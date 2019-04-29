Миллиметры до титула. «Сити» продолжает хоронить «Ливерпуль»

Жестоко, но захватывающе

Будет уместно, если эта титульная гонка будет выиграна одной из команд в самый последний момент. Да, это невероятно жестоко, как и эмоции мерсисайдских фанатов, которые наблюдали, как «Сити» с помощью VAR забивает победный гол «Бернли». Миллиметры решили судьбу того эпизода — здесь и без Юргена Клоппа понятно, что подобные ситуации решают все.

Через две недели Клопп может оглянуться назад и вспомнить, как в январе его «Ливерпуль» встречался с «Сити» (1:2), а в одном из эпизодов Джон Стоунз выносил мяч из штрафной, но попал в голкипера «Сити» — мяч лишь на несколько миллиметров остался на линии ворот, что подтвердил VAR.

«Я не знал, забили мы "Бернли" в тот момент или нет. Без новых технологий гол мог быть не засчитан, но ранее мы не получили право пробить пенальти за игру рукой от Эшли Барнса, поэтому я доволен тем, как все сложилось», — заявил Гвардиола.

Гол «Сити» — не везение, а логичная награда

Агуэро помог VAR globallookpress.com

Нет, «Сити» не ждал легкой прогулки. В прошлом сезоне команды сыграли вничью — 1:1, хотя тогда не было такого накала. Но и сказать, что «горожанам» повезло — нельзя, ведь в этом матче они создали большое количество стопроцентных моментов, а гол стал просто завершением цепочки событий.

Календарь и таблица АПЛ

«Я восхищен тем, как мы контролировали ситуацию на поле. Мы не подпускали соперника к своим воротам. Против "Бернли" и подобных команд сложно, потому что у них в защите работает по 10 человек, но мы сделали это», — добавил наставник «Ман Сити».

В первые 20 минут казалось, что Венсану Компани может быть очень сложно против Барнса, который ранее забил «Челси». Однако бельгиец в итоге вышел из этой схватки победителем, а Агуэро принес «Сити» победу, записав на свой счет 20-й гол в сезоне АПЛ. Аргентинец достигает этой отметки пять лет подряд, а Гвардиола уже называетт его легендой клуба.

«Сити» напоминал ураган в первые 18 минут второго тайма. Стало понятно, что гол — неизбежность. Когда Рахим Стерлинг и Бернарду Силва оказались в тени, именно Агуэро стал тем, кто успокоил нервы болельщиков. Не случайно и то, что Компани оставался на поле, когда Гвардиола в концовке выпустил свежих защитников Джона Стоунза и Николаса Отаменди. Именно опытные звезды помогают команде добиваться результата, несмотря на периодическое недоверие тренерского штаба в последние годы.

«Горожане» готовы на все

Пеп Гвардиола globallookpress.com

Наставник «Бернли» Шон Дайч с юмором отметил, насколько эмоциональным в этой игре был его коллега Пеп Гвардиола и как «Сити» в конце тянул время, удерживая мяч возле углового флажка — тактика, которую регулярно используют именно хозяева:

«Я не смотрел на Пепа Гвардиолу, но слышал, как он кричал, чтобы игроки бежали к угловому флажку. Мне было приятно. Это нормально, ведь для победы все методы хороши».

«Ман Сити» готов делать все, в том числе удерживать мяч и тянуть время — это борьба за каждый миллиметр в титульной гонке. Приходит понимание, что «Ливерпулю» потребуется чудо, чтобы переломить ситуацию. 0