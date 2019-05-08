Чудо на «Энфилде»: «Ливерпуль» снова переписывает историю

«Ливерпуль» на «Энфилде» нанес поражение каталонской «Барселоне» (4:0) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. Дублями в составе красных отметились Дивок Ориги и Жоржиньо Вейналдум. Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня в Мадриде на стадионе «Метрополитано». В финале «Ливерпуль» сыграет либо с «Аяксом», либо с «Тоттенхэмом».

Один из величайших камбэков Лиги чемпионов

Автор The Guardian Дэниэль Тэйлор признается, что немногие верили в успех «Ливерпуля», но мерсисайдцы всех оставили в дураках.

«Из всех невероятных ночей на "Энфилде", куда поместить эту? Где-то рядом с вершиной спиской, не будет преувеличением сказать, что этот матч, вероятно, превосходит многое из того, что произошло раньше на этом знаменитом старом стадионе, когда целью был Кубок Европы.

К тому времени, когда все было окончено, именно игроки "Ливерпуля" могли с нетерпением ждать финала в Мадриде 1 июня, а для "Барселоны" это стало одним из самых страшных испытаний за все их еврокубковые годы. "Барса" однажды смогла отыграть поражение со счетом 0:4 против "Пари Сен-Жермен", выиграв 6:1 в ответном матче. Теперь они знают, каково это — быть другой стороной в одном из величайших камбэков Лиги чемпионов.

Команда Юргена Клоппа начала вечер уступая 0:3, и, в конечном счете, оставила в дураках всех, кто думал, что они не сумеют добиться своего. Многие из нас так считали. Тем не менее, на 56-й минуте они сравняли счет в противостоянии, благодаря голу в первом тайме Дивока Ориги и двух подряд голов вышедшего на замену Вейналдума. Ориги играл, потому что Мохамед Салах и Роберто Фирмино оба выбыли из строя, и запасной нападающий, заменявший их, забил еще и четвертый гол.

Иная команда, лишившись ключевых игроков, могла бы сдаться после того, что случилось с ними на "Камп Ноу". Но только не ливерпульцы. Энди Робертсон, двумя руками пихнувший Месси в затылок, показал, насколько они заведены. "Энфилд" всегда увеличивает громкость в еврокубковые вечера, и гол Ориги был забит достаточно рано, чтобы заполнить стадион искренним убеждением, что да, думать, что "Ливерпуль" действительно сможет сдюжить — это не фантазии».

Мстители Клоппа

Автор The Telegraph Крис Баскомб сравнивает «Ливерпуль», добившийся успеха вопреки любой логике, с героями кинематографической вселенной Марвел.

«Одно чудо уже совершенно, но в конце недели "Ливерпулю" нужно совершить еще одно.

То, что команда Юргена Клоппа сможет одолеть "Барселону" с дефицитом в три мяча, казалось немыслимым, но добиться этого в отсутствие двух самых результативных нападающих в мире?

Подумайте о Мстителях, сражающихся с Таносом, когда две трети их команды превратились в пыль. "Ливерпуль" даже потерял своего Железного Человека, Энди Робертсона, в перерыве.

В бой пошли атакующие резервы — Джердан Шакири и Дивок Ориги, швейцарский вингер, которого было едва заметно со времен Рождества и Ориги, чьи вклады в игру обычно колеблются между эйфорией и анонимностью ... но главным образом эйфорией».

Вейналдум шокировал весь футбольный мир

Автор Uefa.com Мэтью Ховарт хвалит лучшего игрока матча — Джорджинио Вейналдума.

«Энфилд бурлил эмоциями задолго до того, как Ориги подарил надежду трибунам своим быстрым голом. Но, боже, что же здесь творилось после финального свистка!

После дубля Вейналдума в начале второго тайма появилось чувство, что в этом матче может быть только один исход. Эта знаменитая арена видела много удивительных камбэков, но сегодняшний, несомненно, превосходит их все.

Когда на прошлой неделе Вейналдум вышел в роли фальшивой девятки на "Камп Ноу", для многих это стало шоком.

