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    Трансферный дайджест. 30 апреля — 6 мая

    Где продолжит карьеру Рибери, от какой зарплаты отказывается Де Хеа, сколько «Реал» заплатит за Йовича и другие трансферные новости последних дней.

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    Франк Рибери
    Франк Рибери
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    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Франк Рибери

    «Бавария», полузащитник, 36 лет

    Французский ветеран Франк Рибери официально покинет «Баварию» по окончании сезона. Он заявил, что не будет продлевать контракт с клубом, который истечет 30 июня. «Бавария» также подтвердила уход француза, опубликовав видеоролик с памятными моментами игры француза.

    Пока что известно, что у Рибери уже есть три предложения с Ближнего Востока. Об этом сообщает Euro United. Ветераном интересуются катарские «Аль-Садд», который будет тренировать Хави, и «Аль-Духайль», а также аравийский «Аль-Наср». Кроме того, как сообщает Bild, в услугах Рибери заинтересован турецкий «Галатасарай».

    Для 36-летнего игрока наступило время подзаработать на пенсию, а потому вариант с отъездом в Азию и солидной зарплатой выглядит вполне реалистичным.

    Наш прогноз: Азия

    Донни ван де Бек

    «Аякс», полузащитник, 22 года

    Донни ван де Бек
    globallookpress.com

    На полузащитника «Аякса» Донни ван де Бека есть сразу несколько серьезных претендентов.

    Daily Mail сообщает об интересе со стороны «Тоттенхэма», который присматривает вариант на случай ухода Кристиана Эриксена. Отмечается, что руководство «шпор» впечатлила игра ван де Бека в текущем сезоне.

    Также на ван де Бека засматривается «Реал». Но для «Королевского клуба» он является лишь «планом Б». Как сообщает Marca, «сливочные» готовы побороться за игрока «Аякса» только в том случае, если не удастся договориться с «МЮ» о трансфере Поля Погба.

    В борьбу за хавбека, которого оценивают в 45 миллионов евро, могут также включиться «Бавария», дортмундская «Боруссия», ПСЖ и «Милан».

    Наш прогноз: «Тоттенхэм»

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  • 18/04/2019

    • Давид Де Хеа

    «Манчестер Юнайтед», вратарь, 28 лет

    Давид Де Хеа
    globallookpress.com

    «Манчестер Юнайтед» поставил ультиматум Давиду Де Хеа. Клуб не устраивает неопределенность с контрактом игрока.

    Как сообщает Mirror, «МЮ» требует от Де Хеа в течение недели определиться с решением касательно продления контракта. Клуб хочет закрыть вопрос с контрактом до конца сезона 2018-2019 и сделал финальное предложение с зарплатой в размере 20 миллионов евро в год.

    Если Де Хеа не захочет подписывать новое соглашение, «МЮ» летом рассмотрит вариант с трансфером вратаря, которым интересуется ПСЖ. Ведь уже летом 2020 года испанец сможет покинуть команду в статусе свободного агента.

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  • 26/04/2019

    • Ирвинг Лосано

    ПСВ, нападающий, 23 года

    Ирвинг Лосано
    globallookpress.com

    Нападающий ПСВ Ирвинг Лосано близок к переходу в «Наполи». По некоторым данным, стороны уже согласовали контракт игрока за 40 миллионов евро.

    Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти подтвердил, что клуб следит за Лосано, и также заявил, что теперь наступает время делать активные шаги по трансферу игрока.

    Сам Лосано хочет покинуть ПСВ по окончании текущего сезона, и вряд ли что-то сможет помешать его трансферу в «Наполи».

    Наш прогноз: «Наполи»

    Фернандо Торрес

    «Саган Тосу», нападающий, 34 года

    Фернандо Торрес
    globallookpress.com

    Еще не забыли про Фернандо Торреса? В Японии дела у него идут не лучшим образом — 0 голов в восьми матчах текущего сезона (второго для Торреса) в составе «Саган Тосу». Летом испанец может перебраться в мексиканский клуб «Атлетико Сан-Луис».

    Как сообщает AS, у «Атлетико Сан-Луис» есть партнерское соглашение с мадридским «Атлетико», за который Торрес провел 350 матчей. Это может значительно упростить переговоры.

    Отметим, что «Атлетико Сан Луис» близок к тому, чтобы пробиться в элиту мексиканского футбола по итогам этого сезона. За право повыситься в классе предстоит побороться против «Дорадос» — клуба, с которым работает Диего Марадона.

    Наш прогноз: «Саган Тосу»

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  • 09/04/2019

    • Лука Йович

    «Айнтрахт», нападающий, 21 год

    Лука Йович
    globallookpress.com

    AS утверждает, что «Реал» уже согласовал трансфер форварда «Айнтрахта» Луки Йовича.

    Трансфер сербского нападающего обойдется «сливочным» в 60 миллионов евро. «Айнтрахт» выкупил контракт игрока у «Бенфики» за 7 миллионов и теперь готовится неплохо так навариться. Из денег, которые заплатит «Реал», 20 процентов (12 миллионов) уйдет «Бенфике».

    Сам Йович уже согласовал и личный контракт с «Реалом». Форвард поставит подпись под шестилетним соглашением.

    Правда, появилось уже и опровержение от «Айнтрахта». «С "Реалом" не контактировали. Они еще не выходили с нами на связь», — сказал спортивный директор клуба Фреди Бобич.

    Наш прогноз: «Реал»

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  • 22/04/2019

    • Милад Мохаммади

    «Ахмат», защитник, 25 лет

    Милад Мохаммади
    globallookpress.com

    В услугах левого защитника «Ахмата» Милада Мохаммади заинтересован новоиспеченный чемпион России «Зенит».

    «Чемпионат» отмечает, что свою роль в трансфере могут сыграть дружеские отношения между Мохаммади и форвардом «Зенита» Сердаром Азмуном, которые вместе выступают за сборную Ирана.

    Футбольный агент Шандор Варга, представляющий интересы защитника, интерес «Зенита» к игроку подтвердил. «Я сейчас нахожусь в России. Надо немного подождать. Но не исключено, что он окажется в Питере. "Зенит" сейчас чемпион, все хотят туда перейти. Есть интерес и от других команд», — цитирует Варгу Sport24.ru.

    Наш прогноз: «Зенит»

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  • 29/04/2019

    • Лука Модрич

    «Реал», полузащитник, 33 года

    Лука Модрич
    globallookpress.com

    Обладатель «Золотого мяча» Лука Модрич ближайшим летом может покинуть «Реал». Как утверждает AS, главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан сомневается, стоит ли оставлять хорвата в команде.

    По данным источника, Зидан считает, что хорватский хавбек растерял форму, и в следующем сезоне уже не сможет показывать тот уровень футбола, который демонстрировал ранее.

    При этом руководство клуба пока не сильно хочет отпускать Модрича, но готово подумать, если поступит хорошее предложение.

    Сам хорват также надеется остаться в «Реале». Его контракт рассчитан до лета 2020 года.

    Наш прогноз: «Реал» 0

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