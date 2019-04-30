Финиш топ-5 европейских чемпионатов: кто кого?

Рассказываем о последних интригах в пяти главных европейских национальных чемпионатах и делаем прогнозы.

Англия (АПЛ)

1. Борьба за выживание: 17 (место). «Брайтон» — 35 очков, 18. «Кардифф» — очко.

«Брайтон» опережает конкурента на четыре очка за два тура до конца первенства, поэтому имеет лучшие шансы на успех, даже несмотря на то, что соперниками команды будут «Арсенал» на выезде и «Манчестер Сити» дома. Дело не только в форе, но и в том, что и у «Кардиффа» один из оппонентов входит в топ-6 — «МЮ» в гостях. И даже выиграть дома у неуступчивого «Кристал Пэлас» «Ласточкам» будет довольно сложно.

Прогноз: Вылет «Кардиффа»

Календарь и таблица АПЛ

2. Борьба за Лигу Европы: 7. «Вулверхэмптон» — 54 очка, 8. «Лестер» — 51 очко, 9. «Эвертон» — 50 очков, 10. «Уотфорд» — 50 очков.

Нужно отметить, что даже победитель этой борьбы необязательно попадет в Лигу Европы, если «Уотфорд» выиграет в финале Кубка Англии у «Манчестер Сити», но с учетом того, что «Горожане» — очевидный фаворит этого поединка, побороться за седьмое место каждому из них все же стоит.

Тем не менее, очевидным фаворитом здесь выглядит «Вулверхэмптон», поскольку при отрыве в четыре балла в следующем туре принимает дома уже вылетевший «Фулхэм», поэтому как бы ни сыграли конкуренты, он, скорее всего, обеспечит себе седьмую позицию по итогам сезона. Если же это не удастся, то многое будет зависеть от того, сумеет ли «Лестер» отобрать очки у «Манчестер Сити» на выезде в следующем туре.

Прогноз: «Вулверхэмптон»

3. Борьба за Лигу чемпионов: 3. «Тоттенхэм» — 70 очков, 4. «Челси» — 68 очков, 5. «Арсенал» — 66 очков, 6. «МЮ» — 65 очков.

Все прогнозы на АПЛ

«Тоттенхэм», при всех проблемах с травмами лидеров и плотным графиком, будет сложно не попасть в Лигу чемпионов, поскольку ему предстоят матчи с немотивированными «Борнмутом» и «Эвертоном» (смотрите ваше), при этом с последним — дома. Худшие шансы — у «Манчестер Юнайтед», которому нужны не только победы над «Хаддерсфилдом» и «Кардиффом», но и сразу две осечки «Челси» (иначе нужно забивать уйму голов и не пропускать), а также одна — «Арсенала».

Лучшие перспективы присоединиться к «Шпорам» в главном еврокубке у «Синих», ведь хотя их соперниками будут «Уотфорд» и «Лестер», к моменту начала этих матчей те, скорее всего, уже лишатся турнирной мотивации (смотрите выше). Кроме того, велика вероятность, что против крепкого «Бернли» в последнем туре оступятся «Канониры», чья гостевая форма в этом сезоне просто ужасна.

Прогноз: 3. «Тоттенхэм», 4. «Челси»

4. Борьба за чемпионство: 1. «Манчестер Сити» — 92 очка, 2. «Ливерпуль» — 91 — очко.

После гостевых побед в двух предыдущих турах против «МЮ» в дерби и «Бернли» «Манчестер Сити» удалось удержать лидерство. Однако его календарь все равно немного сложнее — предстоит принять мотивированный «Лестер» и навестить «Брайтон», который даже если уже обеспечит себе к последнему туру прописку в элите, дома пропускает относительно мало. Между тем, «Ливерпуль» ожидает выезд к немотивированному «Ньюкаслу» своего экс-менеджера Рафаэля Бенитеса и прием «Вулверхэмптона», который к тому моменты наверняка также решит свои вопросы.

Прогноз: «Ливерпуль»

Германия (Бундеслига)

1. Борьба за выживание: 14. «Аугсбург» — 31 очко, 15. «Шальке» — 30 очков, 16. «Штутгарт» — 24 очка, 17. «Нюрнберг» — 19 очков.

С самого начала важно отметить, что 16-е место дает возможность сыграть стыковые матчи против представителя второй Бундеслиги, а напрямую вылетает только 17-я команда. Аутсайдером этой борьбы выглядит «Нюрнберг», чье отставание в пять очков за три тура до конца сезона будет проблематично отыграть, если учесть что предстоят встречи против представителей топ-8 «Вольфсбурга» и гладбахской «Боруссии».

