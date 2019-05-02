«Ливерпуль» пал перед величием Месси. «Красные» пропустили три гола на «Камп Ноу»

В захватывающем полуфинальном матче Лиги чемпионов «Барселона» на «Камп Ноу» разгромила «Ливерпуль» со счетом 3:0.

Эта победа дала «сине-гранатовым» огромное преимущество перед выездом на «Энфилд» на следующей неделе.

Обозреватель Squawka Мухаммад Батт выделил основные моменты игры.

1. 600-й гол Месси

В матче против «Ливерпуля» Лео Месси зрелищно продемонстрировал все свое величие. Описывать его игру теперь можно только словами удивления и восхищения.

Месси предстояло сыграть с «Ливерпулем», находясь в команде, действующей в очень низком темпе. Фактически, только два крайних защитника каталонцев были способны передвигаться быстрее черепах. И даже несмотря на это, аргентинец находил шансы и создавал моменты практически из ничего.

Когда во втором тайме «Ливерпуль» находился на пике своего доминирования, именно Лео сделал пас Серхи Роберто, которому только оставалось доставить сферу чуть левее на Луиса Суареса. Уругваец попал в перекладину, но кто сразу же подоспел на добивание? Месси. 2:0.

Внезапно игра успокоилась. «Ливерпуль» был абсолютно деморализован, и «Барселона» перехватила инициативу. Каталонцы заслужили третий гол, который воплотил в реальность Месси, запустив мяч точно в верхний угол ударом со штрафного с 35 метров.

Это был именно «запуск», потому что Лео ударил по мячу так, будто хотел подкрутить его, а в ворота он влетел словно ракета. Алиссон, один из лучших вратарей мира, был абсолютно беспомощен, пытаясь дотянуться до сферы.

Это был 600-й гол Месси за клуб в 683 матчах. Это был восьмой гол в сезоне после прямого удара со штрафного (больше, чем у «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» вместе взятых). Это был также его 26-й гол во встречах против «большой шестерки» Премьер-лиги. 26-й! А ведь он даже не представлял английские клубы!

Более того, он должен был записать на свой счет ассистентский хет-трик, когда выполнил шикарные передачи на Артуро Видаля, Луиса Суареса и Усмана Дембеле. Жаль, что они не воспользовались шансами.

Месси — уникальный футболист. Величайший за все время, без сомнения.

2. Сделали все, но не забили

На «Камп Ноу» «Ливерпуль» сыграл великолепно. Говорю об этом серьезно. Ну хорошо, сделаю одну оговорку: зачастую гости принимали неправильные решения на завершающей стадии и при выполнении последней передачи.

Конечно, «красные» заставили Марка-Андре тер Штегена сделать пару хороших сейвов, в одном из моментов защитники «Барселоны» вынесли мяч с линии ворот, после чего Мохамед Салах и вовсе не забил в простейшей ситуации (сначала это не сделал Садио Мане).

Должно быть, Юрген Клопп разочарован, потому что в целом тактика немца работала. Он понимал, что «Барселоне» не будет хватать скорости, так что действовал агрессивно, а не сидел в обороне сложа руки. «Красные» давили на оборону соперника и использовали свободное пространство вокруг защитников. Активно шли через фланг Артуро Видаля и Серхи Роберто, осознавая, что они не справляются.

Еще один момент: замены Клоппа могли быть более смелыми, в частности, он должен был выпустить на поле Трента Александра-Арнольда где-то на 60-й минуте. В целом же «Ливерпуль» был действительно блестящим на «Камп Ноу».

В конце концов гости проиграли разгромно, но только потому, что плохо сыграли на завершающей стадии атак, а также из-за того, что им противостояли сильнейшие футболисты мира: Лео Месси, Серхио Бускетс, Жерар Пике и Марк-Андре тер Штеген. И все же перед ответной встречей «Ливерпуль» может говорить о позитиве.

3. Классические Коутиньо и Суарес

У двух экс-футболистов «Ливерпуля», выступающих за «Барселону», были разные сценарии игры, которые уже становятся классическими.

Филипе Коутиньо начал ярче, хорошо взаимодействуя с партнерами и делая интересные рывки. По прошествии получаса игры, как и ожидалось, у него сбилось дыхание, а в одной из контратак он настолько замедлился, что даже болельщики на «Камп Ноу» начали свистеть. Так продолжалось, пока Эрнесто Вальверде не избавил его от страданий на 60-й минуте.

