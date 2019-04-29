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    Трансферный дайджест. 23-29 апреля

    Кого «Ювентус» видит в роли основного голкипера, уйдет ли Икарди из «Интера», сколько будет зарабатывать в «Реале» Погба и другие трансферные новости последних дней.

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    Мауро Икарди
    Мауро Икарди
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    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Мауро Икарди

    «Интер», нападающий, 26 лет

    История под названием «Икарди раздора» набирает обороты. На Мауро Икарди претендуют ПСЖ и «Ювентус», а сам он вроде как не против остаться в «Интере».

    Как утверждает Football Italia, ПСЖ видит в аргентинце замену для ветерана Эдинсона Кавани. Форвард может обойтись парижанам в 70 миллионов евро — из-за недавнего конфликта и отсутствия игровой практики цена на Икарди упала.

    В то же время «Юве», по данным La Repubblica, якобы готов предложить взамен на Икарди одного из трех футболистов: Пауло Дибалу, Гонсало Игуаина или Жоау Канселу.

    Икарди, напомним, уже вернулся в состав «Интера». А его жена и агент Ванда Нара заявила, что форвард готов остаться в «Интере» надолго: «Мауро хочет остаться, это его выбор. Если Спаллетти останется в "Интере" на 100 лет, то Мауро — на все 150. Он так и ответил, когда я его спросила».

    Наш прогноз: «Интер»

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  • 22/04/2019

    • Кейлор Навас

    «Реал», вратарь, 32 года

    Кейлор Навас
    globallookpress.com

    Голкипер «Реала» Кейлор Навас стал трансферной целью «Ювентуса».

    Как сообщает Don Balon, руководство «Старой синьоры» всерьез рассматривает возможность приглашения Наваса и видит 32-летнего костариканца основным голкипером команды в следующем сезоне. «Юве» хочет заменить в воротах Войцеха Щенсны, которому не хватает стабильности.

    В текущем сезоне Навас стал редко появляться в составе «Реала» из-за Тибо Куртуа. Зимой костариканец просил руководство «сливочных» о трансфере, однако остался в команде. Несмотря на то, что после возвращения Зинедина Зидана, шансы Наваса быть основным вратарем в следующем сезоне увеличились, Кейлор все равно размышляет об уходе. Будущее голкипера пока находится под вопросом.

    Наш прогноз: «Реал»

    Поль Погба

    «Манчестер Юнайтед», полузащитник, 26 лет

    Поль Погба
    globallookpress.com

    Сага с возможным трансфером Поля Погба в «Реал» набирает обороты. За прошедшую неделю появилось сразу три важных новости.

    Новость первая. Как сообщает L’Equipe, Погба якобы сообщил своим одноклубникам, что летом хочет перейти в «Реал». Француз недоволен тем, что «МЮ» может остаться без Лиги чемпионов.

    Новость вторая. Переговоры между «Реалом» и «МЮ» по трансферу Погба находятся на продвинутой стадии. Манкунианцы планируют заработать на этом трансфере около 130 миллионов евро.

    И третья новость. По данным AS, Погба уже согласовал личный контракт и будет зарабатывать в Мадриде 12 миллионов евро в год. Трансфер, вероятно, будет оформлен до начала подготовки к новому сезону.

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  • 27/04/2019

    • Наш прогноз: «Реал»

    Александр Жиров

    «Зайндхаусен», защитник, 28 лет

    Александр Жиров
    globallookpress.com

    Экс-защитник ряда российских клубов Александр Жиров, который на данный момент успешно выступает в составе «Зайндзаухена» во втором дивизионе чемпионата Германии, попал в сферу интересов сразу нескольких клубов Бундеслиги.

    СМИ также сообщили о том, что в услугах Жирова заинтересован «Гамбург», который претендует на возвращение в Бундеслигу, занимая второе место в таблице второго дивизиона.

    Представитель Жирова Михаил Ершов в комментарии «Р-Спорт» подтвердил интерес к футболисту со стороны клубов Бундеслиги:

    «К Жирову присматриваются многие клубы, он попал в шорт-лист первых трех-четырех команд второй Бундеслиги, которые ставят задачу выйти наверх, есть интерес из Бундеслиги. Конкретного общения с клубами не было, но летом Жиров может сделать шаг вперед».

    Ершов также отметил, что Жиров готов рассматривать «любые варианты — из России, Испании, Португалии, Германии». «Если команда российской премьер-лиги с амбициозными задачами проявит интерес, мы рассмотрим предложение, никому не говорим нет, открыты для всех», — добавил Ершов.

    Наш прогноз: Бундеслига

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  • 09/04/2019

    • Хуан Куадрадо

    «Ювентус», полузащитник, 30 лет

    Хуан Куадрадо
    globallookpress.com

    Вингер «Ювентуса» Хуан Куадрадо может продолжить карьеру в Англии. Там на колумбийца претендуют «Вест Хэм» и «Уотфорд».

    По данным Tuttosport, оба клуба в летнее межсезонье готовы предложить Куадрадо солидный контракт. Сам колумбиец вряд ли будет против смены обстановки, так как в нынешнем сезоне редко попадает в состав «Ювентуса» и хочет получать больше игрового времени.

    Также Куадрадо хотят видеть в Испании. Возможность подписать хавбека изучают «Севилья» и «Валенсия». Выложить за колумбийца придется около 15-20 миллионов евро.

    Контракт Куадрадо истекает летом 2020 года, и вряд ли «Ювентус» станет удерживать игрока в ближайшее трансферное окно.

    Наш прогноз: АПЛ

    Хамес Родригес

    «Бавария», полузащитник, 27 лет

    Хамес Родригес
    globallookpress.com

    «Бавария», похоже, не планирует выкупать у «Реала» контракт Хамеса Родригеса после двухлетней аренды. В таком случае мадридцы не получат 42 миллиона евро, а получат колумбийца назад.

    Как сообщает ряд авторитетных испанских и немецких изданий, главный тренер «Баварии» Нико Ковач не видит Хамеса в команде на следующий сезон, так как тренеру не подходит стиль игры полузащитника. Кроме того, у футболиста и тренера сложились не лучшие взаимоотношения.

    Интересно, что в услугах колумбийца не заинтересован и главный тренер «Реала» Зинедин Зидан. «Сливочные», вероятно, попытаются избавиться от Хамеса.

    Ранее сообщалось об интересе к Хамесу со стороны ряда английских топ-клубов, но сохранится ли он, пока «Бавария» и «Реал» окончательно разберутся, нужен ли им футболист, неизвестно.

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    • Наш прогноз: «Реал»

    Набиль Фекир

    «Лион», полузащитник, 25 лет

    Набиль Фекир
    globallookpress.com

    В услугах полузащитника «Лиона» Набиля Фекира заинтересован «Ювентус». Туринский гранд готов побороться за игрока в летнее межсезонье, сообщает L'Equipe.

    Фекир, трансфер которого в «Ливерпуль» прошлым летом сорвался, заинтересован в уходе из «Лиона» и уже сообщил об этом руководству клуба. Контракт игрока истечет в 2020 году, потому «Лион» вряд ли будет упираться.

    Трансферная стоимость Фекира оценивается примерно в 70 миллионов евро. «Ювентус» готов заплатить эти деньги, но туринцам придется выдержать конкуренцию со стороны «Реала», который также присматривается к игроку.

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