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    «Арсенал» посыпался. Все резко стало плохо

    «Канониры» провели серию из четырех поединков, которые на 99% оставили команду без места в зоне Лиги чемпионов на следующий сезон

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    Унаи Эмери
    Унаи Эмери
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    «Арсенал» близок к выходу в финал Лиги Европы — это фактически последний шанс команды добыть путевку в Лигу чемпионов, потому что в АПЛ после серии из четырех матчей без побед у «канониров» практически нет шансов финишировать в топ-4. Совсем недавно подопечные Унаи Эмери уверенно шли к своей цели и добывали яркие победы, но затем случился провал и череда потерь очков против весьма средних коллективов. Завершилось все домашней ничьей с «Брайтоном» (1:1) в прошлом туре. Автор Squawka Крис Смит подвел главные итоги последних выступлений лондонцев в чемпионате Англии.

    Забивает только Обамеянг

    После февральских встреч с БАТЭ в Лиге Европы, «Арсенал» провел серию из семи матчей Премьер-лиги, в которой потерпел всего одно поражение (0:1 от «Эвертона»), после чего команда включилась в борьбу за топ-4.

    «Канониры» забили 13 голов в той серии — в среднем 1,86 гола за игру.

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    • С тех пор все изменилось. В четырех играх Премьер-лиги после выздной победы над «Уотфордом» в середине апреля лондонцы забили всего четыре гола, а Пьер-Эмерик Обамеянг записал на свой счет половину из них.

    Ударом стала травма Аарона Рэмзи, поскольку валлиец прекрасно помогал строить атаки. Кроме того, Александр Ляказетт «молчит» еще с начала апреля, но делать ставку на одного Обамеянга — плохая идея.

    Бернд Лено не спасает

    Бернд Лено
    globallookpress.com

    Во время серии из четырех игр без побед «Арсенал» допустил четыре ошибки, которые привели к голам соперника. Этот показатель — худший наравне с «Хаддерсфилдом» и «Манчестер Юнайтед».

    Из этих четырех ошибок в трех случаях вина лежала на голкипере Бернде Лено. Немец все равно совершил ряд сэйвов, однако в целом его игру нельзя назвать убедительной.

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    • В некоторых матчах Лено пропустил по три гола и напоминал голкипера из любительского чемпионата. Конечно, защитники — главные виновники ситуации, но в этих обстоятельствах голкипер должен исправлять ошибки и нести спокойствие, однако Бернд только усугубил хаос.

    Никаких «сухих» матчей

    Этот пункт выплывает из предыдущего. Куда делись матчи «на ноль»?

    Из семи поединков, которые состоялись перед провальным отрезком, четыре завершались для «канониров» без пропущенных голов. Более того, подопечные Эмери всего пропустили три мяча и не более одного в каждой игре. Показатель впечатляющий — 0,43 гола за игру.

    С тех пор, однако, за четыре матча «канониры» пропустили поразительные 10 голов в четырех матчах и ни разу не сохранили ворота на замке.

    Лено начал слишком часто ошибаться, потеря Рэмзи — тоже аргумент, ведь он в среднем делал 3,33 подбора за матч.

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    • Кроме того, защитник Шкодран Мустафи проигрывал 1,6 воздушных дуэлей в среднем за матч, но в последнее время этот показатель составляет целых три дуэли за 90 минут.

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    Поражение 0:3 от «Лестера», несомненно, стало одним из худших моментов сезона и, возможно, главным провалом команды в эпоху Унаи Эмери.

    После удаления «канониры» не сумели перестроиться, потому что у них просто не было запасного плана. Защитники «Арсенала» в тот вечер позволили «Лестеру» нанести 24 удара, совершить 610 передач и владеть мячом 68% времени. Это худшие показатели за всю историю выступлений «Арсенала» в АПЛ.

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    • Пожалуй, болельщикам «Арсенала» было бы не так больно, если бы команда просто подняла белый флаг, собрала вещи и отправилась домой, а не допускала ошибку за ошибкой на поле.

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    Порой казалось, что никто из претендентов не хотел финишировать в первой четверке Премьер-лиги.

    «Арсенал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Манчестер Юнайтед» в последние месяцы выдавали кошмарные результаты и передавали друг другу места в зоне Лиги чемпионов, как горячий картофель.

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    • «Канониры», в частности, упустили целый ряд возможностей, когда не сумели выиграть у «Кристал Пэлас», «Лестера», «Вулверхэмптона» и «Брайтона». Практически в каждом из этих поединков у лондонцев были шансы.

    Кроме того, эта серия без побед из четырех игр — самая длинная в АПЛ для «Арсенала» с 2016 года. Но в том случае у «канониров» в соперниках были «Ливерпуль» и «Челси». 0

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