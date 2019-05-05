Фернандо забил лучший гол сезона и спас «Спартак»

«Спартак» в гостях обыграл «Урал» в матче 27-го тура чемпионата России. Единственный гол в этой встрече забил полузащитник красно-белых Фернандо, отличившийся за несколько минут до конца игры. После этого матча команда Олега Кононова набрала 43 очка и находится на 5-м месте в турнирной таблице РПЛ. Клуб из Екатеринбурга с 33 очками занимает 11-е место.

Погребняк против «Спартака»

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак оценивает стартовые составы, которые тренеры команд выставили на важный матч в Екатеринбурге.

«В последнем домашнем матче сезона в РПЛ Дмитрий Парфенов не смог выставить Сергея Брызгалова, удаленного в предыдущем туре против "Урала" (1:4), и оставил в запасе его напарника по центру обороны Вараздата Арояна. За сдерживание атакующих порывов "Спартака" отвечали Денис Поляков и Стефан Страндберг. А в нападении вышел 35-летний воспитанник красно-белых Павел Погребняк.

Олег Кононов против одного из самых неудобных соперников своей команды последнего времени (»Спартак« ни разу не обыграл "Урал", начиная с 2018 года: одна ничья и три поражения) по сравнению с прошлым туром сделал несколько изменений. Осенью наставник красно-белых говорил о том, что сложный комбинационный атакующий стиль требует хорошего взаимопонимания, а значит, стабильности состава. Но найти оптимальное сочетание игроков ему никак не удается. Да еще и лазарет переполнен.

Справа в обороне появился Андрей Ещенко (против "Рубина" в первом тайме эту позицию занял Роман Зобнин, а Ещенко вышел только после перерыва вместо Дениса Глушакова), а на правом фланге полузащиты — Лоренсо Мельгарехо. Денис Глушаков и Софьян Ханни, соответственно, остались в лавке.

Выбор парагвайца в первую очередь любопытен тем, что обычно Кононов ставит на правый фланг левшей, а на левый — правшей. В этой игре он отказался от этой идеи. Левша Ломовицкий ушел на левый край. Правши Александр Ташаев и Георгий Мелкадзе остались в запасе. В обороне из-за травм центральных защитников сыграл Илья Гапонов, дебютировавший в провальном матче в Туле (0:3)».

Перекладина Айртона, спасение Ещенко

Корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров хвалит «Спартак» за игру в первом тайме.

«Будем справедливы: впереди команда Кононова в этот раз также смотрелась интереснее и быстрее, чем в двух последних турах. После сонной первой половины первого тайма "Спартак" встрепенулся и выдал прекрасную пятиминутку, вместившую в себя опасный удар Ломовицкого в створ, перекладину после сочного дальнего выстрела Айртона и две нацеленные попытки в исполнении Мельгарехо.

Нет, красно-белые не плели кружева, позиционные наступления и комбинации накоротке им всё ещё давались с огромным трудом, уровня движения от того же Фернандо, опять расположившегося "под нападающим", зачастую не хватало, но при всех своих погрешностях и браке в передачах "Спартак" создал достаточно моментов, чтобы открыть счёт до перерыва.

Хотя могла команда и пропустить. "Урал" долго не был опасен с игры, Погребняк толком не получал мяч, однако когда дело доходило до стандартов и фланговых подач, у ворот Максименко становилось жарко. В самом конце первого тайма отличные возможности последовательно упустили Эль-Кабир (после его удара в упор чудом подставил ногу Ещенко), а также Страндберг и Погребняк, вдвоем не сумевшие внести мяч в сетку после углового».

Травмы, травмы

Автор «Спорт-Экспресса» Александр Рогулев с сожалением отмечает, что встреча для обеих команд не обошлась без вынужденных замен.

«С ответом "Урал" ждал до самой концовки тайма, зато ответил достойно. Когда защитники гостей потеряли концентрацию, Эль Кабир бил уже в пустые ворота, но на счастье спартаковцев перед мячом оказалась нога Ещенко. Максименко сбегал обнять партнера, а через несколько секунд спас партнеров сам: после подачи в упор головой бил Погребняк. Вратарь не только сумел среагировать, но и потом начал быструю контратаку –спасать ворота пришлось уже Годзюру.

Самым неприятным эпизодом тайма для "Спартака" стало столкновение Ломовицкого и Егорычева. Полузащитнику московской команды оказали помощь, но на второй тайм он не вышел. Как сообщил Кононов телекомментаторам, Ломовицкий получил сотрясение мозга.

