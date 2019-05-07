Лучшие свободные агенты лета 2019. Символическая сборная

Вратарь

В наш шорт-лист попали шесть претендентов, однако вратарь «Челси» Вилли Кабальеро за счет своего богатого опыта выиграл эту борьбу за место в воротах.

Вилли Кабальеро globallookpress.com

Главный хедлайнер здесь, конечно, Джанлуиджи Буффон, однако 41-летний итальянский вратарь летом после победы в чемпионате Франции может повесить перчатки на гвоздь.

Кто не попал в символическую сборную: Джанлуиджи Буффон, Эурелио Гомес, Артур Боруц, Адриан, Мишел Ворм.

Защита

Этим летом свободными агентами станет множество защитников высокого уровня: Гари Кэхилл, Фил Ягелка, Лейтон Бэйнс, Кристиан Фухс, Антонио Валенсия и Диего Годин. Но ни один из них не вошел в нашу топ-одиннадцать.

Несмотря на то, что продление контракта было согласовано в устной форме, центральный защитник «Челси» Давид Луис, похоже, летом станет свободным агентом. Он является первым выбором в нашей команде.

Также в центр обороны рядом с бразильцем мы поставим капитана «Манчестер Сити» Венсана Компани, контракт которого истечет летом. Возможно, только что он забил один из важнейших мячей в карьере, но после матча против «Лестера» Пеп Гвардиола поставил будущее бельгийца в команде под сомнение.

Венсан Компани globallookpress.com

Ветеран ПСЖ Дани Алвес — наш правый защитник. А на левый фланг обороны поставим рабочую лошадку из «Ливерпуля» Джеймса Милнера, которому не привыкать играть на разных позициях.

Кто не попал в символическую сборную: Кэхилл, Ягелка, Бэйнс, Фухс, Альберто Морено, Годин и Штефан Лихтштайнер.

Полузащита

Дуэт «Манчестер Юнайтед» в лице Андера Эрреры и Хуана Маты слухи связывали с «Барселоной». Они несомненно входят в нашу топ-11.

Адриен Рабьо шесть лет выступает за ПСЖ, но попал в немилость в клубе, и сейчас многие английские клубы хотят забрать 24-летнего хавбека бесплатно.

Адриен Рабьо globallookpress.com

Дуэт из «Баварии» в лице Арьена Роббена и Франка Рибери не попадают в нашу сборную. Им 35 и 36 лет соответственно, и при всем уважении к ним, мы оставим их в запасе, чтобы использовать в качестве взрывчатки.

Форварду «Арсенала» Дэнни Уэлбеку — 29 лет. Он в нашей сборной, чтобы привнести скорость на левый фланг. Хотя его мучительные пять лет в «Арсенале» могут быть проблемой.

Кто не попал в символическую сборную: Санти Касорла, Роббен, Рибери, Райан Бабель

Нападение

У «Челси» есть возможность продлить пребывание Оливье Жиру в команде. В то же время будущие свободные агенты Энди Кэрролл, Фернандо Льоренте и Питер Крауч постоянно измучены травмами. Никто из них не попадет в нашу сборную.

У Дэниела Старриджа были трудности с травмами в «Ливерпуле», но класс нападающего сборной Англии не подлежит сомнению. Он является нашим первым выбором.

Дэниел Старридж globallookpress.com

И последнее место в составе мы отдадим Марио Балотелли, который переходил в «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» за большие деньги, прежде чем Юрген Клопп избавился от итальянца три года назад.

Кто не попал в символическую сборную: Энди Кэрролл, Фернандо Льоренте и Питер Крауч.

Символическая сборная свободных агентов лета-2019

Топ-11 свободных агентов Sky Sports

На скамейке запасных