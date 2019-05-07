Достойное прощание капитана. Компани на «Этихаде» приблизил «Сити» к чемпионству

Победный удар капитана

До завершения матча на «Этихаде» оставалось каких-то 20 минут, когда Эмерик Ляпорт своей передачей от центра поля доставил мяч Венсану Компани. Да, вот в такой ситуации был «Манчестер Сити». Его центральные защитники бродили в середине поля, тогда как форварды неэффективно группировались вокруг штрафной площади соперника. Хозяевам пришлось бросить все силы на атаку чужих ворот.

Перед этой игрой подопечные Пепа Гвардиолы одержали 12 побед подряд в АПЛ, притом во всех этих матчах они выходили вперед не позднее 63-й минуты. Теперь же их ждал выход из зоны комфорта.

Компани пробросил мяч вперед, сделав несколько шагов. «Лестер», который на протяжении всей игры старался действовать плотно, в этот раз, укрывшись ложным чувством безопасности, отступил. Онинье Ндиди и Хамза Чодури метались у края штрафной площади, Джеймс Мэддисон и вовсе остановился. Так что Компани сделал еще один шаг, после чего выстрелил.

Камера из-за спины бельгийца продемонстрировала эпизод лучше всего. Он ударил по мячу шнурками правой бутсы. Удар был настолько сильным, что обе ноги защитника оторвались от земли. Мяч летел так высоко, что отчаянные руки Каспера Шмейхеля до него не дотянулись. Сфера влетела в верхний угол настолько точно, насколько это было возможно.

Получился удивительный гол, один на миллион, и чем больше вы осознавали произошедшее, тем более абсурдным оно казалось. Это был первый гол Компани за более чем год. Бельгиец впервые отличился ударом из-за штрафной площади, выполнив 37 попыток. В последний раз он попадал в створ ударом с дальней дистанции в декабре 2013 года.

По своей значимости и выплеску эмоций этот гол напомнил точный удар головой в исполнении Компани в матче против «Манчестер Юнайтед» в апреле 2012 года. Тот мяч послужил толчком для «горожан» к первому титулу в эпоху Премьер-лиги. Накануне защитник праздновал с такой же самоотдачей, выполнив прыжок возле углового флажка, прежде чем позволил задушить себя в объятиях партнеров.

Гвардиола не ожидал

На трибунах произошел взрыв радости и облегчения. Когда камеры сфокусировались на Гвардиоле, он находился почти в мессианской позе, стоя на боковой линии с направленными в небо ладонями.

О чем он думал, когда Компани готовился выполнить удар, спросили Гвардиолу. «Только не бей, Винни», — ответил каталонец. Короткий разговор сразу после матча между Компани и Серхио Агуэро показал, что аргентинец думал точно так же. Это был, как сказал Гвардиола «невероятный гол».

Гол Компани, сотый в этом сезоне на домашнем поле для «горожан», стал наградой за трудолюбие бельгийца. Не принимая во внимание грубый фол на Мэддисоне, за который он получил желтую карточку, Венсан оборонялся с тщательно контролируемой агрессией, удерживая свою линию достаточно высоко и не позволяя опасному Джейми Варди получить мяч и набрать скорость. Не зря он успешно вытеснил Джона Стоунза из стартового состава в самом важном отрезке сезона.

Хозяева были близки к выходу вперед вскоре после получаса игры, когда мяч после удара головой Агуэро отскочил от перекладины и был отбит Шмейхелем. Встреча продолжалась, а напряжение нарастало. В начале второго тайма нервный Гвардиола подгонял медлительного болбоя. Фанаты «Сити» то тревожно молчали, то напоминали о себе криками отчаяния. Но Компани их всех успокоил.

Исторические параллели

Минувший вечер принес множество параллелей, особенно для Брендана Роджерса, у которого появился второй шанс помочь «Ливерпулю» выиграть титул после упущенной возможности в 2014 году. Болельщики «красных», нервно смотревшие матч по телевизору, не могли ни в чем упрекнуть наставника «Лестера», ведь его подопечные старались.

На 72-й минуте промелькнул еще один момент дежавю, когда Компани поскользнулся, находясь с мячом, что очень напомнило роковое падение Стивена Джеррарда в матче против «Челси» в 2014 году. Впрочем, защитник «Сити» сохранил контроль над ситуацией и не допустил создания опасного момента у своих ворот.

Еще один тревожный момент болельщики на трибунах пережили, когда вышедший на замену Келечи Ихеаначо, ранее выступавший за «Манчестер Сити», неудачно пробил из выгодной позиции за три минуты до конца основного времени. Мяч после его удара улетел на трибуны, а вслед за этим, вероятно, и растаяли надежды «Ливерпуля» на чемпионство.

Лучшее прощание

На финише сезона «Сити» настолько превосходил своих оппонентов, что большинство матчей было лишено драматических моментов, но гол Компани мгновенно вошел в историю. Если он поднимет трофей после заключительной игры против «Брайтона», то, наверняка, станет центральной фигурой всего сезона.

Компани, которому в прошлом месяце исполнилось 33 года, не сдерживал слез, когда вместе со своими детьми благодарил болельщиков на трибунах. По окончании сезона истекает срок действия контракта бельгийца, а о подписании нового ни он, ни Гвардиола стараются не говорить.

Если это было прощание с родными трибунами, то оно получилось наиболее красивым из всех возможных. 0