Тем временем Луис Суарес во многих отношениях играл так же плохо, как Коутиньо. Но в отличие от бразильца, уругваец постоянно толкался и спорил с защитниками «Ливерпуля», порой напоминая какого-то придурка.

Он испортил многочисленные контратаки своей команды, потому что его физическое состояние не позволяло ему набрать нужную скорость. Во втором тайме у него и вовсе не осталось сил на прессинг.

И все же, матч для него можно считать успешным. На 26-й минуте Суарес резко выскочил из-за спины Жоэля Матипа и в падении перебросил мяч через Алиссона. Важнейший гол предопределил ход оставшейся части матча, ведь предоставил «сине-гранатовым» ключевое преимущество. Вот почему уругваец играет даже тогда, когда выглядит бесполезным. Он способен создать гол из ничего.

4. Лучшие левые защитники

Говоря об этой полуфинальной паре, мало кто обсуждал конкуренцию левых защитников — Жорди Альбы и Эндрю Робертсона. Они, несомненно, являются сильнейшими в своем амплуа в мировом футболе, что доказали на «Камп Ноу».

Робертсон успевал везде. Регулярно отправляясь на чужую половину поля, он выполнил два из четырех заброса в штрафную площадь и добавил на свой счет еще один со «стандарта». В обороне он тоже играл хорошо, о чем говорят его четыре отбора. Весь вечер он был активным.

На противоположном фланге в подобном стиле действовал Альба. Он не был так же вовлечен в единоборства, но всегда был на подстраховке, когда Мохамед Салах пытался найти свободное пространство. А что же в атаке? Вот здесь он точно блистал. В его активе три ключевых паса, а также великолепная передача низом, после которой Луис Суарес открыл счет. Это был его 15-й ассист в сезоне.

Кто играл лучше? А разве это имеет значение? Наслаждайтесь обоими футболистами, потому что не так часто можно увидеть двух левых защитников, играющих на таком высоком уровне, особенно в атаке.

5. Вальверде не усвоил урок от «Ромы»

Среди достижений Эрнесто Вальверде: два подряд титула в Примере, один Кубок Испании и еще один предстоящий финал, а также тот факт, что за два сезона в чемпионате Испании он проиграл всего три матча. Любая критика в его сторону кажется глупой.

Очевидно, стиль «Барселоны» не нравится фанатам, но, возможно, им можно пожертвовать, ведь команда обходится без провалов, верно? Нет, не верно!

В прошлом году «Барселона» мысленно готовилась к полуфиналу против «Ливерпуля», обыграв «Рому» со счетом 4:1. Затем каталонца отправились в Рим и проиграли 0:3. 0:3! Как так получилось? «Рома» применила высокий прессинг. Большинство команд не рискует так играть, потому что, поднимаясь слишком высоко, вы рискуете пропустить быструю контратаку.

Но в этом-то и дело: у «Барселоны» не было скорости в атаке. Эрнесто Вальверде оставил на скамейке быстроногого Усмана Дембеле, полагаясь на Луиса Суареса, который физически не справлялся со своими обязанностями. «Рома» постепенно давила, а «Барселона» не могла убежать в отрыв. Так и дошли до 0:3.

Такое сокрушительное поражение должно заставить тренера признать свои ошибки, не так ли? Но только не Вальверде. В матче с «Ливерпулем» он вновь лишил свою команду скорости. В первой половине это сработало, так как игрокам хватало выносливости, чтобы доминировать, но во втором тайме уже «Ливерпуль» активно пошел вперед, оставляя на своей половине поля огромные свободные пространства, как и «Рома». Так Выльверде выпустил Дембеле? Да, но лишь на пару минут в компенсированное время.

И даже в это «мусорное время» высокий темп Дембеле позволил ему получить три шанса. Три! Он должен был забивать гол или даже два. Обратит ли на это внимание Вальверде? Скорее всего, нет. Он доволен тем, что победил 3:0, что в его команде играет гений Лео Месси.

А вот «Ливерпуль» должен вспомнить о камбеке «Ромы» в прошлом сезоне, тем более что Вальверде не усвоил урок. Если «Барселона» приедет на «Энфилд» без скорости в атаке, то может за это поплатиться. 0