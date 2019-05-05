Без лоска и шика: прагматичное чемпионство «Зенита»

Петербургский «Зенит» за три тура до окончания нынешнего сезона РПЛ обеспечил себе итоговое первое место в турнирной таблице.

В субботу командасыграла вничью с(1:1) и продолжила лидировать в турнирной таблице с 58-ю очками.

В другом матче 27-го тура идущий вторым «Локомотив» уступил на выезде «Арсеналу» (0:2) и с 49-ю очками в активе потерял шансы обойти сине-бело-голубых в турнирной таблице.

Эта победа в РПЛ стала пятой в истории клуба и первой для Сергея Семака в качестве тренера. Она также позволит «Зениту» принять участие в групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2019/20.

Для золота хватило и ничьей

Автор «Спорта День за Днем» Тимур Валеев рассказывает о матче в Грозном, который принес питерцам золотые медали.

«Понятно, что Семак не враг себе и переход на схему с тремя полузащитниками не осуществлял себе во вред. Но Вильмар Барриос, Кристиан Нобоа и Магомед Оздоев явно не до конца понимали свои полномочия. Барриос инстинктивно действовал ниже, Нобоа искал передачами партнеров впереди, а Оздоев создавал активность. На этом словно все объяснения игрокам закончились (хотя на самом деле, конечно, все не так).

Эта тройка постоянно теряла свои позиции, теряя подбор. В первом тайме опасно пробил с линии штрафной Раванелли после того, как завозился с мячом в штрафной Барриос, что ему вообще-то несвойственно. Во втором тайме так забил уже с передачи Раванелли его соотечественник Исмаэл.

Для сине-бело-голубых это был сильный удар. "Зенит" не создал ни одного момента в позиционной атаке. А закрывшийся у своих ворот "Ахмат", играющий по счету, взломать еще труднее. И хотя Раванелли получил серьезную травму колена и покинул поле, спокойнее питерцам не стало. Зато болельщики "Зенита" наконец увидели у своей команды желание победить.

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Семак выпустил Антон Заболотного. Подумал, что можно взять не качеством, но ростом! Однако как раз качества не хватает Заболотному, чтобы остаться в "Зените" еще и на следующий сезон. Уже через пять минут после выхода Антон выскочил один на один с Евгением Городовым, но пробил сильно выше ворот. И хотя "Зенит" все-таки забил в концовке, затолкав мяч четвертым ударом из штрафной подряд, на победу питерцы не наиграли. Хотя и ничьей хватило для золота».

Петербург оказался не готов к чемпионству

Корреспондентка «Советского Спорта» Татьяна Копылова описывает первые реакции горожан на известие о досрочном чемпионстве «Зенита».

«Когда в Туле прозвучал финальный свисток, улицы Питера не наводнили люди в сине-бело-голубом, а в спортивных барах никто не прыгал до потолка. После ничьей "Зенита" с "Ахматом" (1:1) все мысленно приготовились к тому, что пятое российское золото будет оформлено в следующем туре с ЦСКА. И тут такой поворот… На болельщиков нашло какое-то оцепенение, объяснимое к тому же майскими праздниками.

Вот что рассказал нашему корреспонденту преданный фанат "Зенита" Евгений:

— Честно, был уверен, что это произойдёт в матче с ЦСКА, но так даже лучше. Чемпионство встретили в бане! После игры в Грозном мы переключились на Тулу, но наш друг, играющий на ставках, запретил сообщать ему результат матча "Арсенал" — "Локомотив"…

Кстати, я до сих пор не знаю, в курсе он, как сыграли, или нет? Хотя в Петербурге от такого не спрятаться. Как говорится, из каждого утюга… Позади четыре года ожидания, поисков, решений и экспериментов. Смена руководства, главного тренера, ротация состава. Сергей Богданович Семак — особенный человек. Неслучайно он стал первым, кто завоевал титул как игрок и как тренер. Это один из самых тяжелых триумфов. Даже при том, что золото оформлено за три тура до окончания чемпионата».

Чемпионство «в самолете»

Блогер Soccer.ru Синклейр считает чемпионство питерского клуба вполне заслуженным.

«Конечно, и перед этим туром все прекрасно понимали, что "Зениту" только чудо помешает стать чемпионом в нынешнем сезоне. Хотя поводов для неверия еще в первой части весенней фазы чемпионата было более чем достаточно. В первую очередь "Зенит" упрекали в невнятной игре в первой части сезона, в том, что команда вымучивает победы, не демонстрируя футбола лидера. Но кто его показал?

Во второй части сезона конкуренты продемонстрировали такую шаткую нестабильность, что как-то неловко стало за критику "Зенита" — он-то на фоне остальных хотя бы очки регулярно набирал. А по ходу того, как осваивались новички, приобретенные в зимнее трансферное окно, "Зенит" и игру стал обретать более разнообразную. Это раскрывало тезис о том, что прагматичный и даже скучный футбол "Зенита" в первой части был обусловлен возможностями состава, которые видел Сергей Семак.

А как только он получил хотя бы несколько игроков "под себя", что называется, возникла вариативность, тренеру дали "поиграться со шрифтами" и набрать уверенный ход — четыре победы подряд к матчу с "Ахматом" подтвердят это.

Любопытно, что известие о чемпионстве футболисты "Зенита" встретили в самолете на пути в Санкт-Петербург, как раз пролетая недалеко от Тулы, подлетая к ней, точнее. Так что могли уже со знанием ситуации помахать вниз, "Арсеналу" и его болельщикам».

У «Зенита» были слабые конкуренты

Обозреватель «Советского Спорта» Юрий Цыбанев считает, что низкий уровень конкуренции в РПЛ еще аукнется чемпиону России в еврокубках.

«Очень симптоматично, что Питер освоил долгожданное возвращение титула с подачи тульского "Арсенала". Эта команда, в равной мере скромная и славная, подобно хорошему доктору-диагносту наглядно показала состояние дел в верхней части таблицы, то есть — уровень конкуренции, оказанной новоиспеченному чемпиону.

По этим псевдоконкурентам Тула с Игорем Черевченко во главе прогулялась нынешней весной с шашками наголо. ЦСКА — 2:0. "Спартак" — 3:0. "Локомотив" — 2:0. А в начале зимы и "Зенит" успел огрести в Туле по первое число — 2:4… Ну да, на том отрезке Питер выглядел уже опустошенным по сравнению с самим собой привычным, но тем не менее и это лыко — "Арсеналу" в строку!

Можно назвать бойцов из города оружейников санитарами леса. А можно — теневыми агентами большой футбольной Европы. Вот как-то они при талантливом содействии своего тренера изловчились нарисовать, что конкретно произойдет с премьер-лиговой верхушкой в еврокубках, ежели она так и останется на таком зыбком игровом уровне.

К "Зениту" претензия относится в первую голову, потому что с чемпиона — и спрос повышенный».

Первый русский чемпион

Автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов анализирует первое чемпионство «Зенита» под руководством российского тренера.

«Каким запомнят новый "Зенит"? Наверное, прямо сейчас, пока из самолета, следовавшего по маршруту Грозный — Санкт-Петербург, еще не выветрилось шампанское, говорить об этом сложно. Но очевидно, что яркости, лоска и шика в сравнении с предыдущими временами заметно меньше. Зато больше упорного труда, командной работы и умения выжимать максимум из имеющихся возможностей.

"Зенит" — по-прежнему гегемон с финансовой точки зрения, но это уже не тот клуб, что доминировал в сытые докризисные времена. Сейчас в Северной столице считают средства и не готовы заваливать рынок деньгами, лишь бы получить того или иного футболиста. Скорее, наоборот — "Зенит" научился зарабатывать, и продажа Паредеса в "ПСЖ" по ходу нынешнего сезона — характерный символ нового подхода.

Тренер Семак блестяще адаптировался к новому прагматичному курсу. Потому что сам такой — рациональный и гибкий, не витающий в облаках. Надо упростить игру ради результата? Пожалуйста! Случилась ситуация с Кокориным? Ничего страшного! Продали Паредеса? Найдем решение!

Календарь и таблица РПЛ

Да, в этом "Зените" на поле нет Халка, Витселя и Тимощука (Анатолий — только в штабе). Но есть — крепкий, уверенный в себе коллектив, который под Лигу чемпионов должен стать еще сильнее.

Браво, Сергей Богданович. Эта победа — ваша заслуга!»

Опыт и деньги принесли «Зениту» чемпионство

Автор Sport24 Марк Бессонов перечисляет все составляющие успеха питерского клуба в этом сезоне.

«Питерский "Зенит" — самая опытная команда РПЛ. Не в плане возраста, а по набору игроков, которые знают, что такое выигрывать трофеи и постоянно участвовать в больших матчах. "Локомотив" даже с ветеранами пока остается командой настроения, в ЦСКА перестройка, "Краснодар" так и не может выйти на новый уровень в плане ментальности, а "Спартак" уже больше года является главным футбольным поставщиком новостей для желтой прессы.

В "Зените" же полно игроков, которые боролись за трофеи в предыдущие годы. Иванович, Дзюба, Ракицкий, Анюков, Жирков, Нобоа — все они знают, что такое борьба за чемпионство и что такое участвовать в больших матчах. И знают это на протяжении многих лет. В плане психологии и уверенности в собственных силах у "Зенита" было преимущество перед конкурентами.

Финансовая составляющая — одна из важнейших в современном футболе, и "Зенит" в этом аспекте — сильнейший клуб страны. Состав петербуржцев оценивается сайтом Transfermarkt в 169 млн евро. У ЦСКА — 137, "Локомотива" — 110, "Спартака" — 106, "Краснодара" — 101. Серьезное преимущество.

