«Спартак» не отмазался за тульский провал

«Красно-белые» не смогли удержать победный счет в матче с «Рубином», пропусти от Сорокина на 87-й минуте матча.

«Спартаку» не покорился даже слабый «Рубин»

«Ход игры полностью совпал с прогнозами: команда Кононова всё ещё в полуразобранном состоянии, ей не хватает ни организации, ни скорости, ни эмоций. Но "Рубин" ничуть не лучше с точки зрения уверенности, а по классу футболистов сильно уступает. Поэтому даже нынешний "Спартак" мог вести с ним игру с позиции силы. Правда — лишь один тайм.

Хотя возникали эпизоды, в которых москвичам откровенно везло. У казанцев изредка проходили контратаки, но они либо не пользовались пространством, либо мазали из выгодных позиций. На 15-й минуте, например, супершанс упустил Полоз. Айртон и Боккетти провалились при обороне, Подберёзкин получил мяч на фланге после вертикального перевода и отдал в одно касание на набегающего в штрафную Дмитрия. А тот промазал мимо ворот.

Далее Полоз упустил ещё две возможности поскромнее. Транжирство немногочисленных шансов также символизировало скверную форму казанцев», — отметил плохую форму обеих команд журналист «Чемпионата» Михаил Гончаров.

«Спартак» снова освистывают

«"Спартак" даже с таким "Рубином" вышел скорее оборонять победный счет. В такой ситуации не до стеночек и забеганий — Кононову были нужны три очка любой ценой. Но уже в самом начале тайма "Спартак" мог их лишиться: Полоз мощно пробил в дальний, правый угол, и Максименко справился с этим ударом с большим трудом.

"Спартак" пытался удержать победный счет, и нас преследовало чувство дежавю — мы продолжали вспоминать начало сезона под руководством Карреры. Трех очков красно-белые были недостойны, и в конце концов справедливость их настигла: за пару минут до конца основного времени спартаковцы остались без Фернанду — Сагитов наступил ему на пятку. "Рубин" организовал атаку по правому флангу, и на ударной позиции оказался Егор Сорокин — главный голеодор казанцев, играющий, что характерно, в центре обороны.

В оставшееся время "Спартак" был скорее близок к тому, чтобы проиграть — молодежь "Рубина" не справилась с волнением во время контратак. Разумеется, покидали поле футболисты под оглушительный свист болельщиков», — выделил голеодора казанцев Сорокина журналист 'Спорт-Экспресса' Александр Рогулев.

Всеобщее уныние

«Худшим у хозяев в первом тайме был Глушаков, три передачи из пяти отдававший соперникам и не успевавший ни сзади, ни впереди. В перерыве Кононов снял его с игры. Вышедший Ещенко отправился на правый фланг обороны, а Зобнин вернулся на привычную позицию в центре поля. С его уходом роль главного лузера, без устали теряющего мяч, перешла к Гулиеву.

Казанцы стали накрывать красно-белых на их половине поля, действовать еще агрессивнее в отборе и захватили преимущество, выпуская хозяев с их половины поля только в контратаки. Но они у спартаковцев не клеились.

В результате Спартак не сумел прервать череду неудач и довольствовался лишь ничьей, сократив отставание от идущего четвертым ЦСКА лишь до четырех очков. О Лиге чемпионов мечтать уже не приходится. Тут бы путевку в Лигу Европы не потерять»,- автор «Советского Спорта» Артем Зибрак считает, что «красно-белые» смогут бороться только за путевку в Лигу Европы.

Кононов придумал для Фернандо новую роль. Получается неоднозначно

«Фернандо всю жизнь отыграл в опорной зоне. Его основной функцией всегда был вывод команды из обороны в атаку, он задавал командный темп и выполнял оборонительную работу. Обычно он искал партнeров передачами между линий. Теперь он, наоборот, должен открываться между этих линий. Постоянно двигаться, предлагать себя. И заниматься плеймейкерскими функциями не из глубины, а прямо перед чужой штрафной.

Открываться между линиями и много бегать у него так и не получилось в матчах против "Енисея" и "Арсенала". А вот "Рубин" дал большую свободу, и Фернандо показал хорошее движение: он совершил много важных рывков и грамотно открывался. Правда, хватило его в таком режиме примерно до 60 минуты. После он устал и нужного для его позиции движения не давал.

У Фернандо действительно есть уникальные для чемпионата России пасовые навыки и техника. Если он подтянет физические аспекты, то сможет стать хорошим плеймейкером. Правда, для этого ещe нужно научиться открываться. Пока бразилец провeл слишком мало матчей на новой позиции, чтобы давать оценку идее Кононова. Но по задумке — она точно интересная», — говорится о новой роли на поле у Фернандо в статье «Бомбардира».

Егор Сорокин опять отнял победу у «Спартака»

«Безрадостные новости для "Спартака", если кому-то недостаточно известий о кадровых перестановках на фоне проваленного сезона и 0:3 в Туле. В апреле красно-белые оказались способны обыграть только "Енисей".

С "Рубином" или "Ростовом" (под руководством Курбана Бердыева) красно-белые дома чаще добиваются положительных результатов, например, обыграли и тех, и других в чемпионский сезон при Каррере. Справиться с нынешним "Рубином", оставшимся всего с двумя иностранцами в заявке, теоретически проще.

Начав весеннюю часть чемпионата с победы 1:0 над "Ахматом", казанцы не выиграли больше ни разу, выдали печальную серию из шести подряд матчей без забитых мячей, а с уходом Виталия Кафанова даже перестали завершать голами "стандарты".

Давление "Рубина" конвертировалось в гол на последних минутах. Увидев, что штрафные и угловые не работают, Егор Сорокин рванул из центра обороны в чужую штрафную и оказался расторопнее всех на дальней штанге, расстреляв вратаря. Это его шестой гол в чемпионате.

В первом круге он тоже лишил красно-белых победы в Казани, забив в компенсированное время с углового. Уже при счете 1:1 Дмитрий Полоз едва не забил второй мяч» , — написал о злом гении «Спартака» автор «Спорта День за Днем» Вячеслав Дымов.

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