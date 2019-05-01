Мастерский «Аякс» прижал «Тоттенхэм» к канатам

«Тоттенхэму» не хватило остроты в атаке
«Предматчевый ажиотаж в Лондоне подчеркивал, как важен был этот матч для "Тоттенхэма", который вернулся в 1/2 финала спустя 57 лет. Впрочем, и соперник "Шпорам" достался под стать. "Аякс" явил в Англии свои лучшие качества, включая бесстрашие и азарт в атаке», — отмечает в материале сайта УЕФА Дэниэл Такер.
«Второй тайм должен воодушевить "Тоттенхэм", который смог прижать "Аякс" к воротам даже без Харри Кейна и Сон Хын Мина. Однако атаковали хозяева недостаточно остро. Конечно, не о минимальном поражении на своем поле они мечтали, но надежда еще жива — только надо сыграть в Амстердаме столь же ярко, как "Аякс" сыграл в Лондоне».
Ван де Бек стал лучшим в матче
«Молодой голландец был главным действующим лицом в первом тайме. Донни ван де Бек врывался в штрафную, обыгрывался с партнерами на скорости, выцарапывал мячи, находил интересные продолжения. Делал все, что только должен делать атакующий полузащитник», — оценил Такер выступления игрока «Аякса» там же.
«Он же забил единственный мяч, продемонстрировав завидное для 22-летнего футболиста хладнокровие. После перерыва хавбек был менее заметен, но при этом не сбавил в работоспособности. В нужный момент он был в нужном месте, а что еще требуется?».
Молодость помогает «Аяксу» справляться с давлением
«Команда Эрика тен Хага праздновала взвешенно и органично, как до этого играла на поле. Они, без сомнений, испытывали удовлетворение, но понимали, что дело еще не сделано», — пишет портал британского BBC.
«Однако ставка против "Аякса" сейчас выглядела бы очень смелым поступком. Тем временем бесстрашие и юношеский задор сделали "Аякс" командой, которая почти не знакома с давлением полуфинала Лиги чемпионов».
Экс-защитники «Аякса» не помогли «Тоттенхэму»
«Голландские мастера», — с таким заголовком вышла спортивная страница британской The Telegraph.
«Шпоры» прижаты к канатам«, — другой акцент у их соотечественников из The Times.
"Нечасто случалось так, что линия обороны команды полностью состояла из игроков, которые ранее выступали за соперника этой команды, тем более в полуфинале Лиги чемпионов", — указывает на защитников лондонцев британская газета i.
Голландия может получить первого финалиста ЛЧ за 24 года
"Амстердамская сказка все еще жива и здорова. То, где может оказаться 'Аякс' немыслимо. Финал Лиги чемпионов — уже в зоне досягаемости, и это одновременно как абсурдно, так и великолепно", — пишет нидерландская Algemeen Dagblad.
"Аякс" также одерживает победу и в Лондоне, а теперь заканчиваем новую дуэль в Лиге чемпионов дома. На данный момент все Нидерланды могут хотя бы мечтать в течение восьми дней о первом финале Лиги чемпионов с 1995 года. Или не только Нидерланды? Возможно, большая часть любящей футбол публики в Европе», — отмечают их соотечественники из De Telegraaf.
«То, что "Аякс" с философией Йохана Кройффа украл футбольные сердца, стало ясно по всей в Европе. С огромным уважением обсуждалась амстердамская молодежная академия и привлекательный стиль игры. Атакующий, дерзкий и раскованный».
«Аякс» пишет захватывающую сагу
«Аякс» отвечает на все. Хотя это было не так, как обычно — это также стоило крови, пота и слез, но это была сладкая кровь, сладкий пот и сладкие слезы. После сильного первого тайма, когда был забит важный мяч, чрезвычайно яростный «Тоттенхэм» оказал сопротивление и разными способами — сперва мобильностью, а затем героической обороной — обеспечена удобная стартовая позиция для успеха на следующей неделе«, — пишет нидерландская Dagblad Trouw.
"Они необязательно лучшие писатели в мире, но вместе они пишут захватывающую сагу. Амстердамский 'Аякс' — в прошлом автор множества голландских и европейских историй успеха, а сейчас неожиданно он выпускает бестселлер. В футболе все еще есть место романтике- это сказка, написанная красно-белым", — хвалит соседей бельгийская Het Laatste Nieuws. 0