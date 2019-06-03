Месси-Суарес-Неймар и еще девять лучших атакующих трио 21 века

Популярность схемы 4-3-3 после революции Пепа Гвардиолы в 2008 году привела к тому, что понятие «атакующее трио» стало более актуальным, чем «атакующий дуэт». Конечно, есть много команд, которые продолжают играть, например, по схеме 4-2-3-1 или с двумя форвардами, многие команды меняют свои схемы в зависимости от соперников, но самой опасной штукой прямо сейчас все равно остается «трезубец».

На протяжении нескольких лет «Барселона» терроризировала всех соперников своим знаменитым трио M-S-N. Затем ПСЖ потратил огромные деньги, чтобы разбить это трио и с переменным успехом собрать свой собственный «трезубец». Прямо сейчас мощное атакующее трио собрал «Ливерпуль», который во многом благодаря этому два раза подряд добрался до финала Лиги чемпионов.

Но кто же лучший? Чье атакующее трио демонстрировало наиболее привлекательный футбол в 21 веке? Какой из «трезубцев» был самым опасным? Кто выиграл больше трофеев? Squawka.com рассмотрела все эти факторы, чтобы представить топ-10 рейтинга среди клубов в 21 веке.

10. Кака, Андрей Шевченко и Эрнан Креспо («Милан»)

Когда играли вместе: 2004-2005

Трофеи: нет

Кака, Эрнан Креспо и Андрей Шевченко twitter.com

Эти трое не играли в схеме 4-3-3, а действовали по итальянской схеме 4-3-2-1, и вместе провели только один сезон, не выиграв ни одного трофея. Но футбол, в который они играли вместе, был невероятно аппетитным.

В том сезоне остановить «Милан» было почти невозможно. Они разрывали одного соперника за другим вплоть до необъяснимого поражения от «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов, когда уже к 30-й минуте «россонери» вели со счетом 3:0. Эта неудача отбрасывает это трио на десятое место в нашем рейтинге.

9. Лионель Месси, Самюэль Это'О и Роналдиньо («Барселона»)

Когда играли вместе: 2004-2007

Трофеи: Ла Лига (2), Лига чемпионов (2005-2006), Суперкубок Испании (2)

Роналдиньо, Самюэль Это'О и Лионель Месси sportsclub.co.z

После нескольких лет, проведенных в пустыне, «Барселона» начала приходить в себя с этим впечатляющим трио форвардов. Роналдиньо был настоящим волшебником, неприкасаемым гением, каждое касание которого было магией. Самюэль Это'О был убийственным форвардом, быстрым и обладающим техникой, который умел влиять на ход больших матчей. Ну а Лионель Месси был молодым талантом, который заряжал своей энергией атакующее трио и всю команду.

8. Арьен Роббен, Марио Манджукич и Франк Рибери («Бавария»)

Когда играли вместе: 2012-2014

Трофеи: Суперкубок Германии (2012), Бундеслига (2), Кубок Германии (2), Лига чемпионов (2012-2013)

Марио Манджукич, Франк Рибери и Арьен Роббен squawka.com

После неудачного сезона 2011-2012 «Бавария» пополнила состав рабочей лошадкой в лице Марио Манджукича, который дополнил дуэт Арьена Роббена и Франка Рибери. И это сработало. Это три стало настоящим ударным копьем «Баварии» — они побеждали соперников не только техническими навыками, но еще и физикой. С этим атакующим трио «Баварии» удалось сделать «требл». Во втором сезоне, уже при Пепе Гвардиоле, влияние Роббена, Манджукича и Рибери было не столь сильным, но им все равно удалось привести команду к домашнему дублю.

7. Синдзи Кагава, Марио Гетце и Роберт Левандовски («Боруссия» Д)

Когда играли вместе: 2010-2012

Трофеи: Бундеслига (2), Кубок Германии (2011-2012)

Роберт Левандовски и Марио Гетце uefa.com

Люди помнят «другое» атакующее трио «Боруссии» с Марко Ройсом. Но та команда была просто хороша, а та, которая была до нее, приносила фанатам больше счастья. Синдзи Кагава и Марио Гетце дергали за нити игры, находясь позади Роберта Левандовски. «Боруссия» разрывала Германию на части, сумев не только выиграть Бундеслигу, но и защитить титул, несмотря на серьезную конкуренцию с мюнхенцами в сезоне 2011-2012. Их лучший момент, несомненно был в конце — разгром «Баварии» со счетом 5:2 в финале Кубка Германии.

