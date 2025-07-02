Виталий Денисов: Нынешний «Локомотив» — очень хорошая, весёлая, молодая команда

Бывший защитник «Локомотива» Виталий Денисов в эксклюзивном интервью корреспонденту LiveSport.Ru Алексею Дубровину поделился мнением о переходе бывшего футболиста «Спартака» и «Химок» Георгия Джикии в турецкий «Антальяспор», высказался об уходе Антона Заболотного в стан красно-белых, а также оценил трансферы «железнодорожников».

«Джикия после "Антальяспора" может перейти в турецкий топ-клуб»

— Как вам новость о переходе Джикии в турецкий «Антальяспор»?

— Честно признаюсь, я очень рад, что Джика уехал играть за границу. Это большой плюс для футболиста.

— А то, что он переходит всего лишь в команду-середняк чемпионата Турции? В прошедшем сезоне «Антальяспор» чуть не вылетел.

— Кто знает, что будет там дальше. Возможно, через «Антальяспор» у него получится попасть и в топ-клуб турецкого чемпионата. Вообще легко и спокойно, ему всего 31 год. Даже не сомневаюсь в этом парне, что у него в Турции всё получится.

— Почему в нём не сомневаетесь?

— Первое — Георгий профессионал своего дела. У меня есть большая уверенность, что Джикия сможет спокойно там себя ощущать и будет играть в стартовом составе команды, даже выучит турецкий язык — вряд ли языковой барьер станет для него преградой в плане взаимопонимания с партнёрами, тренерским штабом. Георгий будет полностью отдаваться делу, футболу, команде.

— Как вам игра Джикии в прошедшем сезоне? Он провёл за «Химки» 17 матчей, пропустил игры только из-за травмы бедра.

— Скажем так: «Химки», к сожалению, такой лихорадочный клуб. Подмосковная команда то вылетала, то возвращалась, то банкротилась. «Химки» уже сколько раз возвращались в РПЛ. Мне этот клуб искренне жалко. Плохо, что он прекратил существование. Я не знаю, в чём там проблема. Но это происходит постоянно. Георгий в «Химках» в очередной раз доказал, что он — умничка, играл постоянно в составе. Молодец, что он вернулся в большой футбол, у него была небольшая пауза, какое-то время же до этого не играл. Но справился. В итоге себя проявил так, что на него обратили внимание за границей. Да, может не лучший клуб с точки зрения турнирной таблицы. В случае Джикии Турция — это футбольная страна, и для него будет новый опыт. Такой переход — возможность для Георгия сделать шаг вперёд в его карьере.

— Не растерял ли Джикия свои футбольные качества за последние годы? В чём его сильные стороны как защитника?

— По матчам за «Химки» что-то тяжело говорить. В любом случае у Джикии была хорошая игровая практика, где Георгий мог себя проявлять, нарабатывать какие-то качества, которые он мог утратить, когда находилась вне футбола. Посмотрим, как будет показывать себя в новой среде, чемпионате Турции. Там футбол немного на другом уровне по сравнению с РПЛ, потому что там есть еврокубки. Через месяц-другой у него вернутся все те качества защитника, которые может быть здесь не вернулись.

При этом Джика всегда был цепким, жёстким, хорошо дирижировал в обороне, подсказывал партнёрам. Говорю, исходя из того, что слышал от него на поле. Плюс у него хорошая скорость. Не могу сказать, что с ним прям хорошо знаком. Но я его неплохо знаю, пересекались во время матчей против друг друга и встречались вне поля. При этом Георгий — спокойный, хороший парень в жизни, а на поле жестковат.

«Джикия наверняка ещё сможет поиграть за сборную России»

— Говорили о его возможном переходе в «Локомотив», но там были готовы подписать игрока только при условии ухода одного из защитников. Такое ощущение, что Джикия сильнее всех нынешних защитников «Локомотива».

— Начнём с того, что у Джикии богатейший опыт по сравнению с теми ребятами, которые на данный момент играют в «Локомотиве». Он очень хорошо знает чемпионат. Взять того же Ньямси — этот футболист много матчей пропустил во время сезона.

— И при этом с его стороны было немало привозов.

