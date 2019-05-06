«Челси» мчит в Лигу чемпионов. У Сарри все не так уж плохо

Хотя «Челси» довольно часто выглядел неубедительно, но посе перерыва команда взялась за дело и добыла результат. Это первый «сухой» матч «синих» с начала апреля, а команда набрала 71 очко и занимает третье место за тур до конца сезона.

Топ-4 важнее Лиги Европы

Единственная достижимая цель для «Челси» в этом сезоне заключается в том, чтобы гарантировать право на место в Лиге чемпионов на следующий сезон.

При этом кампания команды в Лиге Европы еще не завершена — против «Айнтрахта» была ничья (1:1) на выезде в полуфинале, поэтому успех дома позволит выступить в решающем матче в Баку и побороться за трофей.

Тем не менее, стартовый состав против «Уотфорда» показал, что Маурицио Сарри очень серьезно относится к борьбе на внутренней арене. На поле вышла и главная звезда — Эден Азар.

В клубе понимают, что финал ЛЕ — это хорошо, но надо обеспечить себе путевку в ЛЧ любым способом и чем раньше — тем лучше. Победа означает, что полуфинал Лиги Европы имеет не решающее значение, что снимает лишнее давление с игроков.

Канте — серьезная потеря «Челси»

Канте провел на поле 10 минут globallookpress.com

Француз зарекомендовал себя как один из самых эффективных центральных хавбеков мира, завоевав за последние три года два титула АПЛ, один Кубок Англии и Кубок мира со сборной.

Сарри все равно предпочитает ставить на позицию центрального полузащитника Жординьо, однако Канте остается жизненно важным винтиком в механизме «Челси».

Однако спустя всего 10 минут игры с «Уотфордом» Н'Голо был вынужден покинуть поле с подозрением на травму ноги, которая может оставить его в лазарете до конца сезона.

«Челси» будет вынужден играть с «Айнтрахтом» без важнейшего футболиста. В такой ситуации шанс получит Рубен Лофтус-Чик, который сменил француза и забил гол.

«Уотфорд» сосредоточен на Кубке Англии

Команда проводит отличный сезон. «Уотфорд» никогда не был в претендентах на вылет в Чемпионшип, часто находился в верхней половине таблицы, а также вышел в финал Кубка Англии.

Вполне естественно, что «Уотфорд» полностью сосредоточен на предстоящем кубковом финале против «Манчестер Сити», который станет первым для клуба за последние несколько десятилетий.

По правде говоря, «Уотфорд» вполне мог побороться за очки в этой игре, а Жерар Деулофеу создавал проблемы для защиты «Челси», но это поражение вряд ли сильно расстроит «шершней».

Азар ярко прощается с Англией

Эден Азар globallookpress.com

Практически все спортивные СМИ в последние недели сообщали, что лучший игрок «Челси» покинет команду в межсезонье.

Эдена Азара тесно связывают с мадридским «Реалом» и не исключено, что стороны уже согласовали все условия будущей сделки.

В игре против «Уотфорда» бельгиец постоянно обострял ситуацию. В одном из эпизодов его подача нашла голову Лофтус-Чика, а затем последовала подача с углового от Азара — и вновь ассист.

Этот матч позволил Азару стать первым в АПЛ с 2003 года, кому удалось забить более 15 голов и сделать 15 ассистов за один сезон. Невероятное достижение.

Конец мечтам «МЮ» о Лиге чемпионов

«Челси» подкрепил стремление в ЛЧ результатом globallookpress.com

Победа «Челси» доказала, что «синие» действительно стремятся финишировать в зоне Лиги чемпионов.

За последние недели «аристократы», «Тоттенхэм», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» выдавали ужасные матчи и регулярно теряли очки в погоне за путевкой в Лигу чемпионов.

«Манчестер Юнайтед» в этом туре сыграл вничью с «Хаддерсфилдом» (1:1) и потерял шансы на участие в самом престижном турнире Европы в следующем сезоне. Теперь «Челси» опережает манкунианцев на пять пунктов, а еще «Юнайтед» на четыре очка позади «Тоттенхэма». 0