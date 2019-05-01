Мастерский «Аякс» прижал «Тоттенхэм» к канатам

В первом поединке полуфинала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» проиграл на своем поле «Аяксу» со счетом 0:1. Публикуем самые интересные комментарии в медиа об этой игре.

«Тоттенхэму» не хватило остроты в атаке

«Предматчевый ажиотаж в Лондоне подчеркивал, как важен был этот матч для "Тоттенхэма", который вернулся в 1/2 финала спустя 57 лет. Впрочем, и соперник "Шпорам" достался под стать. "Аякс" явил в Англии свои лучшие качества, включая бесстрашие и азарт в атаке», — отмечает в материале сайта УЕФА Дэниэл Такер.

«Второй тайм должен воодушевить "Тоттенхэм", который смог прижать "Аякс" к воротам даже без Харри Кейна и Сон Хын Мина. Однако атаковали хозяева недостаточно остро. Конечно, не о минимальном поражении на своем поле они мечтали, но надежда еще жива — только надо сыграть в Амстердаме столь же ярко, как "Аякс" сыграл в Лондоне».

Ван де Бек стал лучшим в матче

«Молодой голландец был главным действующим лицом в первом тайме. Донни ван де Бек врывался в штрафную, обыгрывался с партнерами на скорости, выцарапывал мячи, находил интересные продолжения. Делал все, что только должен делать атакующий полузащитник», — оценил Такер выступления игрока «Аякса» там же.

«Он же забил единственный мяч, продемонстрировав завидное для 22-летнего футболиста хладнокровие. После перерыва хавбек был менее заметен, но при этом не сбавил в работоспособности. В нужный момент он был в нужном месте, а что еще требуется?».

Молодость помогает «Аяксу» справляться с давлением

«Команда Эрика тен Хага праздновала взвешенно и органично, как до этого играла на поле. Они, без сомнений, испытывали удовлетворение, но понимали, что дело еще не сделано», — пишет портал британского BBC.

«Однако ставка против "Аякса" сейчас выглядела бы очень смелым поступком. Тем временем бесстрашие и юношеский задор сделали "Аякс" командой, которая почти не знакома с давлением полуфинала Лиги чемпионов».

Экс-защитники «Аякса» не помогли «Тоттенхэму»

«Голландские мастера», — с таким заголовком вышла спортивная страница британской The Telegraph.

«Шпоры» прижаты к канатам«, — другой акцент у их соотечественников из The Times.

"Нечасто случалось так, что линия обороны команды полностью состояла из игроков, которые ранее выступали за соперника этой команды, тем более в полуфинале Лиги чемпионов", — указывает на защитников лондонцев британская газета i.

Голландия может получить первого финалиста ЛЧ за 24 года

"Амстердамская сказка все еще жива и здорова. То, где может оказаться 'Аякс' немыслимо. Финал Лиги чемпионов — уже в зоне досягаемости, и это одновременно как абсурдно, так и великолепно", — пишет нидерландская Algemeen Dagblad.

"Аякс" также одерживает победу и в Лондоне, а теперь заканчиваем новую дуэль в Лиге чемпионов дома. На данный момент все Нидерланды могут хотя бы мечтать в течение восьми дней о первом финале Лиги чемпионов с 1995 года. Или не только Нидерланды? Возможно, большая часть любящей футбол публики в Европе», — отмечают их соотечественники из De Telegraaf.

«То, что "Аякс" с философией Йохана Кройффа украл футбольные сердца, стало ясно по всей в Европе. С огромным уважением обсуждалась амстердамская молодежная академия и привлекательный стиль игры. Атакующий, дерзкий и раскованный».

«Аякс» пишет захватывающую сагу

«Аякс» отвечает на все. Хотя это было не так, как обычно — это также стоило крови, пота и слез, но это была сладкая кровь, сладкий пот и сладкие слезы. После сильного первого тайма, когда был забит важный мяч, чрезвычайно яростный «Тоттенхэм» оказал сопротивление и разными способами — сперва мобильностью, а затем героической обороной — обеспечена удобная стартовая позиция для успеха на следующей неделе«, — пишет нидерландская Dagblad Trouw.

"Они необязательно лучшие писатели в мире, но вместе они пишут захватывающую сагу. Амстердамский 'Аякс' — в прошлом автор множества голландских и европейских историй успеха, а сейчас неожиданно он выпускает бестселлер. В футболе все еще есть место романтике- это сказка, написанная красно-белым", — хвалит соседей бельгийская Het Laatste Nieuws. 0