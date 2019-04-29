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    Де Хеа становится помехой. Очередная ошибка испанца может дорого обойтись

    Ничья с «Челси» практически лишила «Манчестер Юнайтед» шансов пробиться в Лигу чемпионов

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    Давид де Хеа
    Давид де Хеа
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    Уходя с поля по завершении ничейного матча между «Манчестер Юнайтед» и «Челси» на «Олд Траффорд», Давид де Хеа бросил свои перчатки в толпу и скрылся в туннеле, ведущем в подтрибунные помещения, пишет обозреватель ESPN Марк Огден.

    Лига чемпионов отдаляется

    Допустив очередную дорогостоящую ошибку, за счет которой Маркос Алонсо забил гол, практически лишивший «Манчестер Юнайтед» шансов пробиться в Лигу чемпионов в следующем сезоне, испанец избавился от атрибута, который, как многие полагают, больше не понадобится ему в этом сезоне.

    Однако последнее слово в любом случае остается за Уле Гуннаром Сульшером. В пятницу главного тренера «Юнайтед» спрашивали, рассматривает ли он вариант замены вратаря на игру против «Челси». Специалист решительно ответил «нет», но теперь его обязательно спросят, не передумал ли он перед поездкой в гости к «Хаддерсфилду».

    Впрочем, в свете последней глупейшей ошибки, появилось ощущение, что смена вратаря на два заключительных тура станет запоздалым решением. В конце первого тайма де Хеа перед собой отразил дальний удар Антонио Рюдигера, позволив сыграть Алонсо на добивании. Этот гол изменил расклад сил в борьбе за топ-4.

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    • К тому моменту «Юнайтед» имел преимущество в счете благодаря голу Хуана Маты. Победа позволила бы манкунианцам опередить «Арсенал» и сравняться по набранным очкам с «Челси». Вместо этого «красные дьяволы» поделили очки с «синими», так что теперь должны выиграть две последние встречи и надеяться на ошибки конкурентов.

    Сульшер защищает испанца

    Де Хеа словно магнитом притягивал к себе ошибки с 10 марта, когда в проигранном со счетом 0:2 матче против «Арсенала» не угадал, куда с дальней дистанции пробьет Гранит Джака. Затем посыпались провалы в матчах против «Барселоны», «Эвертона» и «Манчестер Сити».

    У «Манчестер Юнайтед» есть опытнейший Серхио Ромеро, игравший в финале чемпионата мира за сборную Аргентины, но маловероятно, что Сульшер доверит ему место в старте, потому что публично норвежец продолжает оправдывать действия своего первого номера.

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    «Мы занимаем шестое место не из-за де Хеа. Давид сделал много хорошего для клуба, мы поддерживаем друг друга. Никто не может обвинить его в потере очков. Он знает, что мог бы справиться с ударом, но таков футбол», — сказал норвежец.

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    • Спад формы де Хеа совпал с неудачным отрезком, когда «Манчестер Юнайтед» проиграл семь из десяти матчей с момента сенсационной победы над «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов. Ошибка испанца во встрече с «Челси», к слову, была не самой худшей, если сравнивать, например, с пропущенным мячом от Лионеля Месси в начале месяца.

    Переговоры о новом контракте

    В любом случае 28-летний голкипер был виновен в девяти пропущенных голах в последних 11 матчах. Возникли предположения, что на его игре негативно сказываются спекуляции о будущем. Ранее де Хеа отказался продлить контракт, истекающий в конце следующего сезона.

    Вероятно, это слишком упрощенная оценка ситуации. Только он знает, спится ли ему хорошо, когда его агенты пытаются выбить повышение зарплаты с 240 тысяч фунтов за неделю до 400 тысяч. Какой бы ни была причина потери формы, которую заметили еще на чемпионате мира, испанец становится помехой.

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    • Так долго он был единственным игроком, чье место в команде не вызывало вопросов. С тех пор, как Алекс Фергюсон покинул пост наставника, «Манчестер Юнайтед» пережил несколько волн кризиса, но де Хеа оставался константой в этот бурный период. Своей игрой он доказывал, что способен представлять сильнейшие клубы Премьер-лиги.

    Эдерсон и Алиссон пока сильнее

    Пожалуй, он остается самым талантливым вратарем Премьер-лиги, а, возможно, даже всего мира, но де Хеа в этом сезоне находится в тени таких футболистов, как Эдерсон из «Манчестер Сити» и Алиссон Бекер из «Ливерпуля».

    Они также делают важные сейвы, но еще и господствуют в своей штрафной площади, где действуют решительно и смело, когда выходят на перехваты, регулярно отдаляясь от своей линии ворот. Де Хеа, напротив, сидит во вратарской, из-за чего выглядит старомодным. Более того, даже его главный козырь — умение в прыжке отразить удар — начинает подводить.

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    • «У всех игроков бывают моменты радости и печали. Де Хеа — один из лучших. Очевидно, он разочарован пропущенным голом, но он может рассчитывать на мою поддержку и на полную поддержку клуба. Все, кто любит "МЮ", должны его поддержать. Он может на нас положиться», — заявил Хуан Мата.

    Однако нынешняя версия де Хеа дорого обходится клубу в плане набранных очков, так что, скорее всего, манкунианцы не попадут в Лигу чемпионов. В какой-то момент «Юнайтед» может задаться вопросом, стоит ли тратить огромные деньги на удержание такого игрока. 0

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