6. Мохамед Салах, Роберто Фирмино и Садио Мане («Ливерпуль»)

Когда играли вместе: сейчас

Трофеи: Лига чемпионов (2018-2019)

Роберто Фирмино, Садио Мане и Мохамед Салах twitter.com/lfc

Второе трио Юргена Клоппа в этом рейтинге превосходит первое. В первом сезоне Мохамед Салах забил 44 гола, а команда добралась до финала Лиги чемпионов. По пути к тому финалу трио забило 30 мячей (по 10 каждый). Это рекорд турнира для атакующих трио. Затем они снова вышли в финал (правда, против «Барселоны» понадобилась помощь запасного Дивока Ориги) и выиграли его. При этом «красные» еще и выдали феноменальный сезон в АПЛ, набрав колоссальные 97 очков и уступив лишь 1 очко чемпиону (и Мане, и Салах в этом чемпионате забили по 22 гола).

5. Лионель Месси, Самюэль Это'О и Тьерри Анри («Барселона»)

Когда играли вместе: 2007-2009

Трофеи: Кубок Испании (2008-2009), Ла Лига (2008-2009), Лига чемпионов (2008-2009)

Лионель Месси, Самюэль Это'О и Тьерри Анри goal.com

Вряд ли кто-то может поставить под сомнение мощь атакующего трио, с которым «Барселона» выиграла свой первый «требл». Семена превосходства этой троицы над соперниками были посеяны еще в сезоне 2007-2008, но, как только в «Барселоне» появился Гвардиола, «трезубец» в составе Месси, Это'О и Анри расправил крылья и просто ослепил соперников своим блеском, сделав «Барселону» величайшей командой в мире и новым примером для подражания. Это три сияло только один сезон (Это'О уехал, а Анри сдал), но какой это был сезон!

4. Гарет Бейл, Карим Бензема и Криштиану Роналду («Реал»)

Когда играли вместе: 2013-2018

Трофеи: Кубок Испании (2013-2014), Лига чемпионов (4), Суперкубок УЕФА (3), Клубный чемпионат мира (4), Ла Лига (2016-2017), Суперкубок Испании (2017-2018)

Гарет Бейл, Криштиану Роналду и Карим Бензема as.com

Ни одному из атакующих трио не удалось выиграть Лигу чемпионов столько раз, сколько знаменитому B-B-C. Подписанные в качестве ответа на M-V-P «Барселоны» Роналду, Бейл и Бензема использовали свое индивидуальное превосходство, чтобы противостоять соперникам. В первом сезоне они сделали кубковый дубль, а Гарет Бейл забил важные голы в обоих финалах.

В 2016 году Бейл привел «Реал» к еще одному финалу Лиги чемпионов, который «сливочные» выиграли по пенальти. Затем в сезоне 2016-2017 они были частью команды, которая сделала невозможное и выиграла ЛЧ во второй раз подряд. А годом позже был выигран и третий кряду титул, и вновь во многом благодаря валлийцу.

Единственная причина, по которой они в этом рейтинге только на четвертом месте, заключается в том, что их работа в качестве трио достигла пика в 2014 году. С тех пор они выигрывали трофеи, но в основном благодаря команде в целом. А вместо трио чаще был дуэт, в котором большую пользу команде приносили Роналду и Бензема. В их двух последних сезонах Бейл лишь периодически примыкал к двум нападающим.