Вышедший вместо него Ташаев имел первый голевой момент — Джикия подключил его по флангу длинной разрезающей передачей. Полузащитник хорошо открылся, но переиграть вратаря не сумел. Это был один из немногих моментов "Спартака" после перерыва — у команды Кононова уже по традиции второй тайм получился несколько хуже, чем первый. И это еще на фоне травмы Димитрова — легионер "Урала" потянул заднюю».

И снова — Фернандо

Автор Rusfootball.info Григорий Каленов критикует игру «Спартака», который спасся от потери очков благодаря чудо-голу.

«Заключительную часть матча "Урал" был опаснее. И последние пятнадцать минут хозяева разрывали центр поля и раз за разом выходили на штрафную "красно-белых", но защитники "Спартака", в отличие от партнёров, которые играли в центре, держались стойко. А потом Джикия сделал очередной заброс на чужую половину поля (мы уже говорили, что это был самый выгодный способ для "Спартака" выйти из обороны) и на подборе Фернандо шарахнул так, что Годзюр не дотянулся.

Мы много критикуем Кононова — и не без причин. Но его решение передвинуть Фернандо выше (пусть ценой потери качества в опорной зоне) принесло второй гол за два матча. И за это Кононова нужно хвалить.

Правда, за остальное не получится. "Спартак" не был сильно лучше и провёл очень неровный матч. Но сейчас, наверное, на качество даже смотреть некогда — дожить бы до конца сезона на пятой строчке. До "Краснодара" не так далеко, всего три очка, но в такой "Спартак", честно говоря, не верится».

Лучший гол сезона

Автор «Спорта День за Днем» Вячеслав Дымов нахваливает бразильского легионера «Спартака» Фернандо, забившего красивый гол.

«Гол в ворота Ярослава Годзюра — свидетельство высочайшего исполнительского мастерства 27-летнего бразильца, явно выделяющегося на фоне большинства своих партнеров техническим оснащением. Спартаковцы Александр Ломовицкий, Александр Ташаев и Зе Луиш, выступающий за "Урал" экс нападающий красно-белых Павел Погребняк не реализовали в этой игре куда более выгодные моменты. Фернандо забил совсем не из голевой позиции. Бросился на отскок мяч метрах в 30 от ворота хозяев, опередил Петрюса Бумаля и вторым касанием, не давая мячу опуститься на землю, ударил точно в "девятку", задав мячу обратное вращение.

Бразилец вышел в центре полузащиты, располагаясь выше Аяза Гулиева и Романа Зобнина. Капитан красно-белых Денис Глушаков и вовсе остался в запасе. Бразилец — тот, кого не хватало Олегу Кононову для реализации идеи контроля, сохранения и продвижения мяча. Фернандо выдал сильный матч: два удара по воротам (оба в створ, один гол), два паса под удар, два заработанных фола».

Игры нет, но есть Фернандо

Автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов считает, что одному игроку не вытащить «Спартак» на места во главе в турнирной таблицы.

«В чемпионский сезон Фернанду тащил, был одним из лучших в команде, а в центре поля и вовсе незаменимым. Но вместе с ним центры силы существовали и на других участках поля. Впереди не было равных Промесу. Рядом с Фернанду отлично себя чувствовали Глушаков и Зобнин. Зимой тогда "Спартак" качественно усилился Джикией, Луизом Адриану и Самедовым. В распоряжении тренерского штаба имелось сразу несколько человек, которые, если вдруг не получалось у команды в целом, могли выстрелить и сделать результат.

Если в "Спартаке" Кононова спасать готов только Фернанду, то у этого "Спартака" дела плохи. Нужны и другие герои.

Насколько я могу судить по соцсетям, особого восторга эта победа у болельщиков не вызвала. То есть, народ, конечно, рад, но о возрождении никто не говорит. Люди понимают, что даже фантастический по красоте гол не заменит цельной и солидной организации, которой все еще нет.

А слова Кононова после матча о "хорошей командной игре" — скорее, аванс и себе, и футболистам. И тут я, кстати, не стану ругать тренера за лукавство. После разочарований последнего месяца и постоянной критики "Спартаку" остро требуется хоть какой-то позитив. Нужно что-то, от чего можно оттолкнуться в последних турах. Если победа над "Уралом" для этого сгодится, почему бы и нет?».

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