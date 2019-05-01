Лондонское гостеприимство. Идеальный первый тайм позволил «Аяксу» победить

В игре, разделенной на два абсолютно разных тайма, «Аякс» одержал победу над «Тоттенхэмом» и приблизился к финалу Лиги чемпионов.

Амстердамская команда отлично начала матч и забила превосходный гол на стартовых минутах, но в перерыве Маурисио Почеттино сделал несколько тактических перестановок, благодаря которым «шпоры» смогли ожить, пусть и не избежали поражения.

Обозреватель Squawka Мухаммад Батт выделил основные моменты игры.

1. Де Лигт — оборонительная стена «Аякса»

Наибольшую порцию похвалы «Аякс» получил за хороший контроль мяча. Действительно, амстердамцы умеют обращаться с этим игровым снарядом, а их гол был произведением спортивного искусства, завершивший серию как минимум трех образцово показательных атак. Конечно же, Френки де Йонг и Донни ван де Бек были великолепны, но «Аякс» проявил себя и с новой стороны — оборонительной.

Гостям очень помогла готовность Андре Онаны перехватывать чужие навесы, Дейли Блинд хорошо сыграл по возвращении в Англию, но центральным элементом защиты «Аякса» все же был капитан Матейс де Лигт.

Этот подросток даже не родился, когда Луи ван Гал выиграл первый титул Ла Лиги с «Барселоной» после ухода из «Аякса». Его не было на этом свете и в тот момент, когда амстердамская команда в последний раз играла в полуфинале Лиги чемпионов в 1996 году.

Итак, несмотря на юный возраст, действовал ли он стабильно в течение всего матча? Не испугался ли физической мощи Фернандо Льоренте? Да, черт возьми!

Было нелепо наблюдать за тем, как бессмысленные навесы «шпор» раз за разом натыкались на противодействие молодой обороны «Аякса». Ди Лигт выиграл 66,7 процента воздушных дуэлей (в сумме три), сделал четыре выноса со своей штрафной и три перехвата. Похоже, молодому игроку суждено достичь вершины спорта.

2. Команда Мусса Сиссоко

Когда в первом тайме Мусса Сиссоко сидел на скамейке запасных, «шпоры» выглядели абсолютно беспомощно. Конечно все было не так плохо, как если бы они играли по схеме 3-4-2-1, которая абсолютно не работает, но с выходом на поле француза игра «Тоттенхэма» все же преобразилась.

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Сиссоко занял место в центре перестроенной полузащиты «шпор», действуя в своеобразном «алмазе». Он уверенно контролировал мяч и настойчиво отрабатывал в обороне. В связи с его игрой в какой-то момент у «Аякса» возникли проблемы с временем на принятие решений в средней линии, где он организовывал прессинг. Если же гостям удавалось приблизиться к штрафной, кто первым возвращался и включался в отбор? Вы знаете ответ на этот вопрос…

В 2016 году подписание Сиссоко казалось странным, да и за два первых года в клубе он не добился особых успехов, но в сезоне 2018/19 он прогрессировал и, возможно, стал лучшим полузащитником команды.

Сегодня он уж точно был лидером той группы игроков «Тоттенхэма», которая сражалась за каждый мяч, а не в беспробудном сне шла к поражению.

3. Футболу нужны новые правила

Незадолго до перерыва Ян Вертонген и Тоби Алдервейрелд пошли в атаку и случайно столкнулись друг с другом в борьбе за верховой мяч. Лицо Вертонгена было залито кровью, некоторое время над ним кружили медики, после чего стали готовить его к возвращению. Рефери Матеу Лаос около минуты проверял состояние защитника, прежде чем позволил ему вернуться на поле.

Впрочем, уже через несколько мгновений Вертонген попросил замену. Его вид был настолько плохим, что он с трудом держался на ногах и, как казалось, вот-вот потеряет сознание. На помощь ему пришел медицинский персонал «шпор», который только что подтверждал его готовность играть. Это халатность, которая является позором Министерства труда Великобритании.

Футбол отчаянно нуждается в протоколе, касающемся сотрясения мозга, потому что с увеличением скорости игры подобные травмы будут становиться все более частыми. На бровке должны находиться независимые врачи, чтобы осматривать пострадавших футболистов, а командам должна быть предоставлена дополнительная замена, если кто-то из игроков выбыл из-за сотрясения мозга. Таким образом, мы получим справедливую непредвзятую систему, которая ставит здоровье игрока превыше всего, включая его собственное желание продолжать играть.

4. Усердная работа Роуза на фланге

Всего пару лет назад «шпоры» могли похвастаться лучшим тандемом фланговых защитников, включавшим Кайла Уокера и Дэнни Роуза. Если Уокер уже перешел в «Манчестер Сити», то Роуз пока играет в «Тоттехэме». И все же в течении года-полутора кажется, что никого из них нет. За это время Роуз даже умудрился проиграть борьбу Эшли Янгу за место в сборной Англии. Эшли Янгу!

Спад в игровой форме Роуза в основном был связан с травмами и психическими проблемами, поэтому винить самого футболиста не стоит, но все же было странно видеть талантливого игрока столь подавленным. Впрочем, в 2019 году Роуз начал возвращать былые кондиции, и матч против «Аякса», вероятно, был для него лучшим.

Роуз, словно грузовой поезд, уверенно бороздил левый фланг, где успевал не только обороняться, но и регулярно забегать глубоко вперед, обеспечивая партнерам необходимую глубину. Так продолжалось до 79-й минуты, когда тренер его заменил в надежде, что свежие ноги Бена Дэвиса помогут избежать поражения.

5. «Тоттенхэм» остается в игре

Как правило, если вы проигрываете домашний матч в плей-офф Лиги чемпионов, у вас возникают серьезные проблемы с проходом в следующий этап. Гостить в Европе очень сложно, особенно когда домашняя команда играет на удержание результата. Тем не менее, «шпоры» остаются в игре, несмотря на поражение на своем поле.

Почему? Потому что «Аякс» это совсем не домашняя команда. Хоть амстердамцы прошли «Реал» и «Ювентус», они не выиграли ни одного матча в Амстердаме. С «Ювентусом» они сыграли вничью (1:1), а «Реалу» и вовсе проиграли (1:2).

«Аякс» проходил дальше исключительно за счет гостевых успехов. В Турине он победил 2:1, а в Мадриде 4:1, став лишь пятым клубом в истории Лиги чемпионов, победившим в трех выездных встречах подряд, начиная с 1/8 финала.

Да, они выиграли в Лондоне, но лишь с минимальным счетом. А ведь на следующей неделе «шпоры» смогут рассчитывать на Сон Хын Мина. Быстроногий кореец будет жаждать крови, так что если амстердамская команда сыграет так же плохо, как во втором тайме первого матча, то может поплатиться. 0