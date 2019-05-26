От худшего к лучшему. Рейтинг всех финалов в истории Лиги чемпионов

Перед финалом ЛЧ сезона 2018-2019, в котором встретятся английские «Тоттенхэм» и «Ливерпуль», Goal.com представляет рейтинг всех финалов в истории турнира. В первой части материала публикуем места с 26-го по 11-е.

26. 2003 год. «Ювентус» — «Милан» — 0:0 (2:3 по пенальти)

Это выглядит довольно очевидным — поставить на последнее место единственный финал ЛЧ, в котором не было забито ни одного гола. Но, учитывая то, что «Ювентус» и «Милан» прекрасно знали друг друга и то, что это были две возрастные команды, финал Лиги чемпионов, безусловно, не был впечатляющим.

Хотя матч начался довольно живо — Андрей Шевченко забил гол, который был отменен (ошибочно, по мнению многих). Затем Антонио Конте и Андреа Пирло обменялись попаданиям в каркас ворот. Но на этом все, прежде чем обе команды как будто присели, сложа руки.

Дальше был мастер-класс от обороны — особенно грозен был Алессандро Неста. А Карло Анчелотти знал, как рушить атакующие попытки команды, из которой был уволен двумя годами ранее.

И если гол Шевченко в самом начале матча должен был быть засчитан, то в итоге это по большому счету ничего не изменило, так как именно украинец забил победный пенальти после овертайма, который предсказуемо прошел без забитых мячей.

«Ювентус» — «Милан» altravita.com

25. 1993 год. «Марсель» — «Милан» — 1:0

В первом финале Лиги чемпионов четырехкратный победитель Кубка чемпионов «Милан» выставил по-настоящему звездный состав. Но в составе «Марселя» были восходящие звезды — Фабьен Бартез, Ален Бокшич и Марсель Десайи, который затем перебрался в «Милан».

После того, как Франк Райкаард и Даниэле Массаро на старте матча не смогли огорчить Фабьена Бартеза, выдающееся выступление которого сыграло ключевую роль в итоговой победе, Базиль Боли перед перерывом вывел «Марсель» вперед ударом головой после углового.

Во втором тайме отличный шанс был у Жана-Пьера Папена, но Фабьен Бартез в тот вечер справлялся со всем, что стояло на пути к победе в Лиге чемпионов.

24. 1996 год. «Аякс» — «Ювентус» — 1:1 (2:4 по пенальти)

На тот момент действующий победитель турнира «Аякс» в том сезоне пытался защитить титул, столкнувшись с рядом сложностей — Франк Райкаард завершил карьеру, Кларенс Зеедорф перебрался в «Сампдорию», Марк Овермарс был травмирован, а Михаэль Райцигер заработал дисквалификацию.

Отсутствие последнего в финальном матче привело к определенным перестановкам в обороне команды, из-за которых нидерландская команда выглядела более неуверенно, чем обычно. Это во многом привело к голу Фабрицио Раванелли уже на 13-й минуте.

Игроки «Ювентуса» uefa.com

Перед перерывом Яри Литманен счет сравнял, но на этом голы в матче закончили, и дело дошло до серии пенальти.

«Ювентус» прекрасно выглядел тактически, но Джанлука Виалли упустил отличные возможности забить. Этому матчу не хватало по-настоящему звездного качества игры, а оба гола были вызваны ошибками вратарей.

23. 2004 год. «Порту» — «Монако» — 3:0

Когда в финал выходят две команды-сенсации, это, как правило, обещает захватывающий матч. Но не в том случае, когда одну из этих команд тренирует Жозе Моуринью.

В последнем матче у руля «Порту» перед переездом в «Челси» Жозе Моуринью привел свою хорошо организованную команду к европейской славе. «Порту» провел тактически безупречный матч.

Карлос Альберто открыл счет в матче превосходным ударом, а затем Деко забил гол, которого заслуживал, учитывая его игру в той встрече. Точку в матче поставил Дмитрий Аленичев. Матч прошел без происшествий и драмы, что не так часто случается в карьере Моуринью.

«Порту» twitter.com/championsleague

22. 2000 год. «Реал» — «Валенсия» — 3:0

Односторонний матч против знакомого соперника. Было ощущение, что «Реал» обеспечил себе комфортную победу над командой из середины турнирной таблицы Ла Лиги. «Реал» сдул «Валенсию» со своего пути. Испанский гигант просто размял свои мускулы.

Гол головой от Фернандо Мориентеса, красивый мяч Стива Макманамана и точный выстрел Рауля. «Реал» завоевал свой восьмой титул в главном клубном турнире Европы, а для нейтральных болельщиков в этой встрече было мало интересного.

