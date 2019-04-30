Битва за ЛЧ: все расклады на финише РПЛ

Чемпионат России по футболу вышел на финишную прямую — командам осталось провести по 4 матча. При этом, в РПЛ все еще жив целый ряд интриг, включая чемпионскую.

Чемпионство

Питерский «Зенит» уже отпраздновал чемпионство, но чисто теоретически, за 4 тура до финиша его еще могут его достать «Локомотив» и «Краснодар».

Положение команд:

1. «Зенит» — 57 очков

2. «Локомотив» — 49

3. «Краснодар» — 46

Впрочем, «быков» из золотой гонки тоже можно отчислять — расклад при котором кубанцы выиграют все 4 матча, а «Зенит» — все 4 проиграет, слишком невероятен. Остается «Локомотив».

Календарь

«Зенит»: «Ахмат» (в гостях), ЦСКА (дома), «Ростов» (в гостях), «Енисей» (дома)

«Локомотив»: «Арсенал» (в гостях), «Рубин» (дома), «Урал» (в гостях), «Уфа» (дома).

«Краснодар»: «Ростов» (в гостях), «Енисей» (в гостях), «Арсенал» (в гостях), «Рубин» (дома).

Чтобы сохранить титул, «Локомотиву» надо набрать на 9 очков больше. При равенстве очков «Зенит» будет выше москвичей.

Первый показатель — личные встречи. Он у «Зенита» лучше: 5:3 дома с «железнодорожниками» и 1:1 на выезде.

Питерцы могут стать чемпионом уже в ближайшем матче с «Ахматом». Интрига умрет, если «Зенит» победит, а «Локомотив» не выиграет, или если «Зенит» сыграет вничью, а «Локомотив» проиграет.

Если «Локо» продолжит погоню, «Зенит» может отпраздновать чемпионство дома, когда в Петербург приедет ЦСКА.

Календарь и таблица РПЛ

Худший вариант для команды Сергея Семака: ничья с «Ахматом» и поражение от ЦСКА и «Ростова», при 100% результативности «Локомотива».

В этом случае, чемпионство «Зенит» может отпраздновать в последнем матче сезона, в домашнем матче с «Енисеем».

Лига чемпионов

У России три путевки в главный еврокубок. Одна уходит «Зениту», на оставшиеся претендуют 4 команды. Второе место дает попадание в групповой этап, третье — участие в квалификации Лиги чемпионов.

Положение команд:

2. «Локомотив» — 49

3. «Краснодар» — 46

4. ЦСКА — 44

5. «Спартак» — 40

Календарь

«Локомотив»: «Арсенал» (в гостях), «Рубин» (дома), «Урал» (в гостях), «Уфа» (дома).

ЦСКА: «Динамо» (дома), «Зенит» (в гостях), «Ахмат» (дома), «Крылья Советов» (дома).

«Краснодар»: «Ростов» (в гостях), «Енисей» (в гостях), «Арсенал» (в гостях), «Рубин» (дома).

«Спартак»: «Урал» (в гостях), «Уфа» (дома), «Крылья Советов» (в гостях), «Оренбург» (в гостях).

На прямую путевку в ЛЧ самые лучшие шансы у «Локомотива», вряд ли «железнодорожников» удастся догнать соперниками.

Худшие перспективы у «Спартака», отстающего от «Краснодара» на шесть очков. У красно-белых календарь без топовых соперников, но в нынешней форме они могут уступить любому сопернику.

У ЦСКА — три матча из четырех на своем поле, у «Краснодара» — три выездных встречи, при том что «быки» не побеждали на выезде с 1 ноября.

Ключевыми станут матчи «Краснодара» с «Ростовом» в ближайшем туре и выездная игра ЦСКА с «Зенитом» через тур.

При равенстве очков команда Мурада Мусаева будет выше ЦСКА по личным встречам (2:1 в гостях и 2:0 дома).

Лига Европы

Теоретические шансы на попадание в Лигу Европы имеют все команды в таблице РПЛ вплоть до 12 места включительно. Но уйдут путевки во второй по значимости еврокубок — неудачникам борьбы за Лигу чемпионов.

Впрочем, из прочих претендентов можно выделить «Ростов» Валерия Карпина, у которого есть два варианта попадания в Лигу Европы.

Первый — выиграть Кубок России. Второй — отыграть четыре очка за четыре тура у «Спартака», что вполне реально при нынешней игре красно-белых.

Впрочем, против дончан календарь — впереди «Краснодар» и «Зенит». К тому же, у «Ростова» в пяти последних играх 3 поражения, 1 ничья и 1 победа.

Борьба за выживание

15-е и 16-е места — вылет из РПЛ. 13-е и 14-е — участие в стыковых матчах с третьей и четвертой командами ФНЛ.

Положение команд:

11. «Рубин» — 32

12. «Динамо» — 29

13. «Крылья Советов» — 27

14. «Уфа» — 25

15. «Анжи» — 20

16. «Енисей» — 16

В зоне риска провалиться в ФНЛ почти все команды из второй половины таблицы — начиная с идущим седьмым «Ростова», который может финишировать в зоне стыковых матчей. Тем не менее, скорее всего «стыков» избежит даже «Рубин».

У «Динамо», балансирующего на зоне стыковых матчей, непростой календарь: впереди матчи с ЦСКА, «Ростовом», «Енисеем» и тульским «Арсеналом».

Не лучше положение и «Крыльев Советов» с «Уфой», которые могут провалиться в зону вылета.

Календарь

«Рубин»: «Оренбург» (д), «Локомотив» (г), «Анжи» (д), «Краснодар» (г)

«Динамо»: ЦСКА (г), «Ростов» (д), «Енисей» (г), «Арсенал» (д)

«Крылья Советов»: «Уфа» (д), «Ахмат» (г), «Спартак» (д), ЦСКА (г)

«Уфа»: «Крылья Советов» (г), «Спартак» (г), «Оренбург» (д), «Локомотив» (г)

«Анжи»: «Енисей» (г), «Арсенал» (д), «Рубин» (г), «Урал» (д)

«Енисей»: «Анжи» (д), «Краснодар» (д), «Динамо» (д), «Зенит» (г)

Красноярский клуб дальше стыков не выберется, в то время как «Анжи» еще может финишировать 12-м.

Но тут регламент дополняет суровая реальность. В прошлом сезоне «Амкар» победил в «стыках», а вот «Анжи» проиграл.

Однако в РПЛ остались махачкалинцы, поскольку у пермяков не было денег. Теперь денег нет у махачкалинцев.

Потенциальные соперники для стыковых матчей из ФНЛ: «Томь» и «Нижний Новгород». И нижегородцы в РПЛ не собираются. 0