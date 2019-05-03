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    Ляказетт и Обамеянг — главная надежда «Арсенала» на Лигу чемпионов

    Два форварда принесли «канонирам» домашнюю победу над «Валенсией» в Лиге Европы

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    • Дубль Ляказетта помог «Арсеналу» обыграть «Валенсию»
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    Александр Ляказетт и Пьер-Эмерик Обамеянг
    Александр Ляказетт и Пьер-Эмерик Обамеянг
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    В первом матче 1/2 финала Лиги Европы «Арсенал» на «Эмирейтс» обыграл «Валенсию» со счетом 3:1. Дублем у «канониров» отметился Александр Ляказетт, еще один мяч провел Пьер-Эмерик Обамеянг. ESPN анализирует волевую победу «Арсенала».
    Когда у вас есть настолько хорошие нападающие, все остальное порой не имеет значения. «Арсенал» сделал шаг навстречу финалу Лиги Европы, но никто не будет всерьез говорить о том, что в игре с «Валенсией» их проблемы исчезли. Разницу (и не впервые в сезоне) сделало их выдающееся нападение, которое вытащило «канониров» из беды.

    Впереди еще ответный матч на «Месталье», и гол Пьера-Эмерика Обамеянга (его пятый мяч в текущем розыгрыше ЛЕ), забитый на 90-й минуте, в этом плане имеет важнейшее значение. «Валенсия» растворилась на поле после отличных стартовых 15 минут. Команда Унаи Эмери теперь не должна бояться того, что ждет их в следующий четверг.

    «Арсенал» мог завершить первый матч и с более солидным преимуществом, но учитывая форму Обамеянга и Александра Ляказетта, можно уверенно говорить о том, что в Испании у «канониров» тоже будут шансы забить.

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    • «Наш соперник максимально использовал свои возможности. Первые две атаки "Арсенала" привели к забитым голам», — отметил главный тренер «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль. По большей части он был прав.

    Неубедительная игра «канониров» при угловом привела к тому, что Муктар Диакаби вывел «Валенсию» вперед. С учетом трех подряд поражений в АПЛ «Арсенал» выглядел подавленным.

    Гол «Валенсии»
    globallookpress.com

    Но затем «канонирам» удался выход в атаку, похожий на укол фехтовальщика. Ляказетт отдал длинный пас на Обамеянга, а затем получил обратную передачу в штрафную и отправил мяч в пустые ворота. Затем Ляказетт забил головой после подачи Гранита Джаки — мяч пересек линию ворот, и уже «Арсенал» оказался в роли лидера.

    Гол Александра Ляказетта
    globallookpress.com

    «У "канониров" есть два очень хороших нападающих — я не знаю, сколько миллионов евро они стоят. Если на таком уровне вы совершаете малейшую ошибку, такие футболисты обязательно ей воспользуются», — сказал Марселино Гарсия Тораль.

    В целом эта игра не была игрой высоких стандартов. Если сравнить ее с полуфиналами Лиги чемпионов, то это будет ярким напоминаем о разнице в классе между двумя турнирами. Защита «Арсенала» (за исключением Лорана Косельни) будет разбита в матче против соперника топ-уровня, а их полузащита выглядела бы очень просто, как это моментами было и в матче с «Валенсией». Но их игроки атаки, безусловно, могли бы украсить полуфиналы ЛЧ. Если «Арсенал» вернется в главный турнир Европы, «канонирам» нужно обязательно сохранить то, что есть у них в нападении в этом сезоне.

    Игроки «Арсенала»
    globallookpress.com

    В 1/8 финала Лиги Европы «Арсенал» прошел «Ренн» благодаря голам Обамеянга, который после гостевых 1:3 для «канониров» развернул все в пользу своей команды в Лондоне. Две недели назад в гостевом матче с «Наполи» Ляказетт забил со штрафного, уложив неаполитанцев на лопатки и убив возможную интригу. В прошлом сезоне тот же Ляказетт забивал в полуфинале ЛЧ в ворота «Атлетико».

    Обамеянг и Ляказетт — единственные игроки в этом составе «Арсенала», которые могут стабильно влиять на результат важных матчей, подобных перечисленным. В этом сезоне форварды забили на двоих 43 гола. И если в начале сезона Эмери ротировал их в составе, то пять из шести последних игр они начали в основном составе вместе (один матч Обамеянг пропускал). Тренер, похоже, понял, что эти двое и их совместное нахождение на поле — это его главная надежда оказаться в Лиге чемпионов.

    Александр Ляказетт и Пьер-Эмерик Обамеянг
    globallookpress.com

    Это выглядит особенно разумным с учетом того, как «Арсенал» выглядит в обороне. Петру Чеху пришлось потрудиться, чтобы отразить удар от Дани Парехо вскоре после первого гола «Валенсии». Плюс стоит вспомнить сэйв Чеха после удара Кевина Гамейро во втором тайме. Пока еще есть ощущение, что если «Валенсия» взвинтит темп во втором тайме, «Арсенал» может оказаться в беде. В пользу «канониров» говорит тот факт, что «летучие мыши» в Лондоне выглядели довольно обыденно.

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    • «Нам и дальше будет очень сложно. Считаю, что шансы — 50 на 50», — отметил Эмери, также подчеркнув, что его удивила игра «Валенсии» в три центральных защитника. Но «Арсенал» справился с этим, используя ширину поля. Сеад Колашинац во втором тайме, обладая достаточным пространством, организовал гол Обамеянга.

    Унаи Эмери
    globallookpress.com

    В этот раз Эмери и его игроки отлично среагировали на трудности. В Лиге Европы подобное не впервые удается «канонирам». Теперь им осталось сделать лишь два шага на пути к финалу.

    «Это не обыденная история для "Валении" — пропустить три мяча», — сказал Эмери. И он прав. Лишь «Атлетико» забивал три мяча «летучим мышам» в этом сезоне. Но «Валенсия» не так часто по ходу сезона сталкивалась с такой атакой, как у «Арсенала», в лице Ляказетта и Обамеянга, которые скрыли множество недостатков своей команды. 0

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