Благодаря финансовой стабильности и работе в медиапространстве "Зенит" собирает несколько десятков тысяч зрителей на каждую домашнюю игру и имеет возможность тратить серьезные суммы на трансферы. Продажи Халка и Витселя в Китай дали возможность закупиться аргентинцами для Манчини. На Паредесе получилось круто заработать и приобрести несколько ключевых игроков зимой, которых не хватало команде».

Паредес в обмен на чемпионство

Автор Rusfootball.info Роман Гуськов считает, что зимняя селекция «Зенита» привела его к титулу.

«Несмотря на то, что два из четырёх зимних приобретений "Зенита" — игроки оборонительного плана, даже необязательно углубляться в соответствующую статистику, чтобы понять, какую пользу они принесли. Ну а то, какое влияние оказывают на команду наличие в тылах таких глыб, как Ракицкий и Барриос, цифры отразить, пожалуй, и не в состоянии. Хотя лидерство Вильмара по отборам в весенней части чемпионата говорит само по себя.

Колумбиец моментально стал лучшим опорником РПЛ, а Ракицкий, даже будучи защитником, забил аж три гола. Результативность говорит и за Азмуна с Ригони, возвращение которого смотрелось спорным решением и было непонятно даже Семаку.

Во всех весенних матчах новички играли ключевую роль в добыче результата. Без них, вполне возможно, "Зенит" продолжил бы хромать, как поздней осенью, и сейчас вёл бы упорную борьбу с другими командами. Руководство критиковали за отсутствие приобретения на место левого защитника, но и тут всё в порядке: Жирков играет и приносит пользу.

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Так что зимой Семак получил жизненно необходимую кислородную подпитку, "Зенит" провёл просто идеальное трансферное окно, оставшись в небольшом финансовом плюсе и в огромном спортивном».

Залог успеха — форма и мотивация Дзюбы

Корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров находит причины успешного выступления команды, среди прочего, в ее центральном нападающем.

«Год назад Артём играл в аренде в Туле, оказавшись ненужным "Зениту". В одно время даже казалось, что мосты сожжены и в Санкт-Петербурге форварда уже не примут, да и сам Дзюба допускал вариант, что придётся искать новый клуб. Но Семак сразу же дал понять: он верит в нападающего, собирается сделать на него ставку и построить вокруг него команду.

А Артём, получив мотивацию в виде доверия, а заодно не успев растерять прекрасную форму и сумасшедшие эмоции после триумфального чемпионата мира, выдал впечатляющий старт сезона. Он проводил за 90 минут по 50 единоборств, цеплялся за все мячи впереди, скидывал партнёрам и забивал сам. "Зенит" был чрезмерно зависим от Дзюбы, и счастье команды в том, что нападающий был в порядке очень долго.

Да, к поздней осени, когда силы иссякли, у Артёма наступил ожидаемый спад. Он начал хуже двигаться, перестал забивать и доигрывал 2018 год уже на морально-волевых. Все вокруг спрашивали Семака: "Где голы Дзюбы? Почему он находится в такой плохой форме?!", а Сергей Богданович просил проявить терпение и обещал, что голы придут тогда, когда потребуются сильнее всего.

Тренер не обманул: с появлением Азмуна Дзюба вновь расцвёл, обрёл новые функции в подыгрыше и выдал отличную весну. Его инопланетная игра в Краснодаре в почти золотом матче — одно из самых сильных воспоминаний этого сезона.

Дзюба впервые выиграл золото чемпионата России и, вне всяких сомнений, именно он стал лучшим футболистом этого Зенита».

Семак снова сделал из «Зенита» команду

Автор «Спорт-Экспресса» Егор Бычков считает, что главному тренеру «Зенита» удалось объединить коллектив.

«Год с Роберто Манчини разделил коллектив на несколько лагерей. Часть игроков, которая не подошла итальянцу, разъехалась по арендам, другая застолбила за собой право играть всегда и везде, еще одна — тоскливо наблюдала за происходящим на поле со скамейки запасных. В итоге зенитовцы провалились во всех турнирах, где принимали участие, а тренер был отправлен в отставку.

Семак, приняв "Зенит" перед началом нынешнего сезона, получил в наследство от Манчини и Мирчи Луческу, работавшим в Петербурге до итальянца, три с лишним десятка футболистов, из них нужно было заново собрать боеспособный коллектив. Новый тренер раздал по арендам тех, кто действительно не подходил ему по игровым качествам, остальных привлек к делу и согласился подождать с трансферами до зимы.

Да, лимит вносил коррективы в выбор стартового состава, но он формировался в соответствии с физическим состоянием игроков, и каждый из них чувствовал — выиграть конкуренцию у партнера реально, нужно просто быть лучше. В результате, футболисты, не нужные Манчини — Дзюба, Нобоа, Мак, Шатов — начали тащить "Зенит" Семака с самого начала».

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