«Тоттенхэм» разваливается физически и морально

В рамках 36-го тура английской Премьер-лиги «Борнмут» победил на своем поле «Тоттенхэм» (1:0). Публикуем самые интересные комментарии в медиа об этой игре.

«Тоттенхэм» усложнил себе борьбу за Лигу чемпионов

«Лондонцы не облегчают себе борьбу за место в топ-четверке английской Премьер-лиги. В безумный полдень они играли в течение 42 минут вдевятером после удалений Сон Хын Мина и Хуана Фойта, тогда как им повезло не потерять Эрика Дайера из-за еще одной красной карточки, при том, что всего пять их футболистов были предупреждены. Истощенная команда Маурисио Почеттино продержалась до перерыва, и нужно сказать, что "Борнмут" оказался удивительно беззубым, и ему было совсем некомфортно, когда именно на нем повисла ответственность за судьбу матча», — пишет на страницах The Guardian Дэвид Хайтнер.

«Однако они нашли возможность для смертельного удара, когда Натан Аке проявил больше желания, чем кто-либо рядом с ним, отозвавшись на подачу Райана Фрейзера. Итогом поединка для "Шпор" стало то, что если результаты в воскресенье с участием команд, которые находятся непосредственно под ними, не сложатся в их пользу, им понадобится что-то — возможно, победа дома над "Эвертоном" в последнем туре, чтобы обеспечить возвращение в Лигу чемпионов через АПЛ».

«Тоттенхэм» сделал подарок «Челси», «Арсеналу» и «МЮ»

«Что сделал "Тоттенхэм" — это подарок для всех, ведь уже давно должны были решить свои задачи. Ему следовало обеспечить себе путевку в Лигу чемпионов и с нетерпением ожидать ответного матча в полуфинале ЛЧ, но теперь команде нужно будет найти способ добиться большого результата против "Эвертона", который сейчас хорошо играет. Гонка за место в топ-4 показывает, насколько хороши два других клуба — "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" — они установили столь высокие стандарты», — заявил в эфире Sky Sports экс-полузащитник «Ливерпуля» и эксперт телеканала Джейми Реднапп.

«Другие команды должны выйти и выиграть свои поединки, чтобы задать вопросы по поводу "Шпор". Все может случиться, и все еще трудно понять, кто будет теми клубами, кто попадет в Лигу чемпионов. Я все еще думаю, что "Тоттенхэм" будет одним из них, но кто знает?».

Марк Треверс помог «Борнмуту» выиграть

«Марк Треверс, 19-летний футболист, который в последний раз играл в первой команде еще за второразрядный "Уэймут" в аренде, где однажды забил ударом со своей половины поля со штрафного, был великолепен, и ему нужно было таковым быть. Большую часть первого тайма, вплоть до того момента, как гости развалились, он сохранял в игре хозяев. Вратарь спас "Вишенок" после ударов Сона, Деле Алли и Лукаса Моуры (дважды): высокий, ловкий, фотогеничный в своих прыжках, он более чем солидно выглядел со стороны», — пишет на страницах The Telegraph Джим Уайт.

«И когда игра началась, то, что он оказался самым занятым человеком на поле, было показательным: большую часть первой половины лондонцы доминировали. С Соном, который снова вел за собой партнеров в атаке, и Мусса Сиссоко, восстановившем порядок в центре поля, они на короткое (совсем небольшое) время выглядели куда больше, как команда, которая способна создать проблемы "Аяксу". Тем не менее, в своем владении мячом "Шпоры" предоставляли возможность сопернику выбегать в контратаки, и его быстрая атака оставляла, в частности, Эрика Дайера в замешательстве».

«Тоттенхэм» остается психологически слабым

«Коллапс, который потерпели гости после гола Аке, напоминает о завершении кампании 2015/2016 годов, когда "Шпоры" имели шанс обойти "Лестер" в чемпионской гонке, но на своем поле сыграли вничью с ВБА. После чего в гостях бесславно упустили победу над "Челси", выигрывая 2:0 и математически потеряли шансы на титул, после чего уступили дома "Саутгемптону". Затем, наконец, они были биты уже вылетевшим "Ньюкаслом" (1:5), оставшимся в меньшинстве, в результате чего пережили позор, финишировав за "Арсеналом" в таблице», — отмечает в материале ESPN Майкл Кокс.

«Справедливости ради, последние две кампании "Тоттенхэм" закончил довольно уверенно, но этот спад в конце сезона кажется привычным, и он неизбежно придет его игрокам на ум, если они будут бороться за какие-либо цели в последние недели уже следующего сезона. Коллектив физически истощен, все еще соревнуясь в двух турнирах с изможденным составом и травмированным Харри Кейном. Но это выступление — и третье поражение кряду, которое растянуло их удручающую серию до одной победы в шести матчах — также говорит и о психологической слабости». 0