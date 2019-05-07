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    «Судья или вор?». Исполнилось десять лет одному из самых скандальных матчей в истории ЛЧ

    Вспоминаем матч «Челси» — «Барселона» и судейство Эвребе

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    Том-Хеннинг Эвребе и Михаэль Баллак
    Том-Хеннинг Эвребе и Михаэль Баллак
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    Исполнилось десять лет со дня одного из самых спорных в плане судейства матчей в истории европейского футбола — ответного полуфинала ЛЧ между «Челси» и «Барселоной». Sky Sports вспоминает легендарную встречу.
    Вечер, который выглядел многообещающим для «Челси», превратился в ночь сплошных обвинений в адрес арбитра. 6 мая 2009 года Том-Хеннинг Эвребе отклонил как минимум четыре требования игроков «Челси» о назначении пенальти, и «синие» были выбиты из турнира «Барселоной» Пепа Гвардиолы.

    Уровень гнева со стороны фанатов «Челси» был настолько велик, что после игры Эвребе пришлось сменить отель. Норвежский рефери получал угрозы об убийстве и признавался, что опасается за свою безопасность.

    В той встрече Майкл Эссьен забил быстрый гол, а когда за 24 минуты до конца матча Эрик Абидаль получил красную карточку, дела у команды Гуса Хиддинка, казалось, пошли еще лучше.

    Майкл Эссьен
    Sky Sports

    Но игроки «Челси» понимали, что их преимущество должно было быть куда большим — они неоднократно апеллировали к рефери касательно назначения пенальти, в том числе, когда на 82-й минуте Эвребе не увидел игру рукой от Жерара Пике.

    Решение Эвребе отклонить протесты привело к тому, что в конце матча Андрес Иньеста забил гол, который вывел «Барсу» в финал (в первом матче на «Камп Ноу» команды сыграли вничью 0:0).

    Андрес Иньеста
    Sky Sports

    В четвертый раз за шесть лет «Челси» вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/2 финала. После гола-призрака Луиса Гарсии, поражения в перестрелке с «Ливерпулем» и неожиданного вылета от «Монако», смириться с еще одним провалом для некоторых было очень непросто.

    Что же возмутило фанатов «Челси» так сильно?

    Инцидент: На 23-й минуте игры защитник «Барселоны» Дани Алвес фолит на Флоране Малуда на границе штрафной.

    Вердикт Эвребе: Не назначать пенальти. Эвребе назначил штрафной удар сразу за линией штрафной.

    Инцидент: Еще через три минуты Эрик Абидаль в борьбе с Дидье Дрогба, который выходит один на один, заваливает форварда на газон. Но Эвребе не видит, как Абидаль тянет соперника за футболку.

    Вердикт Эвребе: Играть дальше. Эвребе игнорирует все претензии Дрогба, чем вызывает гнев форварда.

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    • Инцидент: Наиболее противоречивый. Николя Анелька пробрасывает мяч, и сфера в штрафной попадает в руку Жерару Пике. Но Эвребе игнорирует этот эпизод, что вынуждает игроков и фанатов «Челси» говорить о заговоре против команды.

    Вердикт Эвребе: Сговор или просто неумелое судейство? Подобное необъяснимо в эпоху VAR, но Эвребе просто закрывает глаза на игру рукой.

    «Челси» — «Барселона»
    Sky Sports

    Инцидент: Сразу после гола Иньесты, уже в добавленное ко второму тайму время, Самюэль Это'О в штрафной рукой блокирует удар Михаэля Баллака.

    Вердикт Эвребе: Камерунец располагался спиной и не имел возможности убрать руку с пути мяча. Баллак получил предупреждение за то, что, протестуя, долго бежал за рефери.

    «Челси» — «Барселона»
    Sky Sports

    Что было сказано после игры?

    Дидье Дрогба и Жозе Босингва получили дисквалификации в еврокубках за свое поведение на поле после финального свистка. Дрогба уже был заменен, но это не помешало ему вступить в перепалку с официальными лицами матча и высказать недовольство в нецензурной форме, что попало в телетрансляцию.

    Подгоняемый чувством несправедливости после гола «Барселоны», ивуариец начал длинную словесную тираду в адрес Эвребе. Арбитр подвергся оскорблениям со стороны форварда, которого удерживали стюарды, когда показал ему желтую карточку.

    «Челси» — «Барселона»
    Sky Sports

    «Это позор», — несколько раз крикнул Дрогба в камеру, на забывая добавлять матерное слово. В то же время Босингва после игры назвал Эвребе «вором». Защитник «Челси» сказал португальскому телеканалу: «Я не знаю, судья он или вор».