— Не буду говорить за ошибки, но в любом случае в топ-клубах всё равно легче играть, чем в командах, которые борются за выживание. У подмосковного клуба собрался хороший состав, но чего-то порой у них не получалось. В больших клубах всё равно легче играть, чем в маленьких. Когда ты туда переходишь, перед тобой новый мир открывается. У тебя сразу появляются другие партнёры. В том же «Локомотиве» может быть один игрок стоимостью всей команды. Не знаю, почему Джикию не подписали «железнодорожники». В любом случае конкуренция — это всегда большой плюс для команды, линии, в которую ты берёшь игрока. Тем более что Георгий — сильный защитник для российского футбола. Он всем известен, в прошлом игрок сборной России. И наверняка сможет ещё за неё играть. А вопрос по его несостоявшемуся переходу в «Локо» — не ко мне.

Георгий Джикия globallookpress.com

— Как думаете, почему у Джикии не сложилось в топ-клубах после ухода из «Спартака»?

— Не могу сказать. Этот вопрос нужно адресовать к самому Георгию. Возможно, были какие-то свои причины. Он — хороший человек, общительный парень, который не будоражит команду. Думаю, Джикия влился бы вообще спокойно в любой коллектив, команду РПЛ.

— Какая история может наглядно показать бойцовский характер, который проявлялся у него на поле?

— Есть в жизни такие люди, которые прям тихие-тихие, встречал таких в жизни. А при этом на поле прям звери, орут, матом ругаются, пихают, кого-то могут взять за шкирку, чтобы привести в чувство. Он был по-футбольному злой. Я со стороны видел Джикию таким на поле. Не был с ним в одном коллективе, поэтому не могу историю из недр взять. А так Георгий — очень спокойный парень с хорошим чувством юмора. От ребят тоже наслышан, что у него хорошие человеческие качества.

— Почему, на ваш взгляд, Джикия выбрал Турцию, а не Россию? Предложения то из РПЛ сто процентов были. И его агент Владимир Кузьмичёв подтверждал интерес «Локо».

— Я уверен, что у Джикии помимо «Локо» были ещё какие-то предложения от клубов РПЛ. Почему выбрал Турцию? Наверное, что-то захотел поменять в своей жизни. Ему поступило предложение из Турции — он решил уехать за границу. Тем более что Джикия — сильный защитник, который, повторюсь, в будущем способен перейти в топ-клубы Турции, претендующие на попадание в Лигу чемпионов. Это хороший стимул. Возможно, он вернётся обратно или даже попадёт в команду из топ-5 европейских чемпионатов. Кто его знает. Но о причинах ухода Георгия в турецкий клуб мы можем только предполагать.

«Заболотный нужен "Спартаку", чтобы разнообразить атаку»

— К другой теме. Антон Заболотный перешел в «Спартак». Это усиление для московского клуба?

— Почти любой команде нужен нападающий столб. Это тенденция футбола.

— Он может выходить на замену, спасать матч. Заболотный умеет открываться, бить головой, играть в подыгрыше, скидывать мяч головой партнёрам.

— Тут должна идти речь не про спасение игры. Заболотный как высокий нападающий может поменять структуру игры при выходе на замену. Но в России требуются как правило немного другого плана нападающие. При этом, думаю, Заболотный в «Спартаке» прям спокойно приживётся.

— Как писали, фактурный нападающий — одна из трансферных целей «Спартака» на летнее окно.

— В таком случае Заболотный и нужен «Спартаку», чтобы разнообразить атаку. А дальше всё зависит от него.

— А вам нравится игра Заболотного? У него неплохая статистика в «Химках» в прошлом сезоне — 6+6.

— Он неплохо выглядел в «Химках». Другое дело, что от него будут требовать в «Спартаке». Это клуб всё-таки другого калибра. Ему 34 года — но на возраст вообще не надо смотреть. Если Антон будет относится к себе профессионально и хорошо, то у него может всё получиться в «Спартаке». Дзюба — ярчайший пример для высокого нападающего. Человек играет и забивает в РПЛ.

— Заболотный — прекрасный вариант для выхода на замену?

