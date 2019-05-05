Пеп, слово за тобой. «Ливерпуль» остался в чемпионской гонке

В напряженном футбольном матче «Ливерпуль» на «Сент-Джеймс Парк» одержал победу над «Ньюкаслом» со счетом 3:2.

Этот успех позволил «красным» набрать 94 очка и вновь выйти на первое место в турнирной таблице. Теперь нет никаких сомнений, что чемпионская гонка завершится лишь в последнем туре английской Премьер-лиги.

Обозреватель Squawka Мухаммад Батт выделил победителей и проигравших встречи на «Сент-Джеймс Парк».

Победитель: Трент Александер-Арнольд

Его не включили в состав на матч против «Барселоны» из-за сомнений по поводу оборонительных навыков, поэтому выступление Трента Александера-Арнольда на «Сент-Джеймс Парк» было почти идеальным ответом тренеру и любому, кто сомневался, что он может быть бесценным футболистом стартового состава.

Сначала он выполнил красивую подачу с углового, найдя свободное пространство в чужой штрафной площади, где Вирджил ван Дейк с легкостью поразил цель ударом головой. Затем, когда счет вновь был равным, Александер-Арнольд в стиле Дэвида Бекхэма закрутил мяч на Мохамеда Салаха, который вновь вывел «красных» вперед.

Теперь на его счету 11 результативных передач в сезоне. По этому показателю он сравнялся с партнером по команде Эндрю Робертсоном, а также с Энди Хинчклиффом и Лейтоном Бейнсом, которые в сезонах 1994/95 и 2010/11 также отметились 11 ассистами, что является вершиной для любого защитника в истории Премьер-лиги. У молодой звезды сборной Англии (и его шотландского партнера) есть одна игра в запасе, чтобы в 20-летнем возрасте переписать рекорд.

Кстати, он провел отличный матч, хотя еще в первом тайме рукой отбил мяч после удара Саломона Рондона. Арбитр мог показать ему красную карточку, но не стал этого делать, потому что в итоге Кристиан Атсу все-таки добил игровой снаряд в сетку ворот «Ливерпуля». Удача во всем сопутствовала Александеру-Арнольду.

Проигравший: Деян Ловрен

Подумать только, в прошлом сезоне «Ливерпуль» дошел до финала Лиги чемпионов с Деяном Ловреном в стартовом составе. Более того, с Деяном Ловреном, играющим очень хорошо. Затем хорват со своей национальной командой еще добрался до финала чемпионата мира, после чего внезапно стал сдавать.

В этом сезоне с Ловреном было явно что-то не так. Либо он страдал из-за травм, либо просто не мог набрать оптимальную форму. Сначала он проиграл борьбу за место в составе Джо Гомесу, а затем и Жоэлю Матипу.

Игра с «Ньюкаслом» могла стать отличным шансом вновь заявить о себе, но вместо этого мы увидели, как Рондон раз за разом издевается над Ловреном.

Победитель: Саломон Рондон

В песне Мадди Уотерса «Mannish Boy» есть припев, в котором автор повторяет фразу «Я мужчина!», а кто-то из толпы кричит «Да!». Именно этот маленький отрывок из песни должен играть на фоне видеонарезок с участием Саломона Рондона, потому что, перефразируя Дракса Разрушителя, «это не чувак, это — мужчина, красивый мускулистый мужчина».

Рондон — типичный футболист из 90-х. Мощный нападающий с широкими плечами, отлично играющий в воздухе, выносливый и обладающий мощным выстрелом, как Барретт 50 калибра.

Весь вечер венесуэлец доминировал на половине поля «Ливерпуля». Сначала он вынудил Александера-Арнольда рукой выносить мяч с линии ворот (в итоге забил Атсу), а затем сам расстрелял дальний угол ворот соперника.

Рондон доказал, что является единственным игроком «Ньюкасла», вокруг которого можно строить атаку.

Проигравший: Мохамед Салах

В прошлом сезоне Мохамед Салах играл невероятно хорошо и вывел «Ливерпуль» в финал Лиги чемпионов, где уже через несколько минут после стартового свистка стал жертвой грубого фола Серхио Рамоса, который вывихнул египтянину плечо. Форвард в слезах покинул поле. Было больно смотреть, как такой особенный сезон заканчивается именно так.

Неужели ситуация повторится? Во втором тайме матча против «Ньюкасла» Салах пытался добраться до мяча после подачи, но столкнулся с вратарем соперника Мартином Дубравкой. Это не был преднамеренный фол, но египтянин так и не смог подняться, его унесли с поля на носилках.

Очевидно, что пока рано ставить диагноз, но не стоит исключать сотрясение мозга. Если это так, то Салах пропустит не только ответный полуфинал Лиги чемпионов, но и заключительный тур Премьер-лиги. Египтянин рискует завершить очередной сезон из-за жестокой травмы.

Победитель: Дивок Ориги

В «Ливерпуле» многие могли забыть о Дивоке Ориги. Он оставался в клубе только потому, что в его услугах никто не был заинтересован. И все же, если «красные» выиграют титул, бельгиец может однозначно сказать, что без него этого чуда не случилось бы.

Мало того, что он забил победный гол в ворота «Эвертона» на последних минутах мерсисайдского дерби, так еще и принес команде победу над «Ньюкаслом».

При счете 2:2 на «Сент-Джеймс Парк» «Ливерпуль» выглядел обреченным. Двое звездных форвардов «красных» уже не играли из-за травм, а третий смотрелся очень плохо. Казалось, что надеждам на чемпионство приходит конец.

На затем Фабиньо заработал штрафной удар, Вирджил ван Дейк приказал Шердану Шакири подойти к мячу, отогнав от него Александера-Арнольда, и когда швейцарец выполнил навес, Ориги взлетел высоко. Его удар пришелся в голову Джамала Ласселсса, от которой сфера и влетела в сетку, принеся «красным», огромную, колоссальную, гигантскую победу.

Проигравший: «Манчестер Сити»

Гол Ориги или автогол, спровоцированный бельгийцем (оставим эти тонкости для специального комитета), привел к тому, что десятую неделю подряд «Ливерпуль» опережает «Манчестер Сити», отыграв на один матч больше.

Этот результат оказывает огромное давление на подопечных Пепа Гвардиолы, которые, как казалось, могли официально остаться на троне уже по итогам домашней встречи с «Лестером». «Горожане» столкнулись с непростой задачей, когда любые потерянные очки обернуться в пользу «Ливерпуля». Пеп, слово за тобой. 0