Но тот шок не идет ни в какое сравнение с двумя голами в ворота "Барселоны", которые не только оказали решающее влияние на эту дуэль, но и поразили весь футбольный мир.

Дубль за чуть более чем 120 секунд в исполнении этого голландца напомнили о давнем супер-джокере "Ливерпуля" Дэвиде Фэйрклафе, который тоже умел делать такие замечательные вещи».

Возвращение королей

Автор The Telegraph Сэм Уоллес считает, что после чуда в полуфинале, мерсисайдский клуб должен быть фаворитом финального противостояния.

«Предполагалось, что этот турнир будет иметь наименьшее значение из двух, которые еще остались в последние дни эпического сезона "Ливерпуля" 2018-2019, но в течение 99 экстраординарных минут внезапно ощутилось, что эта команда наконец нашла свое призвание.

Ни одна команда не возвращается с -3 голов, забив четыре безответных мяча "Барселоне" во втором матче полуфинала Лиги чемпионов, не задаваясь вопросом, не приведет ли их рука судьбы к славе. Вечером в понедельник "Манчестер Сити" практически вырвал чемпионство в АПЛ из рук "Ливерпуля", а затем наступил вечер вторника, когда реакция на "Энфилде" была, откровенно говоря, грандиозной.

Такого рода камбэк в полуфинале Лиги чемпионов еще никогда не случался ни против кого, не говоря уже о "Барселоне" эпохи Лионеля Месси, человека в очередной раз заявившего о своем гении в первом матче. То, что этот камбэк произошел без Мохамеда Салаха, Роберто Фирмино, множества других, плюс Джордана Хендерсона на одной ноге и Энди Робертсона, замененного в перерыве, просто делает его еще более легендарным.

Вышедший на замену Робертсону Джорджинио Вейналдум был тем человеком, который забил второй итретий голы во втором тайме, а героем победы в матче был другой игрок, воспользовавшийся случаем, Дивок Ориги — специалист Юргена Клоппа по невероятному. Он забил свой первый гол за семь минут, а второй за 11 минут до конца, и, возможно, величайшее чудо, которого добился Клопп, заключается в том, что между этими двумя моментами Ориги был лучшим нападающим на поле, в такой-то компании.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Мадрид 1 июня станет девятым финалом Кубка Европы за всю историю "Ливерпуля", на этот раз против "Тоттенхэма" или "Аякса", вторым финалом Клоппа за два года, и можно предполагать, что они будут фаворитами борьбы за шестой для себя титул, кто бы ни был их соперником. Короли камбэков, возможно, просто превзошли себя на этот раз, и к концу вечера мыслей о титуле АПЛ уже не было».

Лучше, чем Стамбул

Автор Daily Mail Мартин Самюэль считает, что камбек «Ливерпуля» в матче с «Барселоной» превзошел даже Стамбульское чудо 2005 года, когда мерсисайдцы выиграли Лигу чемпионов.

«Это было лучше, чем Стамбул. "Барселона" лучше, чем "Милан". Лионель Месси лучше, чем Кака. И "Ливерпуль" сейчас лучше, чем "Ливерпуль" тогда. Ливерпуль сейчас просто удивительный.

В конце этой замечательной, невероятной, фантастической игры Юрген Клопп обнявшись со своими игрокам, повернулся лицом к "Копу", в то время как весь "Энфилд", включая некоторых болельщиков с безжизненного каталонского анклава, слился в исполнении "Ты никогда не будешь идти в одиночестве".

У одного было чувство, что это тот момент, к которому Клопп стремился с того дня, когда он ступил на Мерсисайд. Этот дух. Это единение. Этот спектакль. Эта страсть, эта эмоция: все это было здесь, каждая капля того, чего он хотел достичь. И все же, впереди еще долгий путь.