— Можно и так сказать. Всё зависит от тренера, как он будет его использовать. Возможно, Заболотного будут выпускать, чтобы чуть поднапрячь защитников, чтобы подустали опорники от давления этого форварда. Есть помимо Дзюбы на моей памяти прекрасный пример Сергей Корниленко. Не сказать, что он был очень высоким форвардом, но при этом таким коренастым, неудобным, колючим, а главное — умным, так как умел использовать свои сильные стороны. Доводилось против него играть. Это неприятно. Пожалуйста, если Антон будет так играть, то легко справится со своей ролью в «Спартаке».

«Не считаю, что из-за трансферов "Локо" Батраков может потухнуть»

— Как вам нынешний «Локомотив»?

— Я ходил на матч прошлого сезона «Локомотив» — ЦСКА (2:2). Игра «железнодорожников» мне тогда очень понравилась. Особенно это касается второго гола, когда Воробьёв забил после подачи с левого фланга. Это была классная атака со сменой флангов после перехвата, в итоге получилась отличная контратака. Что случилось с «Локо» во второй тайме — видать подсели, решили удерживать счёт. Обыграли бы — вообще было бы супер. «Локомотив» — самая молодая команда прошедшего сезона, возможно, не хватило ребятам чуть опыта, чтобы залезть в тройку и, в частности, победить ЦСКА. Очень рад, что в стане красно-зелёных играет много молодёжи. Батраков раскрылся, Лантратов-воспитанник вернулся. «Локомотив» — очень хорошая, весёлая, молодая команда. К сожалению, на старте второй части сезона была невынужденная потеря очков, долго разгонялись, поймали уже свой ритм, но уже было поздно.

— Мне один из экспертов сказал, что из-за таких трансферов, которые сделал «Локомотив», Батраков просто может потухнуть.

— С главным тренером уже определились в «Локо» — Галактионов остаётся. Это самое важное. Он доверился молодым игрокам, и в какой-то степени они оправдали надежды. Если мы говорим о переходе Комличенко, то тут в команде появился высокий форвард, поэтому возникнет разнообразие в атаке. Не считаю, что при это всём Батраков может потухнуть.

Алексей Батраков globallookpress.com

— Батраков — такой же тонкий футболист, как и Лоськов. Хотя по манере игры разные, но оба умеют отдать тонкую передачу за спину. При этом сейчас в «Локо» нет такого форварда, который после такого паса возьмёт и убежит. А Комличенко за последние 10 матчей не забил ни одного гола в чемпионате, поэтому многим показался этот трансфер странным, и не факт, что это история про развитие «Локо» как команды.

— Это ваше мнение. А правда это будет или нет — мы посмотрим за развитием событий в чемпионате. В том же «Локомотиве» всегда есть текучка кадров — одни приходят, другие уходят. И это как-то влияло в своё время на того же Лоськова, который всегда мог отдать тонкую передачу? Нет. Если у Батракова это есть, то почему это тоже куда-то должно пропасть? Он отдал тонкую передачу, а если после неё не забили — это вопрос уже не к Батракову, а к тому, кто не смог реализовать момент.

Николай — хороший нападающий, у него всегда есть моменты в игре, это показатель форварда, хоть он и не забивал долгое время. Сейчас Комличенко перешёл в «Локомотив» и давайте просто понаблюдаем за развитием событий. Из-за того, что пришёл Комличенко, потухнет Батраков — так нельзя сказать. Алексей будет отдавать те же самые передачи, если в голову что-то дурное не ударит. Все адекватные люди будут это видеть и отмечать. Занимайся своим делом, отдавай передачи, отрабатывай в обороне — и никто тебе слово не скажет.

Тот же Сычёв с Лоськовым хорошо выполняли свою работу вне зависимости от ситуаций, нахождения друг друга на поля. Сычёв же не переставал забивать, если не было Лоськова на поле. Он подстраивался под своих партнёров, так как нужно в любом случае знать сильные и слабые их стороны, когда выходишь на поле понимать — кто может отдать тонкую передачу или нет. Если человек просто не может отдать такой пас, он более оборонительного плана, ты должен это проанализировать и понимать, как под такого игрока открываться. Нужен думать головой. Вот Сычёв забивал и без Лоськова.

— А Комличенко?

