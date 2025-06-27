Дмитрий Селюк: Карпин — это говорящая голова, а всю работу выполняют испанцы

Агент Дмитрий Селюк в эксклюзивном интервью корреспонденту LiveSport.Ru Алексею Дубровину поделился мнением о ситуации с «Торпедо», раскритиковал работу руководства «Локомотива», а также назвал предательством поступок Валерия Карпина.

«Соболева из "Торпедо" просто пытаются подставить»

— Что скажите о ситуацию с «Торпедо» (владельца футбольного клуба Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова отправили в СИЗО на два месяца — прим. ред.)?

— Когда начинают обсуждать ситуацию с «Торпедо» и рассуждать на тему, кто заменит «автозаводцев» в РПЛ — это полная глупость. При любом раскладе московскому клубу не грозит учесть перехода в низшую лигу по многим причинам. Первое — «Торпедо» никаких действий не совершало, не было факта договорного матча. Идёт разговор, хотя это тоже недоказуемо, что была попытка повлиять, а не то, что он повлиял. Если бы этот судья всё сделал, то, наверное, бы сидел вместе со всеми. Тот же серьёзный адвокат Соболева Александр Добровинский сказал, что судья сам об этом говорил, что владелец «Торпедо» никогда в жизни его не видел. Такой момент тоже о многом говорит. Думаю, здесь есть определённый наезд, скорее всего.

Помните, в «Крыльях Советов» кто-то пришёл к губернатору и сказал заплатить долг судьям в 36 миллионов? То есть, это уже за проделанную работу. Мы до сих пор не видим фамилии, кто это, ни того, кого задержали, ни того, кого арестовали, никаких судей, ни людей, которые давали им деньги и должны были ещё вернуть 36 млн. Тут говорят про 300-500 тысяч, а там — про 36 млн. Представляете, если расценка пенальти — 300-500 тысяч, то представляете, что наворотили до этого «Крылья» за названную сумму? Представляете, что могло быть? Но про это мы как-то никого не видим, не слышим, никого нигде не арестовали. Плюс опять, что мы видим — странный матч «Пари НН» — «Крылья» (5:2). Про это мы не будем. Но если мы посмотрим на эти истории, особенно в Первой лиге, то я вам скажу, что 90 процентов оттуда, наверное, могли бы проводить время в СИЗО за игрой в шахматы вместо футбола.

Что касается «Торпедо», то очень много нестыковок. Я согласен с адвокатом Добровинским о том, что как-то странно — один и тот же судья всё время должен был судить «Торпедо». У меня вопрос: кто занимается назначением? Почему один и тот же арбитр? Далее. К примеру, почему обратились именно к этому судье, даже если взять гипотетически? Он что «решала»? Значит, его кто-то посоветовал, чтобы к нему обратились. Люди же не едут просто к вам со словами: «Помогите мне решить вопрос с тем или иным матчем». Получается, что дали его фамилию так, как будто человек может решить. Значит, до этого уже решал. То есть, в такой ситуации арбитр должен идти сам паровозом, уж если на то пошло. Возможно, этого судью прихватили на чём-то, и он сам спровоцировал ситуацию, которая получилась в «Торпедо».

Что странно — заканчивается прошедший сезон и скоро начинается новый, и мы видим, к сожалению, странную тенденцию. Частному предпринимателю Туфану Садыгову не дали лицензию, так как у него есть долг. Но в то же время «Крыльям Советов», у которых, кстати, долг 36 млн перед судьями, о чём сам говорил губернатор, без вопросов дали лицензию. Да, дали с ограничениями, что в Самаре не могут покупать. Но лицензию дали. Дали «Ростову», хотя у этого клуба долг ещё больше, чем у «Химок». И ситуация такая: «Ростов» продал часть футболистов и, надеюсь, этот вопрос будет закрывать. А по ситуации с «Химками» и третьекласснику будет понятно, что 500 миллионов даёт «Матч ТВ», и такую же сумму можно было бы выручить при получении лицензии, продав Веру (Вера в итоге, скорее всего, перейдёт в клуб Саудовской Аравии — прим.ред.), Руденко, Бакаева, и таким образом закрыть весь долг. А их сейчас купил «Локомотив». Но умные работники федерации разрушают просто целый клуб с детской школой, частным инвестором. Просто убивают. Там не дают лицензию, те же футболисты идут в «Локомотив», дают им по миллиону за подписание, и все деньги осели в карманах….Кого? Непонятно кого.

Леонид Соболев ФК «Полтава»

Вместо того, чтобы «Химки» спокойно закрыли долг, подмосковный клуб просто красиво швыранули на бабки по полной. Да, был период, когда чуть-чуть не платили. Но это же ясно, что вы бы могли сказать: мы берём клуб под управление, Алаев туда приезжал. Это делается элементарно. Тем более что до этого «Локомотив» говорил о том, что готов заплатить, купить определённых футболистов. Но никому до этого нет дела. Просто взяли и тупо не дали лицензию, потому что по спортивному принципу «Химки» остались. Добавьте ещё туда Фаринью, Фаваза, Бони, Фернандеса, Корредера — его хихонский «Спортинг» подписал. Заболотный в «Спартак» уходит. Трое едут в «Локомотив». Получается, что Артига сделал такую работу: всех тех, кто вообще забыли, когда играли в футбол, раскупают, как семечки. И можно же посмотреть, сколько платят в «Локомотиве» и других клубах за подписание. И сколько платят за подписание даже самых мелких футболистов из «Химок»? А ведь это бы легко закрывало долг подмосковного клуба. К чему я сейчас говорю про него? «Химки» и «Торпедо» перекликаются. Чем? Тем, что там два частных инвестора, которые тратили свои деньги. Того же Соболева я знаю, как порядочного человека, реально строителя с большой буквы: он с утра приезжает в клуб, сам всё смотрит и полностью контролирует. Поверьте мне, если бы не Соболев, у «Торпедо» бы даже близко не было бы стадиона.

