить в «Челси».

Было время, когда переход Неймара в Премьер-лигу казался заманчивой перспективой. Но теперь все топ-команды признают, что он бракованный товар.

«Самый большой провал в истории футбола»

«Трудно защищать Неймара за все то, что он делает помимо игры в футбол. Я был с ним дважды в Европе. Мы поговорили, и я объяснил: Футбольный бог дал тебе дар. То, что ты делаешь, усложняет ситуацию». Покойный бразильский кумир Пеле открыто критиковал Неймара в интервью Folha de Sao Paulo в 2018 году, и его оценка остается верной и по сей день.

Неймар — особенный футболист, который появляется только раз в поколение. Но он не сделал достаточно, чтобы извлечь максимум их своих уникальных талантов.

Он по-прежнему творит чудеса, когда полностью готов — это было доказано, когда он забил умопомрачительный сольный гол за Бразилию в четвертьфинальном матче ЧМ-2022 против Хорватии. В добавленное время в конце первого экстра-тайма Неймар на двух финтах пробился в штрафную, прежде чем обогнуть вратаря и решительно направить мяч в цель.

Бразилии нужно было что-то волшебное, чтобы прорваться сквозь надежную оборону Хорватии, и Неймар это предоставил. «Селесао» не смогли развить успех и в итоге проиграли по пенальти, но Неймару было чем гордиться.

Он мастер дриблинга и видит возможности, которые не видят другие игроки. Он может создавать моменты из ничего и чаще всего делает завершающий штрих или решающую передачу, соответствующие его изобретательности с мячом. Но он потратил впустую лучшие годы своей карьеры. В 2017 году у Неймара был весь мир у его ног в «Барселоне», и он приближался к своему расцвету в 25 лет. Он отказался от своего шанса присоединиться к Пеле и Месси в списке футбольных легенд, присоединившись вместо этого к ПСЖ.

Очень сложно утверждать, что игра Неймара на «Парк де Пренс» была чем-то иным, чем полная катастрофа. Действительно, журналист RMC Sport Даниэль Риоло сказал в январе: «Понимаем ли мы, что Неймар с точки зрения суммы трансфера и зарплаты — самая большая неудача в истории футбола? Я не могу придумать большего провала, учитывая сколько он стоил, это просто ужасно»

В Европе для Неймара ничего не осталось. ПСЖ хотел, чтобы он ушел, и все остальные топ-клубы дистанцировались от него. И вот теперь ему суждено присоединиться к постоянно растущему списку громких имен, гонящихся за богатством в Саудовской Аравии.

Сообщалось, что Неймар подпишет двухлетний контракт с «Аль-Хилялем» на сумму 302 миллиона евро, что ставит его в один ряд с Криштиану Роналду, который начал массовый исход на Ближний Восток своим выгодным переходом в «Аль-Наср» в зимнее трансферное окно.

Все футбольные трансферы

Неймару будет 33 года к моменту истечения срока его контракта, и у него наверняка не будет надежды попасть в состав сборной Бразилии на ЧМ-2026 после столь долгого отсутствия в элитном футболе на клубном уровне. Он может обеспечить себе жизнь с финансовой точки зрения, но он также гарантирует себе ранний выход на пенсию.

Все могло бы быть совсем иначе, если бы Неймар верил в «Барсу» так же, как она верила в него много лет назад.