— Человека же берут в клуб за определённые качества. Нападающий должен забивать. Но сегодня футбол настолько прогрессирует, что ты должен в первую очередь работать, отрабатывать в обороне вне зависимости от позиции на поле. Вот яркий пример пример Хаби Алонсо, который пришёл в «Реал» и сказал, что все должны отрабатывать на поле и бегать не только вперёд, но и назад тоже. Вот на клубном чемпионате мира Винисиус в игре с «Зальцбургом» бегал и отрабатывал в обороне. Это все отмечают. Понятно, что не всегда у тебя получится доминировать в том или ином матче. Поэтому где-то надо перетерпеть, стиснуть зубы, и момент у твоей команды обязательно возникнет. Если команда может перетерпеть 5-7 минут, то, конечно, голевой эпизод обязательно будет.

— При нынешних трансферах «Локо» — претендент на тройку призёров?

— Да. Уверен, что при таких трансферах и сохранения костяка команды, у «Локо» есть на это хорошие шансы.

— При этом, когда смотрел на матч «Локо» на Кубок с «Ростовом» (0:2) думал, что смотрю не на игру «железнодорожников».

— Я был не меньше вашего огорчён игрой и результатом в том матче. «Локо» — это кубковая команда.

— Возвращаясь к трансферам. Почему переход Бакаева стоит воспринимать со знаком плюс?

— Возможно, в «Локо» хотят видеть разнообразия в атаке. Ему — 28 лет, поиграл в «Спартаке», «Зените» и даже за рубежом. Бакаев может и нападающего, и вингера сыграть. Может быть его будут использовать в «Локо» чуть оттянутым форвардом, а в каких-то матчах ставить на фланг.

Зелимхан Бакаев globallookpress.com

— Какие позиции в нынешнем «Локо» ещё нуждаются в усилении?

— Не могу прям конкретно ответить на этот вопрос. Первое — мне не хотелось бы, чтобы кто-то из футболистов «Локо» уходил. Далее. Команда забила 51 гол, а пропустила 41 мяч. Забили прилично, но и пропустили очень много. Поэтому тут вопрос, наверное, больше к защитникам и полузащитникам. Из первой шестёрки команд «Локо» пропустил больше других. Это факт. Но у Галактионова, думаю, было достаточно времени, чтобы этот момент проанализировать, он знает, что делать.

— То есть, «Локо» нужен ещё один центральный защитник?

— Ну Джикия же уехал в Турцию. Всё, уже поздно (смеётся). Надо что-то думать. Если команда так много пропускает, то тут должны быть вопросы не только к защитникам, вратарю, но и в принципе ко всем в команде.

«Баринов никогда не отлынивал от черновой работы»

— Вы в «Локомотиве» застали нынешнего капитана команды Дмитрия Баринова. Он пропустил около месяца после рестарта.

— Да, это была большая потеря в «Локо» на тот момент, видать ребята не справились с заменой. Это могло сказаться на результате. Надо на сборах это всё оттачивать.

— Когда вы с ним играли в команде, видели, что в будущем он станет лидером команды?

— Видел, что когда только стал тренироваться с основной командой, Дима поначалу тушевался. А потом постепенно парень уже стал набирать обороты. После того, как Палыч начал выпускать его на поле, к нему пришло спокойствие. Сразу было видно, что он как собака в центре поля, который выжигал каждый участок, носился, бегал. Понял, что Дмитрий станет хорошим футболистом.

— Показательный момент прошлого сезона, какой подкат Баринов сделал в матче с «Зенитом» (1:1), после которого Батраков забил.

— Всегда приятно смотреть на хорошие эпизоды. А в том эпизоде Дима просто молодец. Он лидер команды. Когда я играл с ним, его и правильные ребята окружали. Что-то у них, наверное, перенял. Он — хороший человек, при этом пахарь. Никогда не отлынивал от черновой работы, даже когда ему жёстко пихали за ситуации на поле. Дима на это не отвечал. Было пару моментов, когда он подходил. Как-то у меня с ним состоялся разговор на эту тему. Спросил меня: «Почему всё так?». Ответил: «Терпи. Если бы молчали, было бы ещё хуже». Он — молодец в плане той обучаемости, умел перенимать что-то полезное от более старших товарищей. В центре поля у «Локо» было на что смотреть. Дима правильно всё перенял, теперь и капитан, и лидер команды.

