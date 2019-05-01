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    Последняя линия обороны: 10 лучших вратарей Европы

    Рейтинг лучших европейских вратарей сезона 2018/19

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    Мануэль Нойер
    Мануэль Нойер
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    Вратари являются одной из самых важных фигур на футбольном поле. Ничью больше игру не подвергают такому тщательному разбору, при этом часто недооценивая их вклад и чрезмерно критикуя за ошибки. Их уникальное положение делает тех вратарей, кто преуспевает, еще более впечатляющим. Автор Squawka Мухамад Батт составил рейтинг из 10 лучших вратарей Европы в этом сезоне.

    10. Мануэль Нойер («Бавария»)

    Помните времена, когда Мануэль Нойер был лучшим вратарем в мире? Он выглядел абсолютно непроходимым. Как будто Конана Варвара скрестили с Охотником на Чужих из «Секретных материалов».

    Затем он повредил ногу, пропустил целый год и с тех пор, как вернулся в строй… ну, он неплох, но он определенно не тот вратарь элитного уровня, каким он был раньше.

    У него впечатляющие 10 «сухих» матчей, но его процент сэйвов 59,65%, что, как ни невероятно это звучит, является предпоследним показателем в Бундеслиге.

    9. Уго Льорис («Тоттенхэм»)

    Хьюго Босс был в этом сезоне как очень плохим, так и хорош. У ветерана сборной Франции и капитана «Шпор» были моменты, когда он блистал и показывал качества лидерства.

    Уго Льорис

    Он был крайне важен для успехов «Тоттенхэма» (включая их первый выход в полуфинал Лиги чемпионов в течение миллиарда лет).

    Об этом свидетельствует и внушительный процент сэйвов в АПЛ — 74,58% в этом сезоне. Но на его счету также несколько громких ошибок, из-за которых он на дне рейтинга.

    8. Петер Гулачи («РБ Лейпциг»)

    У «Лейпцига» лучшая защита в Бундеслиге, не в последнюю очередь благодаря венгерскому голкиперу, который когда-то был третьим выбором в «Ливерпуле».

    Петер Гулачи

    Гулачи был абсурдно хорош в этом сезоне. Его 14 «сухарей» являются лучшим результатом в дивизионе, и у него колоссальный процент сэйвов — 77,57%, что также лучше, чем у кого-либо в Бундеслиге.

    7. Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»)

    Давид де Хеа в 2017/18 году находился на каком-то другом уровне существования. Как доктор Стрэндж во время битвы с Таносом, он был способен вызывать своих клонов на помощь по своему желанию.

    По крайней мере, именно так казалось, глядя на то, как он постоянно спасал «Манчестер Юнайтед» в играх, в которых они должны были быть повержены.

    Давид Де Хеа

    Что ж, этот блеск был сбалансирован гораздо более нормальным сезоном 2018/19. В большинстве случаев он все еще был очень хорошим вратарём, но его недавние выступления, полные ошибок, дорого обошлись «МЮ», что и понизило его в этом списке.

    6. Андре Онана («Аякс»)

    Онана был когда-то в системе «Барселоны», но когда каталонцы его отпустили, «Аякс» сделал большую ставку на камерунца, и тот оправдал надежды.

    Он уже играл в финале Лиги Европы в 2017 году и может сыграть в финале Лиги чемпионов в 2019 году.

    Андре Онана

    Его присутствие в рамке будет очень важным, если «Аякс» проведет свой первый финал за 23 года (кстати, Онана родился за месяц до того, как «Аякс» последний раз играл в финале ЛЧ).

    5. Самир Ханданович («Интер»)

    Постоянно недооцениваемый, потому что он играет за нестабильный «Интер», Самир Ханданович был одним из самых надежных вратарей в мире за последние несколько лет.

    Самир Ханданович

    В этом сезоне он превосходит всех голкиперов Серии А по «сухим» матчам (15), и его процент сэйвов (76,07%) побит всего двумя соперниками. Он также стал капитаном «Интера», что лишь подтверждает его надежность.

    4. Эдерсон («Манчестер Сити»)

    Конечно, мы могли бы поговорить о том, как Эдерсон стал ключевым элементом, который превратил «Манчестер Сити» в ту доминирующую силу, которой они являются сегодня.

    Конечно, мы могли бы поговорить о его невероятных 19 матчах на ноль, всего 22 пропущенных мячах и 71,43% сэйвов… но самая важная характеристика Эдерсона заключается в том, что в качестве вратаря у него на счету даже не одна, а две голевых передачи в этом сезоне. Один в игре АПЛ и одна в Лиге чемпионов.

    Эдерсон

    Можете представить себе вратаря, который так же точен и опасен дальних дистанциях, как и межконтинентальная баллистическая ракета? Это Эдерсон.

    3. Алиссон («Ливерпул»ь)

    Главное умение для вратаря — не давать мячу попадать в сетку ворот. И в этом отношении Алиссон является лучшим из лучших.

    Блестящий бразилец-бородач дарил партнерам чувство успокоения своим присутствием в воротах «Ливерпуля», который превратился в команду, чья сильная сторона — выстроенная оборона.

    Алиссон

    Алиссон большой, сильный и имеет абсурдно хорошие рефлексы. 20 «сухарей» и процент сэйвов 77,27% являются максимальными показателями в АПЛ и подтверждают превосходство Алиссона.

    2. Марк-Андре Тер Стеген («Барселона»)

    Если объяснять, почему Марк-Андре Тер Стеген имеет столь высокий рейтинг, нужно будет упомянуть «последовательность» и «подтверждает уровень в течение длительного периода».

    Немецкий вратарь — отличное сочетание сильных сторон Эдерсона и Алиссона. Когда нужно — он маэстро с мячом в ногах, способный мягко навешивать товарищам по команде к боковой линии, прямо над головами прессингующих его соперников.

    Марк-Андре Тер Стеген

    Но он также является столпом силы и доминирующего присутствия, когда оказывается один на один с форвардом соперника. В придачу он еще и очень хороший парень. Тер Стеген хорош, как не посмотри!

    1. Ян Облак (Атлетико Мадрид)

    Но когда дело доходит до совершенства вратарей в Европе, нужно брать в расчет только одного человека.

    Другие могут подниматься и опускаться в рейтинге, могут время от времени претендовать на его место, но никто не может по-настоящему сравняться с Яном Облаком, словенским вратарем «Атлетико» Мадрид.

    Облак, подписанный за жалкие 16 миллионов евро, год за годом демонстрирует качественную игру. В этом сезоне у него 20 «сухих» матчей в Ла Лиге, где он пропустил 23 гола, но еще более впечатляет его откровенно ошеломляющий процент спасений — 80,83%.

    Ян Облак

    Это самое свежее в длинной строке статистики, наиболее впечатляющей из которой является то, что с момента присоединения к «Атлетико» он пропустил всего 90 голов в 151 играх Ла Лиги, сыграв на ноль при этом в 88 матчах.

    Да, вы правильно прочитали. Пропущено 90 голов, сыграно 88 «сухих» матчей. Поддержание паритета между пропущенными голами и матчами «на ноль» — настоящее чудо, а Ян Облак — чудесный вратарь. 0

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