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    Безумие в ответных матчах. 12 величайших камбэков в истории еврокубков

    Вспоминаем топ-камбэки в двухматчевых еврокубковых дуэлях

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    Английские «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» шокировали «Барселону» и «Аякс», выдав фантастические камбэки в ответных матчах 1/2 финала Лиги чемпионов и заставив вспомнить о других ярких случаях, когда одна из команд отыгрывалась после поражения в первой игре. Four Four Two представил рейтинг двенадцати лучших камбэков в истории еврокубков.

    12. «Партизан» — «КПР»

    1984-1985 (2:6, 4:0)

    «КПР» — «Партизан»

    «Куинз Парк Рейнджерс» удалось со счетом 6:2 разгромить «Партизан» в Кубке УЕФА в «домашней» игре, которая прошла на стадионе «Арсенала» «Хайбери» (спасибо синтетическому покрытию на «Лофтус Роад»).

    Но затем команда Алана Маллери отправилась в Белград на ответный матч лишь для того, чтобы ее разгромили со счетом 0:4. Пройти дальше не удалось из-за голов, которые «Партизан» забил на выезде.

    «Маллери бежал за нами в подтрибунном помещении и велел нам возвращаться на дополнительное время. Он даже не знал правил», — рассказывал вратарь Питер Хакер. Неудивительно, что тренера уволили несколько недель спустя.

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    • 11. «Байер» — «Эспаньол»

    1987-1988 (0:3, 3:0, 3:2 по пенальти)

    «Байер» — «Эспаньол»

    Возвращаемся во времена, когда финал Кубка УЕФА состоял из двух матчей. «Эспаньол» чувствовал себя довольно уверенно после победы со счетом 3:0 в Каталонии. В Германии «Байер» не мог забить вплоть до 57-й минуты, а затем вышедшие на замену Фалько Гетц и Бум Кун Ча сравняли счет в противостоянии.

    Дело дошло до серии пенальти, которую немцы, конечно же, выиграли. Среди фанатов «Эспаньола» эта игра известна как «Гробница Леверкузена». «Байер» тем временем до сих пор остается единственной командой из Германии, которая побеждала на евроарене, но ни разу не выигрывала чемпионат.

    10. «Реал» — «Дерби»

    1975-1976 (1:4, 5:1)

    «Реал» — «Дерби»

    После славной эры Брайана Клафа «Дерби» во время их второй еврокубковой кампании возглавлял Дэйв Маккей. Во втором раунде Кубка чемпионов «Дерби» встретится с «Реалом» и обыграл «сливочных» в первой игре со счетом 4:1 благодаря хет-трику Чарли Джорджа.

    Полузащитник Арчи Геммилл вспоминает: «Мы прибыли в Мадрид за два дня до ответного матча и успели осмотреть достопримечательности. Хотя в наши дни никто бы не гулял по городу часами».

    Но радость «Дерби» была недолгой — на глазах у 120 тысяч болельщиков на «Бернабеу» «Реал» разобрал соперника по частям — 5:1. Дублем отличился Роберто Мартинес (нет, не тот самый).

    9. «Аякс» — «Панатинаикос»

    1995-1996 (0:1, 3:0)

    «Панатинаикос» — «Аякс»

    77 тысяч фанатов «Панатинаикоса» заполнили «Олимпийский» в Афинах после минимальной победы своих любимцев на выезде в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Но быстрый гол Яри Литманена заставил фанатов замолчать.

    Молодая команда Луи ван Гала взяла все под свой контроль, забив еще два мяча усилиями того же Литманена и Нордина Вотера. «Аякс» стал первой командой в эпоху Лиги чемпионов, которой удалось отыграться после домашнего поражения в первом матче. Правда, на весь путь амстердамцев не хватило — в финале команда ван Гала по пенальти проиграла «Ювентусу».

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    • 8. «Оденсе» — «Реал»

    1994-1995 (2:3, 2:0)

    «Реал» — «Оденсе»

    Мадридский «Реал» лишь однажды в своей истории не прошел дальше в еврокубках после победы на выезде в первой игре. Это случилось в дуэли с датским «Оденсе». «Сливочные» выиграли в Дании со счетом 3:2 — победный мяч забил Микаэль Лаудруп. И немногие оставляли «Оденсе» хоть какие-то шансы на «Бернабеу». На этот матч в итоге пришло всего 30 тысяч зрителей.

    Первый гол «Оденсе» забил за 15 минут до конца матча, а на 90-й минуте Мортен Бисгор поразил ворота Сантьяго Канисареса и принес сенсационную победу в двухматчевом противостоянии со счетом 4:3. Правда, путешествие «Оденсе» в том Кубке УЕФА завершилось в четвертьфинале, когда датчане уступили «Парме».

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    • 7. «Метц» — «Барселона»

    1984-1985 (2:4, 4:1)

    «Барселона» — «Метц»

    В первом раунде Кубка обладателей кубов «Барселона» в первой игре во Франции обыграла «Метц» со счетом 4:2. Звезда «Барсы» Бернд Шустер тогда еще предложил «отблагодарить игроков "Метца" ветчиной за те подарки, которые они предоставили этим вечером».

    Ни один французский телеканал, ни одна радиостанция не удосужилась отправить своих репортеров на «Камп Ноу». И их решение выглядело вполне оправданным после того, как «Метц» пропустил первым. Но до перерыва французы отличились дважды, а через десять минут после начала второго тайма забили еще раз. После этого за три минуты до конца матча югославский форвард Тони Курбос оформил хет-трик и принес «Метцу» потрясающую победу.