Ведран Чорлука и Дмитрий Баринов globallookpress.com

— А кто больше всего ему подсказывал в «Локо»?

— Да все понемногу. Тот же Чорлука всегда со всеми разговаривал, он был дирижёром в обороне, подсказывал ребятам, которые находились в опорной зоне. Это искусство быть лидером в защите, говорить, кому нужно играть правее или левее в конкретной ситуации, в центре защиты подчистить, если кто-то провалился. К тому же Саше Самедову молодые всегда тянулись. Дмитрий Тарасов, Тарас Михалик, Диарра тоже помогали. За игрой Диарра было приятно наблюдать. С ним был небольшой языковой барьер, но, когда к нему подходили, он всегда общался и был в контакте. Понятно, что Баринов первое время этого стеснялся. Но ему всегда было кому подсказать.

— Кто лучший напарник сейчас Баринова в опорной зоне?

— Тому же Тимофееву 31 год, чуть тёртый калач. Артём в чём-то похож на Баринова. При этом Дмитрий немного побыстрее. Но у обоих есть хороший пас. Тут нужно спрашивать у самого Баринова, с кем ему комфортнее играть. Кому не нужно говорить, куда бежать. Или ты под него подстраиваешься, разговариваешь с партнёром. Если тебя не услышали, тогда партнёру придётся тяжело.

«Касаев в "Локомотиве" был главным юмористом»

— А какая для вас лучшая пара центральных защитников «Локо» из тех, с кем приходилось играть?

— Дюрица и Чорлука. Плюс назову Пейчиновича. Шикарная троица. Пейчинович и Дюрица находились ближе ко мне, а Чарли — дирижёр.

— Вячеслав Подберезкин вспомнил о тренировках в «Локомотиве». «Была одна ситуация. Играли в "квадрат" на тренировке. Попал в возрастной "квадрат". Там были Лоськов, Тарасов, Дюрица, Шишкин, Глушаков. Самедов, вроде, тоже был. Мне идет пас, а кроме паса между ног Дюрице вообще нет вариантов. Вообще ##### (капец). У меня единственный вариант — дать ему между ног. Я понимал, что это ##### (капец). Не хотел этого делать, но пришлось. Тренировка закончилась. Дюрица подходит и говорит: "Еще раз ты мне между ног дашь — я тебе ###### (лицо) разобью прямо на поле, понял?" А мы с ним вообще нормально общались. Я ему говорю: "Янчик, там вообще не было вариантов". Он мне: Я просто тебе сказал, там уже сам думай».

— Это нормально. Слава на тот момент был молодым парнем, ещё удивлён, что Дюра ему прямо сразу в моменте об этом не сказал. Обычно это сразу происходит. У меня с Яном тоже есть такой эпизод. Мы с ним очень сильно поругались в перерыве какого-то матча, я только начал играть за «Локомотив». Где-то не понимали друг друга, ещё толком меня не ставили в состав, я был скорее игроком на подхвате. Мы уже шли командой на поле, и с ним прям жёстко зарубились, напихали, сказали друг другу нелестные слова. Но после игры мы с ним сели, поговорили, разрешили эту ситуацию, пообщались просто в спокойной обстановке. А потом с Яном было очень приятно играть, понимали друг друга с полуслова.

Ману Фернандеш и Виталий Денисов globallookpress.com

— А кто в том «Локомотиве» был главным юмористом?

— Алан Касаев. Он всегда что-то придумывал, говорил какие-то смешные вещи.

— Какая-то шутка может быть от него запомнилась?

— У них с Димой Тарасовым вечно были междусобойчики, друг друга травили. Был такой момент, когда мы откуда-то улетали. Идём Дима Тарасов, Тарас Михалик и я, а в том месте были высокие кресла. Алан там сидел как ребёнок, ноги у него до пола не доставали, просто болтались. Дима ему на это сказал: «Алан, ножки, что ли, не достают?». И Касаев тогда на него сильно разозлился. Плюс нельзя забыть историю о том, как Алана не пускали в чемпионскую раздевалку. Все рядом стояли, а его охранник не пускает. Это долго ещё не забывалось. Мы сзади шли и в голос засмеялись в тот момент.