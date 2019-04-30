ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Битва за ЛЧ: все расклады на финише РПЛ

    Считаем все возможные турнирные расклады на финише сезона чемпионата России

    РПЛ Футбол России Анжи Арсенал Тула Ахмат Динамо Енисей Зенит Краснодар Крылья Советов Локомотив Оренбург Ростов Рубин Спартак Урал Уфа ЦСКА ФНЛ Томь Нижний Новгород Календарь РПЛ
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Локомотив»Битва за ЛЧ: все расклады на финише РПЛ Маурицио СарриДилемма «Челси». Должен ли Сарри остаться на посту главного тренера? Мохаммед СалахФиниш топ-5 европейских чемпионатов: кто кого?
  • 22:52
    • «Аякс» ведет в матче с «Тоттенхэмом» после первого тайма
  • 22:23
    • «Монпелье» одержал волевую победу над ПСЖ
  • 21:59
    • Банк ВТБ купил «Динамо» за 1 рубль
  • 17:36
    • Власти Дагестана отказались выделить «Анжи» 650 миллионов рублей
  • 16:51
    • Карасев рассудит ЦСКА и «Динамо»
  • 16:35
    • Назван капитан сборной России на ЧМ-2019
  • 16:19
    • Месси получил одну из высших наград Каталонии
    Все новости спорта
    «Зенит» — «Локомотив»
    «Зенит» — «Локомотив»
  • 5000
    • Бонус за регистрациюИграть!
    Чемпионат России по футболу вышел на финишную прямую — командам осталось провести по 4 матча. При этом, в РПЛ все еще жив целый ряд интриг, включая чемпионскую.

    Чемпионство

    Питерский «Зенит» уже отпраздновал чемпионство, но чисто теоретически, за 4 тура до финиша его еще могут его достать «Локомотив» и «Краснодар».

    Положение команд:

    1. «Зенит» — 57 очков
    2. «Локомотив» — 49
    3. «Краснодар» — 46

    Впрочем, «быков» из золотой гонки тоже можно отчислять — расклад при котором кубанцы выиграют все 4 матча, а «Зенит» — все 4 проиграет, слишком невероятен. Остается «Локомотив».

    Календарь

    «Зенит»: «Ахмат» (в гостях), ЦСКА (дома), «Ростов» (в гостях), «Енисей» (дома)

    «Локомотив»: «Арсенал» (в гостях), «Рубин» (дома), «Урал» (в гостях), «Уфа» (дома).

    «Краснодар»: «Ростов» (в гостях), «Енисей» (в гостях), «Арсенал» (в гостях), «Рубин» (дома).

    Чтобы сохранить титул, «Локомотиву» надо набрать на 9 очков больше. При равенстве очков «Зенит» будет выше москвичей.

    Первый показатель — личные встречи. Он у «Зенита» лучше: 5:3 дома с «железнодорожниками» и 1:1 на выезде.

  • Финиш топ-5 европейских чемпионатов: кто кого?
  • Где сохранилась интрига?
  • Сегодня

    • Питерцы могут стать чемпионом уже в ближайшем матче с «Ахматом». Интрига умрет, если «Зенит» победит, а «Локомотив» не выиграет, или если «Зенит» сыграет вничью, а «Локомотив» проиграет.

    Если «Локо» продолжит погоню, «Зенит» может отпраздновать чемпионство дома, когда в Петербург приедет ЦСКА.

    Календарь и таблица РПЛ

    Худший вариант для команды Сергея Семака: ничья с «Ахматом» и поражение от ЦСКА и «Ростова», при 100% результативности «Локомотива».

    В этом случае, чемпионство «Зенит» может отпраздновать в последнем матче сезона, в домашнем матче с «Енисеем».

    Лига чемпионов

    У России три путевки в главный еврокубок. Одна уходит «Зениту», на оставшиеся претендуют 4 команды. Второе место дает попадание в групповой этап, третье — участие в квалификации Лиги чемпионов.

    Положение команд:

    2. «Локомотив» — 49
    3. «Краснодар» — 46
    4. ЦСКА — 44
    5. «Спартак» — 40

    Календарь

    «Локомотив»: «Арсенал» (в гостях), «Рубин» (дома), «Урал» (в гостях), «Уфа» (дома).

    ЦСКА: «Динамо» (дома), «Зенит» (в гостях), «Ахмат» (дома), «Крылья Советов» (дома).

    «Краснодар»: «Ростов» (в гостях), «Енисей» (в гостях), «Арсенал» (в гостях), «Рубин» (дома).

    «Спартак»: «Урал» (в гостях), «Уфа» (дома), «Крылья Советов» (в гостях), «Оренбург» (в гостях).

    На прямую путевку в ЛЧ самые лучшие шансы у «Локомотива», вряд ли «железнодорожников» удастся догнать соперниками.

    Худшие перспективы у «Спартака», отстающего от «Краснодара» на шесть очков. У красно-белых календарь без топовых соперников, но в нынешней форме они могут уступить любому сопернику.

    У ЦСКА — три матча из четырех на своем поле, у «Краснодара» — три выездных встречи, при том что «быки» не побеждали на выезде с 1 ноября.

  • «Спартак» не отмазался за тульский провал
  • СМИ — о ничейном результате «Спартака» и «Рубина» в 26-м туре РПЛ
  • Сегодня

    • Ключевыми станут матчи «Краснодара» с «Ростовом» в ближайшем туре и выездная игра ЦСКА с «Зенитом» через тур.

    При равенстве очков команда Мурада Мусаева будет выше ЦСКА по личным встречам (2:1 в гостях и 2:0 дома).

    Лига Европы

    Теоретические шансы на попадание в Лигу Европы имеют все команды в таблице РПЛ вплоть до 12 места включительно. Но уйдут путевки во второй по значимости еврокубок — неудачникам борьбы за Лигу чемпионов.

