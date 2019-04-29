Де Хеа становится помехой. Очередная ошибка испанца может дорого обойтись

Лига чемпионов отдаляется

Допустив очередную дорогостоящую ошибку, за счет которой Маркос Алонсо забил гол, практически лишивший «Манчестер Юнайтед» шансов пробиться в Лигу чемпионов в следующем сезоне, испанец избавился от атрибута, который, как многие полагают, больше не понадобится ему в этом сезоне.

Однако последнее слово в любом случае остается за Уле Гуннаром Сульшером. В пятницу главного тренера «Юнайтед» спрашивали, рассматривает ли он вариант замены вратаря на игру против «Челси». Специалист решительно ответил «нет», но теперь его обязательно спросят, не передумал ли он перед поездкой в гости к «Хаддерсфилду».

Впрочем, в свете последней глупейшей ошибки, появилось ощущение, что смена вратаря на два заключительных тура станет запоздалым решением. В конце первого тайма де Хеа перед собой отразил дальний удар Антонио Рюдигера, позволив сыграть Алонсо на добивании. Этот гол изменил расклад сил в борьбе за топ-4.

К тому моменту «Юнайтед» имел преимущество в счете благодаря голу Хуана Маты. Победа позволила бы манкунианцам опередить «Арсенал» и сравняться по набранным очкам с «Челси». Вместо этого «красные дьяволы» поделили очки с «синими», так что теперь должны выиграть две последние встречи и надеяться на ошибки конкурентов.

Сульшер защищает испанца

Де Хеа словно магнитом притягивал к себе ошибки с 10 марта, когда в проигранном со счетом 0:2 матче против «Арсенала» не угадал, куда с дальней дистанции пробьет Гранит Джака. Затем посыпались провалы в матчах против «Барселоны», «Эвертона» и «Манчестер Сити».

У «Манчестер Юнайтед» есть опытнейший Серхио Ромеро, игравший в финале чемпионата мира за сборную Аргентины, но маловероятно, что Сульшер доверит ему место в старте, потому что публично норвежец продолжает оправдывать действия своего первого номера.

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«Мы занимаем шестое место не из-за де Хеа. Давид сделал много хорошего для клуба, мы поддерживаем друг друга. Никто не может обвинить его в потере очков. Он знает, что мог бы справиться с ударом, но таков футбол», — сказал норвежец.

Спад формы де Хеа совпал с неудачным отрезком, когда «Манчестер Юнайтед» проиграл семь из десяти матчей с момента сенсационной победы над «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов. Ошибка испанца во встрече с «Челси», к слову, была не самой худшей, если сравнивать, например, с пропущенным мячом от Лионеля Месси в начале месяца.

Переговоры о новом контракте

В любом случае 28-летний голкипер был виновен в девяти пропущенных голах в последних 11 матчах. Возникли предположения, что на его игре негативно сказываются спекуляции о будущем. Ранее де Хеа отказался продлить контракт, истекающий в конце следующего сезона.

Вероятно, это слишком упрощенная оценка ситуации. Только он знает, спится ли ему хорошо, когда его агенты пытаются выбить повышение зарплаты с 240 тысяч фунтов за неделю до 400 тысяч. Какой бы ни была причина потери формы, которую заметили еще на чемпионате мира, испанец становится помехой.

Так долго он был единственным игроком, чье место в команде не вызывало вопросов. С тех пор, как Алекс Фергюсон покинул пост наставника, «Манчестер Юнайтед» пережил несколько волн кризиса, но де Хеа оставался константой в этот бурный период. Своей игрой он доказывал, что способен представлять сильнейшие клубы Премьер-лиги.

Эдерсон и Алиссон пока сильнее

Пожалуй, он остается самым талантливым вратарем Премьер-лиги, а, возможно, даже всего мира, но де Хеа в этом сезоне находится в тени таких футболистов, как Эдерсон из «Манчестер Сити» и Алиссон Бекер из «Ливерпуля».

Они также делают важные сейвы, но еще и господствуют в своей штрафной площади, где действуют решительно и смело, когда выходят на перехваты, регулярно отдаляясь от своей линии ворот. Де Хеа, напротив, сидит во вратарской, из-за чего выглядит старомодным. Более того, даже его главный козырь — умение в прыжке отразить удар — начинает подводить.

«У всех игроков бывают моменты радости и печали. Де Хеа — один из лучших. Очевидно, он разочарован пропущенным голом, но он может рассчитывать на мою поддержку и на полную поддержку клуба. Все, кто любит "МЮ", должны его поддержать. Он может на нас положиться», — заявил Хуан Мата.

Однако нынешняя версия де Хеа дорого обходится клубу в плане набранных очков, так что, скорее всего, манкунианцы не попадут в Лигу чемпионов. В какой-то момент «Юнайтед» может задаться вопросом, стоит ли тратить огромные деньги на удержание такого игрока. 0