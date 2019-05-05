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    У «Манчестер Юнайтед» очень темные времена

    Реакция прессы на матч «Хаддерсфилд» — «МЮ»

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    В 37-м туре английской Премьер-лиги «Хаддерсфилд» и «Манчестер Юнайтед» разошлись миром, в результате чего гости потеряли теоретические шансы попасть в Лигу чемпионов. Публикуем самые интересные комментарии в медиа об этой игре.

    Санчес и «МЮ» провалили очередной матч

    «Будущее Хуана Маты все еще повисло в воздухе, но он сделал свое дело для нового контракта в воскресенье: испанец нашел небольшие зазоры между обороной и полузащитой "Хаддерсфилда" и вышел на первый план всего позитивного, что было у "МЮ" в первом тайме. Оле Гуннар Сульшер, возможно, не видит его основным игроком, но его видение поля и передачи предлагают нечто иное, особенно против команд, которые всем составом находятся за линией мяча. Между тем, Алексис Санчес получил редкую возможность произвести впечатление, но это была еще одна упущенная им возможность», — отмечает в материале ESPN Роб Доусон.

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    • «Гари Невилл перед стартовым свистком сказал, что от 30-летнего чилийца "уже ничего не осталось", и с этим сложно спорить по завершении 55 минут, которые тот провел на поле против уже вылетевшей из АПЛ команды. Ничто из выступления форварда против "Терьеров" не намекало на исполнителя, которым он был в "Барселоне" или "Арсенале".

    Для Сульшера стало благословением то, что травма лодыжки закончила для нападающего поединок в начале второго тайма. Игра шла по знакомой в последнее время схеме: "Юнайтед" хорошо начал, прежде чем устал во второй половине, и не смог создать ничего значимого. Рулевому "Дьяволов" нужно, чтобы этот сезон закончился и начался снова летом».

    «МЮ» потерял шансы на Лигу чемпионов

    «Слабые надежды манкунианцев на финиш в топ-4 закончились в беспорядочном стиле после того, как они упустили преимущество в счете против уже вылетевшего "Хаддерсфилда", позволив последнему коллективу лиги набрать 15-й балл, что внесет изменения в лето Сульшера. Не так много для "Терьеров" в их двухсезонном пребывании в Премьер-лиге, но, по крайней мере, команда, которой наряду с "Дерби" принадлежит антирекорд по раннему вылету из АПЛ, может гордиться четырьмя очками против "МЮ" на своем поле», — пишет на страницах The Guardian Пол Уилсон.

    «Она выиграла этот матч в прошлом сезоне, и, несмотря на ужасное начало отчетной игры, у нее были шансы во втором тайме вызвать подобный же шок. В сложившихся обстоятельствах "Хаддерсфилд" был в восторге от ничьей, чего нельзя сказать о "Юнайтед". Гости надеялись остаться в борьбе за Лигу чемпионов, по крайней мере, до последнего дня сезона, но этот результат в сочетании с победой "Челси" над "Уотфордом" сделал данную задачу невозможной».

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    «Это "Хаддерсфилд Таун", который мучился весь сезон, и, как видите, у него нет нужного качества, но мне, честно говоря, нравится наблюдать за ними намного больше, чем за футболистами в красных футболках. По крайней мере, вы можете идентифицировать себя с ними, и мне вообще ничего не нравится в этой команде "Юнайтед": это просто ужасно — посмотрите на них, они самая подавленная группа людей. Как менеджер, вы хотите, чтобы ваша команда нравилась, но я смотрю на Оле Гуннара Судьшера и не могу себе представить, будто он думает, что ему сильно нравится на это смотреть», — заявил в эфире Sky Sports Гари Невилл.

    «Это вовсе не команда. Это напоминает мне группу людей в "Тоттенхэме", которую унаследовал Маурисио Почеттино, вместе с Кабулом, Адебайором и Капу, группой людей без какого-либо реального духа — он разбирал ее по частям. Оле нужно будет сделать то же самое, и было бы неплохо, если бы в клубе был опытный спортивный директор, чтобы помочь ему, но беспорядок в поиске этой фигуры, о котором сообщалось в прессе на этой неделе, этому не способствуют».

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    «Это был сезон, полный безмолвных и вялых выступлений, и это был последний коллектив АПЛ, "Хаддерсфилд", демонстрирующий дух и сердце, который показал манкунианцам — среди многих других вещей — чего им не хватает, из-за чего заслуженная ничья в этом поединке обеспечила гостей Лигой Европы в следующем сезоне. В четвертый раз за шесть сезонов "Юнайтед" финиширует за пределами первой четверки. Работы по перестройке, с которой сталкивается Сульшер, с каждой неделей становится все больше, но это еще не все», — рассуждает на страницах The Telegraph Джеймс Дакер.

    «Если "Дьяволы" финишируют шестыми, а "Манчестер Сити" проиграет финал Кубка Англии "Уотфорду", они сыграют во втором квалифайраунде Лиги Европы уже через 80 дней. Для клуба, одержимого своей коммерческой привлекательностью, перспектива летнего турне по Азии будет подорвана. Для Сульшера же самой главной проблемой будет угроза раннего участия в Лиге Европы следующей кампании.

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