3. Уэйн Руни, Карлос Тевес и Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»)

Когда играли вместе: 2007-2009

Трофеи: Суперкубок Англии (2), АПЛ (2), Лига чемпионов (2007-2008), Клубный чемпионат мира (2008), Кубок английской лиги (2008-2009)

Уэйн Руни, Карлос Тевес и Криштиану Роналду Football365

Последний великий «МЮ» сэра Алекса Фергюсона был построен в первую очередь на невероятно сильной защите, превосходной полузащите, умении держать мяч и возвращать его себе после потери. Но в тоже время в атаке этой команды зажигали Роналду, Руни и Тевес. Ни один из них не был в полной мере центрфорвардом или вингером, но они так гармонично действовали вместе.

Жажда португальца к голам была так хорошо дополнена неэгоистичной преданностью в первую очередь команде от Руни и Тевеса. Когда Фергюсон развязал им руки, они нанесли истинный ущерб оппонентам и привели «МЮ» к победе во втором подряд сезоне АПЛ, а также Лиге чемпионов.

2. Лионель Месси, Педро и Давид Вилья («Барселона»)

Когда играли вместе: 2010-2013

Трофеи: Суперкубок Испании (2), Ла Лига (2), Лига чемпионов (2010-2011)

Давид Вилья, Лионель Месси и Педро uefa.com

Феноменальная атакующая линия лучшей команды в мире. «Барселона» Пепа Гвардиолы играла, возможно, в самый гармоничный футбол в период между 2010 и 2012 годами. И именно трио Месси-Педро-Вилья по большей части было за это в ответе.

С Месси в роли ложной «девятки», которая опускается глубоко в полузащиту, звездный форвард Вилья мог сместиться с левого фланга, чтобы нанести сопернику смертельный укол. Педро был идеальной нестандартной рабочей лошадкой, и его умение завершать атаки и самообладание сделали его убийственной третьей бомбардирской опцией команды. Благодаря калибру товарищей по команде Педро пользовался возможностью оказываться на свободном пространстве.

Единственное, что сдерживало это трио — это травма Давида Вильи в 2011 году. Испанец сломал ногу, что вынудило Гвардиолу адаптировать схему игры. Без Вильи «Барселона» не смогла выиграть Ла Лигу и провалилась в ЛЧ. После возвращения форварда в следующем сезоне они вернули себе чемпионский титул, набрав невероятные 100 очков.

1. Лионель Месси, Луис Суарес и Неймар («Барселона»)

Когда играли вместе: 2014-2017

Трофеи: Ла Лига (2), Кубок Испании (3), Лига чемпионов (2014-2015), Суперкубок УЕФА (2015), Клубный чемпионат мира (2015), Суперкубок Испании (2016)

Лионель Месси, Луис Суарес и Неймар as.com

Золотой стандарт. Абсолютно безжалостное трио из трех талантов, подобное которому мы, возможно, мы никогда больше не увидим. Три футболиста столь хорошо играли вместе и получали от этого удовольствие. Каждый из этой триумфальной тройки в равной степени и эгоистичен, и бескорыстен.

Во время совместной игры за «Барселону» Месси, Неймар и Суарес выиграли три подряд Кубка Испани, сделали два подряд домашних дубля (никто в Испании не делал этого с 1950-х годов), ну и вряд ли кто-то мог забыть исторический «требл» в 2015 году. Они, вероятно, выиграли бы еще больше, если бы не трансатлантические перелеты, которые превращали каждое окно на матчи национальных сборных в утомительное дело. Накопленная усталость мешала им весной их второго и третьего сезонов.

На поле они просто ослепляли. Более 350 голов и почти 200 передач на троих. Их игра была настоящим симбиозом. Трудно представить, что можно добиться большего успеха, чем эта троица, даже если объединить все трио в этом списке.

Это была просто идеальная гармония. Месси — в роли дирижера, проницательный плеймейкер, невероятный дриблер и бомбардир-сверхчеловек. Суарес — голеадор и машина по отдаванию пасов, ураган движения и работы, чей неэгоистичный подход парадоксальным образом привел к невероятному количеству голов.

И Неймар — фантастический дриблер и молодой индивидуалист, внезапный уход которого завершил эху господства этого трио. Теперь мы никогда не увидим, как этот невероятный «трезубец» мог бы развиваться с растущим влиянием Неймара и спадом Суареса. Но все хорошее рано или поздно заканчивается. Это была настоящая привилегия — наблюдать за этим трио. 0