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    Лучшие свободные агенты лета 2019. Символическая сборная

    Одиннадцать топ-футболистов, у которых летом истекут контракты

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    По данным сайта Transfermarkt.co.uk, у 857 игроков в шести лигах (АПЛ, английский Чемпионшип, Серия А, Лига 1, Бундеслига и Ла Лиги) истекут контракты. Sky Sports составил символическую сборную из одиннадцати футболистов.

    Вратарь

    В наш шорт-лист попали шесть претендентов, однако вратарь «Челси» Вилли Кабальеро за счет своего богатого опыта выиграл эту борьбу за место в воротах.

    Вилли Кабальеро
    globallookpress.com

    Главный хедлайнер здесь, конечно, Джанлуиджи Буффон, однако 41-летний итальянский вратарь летом после победы в чемпионате Франции может повесить перчатки на гвоздь.

    Кто не попал в символическую сборную: Джанлуиджи Буффон, Эурелио Гомес, Артур Боруц, Адриан, Мишел Ворм.

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    • Защита

    Этим летом свободными агентами станет множество защитников высокого уровня: Гари Кэхилл, Фил Ягелка, Лейтон Бэйнс, Кристиан Фухс, Антонио Валенсия и Диего Годин. Но ни один из них не вошел в нашу топ-одиннадцать.

    Несмотря на то, что продление контракта было согласовано в устной форме, центральный защитник «Челси» Давид Луис, похоже, летом станет свободным агентом. Он является первым выбором в нашей команде.

    Также в центр обороны рядом с бразильцем мы поставим капитана «Манчестер Сити» Венсана Компани, контракт которого истечет летом. Возможно, только что он забил один из важнейших мячей в карьере, но после матча против «Лестера» Пеп Гвардиола поставил будущее бельгийца в команде под сомнение.

    Венсан Компани
    globallookpress.com

    Ветеран ПСЖ Дани Алвес — наш правый защитник. А на левый фланг обороны поставим рабочую лошадку из «Ливерпуля» Джеймса Милнера, которому не привыкать играть на разных позициях.

    Кто не попал в символическую сборную: Кэхилл, Ягелка, Бэйнс, Фухс, Альберто Морено, Годин и Штефан Лихтштайнер.

    Полузащита

    Дуэт «Манчестер Юнайтед» в лице Андера Эрреры и Хуана Маты слухи связывали с «Барселоной». Они несомненно входят в нашу топ-11.

    Адриен Рабьо шесть лет выступает за ПСЖ, но попал в немилость в клубе, и сейчас многие английские клубы хотят забрать 24-летнего хавбека бесплатно.

    Адриен Рабьо
    globallookpress.com

    Дуэт из «Баварии» в лице Арьена Роббена и Франка Рибери не попадают в нашу сборную. Им 35 и 36 лет соответственно, и при всем уважении к ним, мы оставим их в запасе, чтобы использовать в качестве взрывчатки.

    Форварду «Арсенала» Дэнни Уэлбеку — 29 лет. Он в нашей сборной, чтобы привнести скорость на левый фланг. Хотя его мучительные пять лет в «Арсенале» могут быть проблемой.

    Кто не попал в символическую сборную: Санти Касорла, Роббен, Рибери, Райан Бабель

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    • Нападение

    У «Челси» есть возможность продлить пребывание Оливье Жиру в команде. В то же время будущие свободные агенты Энди Кэрролл, Фернандо Льоренте и Питер Крауч постоянно измучены травмами. Никто из них не попадет в нашу сборную.

    У Дэниела Старриджа были трудности с травмами в «Ливерпуле», но класс нападающего сборной Англии не подлежит сомнению. Он является нашим первым выбором.

    Дэниел Старридж
    globallookpress.com

    И последнее место в составе мы отдадим Марио Балотелли, который переходил в «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» за большие деньги, прежде чем Юрген Клопп избавился от итальянца три года назад.

    Кто не попал в символическую сборную: Энди Кэрролл, Фернандо Льоренте и Питер Крауч.

    Символическая сборная свободных агентов лета-2019

    Топ-11 свободных агентов
    Sky Sports

    На скамейке запасных

    Свободные агенты, которые не попали в топ-11
    Sky Sports
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