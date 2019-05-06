Будущее «МЮ». Четыре игрока, на которых Сульшер может положиться в следующем сезоне

В воскресенье «Челси» разгромил «Уотфорд», а «Манчестер Юнайтед» не сумел выиграть у «Хаддерсфилда» (1:1). Все это окончательно лишило команду Уле-Гуннара Сульшера шансов на путевку в Лигу чемпионов.

Анализируя матч с «Хаддерсфилдом» на Sky Sports, Гари Невилл назвал группу игроков, которые есть в распоряжении Сульшера сегодня, «паршивой», «ужасной» и «унылой».

Несмотря на все неудачи команды в последнее время, фанаты «МЮ» всегда оставались лояльными и отстаивали позиции команды. Но, как отметил Невилл, даже фанаты не смогли найти что-либо позитивное в шокирующем результате против команды, которая уже вылетела и до встречи с «МЮ» набрала всего 14 очков в 36 матчах.

Вероятно, летом нас ждут большие вложения в трансферы от «МЮ». Уже были упомянуты такие имена как Джейдон Санчо, Эрон Уэн-Биссака и Калиду Кулибали. Но что насчет нынешнего состава «МЮ»? Кого из них Сульшеру стоит сохранить в команде, чтобы помочь вдохнуть жизнь в его революцию на «Олд Траффорд».

Уле-Гуннар Сульшер globallookpress.com

Squawka.com называет четверых игроков, которые могли бы сыграть важную роль в «Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне.

Маркус Рэшфорд

Маркус Рэшфорд не выглядел должным образом еще с февральской ничьей в матче против «Ливерпуля» (0:0). С тех пор он забил лишь три гола, и семь матчей провел вообще без голов. Но Рэшфорду еще предстоит по-настоящему раскрыться, и именно это не позволяет сравнивать англичанина с Килианом Мбаппе.

В десяти первых матчах «МЮ» под руководством Сульшера Рэшфорд забил шесть мячей. И это демонстрирует то, что Маркус может быть забивным нападающим. Через месяц Рэшфорду предстоит играть в Лиге наций со сборной Англии. Учитывая травму Гарри Кейна, форвард «МЮ» может воспользоваться возможностью, чтобы показать, что он может быть тем тем человеком, для выступления которого приготовлена главная сцена.

Маркус Рэшфорд globallookpress.com

И, возможно, предсезонная подготовка «Ман Юнайтед» под руководством Сульшера — одного из самых убийственных форвардов «МЮ» в эпоху АПЛ — именно то, что нужно выпускнику академии «Красных дьяволов».

Скотт Мактоминей

Во время серии «МЮ» их одиннадцати матчей всего с двумя победами, Скотт Мактоминей был одним из немногих светлых пятен команды.

Молодой шотландец провел смелый и сильный матч против «Барселоны» в Лиге чемпионов (0:1), совершив два перехвата, выиграв три воздушных единоборства и четырежды успешно выполнив дриблинг. Мактоминей превзошел своих более звездных партнеров по центру полузащиты Поля Погба и Фреда.

Этот матч шотландец выдал всего через восемь дней после своего дебютного гола на взрослом уровне — в игре с «Вулверхэмптоном». Еще одним голом Мактоминей отличился в матче против «Хаддерсфилда».

Скотт Мактоминей globallookpress.com

Мактоминей выглядит смело и бесстрашно, когда команда владеет мячом и когда играет без него. То же самое нельзя сказать о многих из его товарищей по команде. Ему всего 22 года, на его счету лишь 46 матчей за первую команду, но Мактоминей несомненно бриллиант. Однако уже сейчас он демонстрирует все признаки превращения в ключевого хавбека «Манчестер Юнайтед». Будучи выпускником академии, Мактоминей имеет большой кредит доверия среди фанатов «МЮ».

Виктор Линделеф

С момента первоначального назначения Сульшера в декабре ни один из игроков «МЮ» в АПЛ не выиграл больше воздушных дуэлей (52) и не совершил больше выносов (62), чем Виктор Линделеф. Кроме того, у шведа — второе место по количеству матчей, в которых «Юнайтед» не пропускал (четыре). Из полевых игроков на один больше только у Люка Шоу.

При Сульшере шведский защитник предстал совершенно в другом виде. Это уже не та версия Линделефа, которая была при Жозе Моуринью — защитник выглядел нервно и был склонен к ошибкам. В общем, сейчас он стал краеугольным камнем обороны «МЮ».

Виктор Линделеф globallookpress.com

Проблема Линделефа заключается в том, что он постоянно получает нового партнера по центру обороны. Фил Джонс, Эрик Байи и Крис Смоллинг постоянно меняют друг друга из-за ошибок, плохой формы или травм. Но если «МЮ» удастся найти Линделефу стабильного партнера — возможно, Кулибали — он будет прогрессировать.

Экс-игрок «Бенфики» обладает всем необходимым хладнокровием в игре с мячом, доминирует в верховой борьбе, уравновешенно идет в отбор и может стать одним из лучших центральных защитников в АПЛ. Пока же он является одной из немногих пробок в дырявой обороне «Ман Юнайтед».

Люк Шоу

Люку Шоу дико не везло с травмами, но это вроде осталось позади. Сейчас он прибавил и застолбил за собой позицию левого защитника.

У многих игроков «МЮ» возникли трудности в борьбе за место в основе (Ромелу Лукаку, Фред, Эшли Янг). Но ходит мало разговоров о том, что «Юнайтед» летом будет искать именно левого защитника. Причина тому — форма Шоу.

Люк Шоу http://globallookpress.com

С момента прихода Сульшера 23-летний футболист провел больше матчей в АПЛ (23), чем любой другой игрок команды. Наравне с Давидом Де Хеа Шоу участвовал в пяти сухих матчах команды в АПЛ. Это лучший результат в команде. Кроме того, при Сульшере по выигранным дуэлям (86) и точным передачам (840) Шоу уступает только Полю Погба.

По общему мнению, защита Шоу при голе «Хаддерсфилда» была ужасной, и в целом он вряд и может быть впечатлен своей игрой в этой встрече. Однако это не должно отражаться на общем прогрессе Шоу в этом сезоне, а также его возможном прогрессе в следующем сезоне. 0