21. 2001 год. «Бавария» — «Валенсия» — 1:1 (5:4 по пенальти)

Финал 2001 года был настолько мрачным, насколько можно ожидать от матча, в котором голы в основное время забиваются с пенальти, а судьба трофея решается в серии пенальти.

Гаиска Мандьета вывел «Валенсию» вперед уже на 3-й минуте. Уже через несколько минут пенальти заработала «Бавария», но Сантьяго Канисарес отбил удар Мехмета Шолля, сделав весомую заявку на звание игрока матча.

Но во втором тайме «Бавария» все же забила с пенальти — реализовал его Штефан Эффенберг. А в серии пенальти Оливер Кан превратил этот финал в финал своего имени. Легендарный немецкий вратарь отразил два удара и вписал своем имя, а также «Баварию» в историю ЛЧ.

«Бавария» — «Валенсия» Goal.com

20. 2010 год. «Интер» — «Бавария» — 2:0

После того, как шестью годами ранее тактика Моуринью привела «Порту» к беспрецедентной победе в ЛЧ, португальский тренер добился того же успеха с «Интером». Стратегия игры на контратаках позволила миланскому клубу в Мюнхене обыграть «Баварию».

Тот факт, что «Баварии» пришлось играть без Арьена Роббена, безусловно, помог «Интеру», но в любом случае это был еще один тактический мастер-класс от Моуринью, а Уэсли Снейдер и Диего Милито демонстрировали лучшую форму в карьере.

Дубль Милито позволил Моуринью переиграть Луи ван Гала и выиграть с «Интером» «требл». В процессе португалец сотворил историю, которая редко оставляла нейтральных болельщиков равнодушными.

«Интер» — «Бавария» Goal.com

19. 2009 год. «Милан» — «Ливерпуль» — 2:1

В финале 2007 года «Милан» жаждал мести за поражение от «Ливерпуля» в финальном матче 2005 года.

«Ливерпуль» начал матч ярче, но Филиппо Индзаги замкнул навес Андреа Пирло со штрафного, а затем отличился после паса Кака. Дирк Кейт отыграл для «Ливерпуля» один мяч за минуту до конца основного времени матча, но в итоге все завершилось куда менее драматично, чем за два года до этого.

18. 2017 год. «Ювентус» — «Реал» — 1:4

Это не круто, когда такие голы, как мяч Марио Манджукича ударом через себя, ничего не значат в финале Лиги чемпионов, но гол хорвата оказался ничем иным, как утешением. «Реал» разгромил «Ювентус» на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.

Криштиану Роналду вывел действующих победителе турнира вперед на 20-й минуте, а после акробатического трюка Манджукича и гола Каземиро португалец оформил дубль.

Джанлуиджи Буффон мог отбросить мечту выиграть в Лиге чемпионов всего лишь за четыре минуты в середине второго тайма. А красная карточка для Хуана Куадраду после небольшой театральной постановки от Серхио Рамоса стала последним гвоздем в крышку гроба «Юве». В концовке матча вышедший на замену Марко Асенсио добил туринцев.

«Реал» Sky Sports

17. 2009 год. «Барселона» — «Манчестер Юнайтед» — 2:0

Первый сезон Пепа Гвардиолы в качестве тренера был настоящей мечтой. Он привел «Барселону» к победе в чемпионате и Кубке Испании, а также Лиге чемпионов.

«Стадио Олимпико» был в восторге, когда тики-така украла шоу у невзрачного, по мнению многих, «Манчестер Юнайтед», у которого усилия забить со всех возможных углов и расстояний предпринимал только Криштиану Роналду.

Самуэль Это'О пробил под Эдвином ван дер Саром перед тем, как некий Лионель Месси, который весь вечер танцевал с мячом вокруг соперников, забил второй.

«Барселона» была на голову выше команды Алекса Фергюсона, которая оказалась далеко не такой конкурентоспособной, как ожидалось.

16. 2016 год. «Реал» — «Атлетико» — 1:1 (5:3 по пенальти)

Финал Лиги чемпионов угостил нас вторым за три сезона мадридским дерби, и оно снова не разочаровало нас. Серхио Рамос снова забил, Антуан Гризманн не реализовал пенальти, Дани Карвахаль покинул поле, хромая и со слезами на глазах, а Стефан Савич не забил из убойной позиции — и все это еще до того, как команды сыграли час.