Внезапно, потенциальное разочарование, связанное с отставанием от "Манчестер Сити" в воскресенье, уже не казалось таким безрадостным. "Ливерпулю" будет, за что играть. Они проведут второй финал Лиги чемпионов подряд, но на этот раз не против самой опытной команды Европы. Ливерпуль встретится с победителями встречи между "Тоттенхэмом" и "Аяксом". Это может быть идеальный конец сезона. Даже если сейчас сезон выигран "Манчестер Сити", он может быть выигран и ими.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

И они заслужили бы это, как никакая другая команда; они заслужили бы это так же, как не заслужили поражения 0:3 на "Камп Ноу", которое нужно было отыграть. Отыграть сначала командой, лишенной своих лучших нападающих в лице Мо Салахе и Роберто Фирмино, а затем, после перерыва, еще и без одного из выдающихся игроков этого сезона, Эндрю Робертсона. Точно так же, как "Челси" завоевал Европу с Хосе Бозингвой в центре поля и Райаном Бертраном, играющим на левом фланге полузащиты, "Ливерпуль" отодвинул в сторону "Барселоны" с Дивоком Ориги, лидирующим в атаке, Джерданом Шакири в оттяжке и Джеймсом Милнером в качестве импровизированного левого защитника.

И какое же это было выступление. "Ливерпуль" победил "Барселону" не только физически, но и технически, тактически и, в конечном счете, интеллектуально. "Барселону", которую многие считают величайшей командой Европы, перехитрил 20-летний футболист из Вест Дерби в Мерсисайде. Трент Александер-Арнольд втюхал "Барселоне" такую туфту, что она громом прокатилось по всему миру, отправив Ливерпуль в Мадрид 1 июня».

Даже Клопп не верил в чудо

Колумнист ESPN Марк Огден считает, что каталонский клуб сгубила самоуверенность.

«Даже Юрген Клопп намекнул, что он не верит в то, что "Ливерпуль" сможет осуществить чудо в Лиге чемпионов против "Барселоны", признав в понедельник, что "прекрасный провал" был, пожалуй, лучшим, на что его команда могла рассчитывать против испанских чемпионов.

Юрген, тебе нужно больше веры. Твои игроки показали, что они способны на все, но ничто не может сравниться с этим: разгром "Барселоны" со счетом 4:0, против всех шансов и предсказаний.

Проигрывая 0:3 после первого полуфинального матча на "Камп Ноу", когда "Ливерпуль" был побежден гением Лионеля Месси, Клопп и его игроки действительно почти не имели надежды перед вторым матчем на "Энфилде". И чтобы сделать задачу еще более сложной, им пришлось обойтись без двух форвардов мирового уровня — Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино — выбывших из-за травм.

Но это Ливерпуль, а это "Энфилд", и все мифы и сказки, окружающие это место, сбылись в незабываемую ночь бесстрашного футбола, когда "Барселона" — могучая "Барселона" — была безжалостно выбита двумя голами от импровизированного нападающего Жоржиньо Вейналдума и еще двумя от Дивока Ориги, игрока, который был в аренде в "Вольфсбурге" в прошлом сезоне.

Это была ночь "Ливерпуля", не заблуждайтесь. Это было возвращение века, превзошедшее, все, что когда-либо видело это историческое место, но "Барселона" сыграла свою роль так, как они никогда не могли себе представить в своих худших ночных кошмарах.

Предполагалось, что они извлекли уроки из четвертьфинального провала прошлого сезона в Риме, когда поражение со счетом 0:3 привело к их краху на Олимпийском стадионе, но в этот раз все было хуже. "Барса" просто развалилась. Возможно, они начали игру, полагая, что она выиграна — слишком самодовольные, слишком высокомерные — и "Ливерпуль" беспощадно наказал их.

Но это то, что "Ливерпуль" делает на "Энфилде" в еврокубках, независимо от того, кто руководит им на бровке. От победного гола Дэвида "Супер-джокера" Фэйрклафа против "Сент-Этьена" в 1977 году до "гола-фантома" Луиса Гарсии, которого хватило для победы над "Челси" в 2005 году, до невероятного боя с "Боруссией" в 2016 году и избиения "Манчестер Сити" в прошлом сезоне, "Энфилд" превращает людей в красном в супергероев, когда на карту поставлена европейская слава, и "Барса" стала последним и величайшим именем в этом длинном списке жертв». 0