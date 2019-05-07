Топ-5 европейских чемпионатов: каким будет финиш?

Рассказываем о турнирных раскладах на финише пяти главных европейских национальных чемпионатов и делаем прогнозы.

Англия (АПЛ)

1. Борьба за Лигу чемпионов: 4. «Тоттенхэм» — 70 очков, 5. «Арсенал» — 67 очков

Борьба за последнюю путевку в Лигу чемпионов от Англии представляет собой сугубо формальный характер. Чтобы попасть в топ-4 <"Арсеналу" нужна не только победа над "Бернли" в гостях, что уже само по себе сложно с учетом плохой выездной формы лондонцев в этом сезоне, но и поражение <"Тоттенхэма" дома от «Эвертона».

Более того, при этом необходимо еще и значительно улучшить соотношение в разнице мячей: +28 — у «Шпор», +20 — у «Канониров». Вряд ли дружина Унаи Эмери выиграет в гостях у кларетовых так крупно, а коллектив Маурисио Почеттино так крупно дома проиграет.

Прогноз:

«Тоттенхэм» выйдет в Лигу чемпионов

2. Борьба за чемпионство: 1. «Манчестер Сити» — 95 очков, 2. «Ливерпуль» — 94 очка.

Любая победа сделает «Манчестер Сити» чемпионом вне зависимости от исхода матча «Ливерпуля», который, в свою очередь, точно не выиграет титул, если проиграет или сыграет вничью (у манкунианцев лучше разница мячей). Соперником «Горожан» на выезде будет уже сохранивший прописку в элите «Брайтон», тогда как оппонент «Красных» на своем поле — «Вулверхэмптон», который также уже не имеет турнирной мотивации, заняв седьмое место.

Обоим конкурентам за золото, скорее всего, придется непросто в последнем туре, если учесть не только упорство соперников, но и нервы, присущие заключительному туру. Тем не менее, рискнем поставить на «Ливерпуль», поскольку «Сити» в последних турах голы даются все тяжелее на фоне стресса чемпионской гонки.

Прогноз: «Ливерпуль» станет чемпионом

Германия (Бундеслига)

1. Борьба за выживание: 16. «Штутгарт» — 24 очка, 17. «Нюрнберг» — 19 очков, 18. «Ганновер» — 18 очков.

С самого начала важно отметить, что 16-е место дает возможность сыграть стыковые матчи против представителя второй Бундеслиги, а напрямую вылетает только 17-я команда. Аутсайдером этой борьбы выглядит «Ганновер», чье отставание в шесть очков за три тура до конца сезона будет проблематично отыграть (в Бундеслиге при равенстве баллов считает разница мячей).

Немногим легче это будет сделать «Нюрнбергу», если учесть, что ему предстоят встречи против представителей топ-8 «Вольфсбурга» и гладбахской «Боруссии». Между тем, «Штутгарт» вряд ли упустит 16-ю строчку зоны плей-офф (выше уже не поднимется), потому что хотя также встретится с «Волками», его ожидает и матч против уже выжившего «Шальке» — на выезде.

Прогноз: вылет «Ганновера» и «Нюрнберга», 16-е место «Штутгарта».

2. Борьба за Лигу чемпионов и Лигу Европы: 4. «Айнтрахт» — 54 очка, 5. «Байер» — 54 очка, 6. «Боруссия» М — 52 очка, 7. «Вольфсбург» — 52 очка, 8. «Хоффенхайм» — 51 очко.

По итогам сезона попадание в Лигу Европы обеспечивают 5-7 позиции. Как ни удивительно, но лучшие шансы в этой борьбе имеет «Вольфсбург», поскольку при своей неплохой форме сыграет с аутсайдерами, тогда как «Боруссии» предстоит принять претендента на титул «Дортмунд», а «Хоффенхайму» — крепкий «Вердер».

Что касается борьбы за Лигу чемпионов, то тут после победы над франкфуртцами преимущество получил «Байер», хотя и по-прежнему проигрывает конкуренту четвертую строчку по разнице мячей. Ведь если в 33-м туре и «Орлы», и «Аптекари» играют против команд из нижней половины дома («Майнц» и «Шальке» соответственно), то в последнем поединке сезона первых ожидает архисложный выезд к «Баварии», а вторых — к 11-й в таблице «Герте».

Прогноз: 4. «Байер» — Лига чемпионов, 5. «Айнтрахт», 6. «Вольфсбург», 7. «Хоффенхайм» — Лига Европы.

3. Борьба за чемпионство: 1. «Бавария» — 74 очкв, 2. «Боруссия» Дортмунд — 70 очков.

Календарь «Баварии» выглядит сложнее, поскольку кроме приема «Айнтрахта» ей также нужно навестить третий в таблице «РБ Лейпциг», тогда как «Фортуна» и «Гладбах» в соперниках «Боруссии» выглядят попроще. Но, во-первых, у мюнхенцев фора в четыре очка, во-вторых, у них также больше опыта такой борьбы, в-третьих, среди тех самых оппонентов «ротен» «Быки» уже не имеют мотивации.

Прогноз: «Бавария» станет чемпионом.

Испания (Примера)

1. Борьба за выживание: 14. «Сельта» — 40 очков, 15. «Вильярреал» — 40 очков, 16. «Леванте» — 40 очков, 17. «Вальядолид» — 38 очков 18. «Жирона» — 37 очков, 19. «Райо Вальекано» — 31 очко.

Примеру по итогам сезона покидают команды, которые займут 18-20 места, и лучшие шансы спастись у «Вильярреала», поскольку ему нужно растерять фору в три очка за два тура до конца, в то время, как целый ряд конкутентов еще будет играть между собой, а значит терять очки.

