Последняя линия обороны: 10 лучших вратарей Европы

10. Мануэль Нойер («Бавария»)

Помните времена, когда Мануэль Нойер был лучшим вратарем в мире? Он выглядел абсолютно непроходимым. Как будто Конана Варвара скрестили с Охотником на Чужих из «Секретных материалов».

Затем он повредил ногу, пропустил целый год и с тех пор, как вернулся в строй… ну, он неплох, но он определенно не тот вратарь элитного уровня, каким он был раньше.

У него впечатляющие 10 «сухих» матчей, но его процент сэйвов 59,65%, что, как ни невероятно это звучит, является предпоследним показателем в Бундеслиге.

9. Уго Льорис («Тоттенхэм»)

Хьюго Босс был в этом сезоне как очень плохим, так и хорош. У ветерана сборной Франции и капитана «Шпор» были моменты, когда он блистал и показывал качества лидерства.

Уго Льорис globallookpress.com

Он был крайне важен для успехов «Тоттенхэма» (включая их первый выход в полуфинал Лиги чемпионов в течение миллиарда лет).

Об этом свидетельствует и внушительный процент сэйвов в АПЛ — 74,58% в этом сезоне. Но на его счету также несколько громких ошибок, из-за которых он на дне рейтинга.

8. Петер Гулачи («РБ Лейпциг»)

У «Лейпцига» лучшая защита в Бундеслиге, не в последнюю очередь благодаря венгерскому голкиперу, который когда-то был третьим выбором в «Ливерпуле».

Петер Гулачи globallookpress.com

Гулачи был абсурдно хорош в этом сезоне. Его 14 «сухарей» являются лучшим результатом в дивизионе, и у него колоссальный процент сэйвов — 77,57%, что также лучше, чем у кого-либо в Бундеслиге.

7. Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»)

Давид де Хеа в 2017/18 году находился на каком-то другом уровне существования. Как доктор Стрэндж во время битвы с Таносом, он был способен вызывать своих клонов на помощь по своему желанию.

По крайней мере, именно так казалось, глядя на то, как он постоянно спасал «Манчестер Юнайтед» в играх, в которых они должны были быть повержены.

Давид Де Хеа globallookpress.com

Что ж, этот блеск был сбалансирован гораздо более нормальным сезоном 2018/19. В большинстве случаев он все еще был очень хорошим вратарём, но его недавние выступления, полные ошибок, дорого обошлись «МЮ», что и понизило его в этом списке.

6. Андре Онана («Аякс»)

Онана был когда-то в системе «Барселоны», но когда каталонцы его отпустили, «Аякс» сделал большую ставку на камерунца, и тот оправдал надежды.

Он уже играл в финале Лиги Европы в 2017 году и может сыграть в финале Лиги чемпионов в 2019 году.

Андре Онана globallookpress.com

Его присутствие в рамке будет очень важным, если «Аякс» проведет свой первый финал за 23 года (кстати, Онана родился за месяц до того, как «Аякс» последний раз играл в финале ЛЧ).

5. Самир Ханданович («Интер»)

Постоянно недооцениваемый, потому что он играет за нестабильный «Интер», Самир Ханданович был одним из самых надежных вратарей в мире за последние несколько лет.

Самир Ханданович globallookpress.com

В этом сезоне он превосходит всех голкиперов Серии А по «сухим» матчам (15), и его процент сэйвов (76,07%) побит всего двумя соперниками. Он также стал капитаном «Интера», что лишь подтверждает его надежность.

4. Эдерсон («Манчестер Сити»)

Конечно, мы могли бы поговорить о том, как Эдерсон стал ключевым элементом, который превратил «Манчестер Сити» в ту доминирующую силу, которой они являются сегодня.

Конечно, мы могли бы поговорить о его невероятных 19 матчах на ноль, всего 22 пропущенных мячах и 71,43% сэйвов… но самая важная характеристика Эдерсона заключается в том, что в качестве вратаря у него на счету даже не одна, а две голевых передачи в этом сезоне. Один в игре АПЛ и одна в Лиге чемпионов.

Можете представить себе вратаря, который так же точен и опасен дальних дистанциях, как и межконтинентальная баллистическая ракета? Это Эдерсон.

3. Алиссон («Ливерпул»ь)

Главное умение для вратаря — не давать мячу попадать в сетку ворот. И в этом отношении Алиссон является лучшим из лучших.

Блестящий бразилец-бородач дарил партнерам чувство успокоения своим присутствием в воротах «Ливерпуля», который превратился в команду, чья сильная сторона — выстроенная оборона.

Алиссон большой, сильный и имеет абсурдно хорошие рефлексы. 20 «сухарей» и процент сэйвов 77,27% являются максимальными показателями в АПЛ и подтверждают превосходство Алиссона.

2. Марк-Андре Тер Стеген («Барселона»)

Если объяснять, почему Марк-Андре Тер Стеген имеет столь высокий рейтинг, нужно будет упомянуть «последовательность» и «подтверждает уровень в течение длительного периода».

Немецкий вратарь — отличное сочетание сильных сторон Эдерсона и Алиссона. Когда нужно — он маэстро с мячом в ногах, способный мягко навешивать товарищам по команде к боковой линии, прямо над головами прессингующих его соперников.

Марк-Андре Тер Стеген globallookpress.com

Но он также является столпом силы и доминирующего присутствия, когда оказывается один на один с форвардом соперника. В придачу он еще и очень хороший парень. Тер Стеген хорош, как не посмотри!

1. Ян Облак (Атлетико Мадрид)

Но когда дело доходит до совершенства вратарей в Европе, нужно брать в расчет только одного человека.



Другие могут подниматься и опускаться в рейтинге, могут время от времени претендовать на его место, но никто не может по-настоящему сравняться с Яном Облаком, словенским вратарем «Атлетико» Мадрид.

Облак, подписанный за жалкие 16 миллионов евро, год за годом демонстрирует качественную игру. В этом сезоне у него 20 «сухих» матчей в Ла Лиге, где он пропустил 23 гола, но еще более впечатляет его откровенно ошеломляющий процент спасений — 80,83%.

Ян Облак globallookpress.com

Это самое свежее в длинной строке статистики, наиболее впечатляющей из которой является то, что с момента присоединения к «Атлетико» он пропустил всего 90 голов в 151 играх Ла Лиги, сыграв на ноль при этом в 88 матчах.

Да, вы правильно прочитали. Пропущено 90 голов, сыграно 88 «сухих» матчей. Поддержание паритета между пропущенными голами и матчами «на ноль» — настоящее чудо, а Ян Облак — чудесный вратарь. 0