Трансферный дайджест. 23-29 апреля

Мауро Икарди
«Интер», нападающий, 26 лет
История под названием «Икарди раздора» набирает обороты. На Мауро Икарди претендуют ПСЖ и «Ювентус», а сам он вроде как не против остаться в «Интере».
Как утверждает Football Italia, ПСЖ видит в аргентинце замену для ветерана Эдинсона Кавани. Форвард может обойтись парижанам в 70 миллионов евро — из-за недавнего конфликта и отсутствия игровой практики цена на Икарди упала.
В то же время «Юве», по данным La Repubblica, якобы готов предложить взамен на Икарди одного из трех футболистов: Пауло Дибалу, Гонсало Игуаина или Жоау Канселу.
Икарди, напомним, уже вернулся в состав «Интера». А его жена и агент Ванда Нара заявила, что форвард готов остаться в «Интере» надолго: «Мауро хочет остаться, это его выбор. Если Спаллетти останется в "Интере" на 100 лет, то Мауро — на все 150. Он так и ответил, когда я его спросила».
Наш прогноз: «Интер»
Кейлор Навас
«Реал», вратарь, 32 года
Голкипер «Реала» Кейлор Навас стал трансферной целью «Ювентуса».
Как сообщает Don Balon, руководство «Старой синьоры» всерьез рассматривает возможность приглашения Наваса и видит 32-летнего костариканца основным голкипером команды в следующем сезоне. «Юве» хочет заменить в воротах Войцеха Щенсны, которому не хватает стабильности.
В текущем сезоне Навас стал редко появляться в составе «Реала» из-за Тибо Куртуа. Зимой костариканец просил руководство «сливочных» о трансфере, однако остался в команде. Несмотря на то, что после возвращения Зинедина Зидана, шансы Наваса быть основным вратарем в следующем сезоне увеличились, Кейлор все равно размышляет об уходе. Будущее голкипера пока находится под вопросом.
Наш прогноз: «Реал»
Поль Погба
«Манчестер Юнайтед», полузащитник, 26 лет
Сага с возможным трансфером Поля Погба в «Реал» набирает обороты. За прошедшую неделю появилось сразу три важных новости.
Новость первая. Как сообщает L’Equipe, Погба якобы сообщил своим одноклубникам, что летом хочет перейти в «Реал». Француз недоволен тем, что «МЮ» может остаться без Лиги чемпионов.
Новость вторая. Переговоры между «Реалом» и «МЮ» по трансферу Погба находятся на продвинутой стадии. Манкунианцы планируют заработать на этом трансфере около 130 миллионов евро.
И третья новость. По данным AS, Погба уже согласовал личный контракт и будет зарабатывать в Мадриде 12 миллионов евро в год. Трансфер, вероятно, будет оформлен до начала подготовки к новому сезону.
Наш прогноз: «Реал»
Александр Жиров
«Зайндхаусен», защитник, 28 лет
Экс-защитник ряда российских клубов Александр Жиров, который на данный момент успешно выступает в составе «Зайндзаухена» во втором дивизионе чемпионата Германии, попал в сферу интересов сразу нескольких клубов Бундеслиги.
СМИ также сообщили о том, что в услугах Жирова заинтересован «Гамбург», который претендует на возвращение в Бундеслигу, занимая второе место в таблице второго дивизиона.
Представитель Жирова Михаил Ершов в комментарии «Р-Спорт» подтвердил интерес к футболисту со стороны клубов Бундеслиги:
«К Жирову присматриваются многие клубы, он попал в шорт-лист первых трех-четырех команд второй Бундеслиги, которые ставят задачу выйти наверх, есть интерес из Бундеслиги. Конкретного общения с клубами не было, но летом Жиров может сделать шаг вперед».
Ершов также отметил, что Жиров готов рассматривать «любые варианты — из России, Испании, Португалии, Германии». «Если команда российской премьер-лиги с амбициозными задачами проявит интерес, мы рассмотрим предложение, никому не говорим нет, открыты для всех», — добавил Ершов.
Наш прогноз: Бундеслига
Хуан Куадрадо
«Ювентус», полузащитник, 30 лет
Вингер «Ювентуса» Хуан Куадрадо может продолжить карьеру в Англии. Там на колумбийца претендуют «Вест Хэм» и «Уотфорд».
По данным Tuttosport, оба клуба в летнее межсезонье готовы предложить Куадрадо солидный контракт. Сам колумбиец вряд ли будет против смены обстановки, так как в нынешнем сезоне редко попадает в состав «Ювентуса» и хочет получать больше игрового времени.
Также Куадрадо хотят видеть в Испании. Возможность подписать хавбека изучают «Севилья» и «Валенсия». Выложить за колумбийца придется около 15-20 миллионов евро.
Контракт Куадрадо истекает летом 2020 года, и вряд ли «Ювентус» станет удерживать игрока в ближайшее трансферное окно.
Наш прогноз: АПЛ
Хамес Родригес
«Бавария», полузащитник, 27 лет
«Бавария», похоже, не планирует выкупать у «Реала» контракт Хамеса Родригеса после двухлетней аренды. В таком случае мадридцы не получат 42 миллиона евро, а получат колумбийца назад.
Как сообщает ряд авторитетных испанских и немецких изданий, главный тренер «Баварии» Нико Ковач не видит Хамеса в команде на следующий сезон, так как тренеру не подходит стиль игры полузащитника. Кроме того, у футболиста и тренера сложились не лучшие взаимоотношения.
Интересно, что в услугах колумбийца не заинтересован и главный тренер «Реала» Зинедин Зидан. «Сливочные», вероятно, попытаются избавиться от Хамеса.
Ранее сообщалось об интересе к Хамесу со стороны ряда английских топ-клубов, но сохранится ли он, пока «Бавария» и «Реал» окончательно разберутся, нужен ли им футболист, неизвестно.
Наш прогноз: «Реал»
Набиль Фекир
«Лион», полузащитник, 25 лет
В услугах полузащитника «Лиона» Набиля Фекира заинтересован «Ювентус». Туринский гранд готов побороться за игрока в летнее межсезонье, сообщает L'Equipe.
Фекир, трансфер которого в «Ливерпуль» прошлым летом сорвался, заинтересован в уходе из «Лиона» и уже сообщил об этом руководству клуба. Контракт игрока истечет в 2020 году, потому «Лион» вряд ли будет упираться.
Трансферная стоимость Фекира оценивается примерно в 70 миллионов евро. «Ювентус» готов заплатить эти деньги, но туринцам придется выдержать конкуренцию со стороны «Реала», который также присматривается к игроку.
Наш прогноз: покинет «Лион» 0