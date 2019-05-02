Месси — это все для «Барселоны»

В первой игре полуфинала Лиги чемпионов «Барселона» со счетом 3:0 разгромила дома «Ливерпуль». Публикуем самые интересные комментарии медиа об этом поединке.

«Ливерпуль» проиграл 0:3 не по игре

«Футбол бывает непредсказуем и невероятен. Я смотрю футбол на "Камп Ноу" как минимум 25 лет, но, признаюсь, такого матча я еще не видел. Безусловно, "Ливерпуль" мог выиграть и, вполне возможно, должен был», — считает в материале сайта УЕФА Грэм Хантер.

«Но "Барселона" не теряла веры и понимала, что если у Лионеля Месси будут шансы, то все будет хорошо, и, каким-то образом, так и вышло. Удар Месси со штрафного — один из самых красивых из его 600 голов за "Барселону". Просто невероятно!»

Месси забил 600-й гол ровно через 14 лет после первого

«Казалось, "Ливерпуль" без гола "Камп Ноу" не покинет, и это лишь вопрос времени. Тут Месси решил взять-таки инициативу в свои руки по-настоящему», — отмечает Хантер в том же материале.

«После немного случайного гола на 75-й минуте главный футбольный герой Каталонии добил соперника штрафным ударом в "девятку". Аргентинский маэстро приблизил "Барселону" к очередному финалу Лиги чемпионов, через 14 лет после своего первого гола за клуб».

«Барселона» также могла забить больше

«Серьезно, что еще можно сказать об этом маленьком парне? Разве что взгрустнуть после таких матчей, что никаким спорам о лучших в истории, о Пеле, Диего Марадоне или ком-то еще, в футболе нет места», — пишет на своих страницах британская The Guardian.

«Ливерпуль» транжирил моменты. 0:3 — это очень жесткий для мерсисайдцев результат, но все могло быть еще хуже, реализуй Луис Суарес или (дважды) вышедший на замену Усман Дембеле свои возможности. Месси бы такими моментами с легкостью воспользовался«, — вторит соотечественникам The Telegraph.

Успешная тактика не принесла "Ливерпулю" успех

"Результат несправедлив. Великолепный прессинг со стороны 'Ливерпуля', из-за которого 'Барселона' была вынуждена использовать длинные передачи и много обороняться, а Суарес и Месси оказались изолированы", — написал в своем аккаунте в Twitter авторитетный испанский журналист Гийом Балаге.

"Лионель впервые за долгое время выглядел человеком. 'Барселона' с уважением (или страхом?) отнеслась к Садио Мане и Мохамеду Салаху. По статистике 'Ливерпуль' нанес ноль ударов в створ, но все могло быть иначе".

"Барселона" имеет хорошие шансы на очередной требл

"Месси регулярно является причиной эйфории, которую испытывают болельщики каталонцев, ведь аргентинец, помимо его несомненного качества, стал лидером команды, о чем свидетельствует его защита одноклубника Филиппе Коутиньо. Зрелость, вероятно, величайшего игрока всех времен завершена во всех смыслах, и 'Барселона' получает дивиденты от пика своей звезды по ходу сезона, когда перед 'блауграна' замаячила перспектива очередного требла, о котором мечтают ее фанаты", — пишет Marca.

"Месси раскритиковал 'Камп Ноу' за отношение к Коутиньо по ходу матча против 'Ливерпуля': тот провел не слишком удачный вечер и был заменен на Нелсона Семеду после часа игры, получив недовольный свист от некоторых секторов стадиона. Последнее, что нужно Месси — это чтобы игроки отвлекались на фанатов.

Каталонцы уже выиграли чемпионат Испании, и теперь могут с чистым сердцем сосредоточиться на ответном матче против мерсисайдцев. Позже, 25 мая их ожидает финал Кубка Испании против 'Валенсии', а затем пока что — еще одна дуэль с английским грандом. Мечта в виде завоевания трех трофеев в этом сезоне кажется ощутимой, во многом благодаря некоему Лионелю Месси". 0