Безумие в ответных матчах. 12 величайших камбэков в истории еврокубков

Английские «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» шокировали «Барселону» и «Аякс», выдав фантастические камбэки в ответных матчах 1/2 финала Лиги чемпионов и заставив вспомнить о других ярких случаях, когда одна из команд отыгрывалась после поражения в первой игре. Four Four Two представил рейтинг двенадцати лучших камбэков в истории еврокубков.