Пайде — Левадия. Ставка (к. 2.34) и прогноз на футбол, чемпионат Эстонии, 4 июля 2025 года

4 июля в 19-м туре чемпионата Эстонии по футболу сыграют «Пайде» и «Левадия». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Пайде» — «Левадия», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Пайде»

Турнирное положение: «Пайде» нынче выглядит выгодно. Команда нынче пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Пайде» на 3 очка отстает от идущей второй «Флоры». А вот отличились игроки команды лишь 31 результативным ударом в 19 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Пайде» переиграл «Таммеку» (2:0).

До того команда нанесла поражение «Флоре» (2:1). Да и поединок с «Пярну Вапрусом» завершился викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Пайде» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Пайде» постепенно прибавляет в плане результатов. Команда победила в 4 своих последних поединках.

Причем «Пайде» традиционно неудачно противостоит «Левадии». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при трех коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда способна дать знатный бой лидеру.

«Левадия»

Турнирное положение: «Левадия» сражается за чемпионский титул. Команда на данный момент находится на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Левадия» на три очка опережает ближайшего преследователя. А вот в собственные ворота команда пропустила 16 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела удачно. «Левадия» одолела «Нарву» (2:1).

До того команда уверенно переиграла крепкий «Нымме Калью» (3:1). А вот чуть ранее она учинила разгром «Калеву» (4:0).

При этом «Левадия» в 5 своих последних поединках добыла 5 побед. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Левадия» весьма преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 45 мячей в 19 поединках чемпионата.

При этом «Левадия» пропускает в среднем реже гола за матч. А вот победила команда в четырнадцати поединках из 19.

Таллинцы победили в пяти своих последних матчах. Да и мотивация упрочить лидерство у команды максимальная.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда постарается взломать самую надежную оборону чемпионата.

Статистика для ставок

«Левадия» победила в 5 своих последних матчах

Обе команды в среднем пропускают реже гола за матч

«Пайде» победил в 4 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Левадия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.98. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.43.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.68 и 2.07.

Прогноз: «Левадия» выглядит мощнее оппонента, и наверняка будет максимально агрессивно атаковать.

Номинальные хозяева ныне улучшили свои результаты, к тому же имеют сверхнадежные тылы.

Ставка: Обе не забьют за 2.34.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.50