    «У меня нет слов, чтобы описать человека, который был на поле. Мы ничего не имеем против гола "Барселоны", но рефери ошибочно не поставил нам несколько пенальти и неправильно управлял игрой. Этот судья никогда не должен снова судить. То, что произошло — настоящий позор. Это была конкурентная игра, но рефери все испортил», — отметил португалец.

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    • «Я все еще сильно разочарован. Это очень непросто анализировать игру, когда бурлит адреналин. Мы должны были забивать больше. Мы можем говорить о пенальти, которые не поставил арбитр. Таковых было четыре. И парни чувствуют, что это несправедливость. Я могу полностью понять разочарование игроков и буду защищать их за то, что они сделали, потому что в них кипел адреналин», — отметил Гус Хиддинк.

    Гус Хиддинк и Дидье Дрогба
    Sky Sports

    Болельщики на тот момент не сомневались, что президент УЕФА Мишель Платини пытался прервать доминирование английских клубов в Лиге чемпионов после того, как от АПЛ за четыре года в финалах играло пять команд.

    Джон Терри, который провел превосходный матч, добавил: «Это удивительно. Это убивает. Нам не дали шесть или семь пенальти, и это невероятно».

    Джон Терри
    Sky Sports

    Что писали газеты?

    Мэтт Лоутон из Daily Mail писал: «После этого "Челси", возможно, в следующем сезоне должен пропустить Лигу чемпионов. Их мечты были разбиты самым жестоким способом из тех, которые можно только представить».

    Генри Винтер, который пишет для Daily Tekegraph, пошел дальше: «Сегодня утром горькая желчь может быть единственным привкусом во рту у "Челси".

    «Челси» — «Барселона»
    Sky Sports

    "Каждый, кто связан со 'Стэмфорд Бридж', от гардеробной до совета директоров, от фанатов до персонала, будет чувствовать тошноту из-за несправедливости того, что случилось с ними в среду вечером во время этого убийственного компенсированного ко второму тайму времени.

    Независимо от того, нравится ли вам 'Челси', нравится ли вам их футбол, Гус Хиддинк и его игроки не заслуживают такой жестокой судьбы. Судьба финала Лига чемпионов определяется некомпетентностью судьи, а не умением игроков", — также писал Винтер.

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    • Последствия

    С поля Эвребе сопровождали стюарды, а на следующий день, когда ему начали поступать угрозы об убийстве, он вылетел из Англии. Полиция в родном городе Эвребе сообщила, что она расследовала угрозы, высказанные рефери в интернете.

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    • Хиддинк всегда заявлял, что в конце сезона он вернется на свою работу в России, но если бы "Челси" отомстил за поражение в финале ЛЧ в Москве годом ранее, это убедило бы нидерландца остаться?

    Что касается Дрогба, то нападающий получил дисквалификацию на шесть игр (две из них были отложены на два года). В то же время Босингва был дисквалифицирован на четыре матча (с одним отложенным) за слова о "воре".

    "Челси" был оштрафован на 85 тысяч фунтов стерлингов за ненадлежащее поведение своих игроков и поведение фанатов.

    Выступая после предъявления обвинения, Дрогба сказал: "Что бы я ни сделал и какое решение ни было бы принято, я приму его, потому что мое поведение было не таким, какое хочет видеть на стадионе УЕФА и все люди. Я отбуду свое наказание и вернусь более сильным".

    Босингва также принес извинения за свои комментарии. "Мы все были очень разочарованы после игры, но я сожалею, что назвал рефери вором. У меня было время подумать, и я хотел бы забрать свои слова назад".

    Давая интервью испанской газете Marca, Эвребе сказал, что "не может гордиться" своей работой в печально известную ночь на "Стэмфорд Бридж".

    Том-Хеннинг Эвребе
    Sky Sports

    "Это был не самый лучший день для меня. Но такие ошибки могут быть допущены судьей. Ошибаются и игроки, и тренеры. Иногда ты не на том уровне, на котором должен быть. Но, конечно, я не могу гордиться судейством того матча", — сказал Эвребе, которому сейчас 52 года.

    Что было дальше?

    "Барселона" подняла над головой трофей, обыграв в римском финале "МЮ" со счетом 2:0, а "Челси" отряхнулся и выиграл у "Эвертона" в финале Кубка Англии.

    Но в некоторых фанатах все еще кипит чувство гнева, когда они возвращаются к одному из самых противоречивых судейств за последние десять лет.

    «Челси» — «Барселона»
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