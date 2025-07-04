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    Пайде — Левадия. Ставка (к. 2.34) и прогноз на футбол, чемпионат Эстонии, 4 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Пайде» — «Левадия»
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    «Левадия»
    4 июля в 19-м туре чемпионата Эстонии по футболу сыграют «Пайде» и «Левадия». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Пайде» — «Левадия», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Эстония. Премиум-лига 04 Июля 2025 года

    Пайде

  • Пайде
    •  Пайде 19:00 Левадия

    Левадия

  • Таллин
    •

    «Пайде»

    Турнирное положение: «Пайде» нынче выглядит выгодно. Команда нынче пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

    При этом «Пайде» на 3 очка отстает от идущей второй «Флоры». А вот отличились игроки команды лишь 31 результативным ударом в 19 матчах.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Пайде» переиграл «Таммеку» (2:0).

    До того команда нанесла поражение «Флоре» (2:1). Да и поединок с «Пярну Вапрусом» завершился викторией (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Пайде» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Пайде» постепенно прибавляет в плане результатов. Команда победила в 4 своих последних поединках.

    Причем «Пайде» традиционно неудачно противостоит «Левадии». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при трех коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда способна дать знатный бой лидеру.

    «Левадия»

    Турнирное положение: «Левадия» сражается за чемпионский титул. Команда на данный момент находится на 1 месте турнирной таблицы.

    Причем «Левадия» на три очка опережает ближайшего преследователя. А вот в собственные ворота команда пропустила 16 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела удачно. «Левадия» одолела «Нарву» (2:1).

    До того команда уверенно переиграла крепкий «Нымме Калью» (3:1). А вот чуть ранее она учинила разгром «Калеву» (4:0).

    При этом «Левадия» в 5 своих последних поединках добыла 5 побед. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Левадия» весьма преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 45 мячей в 19 поединках чемпионата.

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    При этом «Левадия» пропускает в среднем реже гола за матч. А вот победила команда в четырнадцати поединках из 19.

    Таллинцы победили в пяти своих последних матчах. Да и мотивация упрочить лидерство у команды максимальная.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда постарается взломать самую надежную оборону чемпионата.

    Статистика для ставок

    • «Левадия» победила в 5 своих последних матчах

    • Обе команды в среднем пропускают реже гола за матч

    • «Пайде» победил в 4 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Левадия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.98. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.43.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.68 и 2.07.

    Прогноз: «Левадия» выглядит мощнее оппонента, и наверняка будет максимально агрессивно атаковать.

    Номинальные хозяева ныне улучшили свои результаты, к тому же имеют сверхнадежные тылы.

    Ставка: Обе не забьют за 2.34.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.50

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Пайде — Левадия?

    Матч Пайде — Левадия состоится 04 июля 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Пайде — Левадия?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе не забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Пайде — Левадия?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе не забьют» с коэффициентом у букмекеров 2.34.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Пайде — Левадия?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Пайде — Левадия?

    Коэффициенты букмекеров: «Левадия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.98. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.43.

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    Пайде — Левадия: прогноз и ставка за 2.34, статистика, коэффициенты матча 04.07.202519:00. Забить получится не у всех
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