    Голкипер «Метца» Мишель Этторре был очень доволен: «Когда матч закончился, я побежал прямо к Шустеру и закричал: "Ну и где теперь твоя ветчина?". Я не думаю, что он говорит по-французски, но он точно понял меня в тот вечер».

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    • «Интер» — «Бавария»

    2010-2011 (0:1, 3:2)

    «Бавария» — «Интер»

    «Интеру» было недостаточно победы над «Баварией» в финале Лиги чемпионов сезона 2009-2010. Миланский клуб стал лишь второй командой в истории Лиги чемпионов, которой удалось отыграться и пройти дальше после поражения в первом матче на своем поле.

    За три недели до этого Марио Гомес принес «Баварии» победу на «Сан-Сиро». Но еще одного точного удара от форварда и гола Томаса Мюллера не хватило — «Интер» в гостях сумел забить трижды усилиями Самюэля Это'О, Уэсли Снейдера и Горана Пандева.

    Правда, затем в четвертьфинале «Интер» ждал вылет от «Шальке» (3:7 по сумме двух встреч), который в чемпионате Германии того сезона финишировал, отстав на 35 очков от победившей «Боруссии».

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    • 5. «Байер Юрдинген» — «Динамо» Дрезден

    1985-1986 (0:2, 7:3)

    «Юрдинген» — «Динамо» Дрезден

    В четвертьфинале Кубка обладателей кубков встретились команды Западной и Восточной Германии. На «Динамо» оказывалось серьезное давление — в Штази настояли на том, чтобы команда дошла до полуфинала. После победы со счетом 2:0 на своем поле и 5:1 по сумме двух встреч к перерыву ответной встречи, казалось, проблем с выходом в полуфинал не будет.

    Но «Юрдинген» забил невероятные шесть голов за 30 минут и, к большому гневу Штази, прошел дальше. Нападающий «Динамо» Франк Липпман бежал в ГДР и не вернулся, а тренер Клаус Заммер был уволен за оскорбление нации. «Юрдинген» в полуфинале проиграл мадридскому «Атлетико».

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    • 4. «Монако» — «Реал»

    2003-2004 (2:4, 3:1)

    «Монако» — «Реал»

    Когда «Реал» отдал Фернандо Мориентеса в аренду в «Монако», они подумали, что это предоставит форварду игровую практику, которая позволить дорого продать его следующим летом. Но они не представляли, что их собственный игрок выбросит их же из Лиги чемпионов.

    Забив важный второй мяч своей команды в первой игре на «Бернабеу», Мориентес головой переиграл Икера Касильяса в ответной игре. А дубль Людовика Жюли позволнил «Монако» пройти дальше за счет выездных голов.

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    • 3. «Депортиво» — «Милан»

    2003-2004 (1:4, 4:0)

    «Депортиво» — «Милан»

    «В первый и в последний раз в своей жизни я подумал о том, что мои соперники играют под чем-то». Так Андреа Пирло высказался после того, как «Милан» вылетел из Лиги чемпионов.

    После победы со счетом 4:1 на «Сан-Сиро» «Милан» потерпел крах в Испании. Голы Вальтера Пандиани, Хуана Карлоса Валерона, Альберто Луке и Франа позволили «Депортиво» пройти дальше.

    Тренер Хавьер Ирурета тогда выполнил обещание совершить 50-километровой паломничество из Ла-Коруньи в католическую святыню в Сантьяго де Компостела, если его команда пройдет дальше после поражения в первой игре. Правда, он сделал это пешком, а не на коленях, как обещал изначально.

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    • 2. «Барселона» — «Рома»

    2017-2018 (4:1, 3:0)

    «Барселона» — «Рома»

    «Барселона» уже третий сезон подряд участвует в невероятных двухматчевых разборках в Лиге чемпионов. В первом матче против «Ромы» на «Камп Ноу» каталонцы разгромили соперника со счетом 4:1. Гол Эдина Джеко на 80-й минуте дарил римлянам хоть какую-то надежду, но она тут же (на 87-й минуте) была похоронена Луисом Суаресом.

    Но уже на 6-й минуте ответного матча в Риме Джеко отличился еще раз. Хозяева почувствовали запах крови. На 58-й минуте Даниэле Де Росси с пенальти сократил отставание до минимума, а на 82-й Костас Маносла забил головой после углового и свел «Стадио Олимпико» с ума.

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    • 1. ПСЖ — «Барселона»

    2016-2017 (4:0, 1:6)

    «Барселона» — ПСЖ

    После первого матча, казалось, все было кончено. «Барселона» была мертва и похоронена. Для ПСЖ это был пятый сезон попыток пройти дальше четвертьфинала, но в итоге им это не удалось.

    Вряд ли ПСЖ мог просить большего в первом матче против «Барселоны». По два гола в каждом из таймов, ноль пропущенных. Как же им удалось упустить это все? Ни одной команде в истории турнира не удавалось отыграть разницу в четыре гола, но в ответном матче «Барселона» бросила вызов вере.

    Некоторое время все шло по сценарию: быстрый гол Луиса Суареса, автогол Левена Кюрзава до перерыва. Лионель Месси реализовал пенальти в начале второго тайма. 3:0, еще 40 минут — у «Барсы» был шанс сделать все проще.

    Но затем случилась катастрофа — ПСЖ усилиями Эдинсона Кавани забил выездной гол, и мечты «Барсы» казались разбитыми. Теперь им нужно было забивать трижды за 27 минут, не пропуская. Итак — на 88-й минуте Неймар забил со штрафного, на 91-й он хладнокровно реализовал второй пенальти «Барселоны» за вечер, а на 95-й бразилец забросил мяч на Серджи Роберто, который отправил мяч в ворота Кевина Траппа. Просто безумие. 0

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