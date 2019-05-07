«Судья или вор?». Исполнилось десять лет одному из самых скандальных матчей в истории ЛЧ

Вечер, который выглядел многообещающим для «Челси», превратился в ночь сплошных обвинений в адрес арбитра. 6 мая 2009 года Том-Хеннинг Эвребе отклонил как минимум четыре требования игроков «Челси» о назначении пенальти, и «синие» были выбиты из турнира «Барселоной» Пепа Гвардиолы.

Уровень гнева со стороны фанатов «Челси» был настолько велик, что после игры Эвребе пришлось сменить отель. Норвежский рефери получал угрозы об убийстве и признавался, что опасается за свою безопасность.

В той встрече Майкл Эссьен забил быстрый гол, а когда за 24 минуты до конца матча Эрик Абидаль получил красную карточку, дела у команды Гуса Хиддинка, казалось, пошли еще лучше.

Майкл Эссьен Sky Sports

Но игроки «Челси» понимали, что их преимущество должно было быть куда большим — они неоднократно апеллировали к рефери касательно назначения пенальти, в том числе, когда на 82-й минуте Эвребе не увидел игру рукой от Жерара Пике.

Решение Эвребе отклонить протесты привело к тому, что в конце матча Андрес Иньеста забил гол, который вывел «Барсу» в финал (в первом матче на «Камп Ноу» команды сыграли вничью 0:0).

Андрес Иньеста Sky Sports

В четвертый раз за шесть лет «Челси» вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/2 финала. После гола-призрака Луиса Гарсии, поражения в перестрелке с «Ливерпулем» и неожиданного вылета от «Монако», смириться с еще одним провалом для некоторых было очень непросто.

Что же возмутило фанатов «Челси» так сильно?

Инцидент: На 23-й минуте игры защитник «Барселоны» Дани Алвес фолит на Флоране Малуда на границе штрафной.

Вердикт Эвребе: Не назначать пенальти. Эвребе назначил штрафной удар сразу за линией штрафной.

Инцидент: Еще через три минуты Эрик Абидаль в борьбе с Дидье Дрогба, который выходит один на один, заваливает форварда на газон. Но Эвребе не видит, как Абидаль тянет соперника за футболку.

Вердикт Эвребе: Играть дальше. Эвребе игнорирует все претензии Дрогба, чем вызывает гнев форварда.

Инцидент: Наиболее противоречивый. Николя Анелька пробрасывает мяч, и сфера в штрафной попадает в руку Жерару Пике. Но Эвребе игнорирует этот эпизод, что вынуждает игроков и фанатов «Челси» говорить о заговоре против команды.

Вердикт Эвребе: Сговор или просто неумелое судейство? Подобное необъяснимо в эпоху VAR, но Эвребе просто закрывает глаза на игру рукой.

«Челси» — «Барселона» Sky Sports

Инцидент: Сразу после гола Иньесты, уже в добавленное ко второму тайму время, Самюэль Это'О в штрафной рукой блокирует удар Михаэля Баллака.

Вердикт Эвребе: Камерунец располагался спиной и не имел возможности убрать руку с пути мяча. Баллак получил предупреждение за то, что, протестуя, долго бежал за рефери.

«Челси» — «Барселона» Sky Sports

Что было сказано после игры?

Дидье Дрогба и Жозе Босингва получили дисквалификации в еврокубках за свое поведение на поле после финального свистка. Дрогба уже был заменен, но это не помешало ему вступить в перепалку с официальными лицами матча и высказать недовольство в нецензурной форме, что попало в телетрансляцию.

Подгоняемый чувством несправедливости после гола «Барселоны», ивуариец начал длинную словесную тираду в адрес Эвребе. Арбитр подвергся оскорблениям со стороны форварда, которого удерживали стюарды, когда показал ему желтую карточку.

«Челси» — «Барселона» Sky Sports

«Это позор», — несколько раз крикнул Дрогба в камеру, на забывая добавлять матерное слово. В то же время Босингва после игры назвал Эвребе «вором». Защитник «Челси» сказал португальскому телеканалу: «Я не знаю, судья он или вор».

