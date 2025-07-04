Пайде — Левадия. Ставка (к. 2.34) и прогноз на футбол, чемпионат Эстонии, 4 июля 2025 года

Пайде
Левадия
«Пайде»
Турнирное положение: «Пайде» нынче выглядит выгодно. Команда нынче пребывает на 3 месте турнирной таблицы.
При этом «Пайде» на 3 очка отстает от идущей второй «Флоры». А вот отличились игроки команды лишь 31 результативным ударом в 19 матчах.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Пайде» переиграл «Таммеку» (2:0).
До того команда нанесла поражение «Флоре» (2:1). Да и поединок с «Пярну Вапрусом» завершился викторией (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Пайде» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Пайде» постепенно прибавляет в плане результатов. Команда победила в 4 своих последних поединках.
Причем «Пайде» традиционно неудачно противостоит «Левадии». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при трех коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда способна дать знатный бой лидеру.
«Левадия»
Турнирное положение: «Левадия» сражается за чемпионский титул. Команда на данный момент находится на 1 месте турнирной таблицы.
Причем «Левадия» на три очка опережает ближайшего преследователя. А вот в собственные ворота команда пропустила 16 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела удачно. «Левадия» одолела «Нарву» (2:1).
До того команда уверенно переиграла крепкий «Нымме Калью» (3:1). А вот чуть ранее она учинила разгром «Калеву» (4:0).
При этом «Левадия» в 5 своих последних поединках добыла 5 побед. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Левадия» весьма преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 45 мячей в 19 поединках чемпионата.
При этом «Левадия» пропускает в среднем реже гола за матч. А вот победила команда в четырнадцати поединках из 19.
Таллинцы победили в пяти своих последних матчах. Да и мотивация упрочить лидерство у команды максимальная.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда постарается взломать самую надежную оборону чемпионата.
Статистика для ставок
- «Левадия» победила в 5 своих последних матчах
- Обе команды в среднем пропускают реже гола за матч
- «Пайде» победил в 4 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Левадия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.98. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.43.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.68 и 2.07.
- 2.10Динамо — Партизан: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
- 2.45Флуминенсе — Аль-Хиляль: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
- 2.67РФШ — Лиепая: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Левадия» выглядит мощнее оппонента, и наверняка будет максимально агрессивно атаковать.
Номинальные хозяева ныне улучшили свои результаты, к тому же имеют сверхнадежные тылы.
Ставка: Обе не забьют за 2.34.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.50