Худшие шансы в этой схватке у «Райо Вальекано», который при лучшем календаре, чем у конкурентов, уступает сразу шесть баллов безопасной 17-й строчке, при этом навестит «Сельту». Больше возможностей выжить у «Вальядолида», но и ему нужно погостить у «Райо», а также принять «Атлетик» и «Валенсию» из топ-7.

Решающее значение может иметь дуэль «Жирона» — «Леванте», где в случае победы каталонцы выберутся из зоны вылета.

Прогноз: вылет «Вальядолида» и «Райо Вальекано».

2. Борьба за Лигу чемпионов и Лигу Европы: 4. «Хетафе» — 58 очков, 5. «Валенсия» — 55 очков, 6. «Севилья» — 55 очков, 7. «Атлетик» — 50 очков.

Формально седьмое место не дает права играть в Лиге Европы, но поскольку пятая в таблице «Валенсия» сыграет в финале Кубка Испании против «Барселоны», оно, скорее всего, будет еврокубковым. «Летучие Мыши» имеют неплохие шансы попасть и в Лигу чемпионов, ведь у них лучше календарь, хотя участие в ЛЕ этого сезона может помешать стабильному набору очков.

В борьбе за топ-4 преимущество имеет «Хетафе», у которого отрыв в три балла и лучше календарь. Команда проведет дома матч с «Вильярреалом» из из нижней половины таблицы и немотивированной «Барселоной», тогда как «Севилье» нужно встретиться с «Атлетико» и «Атлетиком», где второй может сохранить мотивацию до их очного поединка.

Прогноз: 4. «Хетафе» — Лига чемпионов, 5. «Валенсия», 6. «Севилья», 7. «Атлетик» — Лига Европы

Италия (Серия А)

1. Борьба за выживание: 15. «Болонья» — 37 очков, 16. «Дженоа» — 36 очков, 17. «Удинезе» — 34 очка, 18. «Эмполи» — 32 очка.

В Серии А вылетают команды, которые занимают 18-20 места. В этой борьбе худшие шансы за три тура до завершения сезона у «Эмполи». Дело не только в том, что он отстает на два очка от безопасной 17-й строчки, но еще и в том, что у тосканцев сложнее календарь, чем у конкурентов — прием «Торино», а также выезд к «Сампдории» и «Интеру».

Прогноз: вылет «Эмполи»

2. Борьба за Лигу чемпионов и Лигу Европы: 3. «Интер» — 63 очка, 4. «Аталанта» — 62 очка, 5. «Милан» — 59 очков, 6. «Рома» — 59 очков, 7. «Торино» — 57 очков, 8. «Лацио» — 55 очков.

«Интер» вряд ли упустит место в Лиге чемпионов, ведь в двух из трех матчей сыграет против аутсайдеров. Фаворитом на четвертую строчку стоит считать «Милан», у которого, в отличие от конкурентов, в последних турах нет поединков против представителей первой десятки турнирной таблицы.

Помешать «россонери» могут «Рома» и «Аталанта», хотя первой еще нужно сыграть против «Ювентуса» и навестить неуступчивый «Сассуоло». Вторая же нанесет визит «Ювентусу» и принять «Сассуоло». Сложные соперники и у «Торино» — опять-таки «Сассуоло» и «Лацио».

Прогноз: 4. «Милан» — Лига чемпионов, 5. «Аталанта», 6. «Рома», 7. «Торино» — Лига Европы.

Франция (Лига 1)

1. Борьба за выживание: 15. «Тулуза» — 37 очков, 16. «Амьен» — 34 очка, 17. «Монако» — 33 очка, 18. «Кан» — 30 очков, 19. «Дижон» — 28 очков.

Нужно отметить, что 18-е место дает возможность сыграть стыковые матчи против представителя Лиги 2, а напрямую вылетает только 19-я команда. Лучшие шансы сохранить прописку, безусловно, у «Тулузы», чей отрыв от строчки плей-офф равен семи очков, а в календаре из топ-10 есть только «Марсель».

Среди остальных соискателей на место под солнцем шансы примерно равны, если смотреть на календарь. Сложнее он у «Амьена», поскольку нужно сыграть на выезде с конкурентами «Монако», а также «Тулузой» дома, но у клуба отрыв в четыре очка от 18-й позиции. Непростые соперники и у монагасков, но фора в три очка должна помочь.

Прогноз: вылет «Дижона», 18-е место «Кана».

2. Борьба за Лигу чемпионов и Лигу Европы: 2. «Лилль» — 69 очков, 3. «Лион» — 63 очка, 4. «Сент-Этьен» — 62 очка, 5. «Монпелье» — 55 очков, 6. «Марсель» — 55 очков

В Лигу чемпионов от Франции выходит третья команда, а в Лигу Европы — только четвертая, поскольку ранее «Страсбург» и «Ренн» выиграли Кубок Лиги и Кубок страны соответственно. Борьбу за ЛЧ по сути ведут «Лион» и «Сент-Этьен» (отрыв и календарь должны сохранить «Лилль» в топ-3), и у второго чуть проще календарь, ведь в отличие от «Ткачей», их два матча из трех состоятся дома, а уровень соперников примерно одинаковый.

В борьбе за пятую строчку выше шансы у «Марселя», ведь и «Лион», и главного конкурента «Монпелье» ему нужно принимать дома, тогда как «Палладины» отправятся в гости к «Сент-Этьену» и провансальцам. Тем не менее, пятая строчка не так интересна, а четвертая, скорее всего, достанется проигравшему в борьбе за попадание в ЛЧ.

Прогноз: 3. «Сент-Этьен» — Лига чемпионов, 4. «Лион» — Лига Европы 0