«Атлетико» забил позже усилиями Янника Феррейры-Карраско. Этот гол был забит спустя несколько мгновений после того, как Гарет Бейл увидел, как после его удара мяч выбивают с линии ворот.

Овертайм на «Сан-Сиро» получился куда более равным, чем на «Эстадиу да Луш» в 2014 году. Но забить командам не удалось, и этот финал стал седьмым в истории ЛЧ, когда судьба трофея решалась в серии пенальти. Удар Криштиану Роналду стал для «Реала» победным, а «Реал» выиграл главный европейский трофей в одиннадцатый раз в истории.

15. 1995 год. «Аякс» — «Милан» — 1:0

Это был захватывающий финал между одной из величайших команд Европы, действующим победителем турнира — «Миланом», который в третий раз подряд вышел в финал, и захватывающей молодой командой, которая пытается вернуть «Аяксу» былую славу. Этот финал был для «Аякса» первым после 1973 года, когда команда выиграла КЕЧ в третий раз подряд.

Марко Симоне был самой яркой искрой итальянского клуба, но его удар пришелся прямо в Эдвина ван дер Сара. Даниеле Массаро также упустил свой шанс, пробив слишком неточно. Казалось, что игра перейдет в овертайм, но мы увидели момент, благодаря которому родилась суперзвезда. 18-летний Патрик Клюйверт вышел на замену, получил пас от Франка Райкаарда и забил гол. Все остальное уже история.

«Аякс» — «Милан» Goal.com

14. 1998 год. «Ювентус» — «Реал» — 0:1

Учитывая уровень игроков этого финала и созданное количеством моментов, очень удивительно, что матч завершился лишь с одним забитым голом. Эдгар Давидс, Зинедин Зидан и Филиппо Индзаги должны были забивать за «Ювентус», а Рауль — за «Реал».

Несмотря лишь на один гол, это был высочайший по качеству игры матч. Казалось, что Давидс и Зидан все же принесут «Юве» победу, но вместо этого победителем матча двух лучших команд Европы стал Предраг Миятович.

13. 2018 год. «Реал» — «Ливерпуль» — 3:1

Финал Лиги чемпионов-2018 обещал быть тем самым финалом для нейтральных фанатов. Две атакующие команды должны были сражаться друг с другом на протяжении всех 90 минут. Но травма Мохамеда Салаха положила конец шансам этого матча войти в число классических битв, даже несмотря на то, что после этого хватало драмы.

Лорис Кариус бросил мяч прямо на ногу Кариму Бензема, Садио Мане сравнял счет, а затем в игру вступил Гарет Бейл. Валлиец нанес потрясающий удар через себя — этот гол может по праву считаться одним из лучших в финалах ЛЧ. А затем Бейл сделал дубль — Кариус ошибся, пытаясь отразить дальний удар. Позже говорили, что вратарь начал ошибаться из-за сотрясения мозга, полученного из-за Серхио Рамоса.

12. 2002 год. «Байер» — «Реал» — 1:2

«Реал» легко добыл победу, когда был фаворитом в финале 2000 года, но через два года это уже был не тот случай. Финал против «Байера» получился равным и интересным.

Команды обменялись голами на старте, когда в первые 13 минут отличились Рауль и Лусио. Но этот финал запомнился прежде всего одной вещью — победным ударом Зинедина Зидана.

«Байер» — «Реал» twitter.com

Француз своим великолепным ударом сделал разницу в том матче. Но нужно отдать должное и голкиперу «Реала» Икеру Касильясу, который во втором тайме заменил травмировавшегося Сезара Санчеса и сделал несколько важных сэйвов. Для Касильяса этот титул в ЛЧ стал уже вторым всего за несколько дней до его 20-летия.

11. 2015 год. «Ювентус» — «Барселона» — 1:3

Одна из лучших атак Европы против одной из лучших защит — финал 2015 года обещал стать как минимум интригующей тактической битвой.

«Барселона» стартовала очень резво — уже на третьей минуте Иван Ракитич вывел каталонцев вперед, вынудив «Ювентус» выходить из обороны и тем самым подарив нам более открытый матч.

После того, как Джиджи Буффон оставил «Юве» в игре, совершив великолепный сэйв после удара Луиса Суареса, Альваро Мората сравнял счет. Но для «Барселоны», которая хотела выиграть «требл», это, похоже, было лишь дополнительным стимулом.

Суарес все-таки забил после того, как Буффон отразил удар Месси, а третий мяч уже в компенсированное время провел Неймар, который весь вечер издевался над Штефаном Лихтштайнером. Это был MSN в своих лучших проявлениях.

Окончание следует... 0