Календарь и таблица Бундеслиги

Между тем, «Штутгарт» хотя и вряд ли упустит 16-ю строчку зоны плей-офф, наверняка не сумеет подняться на 15-ю позицию, потому что также встретится с «Волками» и «Шальке» — на выезде. «Плуты» при этом уже в следующем туре сыграют против «Аугсбурга», который хотя и формально и борется за выживание, но с отрывом в семь баллов почти обеспечил себе прописку в элите.

Прогноз: вылет «Нюрнберга» и 16-е место «Штутгарта».

2. Борьба за Лигу чемпионов и Лигу Европы: 4. «Айнтрахт» — 54 очка, 5. «Боруссия» М — 51 очко, 6. «Байер» — 51 очко, 7. «Хоффенхайм» — 50 очков, 8. «Вольфсбург» — 49 очков.

По итогам сезона попадание в Лигу Европы обеспечивают 5-7 позиции. Как ни удивительно, но лучшие шансы в этой борьбе имеет «Вольфсбург», поскольку при своей неплохой форме сыграет с аутсайдерами, тогда как проблемный нынче «Гладбах» и «Хоффенхайм» проведут очный поединок, а «Байер» сыграет против «Айнтрахта». А еще «Боруссии» предстоит принять претендента на титул «Дортмунд», а «Хоффенхайму» — крепкий «Вердер».

Все прогнозы на Бундеслигу

Что касается борьбы за Лигу чемпионов, то кроме «Аптекарей» фракфуртцам также нужно сыграть против лидера «Баварии» на выезде, и все это с учетом непростых поединков с «Челси» в полуфинале Лиги Европы. Правда, фора в четыре очка должна помочь команде выдержать это испытание.

Прогноз: 4. «Айнтрахт» — Лига чемпионов, 5. «Байер», 6. «Вольфсбург», 7. «Хоффенхайм» — Лига Европы.

3. Борьба за чемпионство: 1. «Бавария» — 71 очко, 2. «Боруссия» Дортмунд — 69 очков.

Календарь «Баварии» выглядит сложнее, поскольку кроме приема «Айнтрахта» ей также нужно навестить третий в таблице «РБ Лейпциг», тогда как «Вердер» и «Гладбах» в соперниках «Боруссии» выглядят попроще. Но, во-первых, у мюнхенцев больше опыта такой борьбы, во-вторых, у дортмундцев больше кадровых потерь и, в-третьих, среди тех самых оппонентов «ротен» «Быки» уже не имеют мотивации, а «Орлы» могут ее потерять к последнему туру.

Прогноз: «Бавария»

Испания (Примера)

1. Борьба за выживание: 15. «Сельта» — 37 очков, 16. «Леванте» — 37 очков, 17. «Жирона» — 37 очков, 18. «Вальядолид» — 35 очков, 19. «Райо Вальекано» — 31 очко.

Календарь и таблица испанской Примеры

Примеру по итогам сезона покидают команды, которые займут 18-20 места, и формально в список борцов за выживание можно включить 20-ю «Уэску» и 14-й «Вильярреал», но если первой нужно отыграть сразу семь баллов при встречах с «Валенсией» и «Бетисом», то второй, чтобы вылететь, должен растерять отрыв в пять пунктов, в то время, как конкуренты еще будут играть между собой, а значит терять очки.

Худшие шансы в этой схватке у «Райо Вальекано», который при лучшем календаре, чем у конкурентов, уступает сразу шесть баллов безопасной 17-й строчке, при этом навестит и «Леванте», и «Сельту». Чуть больше возможностей выжить у «Вальядолида», но и ему нужно погостить у «Райо», а также принять «Атлетик» и «Валенсию» из топ-7.

Прогноз: вылет «Вальядолида» и «Райо Вальекано».

2. Борьба за Лигу чемпионов и Лигу Европы: 4. «Хетафе» — 55 очков, 5. «Севилья» — 55 очков, 6. «Валенсия» — 52 очка, 7. «Атлетик» — 50 очков, 8 «Алавес» — 47 очков.

Формально седьмое место не дает права играть в Лиге Европы, но поскольку пятая в таблице «Валенсия» сыграет в финале Кубка Испании против «Барселоны», оно, скорее всего, будет еврокубковым. «Летучие Мыши» имеют неплохие шансы попасть и в Лигу чемпионов, ведь у них лучше календарь, хотя участие в ЛЕ этого сезона может помешать стабильному набору очков.

