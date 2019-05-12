Футбольные иконы в закате. Они забыты, но все еще играют

Лусио

Лусио globallookpress.com

Возраст: 41 год.

Текущий клуб: «Бразильенсе».

За свою карьеру центральный защитник завоевал огромное количество трофеев, став чемпионом Бундеслиги, Серии А и Лиги чемпионов, а также обладателем Кубка мира (2002) со сборной Бразилии.

В апреле 2018 года футболист прервал 4-месячный отпуск и присоединился к «Бразильенсе» — команде, представляющей четвертую лигу чемпионата Бразилии. 41-летний ветеран признался, что его любовь к игре все еще очень сильна.

«Меня побуждает продолжать играть любовь к футболу, эмоции и мотивация просыпаться каждый день в добром здравии, продолжая тренироваться. Да, я играл за большие клубы и добывал титулы, но для меня важна сама возможность играть и передавать опыт молодым», — отметил Лусио.

Давид Вилья

Возраст: 37 лет.

Текущий клуб: «Виссел Кобе» (Япония).

Годами он являлся одним из самых опасных форвардов Испании и Европы, защищая цвета «Валенсии», «Барселоны» и «Атлетико».

Многие думали, что его трансфер в «Нью-Йорк Сити» станет последней и весьма тусклой страницей в карьере, а имя Вильи уйдет в историю. Но сложилось все иначе.

Давид забил 82 гола в 130 матчах элитного дивизиона чемпионата США, став лучшим игроком сезона в 2016 году. В конце прошлого сезона 37-летний футболист покинул США и отправился в Японию.

Там в составе «Виссел Кобе» ветеран начал выступать с другии испанцами Андресом Иньестой и Серхи Сампером, записав на свой счет четыре гола в восьми матчах. Неплохая статистика у «старичка».

Самюэль Это'О

Самюэль Это'О globallookpress.com

Возраст: 38 лет.

Текущий клуб: «Катар СК».

Камерунский бомбардир становился чемпионом с «Барселоной» и «Интером», а также выигрывал Лигу чемпионов, будучи настоящей иконой футбола. Абсолютной силой, с которой приходилось считаться любому сопернику.

Тем не менее, после ухода из «Интера» в 2013 году нападающий успел побывать в «Анжи», «Челси», «Эвертоне», «Сампдории», «Антальяспоре», «Коньяспоре», а затем отправился в Катар.

В составе «Катар СК» Самюэль забил шесть голов в 18 матчах и в свои 38 лет он является очень непредсказуемым парнем, который может сменить еще несколько клубов.

Карлос Тевес

Карлос Тевес Globo

Возраст: 35 лет.

Текущий клуб: «Бока Хуниорс».

У Тевеса в резюме хватает ярких страниц. Он защищал цвета «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Ювентуса», которые выиграли множество трофеев, в том числе и Лигу чемпионов.

Однако именно «Бока» является родным и особенным клубом в карьере нападающего. Карлос подписал контракт с клубом уже в третий раз за свою карьеру.

На данный момент в активе Тевеса 10 голов в 36 матчах за «Боку» с прошлого года. Он сыграл ключевую роль в пути команды к финалу Копа Либертадорес в прошлом сезоне.

Майкл Эссьен

Майкл Эссьен globallookpress.com

Возраст: 36 лет.

Текущий клуб: «Сабаил» (Азербайджан).

Помните, как Майкл Эссьен «зажигал» в составе «Челси», совершая роскошные отборы? Конечно.

Может показаться, что это было сто лет назад, но Эссьен все еще выступает.

Закат начался с ухода из «Милана», после которого ганец побывал в греческом «Панатинаикосе», индонезийском «Персиб Бандунге», а теперь подписал контракт на 15 месяцев с «Сабаилом» из Азербайджана.

Недавно Эссьен посетил «Челси», где принял участие в тренировке с женской командой клуба. Девушки позже сообщили, что полузащитник находится в отличной форме и все еще «летает» по футбольному полю.

Массимо Маккароне

Массимо Маккароне globallookpress.com

Возраст: 39 лет.

Текущий клуб: «Каррарезе».

Герой «Мидлсбро», который помог команде добраться до финала Кубка УЕФА и завоевать Кубок лиги Англии, все еще в деле.

Когда его история с «боро» подошла к концу, итальянский форвард отправился в «тур» по Италии, успев побывать в «Сиене», «Палермо» и «Сампдории» — с переменным успехом.

Кроме того, ветеран побывал в Австралии, а затем присоединился с «Каррарезе» — клубу, выступающему в Серии С1.

Сам футболист признался, что после завершения карьеры он планирует вернуться в «Мидлсбро», где он не бывал даже в качестве гостя с 2007 года.

«Я постоянно общаюсь с болельщиками и работниками "Мидлсбро". Мы дружим, а они приглашали меня много раз. Каждый год я откладываю поездку, но однажды обязательно вернусь и выйду на поле, чтобы поздороваться с фанатами», — отметил Массимо.

Тим Ховард

Тим Ховард globallookpress.com

Возраст: 40 лет.

Текущий клуб: «Колорадо Рэпидз».

Ховард прямо сейчас находится на седьмом месте по количеству «сухих» матчей в английской Премьер-лиге — 132, а мы еще помним его невероятное выступление против бельгийцев на чемпионате мира 2014 года. Тогда голкипер сумел совершить 15 сэйвов за один матч.

В 2016 году Ховард покинул «Эвертон» и перешел в «Колорадо Рэпидз» из MLS. У команды хватает проблем на поле, но 40-летний вратарь является безоговорочным лидером коллектива и все еще демонстрирует прекрасную игру.

Скорее всего, экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» все-таки завершит карьеру в конце текущего года.

Асамоа Гьян

Асамоа Гьян goal.com

Возраст: 33 года.

Текущий клуб: «Кайсериспор» (Турция).

Несмотря на то, что период его выступлений в АПЛ за «Сандерленд» не был слишком успешным, нападающий все еще остается кумиром целой Ганы.

Гьян является рекордсменом национальной сборной по количеству голов (51) и продолжает выступать за Гану, готовясь помочь команде в летнем Кубке африканских наций. Если он выступит там, то установит невероятный рекорд — выступление на десяти международных турнирах за карьеру.

На клубном уровне Асамоа представляет турецкий «Кайсериспор», который стал девятым в Суперлиге по итогам прошлого сезона. 0