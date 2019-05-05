«Крылья Советов» — «Уфа»: известны стартовые составы

Стали известны стартовые составына матч 27-го тура РПЛ.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Шишкин, Полуяхтов, Рохель, Зотов, Самарджич, Самедов, Ткачук, Тимофеев, Зиньковский, Корниленко.

Запасные: Конюхов, Овсянников, Бурлак, Карпов, Киселёв, Антон, Яковлев, Вучичевич.

«Уфа»: Беленов, Никитин, Живоглядов, Круговой, Йокич, Неделчару, Ванек, Карп, Сысуев, Игбун, Вомбергар.

Запасные: Шафинский, Сухов, Аликин, Пуцко, Засеев, Кротов, Алиев, Безденежных, Салатич, Тилль, Бизяк.

Матч начнется в 14:00 мск. Главный арбитр встречи — Виталий Мешков.

Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0