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В борьбе за топ-4 небольшое преимущество с точки зрения календаря имеет «Хетафе», который проведет дома матчи с оппонентами из нижней половины таблицы и немотивированной «Барселоной», тогда как «Севилье» нужно встретиться с «Атлетико» и «Атлетиком», где второй может сохранить мотивацию до их очного поединка.

Прогноз: 4. «Хетафе» — Лига чемпионов, 5. «Валенсия», 6. «Севилья», 7. «Атлетик» — Лига Европы

Италия (Серия А)

1. Борьба за выживание: 16. «Дженоа» — 35 очков, 17. «Удинезе» — 33 очка, 18. «Эмполи» — 29 очков.

В Серии А вылетают команды, которые занимают 18-20 места. В этой борьбе за четыре тура до завершения сезона у «Эмполи». Дело не только в том, что он отстает на четыре очка от безопасной 17-й строчки, но еще и в том, что у тосканцев сложнее календарь, чем у конкурентов — прием «Фиорентины» и «Торино», а также выезд к «Сампдории» и «Интеру».

Календарь и таблица Серии А

Прогноз: вылет «Эмполи»

2. Борьба за Лигу чемпионов и Лигу Европы: 3. «Интер» — 62 очка, 4. «Аталанта» — 59 очков, 5. «Рома» — 58 очков, 6. «Торино» — 56 очков, 7. «Милан» — 56 очков, 8 «Лацио» — 55 очков.

«Интер» вряд ли упустит место в Лиге чемпионов и даже третью позицию, ведь в трех из четырех матчах сыграет против аутсайдеров. Фаворитом на четвертую строчку стоит считать «Милан», у которого, в отличие от конкурентов, в последних турах нет поединков против представителей первой десятки турнирной таблицы.

Все прогнозы на Серию А

Помешать «россонери» может «Рома», хотя ей еще нужно сыграть против «Ювентуса» и навестить неуступчивый «Сассуоло». «Аталанта» же нанесет визит «Лацио» и «Ювентусу». Сложные соперники и у «Торино» — та же «Старая Синьора» в дерби, «Сассуоло» и «Лацио».

Прогноз: 4. «Милан» — Лига чемпионов, 5. «Рома», 6. «Аталанта», 7. «Лацио» — Лига Европы.

Франция (Лига 1)

1. Борьба за выживание: 15. «Тулуза» — 36 очков, 16. «Амьен» — 33 очка, 17. «Монако» — 32 очка, 18. «Кан» — 29 очков, 19. «Дижон» — 28 очков.

Календарь и таблица Лиги 1

Нужно отметить, что 18-е место дает возможность сыграть стыковые матчи против представителя Лиги 2, а напрямую вылетает только 19-я команда. Лучшие шансы сохранить прописку, безусловно, у «Тулузы», чей отрыв от строчки плей-офф равен семи очков, а в календаре из топ-10 есть только «Марсель».

Среди остальных соискателей на место под солнцем шансы примерно равны, если смотреть на календарь. Сложнее он у «Амьена», поскольку нужно сыграть на выезде с претендентом на Лигу Европы «Монпелье» и конкурентами «Монако», а также «Тулузой» дома, но у клуба отрыв в четыре очка от 18-й позиции. Непростые соперники и у монагасков, но фора в три очка должна помочь.

Прогноз: вылет «Дижона», 18-е место «Кана».

2. Борьба за Лигу чемпионов и Лигу Европы: 3. «Лион» — 62 очка, 4. «Сент-Этьен» — 59 очков, 5. «Марсель» — 54 очка, 6. «Монпелье» — 51 очко и матч в запасе.

Все прогнозы на Лигу 1

В Лигу чемпионов от Франции выходит третья команда, а в Лигу Европы — только четвертая, поскольку ранее «Страсбург» и «Ренн» выиграли Кубок Лиги и Кубок страны соответственно. Борьбу за ЛЧ по сути ведут только «Лион» и «Сент-Этьен», и у второго чуть проще календарь, ведь нет поединка со вторым «Лиллем», также есть один матч с конкурентом и, в отличие от «Ткачей» — дома.

В борьбе за пятую строчку выше шансы у «Марселя», ведь и «Лион», и главного конкурента «Монпелье» ему нужно принимать дома, тогда как «Палладины» отправятся в гости к «Сент-Этьену» и провансальцам. Тем не менее, пятая строчка не так интересна, а четвертая, скорее всего, достанется проигравшему в борьбе за попадание в ЛЧ.

Прогноз: 3. «Лион» — Лига чемпионов, 4. «Сент-Этьен» — Лига Европы 0