    Впрочем, из прочих претендентов можно выделить «Ростов» Валерия Карпина, у которого есть два варианта попадания в Лигу Европы.

  • Дилемма «Челси». Должен ли Сарри остаться на посту главного тренера?
  • Лондонцы имеют хорошие шансы получить путевку в Лигу чемпионов
  • Сегодня

    • Первый — выиграть Кубок России. Второй — отыграть четыре очка за четыре тура у «Спартака», что вполне реально при нынешней игре красно-белых.

    Впрочем, против дончан календарь — впереди «Краснодар» и «Зенит». К тому же, у «Ростова» в пяти последних играх 3 поражения, 1 ничья и 1 победа.

    Борьба за выживание

    15-е и 16-е места — вылет из РПЛ. 13-е и 14-е — участие в стыковых матчах с третьей и четвертой командами ФНЛ.

    Положение команд:

    11. «Рубин» — 32
    12. «Динамо» — 29
    13. «Крылья Советов» — 27
    14. «Уфа» — 25
    15. «Анжи» — 20
    16. «Енисей» — 16

    В зоне риска провалиться в ФНЛ почти все команды из второй половины таблицы — начиная с идущим седьмым «Ростова», который может финишировать в зоне стыковых матчей. Тем не менее, скорее всего «стыков» избежит даже «Рубин».

  • Трансферный дайджест. 23-29 апреля
  • Кого «Ювентус» видит в роли основного голкипера, уйдет ли Икарди из «Интера», сколько будет зарабатывать в «Реале» Погба и другие трансферные новости последних дней
  • Вчера

    • У «Динамо», балансирующего на зоне стыковых матчей, непростой календарь: впереди матчи с ЦСКА, «Ростовом», «Енисеем» и тульским «Арсеналом».

    Не лучше положение и «Крыльев Советов» с «Уфой», которые могут провалиться в зону вылета.

    Календарь

    «Рубин»: «Оренбург» (д), «Локомотив» (г), «Анжи» (д), «Краснодар» (г)

    «Динамо»: ЦСКА (г), «Ростов» (д), «Енисей» (г), «Арсенал» (д)

    «Крылья Советов»: «Уфа» (д), «Ахмат» (г), «Спартак» (д), ЦСКА (г)

    «Уфа»: «Крылья Советов» (г), «Спартак» (г), «Оренбург» (д), «Локомотив» (г)

    «Анжи»: «Енисей» (г), «Арсенал» (д), «Рубин» (г), «Урал» (д)

    «Енисей»: «Анжи» (д), «Краснодар» (д), «Динамо» (д), «Зенит» (г)

    Красноярский клуб дальше стыков не выберется, в то время как «Анжи» еще может финишировать 12-м.

    Но тут регламент дополняет суровая реальность. В прошлом сезоне «Амкар» победил в «стыках», а вот «Анжи» проиграл.

  • Миллиметры до титула. «Сити» продолжает хоронить «Ливерпуль»
  • В Англии подходит к концу очень жестокая титульная гонка
  • Вчера

    • Однако в РПЛ остались махачкалинцы, поскольку у пермяков не было денег. Теперь денег нет у махачкалинцев.

    Потенциальные соперники для стыковых матчей из ФНЛ: «Томь» и «Нижний Новгород». И нижегородцы в РПЛ не собираются. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Феерия Сафонова помогла «Краснодару» выиграть у ЦСКА бой за Лигу чемпионов
  • Вчера в 02:19
    •
  • Прогноз
  • «Барселона» — «Ливерпуль»
  • 2.00
  • Завтра в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Олег Кононов
  • Крах «Спартака» в Туле запустил обратный отсчет для Кононова
    • 02:01 26/04/2019     Лионель Месси
  • Десятый титул титана Месси и доминирование «Барселоны» в Ла Лиге
    • 15:45 28/04/2019     Мирослав Клозе
  • От плотника Клозе до рабочего фабрики Варди. Одиннадцать футболистов, у которых была «обычная» работа
    • 15:31 25/04/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Тоже интересно
    Мауро Икарди Футбол Трансферный дайджест. 23-29 апреляКого «Ювентус» видит в роли основного голкипера, уйдет ли Икарди из «Интера», сколько будет зарабатывать в «Реале» Погба и другие трансферные новости последних дней Вчера в 22:140
  • 16:02
    • Пресс-атташе «Спартака» призвал болельщиков не предавать клуб
  • 13:19
    • Медведева считает необходимым изучать четверные прыжки
  • 13:07
    • Трусова в следующем сезоне будет выступать в образе Дейенерис Таргариен
    Фрагмент матча Футбол «Спартак» не отмазался за тульский провалСМИ — о ничейном результате «Спартака» и «Рубина» в 26-м туре РПЛ 11:120
  • Экспресс дня

  • Продолжит ли «Аякс» забивать в гостях?
  • 4.21
    •
  • 23:14
    • Ракитич: Мы будем навязывать «Ливерпулю» свою игру
  • 22:38
    • Мане: Атмосфера «Камп Ноу» будет служить для нас мотивацией
  • 22:20
    • Клопп: Ничья в Барселоне будет не худшим из результатов
    «Сити» опережает «Ливерпуль» на одно очко Футбол Миллиметры до титула. «Сити» продолжает хоронить «Ливерпуль»В Англии подходит к концу очень жестокая титульная гонка Вчера в 14:270
  • 12:55
    • УЕФА назначил арбитров на полуфинальные матчи Лиги Европы
  • 11:28
    • Овечкин, Кузнецов и Орлов прибыли в расположение сборной России
  • 21:48
    • «Фортуна» хочет арендовать Смолова
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие