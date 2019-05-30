Очаровательная восьмерка: главные открытия евросезона

Очередной сезон подарил новых футболистов, которых можно назвать его открытиями. Рассказываем о самых заметных, на наш взгляд.

1. Кай Хаверц («Байер»)

Назначение Петера Боша в качестве главного тренера «Байера» незадолго до Рождества оказало влияние на многих его игроков. Кай Хаверц, безусловно, выиграл от подхода голландца, основанного на владении мяча. 19-летний исполнитель, действующий в центре полузащиты, стал третьим бомбардиром в Бундеслиге с 17 голами, благодаря чему команда пробилась в Лигу чемпионов.

2. Ашраф Хакими («Боруссия» Дортмунд)

Когда «Реал» позволил защитнику Ашрафу Хакими покинуть клуб на правах аренды летом, «Дортмунд», не колеблясь, подхватила марокканца. Королевский клуб потратил 35 миллионов евро на Альваро Одриосолу, проложив путь к уходу защитника, но в то время как баск испытал трудности на «Сантьяго Бернабеу», Хакими стал откровением в Бундеслиге. Несмотря на то, что большую часть сезона он играл на непривычной для себя позиции левого защитника, 20-летний игрок смело и в основном умело шел вперед, записав в свой актив множество эффективных действий, включая четыре ассиста.

3. Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд«)

Если были какие-либо сомнения относительно того, сможет ли Джейдон Санчо сохранить свою блестящую форму в начале сезона после зимней паузы в Германии, английский тинейджер решительно их отменил. Вингер стал одним из героев кампании "Боруссии", по итогам которой он едва не стала чемпионом. Экс-полузащитник "Манчестер Сити" выиграл гонку лучших ассистентов Бундеслиги с 14 результативными передачами, а также записал в свой актив 12 голов — 15-й результат первенства.

4. Джеймс Меддисон (»Лестер«)

Проведя дебютный сезон в английской Премьер-лиге, Джеймс Меддисон доказал, что потраченные на него "Лестером" 20 млн фунтов были выгодной инвестицией. Он провел все 10 стартовых поединков в основе "Лис", в которых либо забил, либо ассистировал партнерам в результативных атаках. По итогам всего сезона, в котором команде совсем немного не хватило для попадания в еврокубки, он отметился семью взятиями ворот и семью голевыми пасами.

5. Аарон Ван-Биссака (»Кристал Пэлас«)

Проблеск того, что Аарон Ван-Биссака мог предложить "Кристал Пэлас", можно было увидеть в конце прошлого сезона, тогда как в этом он сумел закрепить за собой место на правом фланге обороны. К сожалению, сборная Англии не испытывает недостатка на этой позиции, однако 20-летний футболист все же надеется произвести впечатление на ее менеджера Гарета Саутгейта. В текущем сезоне он регулярно попадал в списки лучших защитников среди топ-5 европейских чемпионатов по индивидуальным показателям.

6. Райан Фрейзер (»Борнмут«)

Несмотря на то, что Райан Фрейзер выступает в составе заштатного "Борнмута", который, в уходящем сезоне, скорее боролся за выживание, чем за еврокубки, его можно назвать одним из открытием нынешнего сезона английской Премьер-лиги. Именно его действия в организации атак помогли команде провести кампанию в относительной безопасности от зоны вылета. И хотя в самом дорогом и, пожалуй, сильнейшем национальном чемпионате Европы сложилась высокая конкуренция, особенно среди топ-клубов, по показателям голевых передач шотландец уступил только Эдену Азару, отметившись 14 ассистами.

7. Кшиштоф Пёнтек (»Дженоа«/»Милан«)

Кшиштоф Пёнтек начинал сезон в "Дженоа" и в семи первых матчах за клуб во всех турнирах забил 12 голов. Поляк сходу начал бить рекорды — он стал первым футболистом генуэзцев, кто забивал в первых шести поединках кряду. Забив 13 мячей в Серии А до нового года, он продолжил свое дело и в "Милане" после январского перехода, где в шести первых поединках за "россонери" отличился семью взятиями ворот. В итоге, нападающий стал третьим бомбардиром итальянского первенства с 22 голами, опередив на один мяч Криштиану Роналду, что особенно показательно, с учетом проблем его команды на фоне очередного скудетто "Ювентуса".

8. Николя Пепе (»Лилль«)

Николя Пепе стал главным творцом успеха "Лилля" во французской Лиге 1, где тот стал вице-чемпионом страны, а если учесть то, что местный гегемон ПСЖ на голову выше по своим ресурсам, нежели остальные команды, то "Доги" по сути стали лучшими в стране среди более адекватно ведущих свои финансовые дела клубов. Ивуариец сумел стать вторым лучшим бомбардиром первенства с 22 голами, уступив только Килиану Мбапппе. При этом он опередил все звездных форвардов "Пари Сен-Жермен" среди лучших ассистентов сезона, поделив с Анхелем Ди Марией второе место с 11 результативными пасами. 0