«У меня нет слов, чтобы описать человека, который был на поле. Мы ничего не имеем против гола "Барселоны", но рефери ошибочно не поставил нам несколько пенальти и неправильно управлял игрой. Этот судья никогда не должен снова судить. То, что произошло — настоящий позор. Это была конкурентная игра, но рефери все испортил», — отметил португалец.

«Я все еще сильно разочарован. Это очень непросто анализировать игру, когда бурлит адреналин. Мы должны были забивать больше. Мы можем говорить о пенальти, которые не поставил арбитр. Таковых было четыре. И парни чувствуют, что это несправедливость. Я могу полностью понять разочарование игроков и буду защищать их за то, что они сделали, потому что в них кипел адреналин», — отметил Гус Хиддинк.

Гус Хиддинк и Дидье Дрогба Sky Sports

Болельщики на тот момент не сомневались, что президент УЕФА Мишель Платини пытался прервать доминирование английских клубов в Лиге чемпионов после того, как от АПЛ за четыре года в финалах играло пять команд.

Джон Терри, который провел превосходный матч, добавил: «Это удивительно. Это убивает. Нам не дали шесть или семь пенальти, и это невероятно».

Джон Терри Sky Sports

Что писали газеты?

Мэтт Лоутон из Daily Mail писал: «После этого "Челси", возможно, в следующем сезоне должен пропустить Лигу чемпионов. Их мечты были разбиты самым жестоким способом из тех, которые можно только представить».

Генри Винтер, который пишет для Daily Tekegraph, пошел дальше: «Сегодня утром горькая желчь может быть единственным привкусом во рту у "Челси".

«Челси» — «Барселона» Sky Sports

"Каждый, кто связан со 'Стэмфорд Бридж', от гардеробной до совета директоров, от фанатов до персонала, будет чувствовать тошноту из-за несправедливости того, что случилось с ними в среду вечером во время этого убийственного компенсированного ко второму тайму времени.

Независимо от того, нравится ли вам 'Челси', нравится ли вам их футбол, Гус Хиддинк и его игроки не заслуживают такой жестокой судьбы. Судьба финала Лига чемпионов определяется некомпетентностью судьи, а не умением игроков", — также писал Винтер.

Последствия

С поля Эвребе сопровождали стюарды, а на следующий день, когда ему начали поступать угрозы об убийстве, он вылетел из Англии. Полиция в родном городе Эвребе сообщила, что она расследовала угрозы, высказанные рефери в интернете.

Хиддинк всегда заявлял, что в конце сезона он вернется на свою работу в России, но если бы "Челси" отомстил за поражение в финале ЛЧ в Москве годом ранее, это убедило бы нидерландца остаться?

Что касается Дрогба, то нападающий получил дисквалификацию на шесть игр (две из них были отложены на два года). В то же время Босингва был дисквалифицирован на четыре матча (с одним отложенным) за слова о "воре".

"Челси" был оштрафован на 85 тысяч фунтов стерлингов за ненадлежащее поведение своих игроков и поведение фанатов.

Выступая после предъявления обвинения, Дрогба сказал: "Что бы я ни сделал и какое решение ни было бы принято, я приму его, потому что мое поведение было не таким, какое хочет видеть на стадионе УЕФА и все люди. Я отбуду свое наказание и вернусь более сильным".

Босингва также принес извинения за свои комментарии. "Мы все были очень разочарованы после игры, но я сожалею, что назвал рефери вором. У меня было время подумать, и я хотел бы забрать свои слова назад".

Давая интервью испанской газете Marca, Эвребе сказал, что "не может гордиться" своей работой в печально известную ночь на "Стэмфорд Бридж".

Том-Хеннинг Эвребе Sky Sports

"Это был не самый лучший день для меня. Но такие ошибки могут быть допущены судьей. Ошибаются и игроки, и тренеры. Иногда ты не на том уровне, на котором должен быть. Но, конечно, я не могу гордиться судейством того матча", — сказал Эвребе, которому сейчас 52 года.

Что было дальше?

"Барселона" подняла над головой трофей, обыграв в римском финале "МЮ" со счетом 2:0, а "Челси" отряхнулся и выиграл у "Эвертона" в финале Кубка Англии.

Но в некоторых фанатах все еще кипит чувство гнева, когда они возвращаются к одному из самых противоречивых судейств за последние десять лет.