— То есть, Соболева просто пытаются подставить, и он ничего такого не делал?

— Да. Мало того, что подставляют — это ясно, но тут вопрос ни «Торпедо», ни «Оренбурга», который хочет зайти в РПЛ — это даже гипотетически просто невозможно, даже если бы Соболев подкупил бы пять команд и 10 судей. Пока будет решение суда — уже давно начнётся чемпионат, и никто «Торпедо» на «Оренбург» менять не будет. Поэтому это всё ерунда. Тут вопрос решается стадионом. Арена — это детище Соболева. Он приезжал утром и даже мне сбрасывал видео того или иного участка на стадионе, которыми гордился. Леонид находился внутри строительства, просто выделял средства. Даже особо не касался ситуаций внутри футбола, и его даже из-за этого такие дегенераты как Ари и другие обманули. Соболев выделил им 300 миллионов на покупку игроков, а они взяли какого-то «неходячку» бразильца привезли, от которого не могут избавиться, только в аренду обратно отдали. И второго взяли.

Вот для меня странно ещё что. Представляете, как в России работают клубы? Для «Балтики» и «Торпедо» вроде как ищут футболистов скауты, но покупают игроков из одного и того же клуба. Одни — за 1,5 млн, другие — за 1,8 млн. При чём из слабого клуба — из него уходят и приходят в основном свободными агентами. Сейчас та же «Балтика» покупает ещё одного нападающего. Так вы же только приобрели зимой форварда за 1,5 млн. Сейчас ещё одного нападающего за миллион? Ребята, окститесь. Вот Соболев выделил деньги — и занимайтесь, он особо не обращал на это внимание. Я уж не говорю про 300 тысяч рублей, это не его уровень заниматься фигней. Все прекрасно понимают, что этим занимаются администраторы, спортивные директоры, возят друг другу бабки, с судьями договариваются и так далее. Считаю очень плохой тенденцией, что за короткий срок два частных инвестора в футболе сели в тюрьму. Один — зимой, другой — сейчас. Их на корню подрубают. Ведь в будущем никто не захочет прийти и вкладывать свои деньги. Человек тратит свои средства, построил стадион. Дальше мне странно, что, когда Соболев на суде предложил 50 миллионов в залог, чтобы он находится под домашним арестом, ему отказали. Если боятся, что убежит, то и пусть это сделает. Если он убежал, то считайте его стадион в подарок государство останется.

— Вы говорили про «Оренбург». «Торпедо» точно не исключат из РПЛ в связи с этой ситуацией?

— На каком основании? C «Торпедо» не могут снять очки и исключить из РПЛ по одной из причин. Чтобы принимать какое-либо решение, надо иметь вердикт суда. Им только сейчас дали два месяца, где-то через полгода, а может быть и год будет суд. Никто снимать клуб без решения суда не будет. Если вы читали Добровинского, то рассматривается ситуация о попытке к подкупу. Действий никого не было, деньги никто не видел и не давал. Арбитр говорит, что никогда не видел Соболева.

«Леонченко участвовал в коррупционной сделке по Мампасси»

— Хорошо, что у ещё одного частного инвестора, владельца «Краснодара» Сергея Николаевичу Галицкого всё нормально.

— Не знаю, коснулось ли это его или нет. «Магнит» то он отдал. Думаю, Сергей Николаевич вряд ли это сделал по собственному желанию. Но на эту тему мы не можем говорить, потому что не знаем. Понятно, что Галицкий всё равно остался частным инвестором, у него много денег. Могло бы быть, возможно, больше. Но, наверное, ему больше и не надо. Галицкий — молодец. Ему — аплодисменты. Он вкладывает деньги в команду, футбол. Соболев хотел то же самое. Строил стадион, который фиг знает, сколько времени не строился и практически закончил. Уж дайте ему закончить — там осталось то чуть-чуть. Соболев мне говорил, что начинаем в марте играть на новом стадионе. В сентябре-октябре, как помню, там уже начинаются отделочные работы. Поэтому считаю, что надо дать свободу Соболеву, это как в фильме «Берегись автомобиля». Леонид заканчивает строить свой стадион. И наоборот люди, которые инвестируют, приносят деньги, действительно хорошо строят — вместо того, чтобы им в этом как-то помогать, Соболева влепили в какую-то подставу.

Приведу вам пример из «Барселоны», раз уж я там живу. Был скандал, что Лапорта якобы выплачивал какой-то компании средства, а её руководителем был арбитр. В итоге возникли подозрения, что каталонцы решали вопросы с судейским корпусом. Но Лапорта же, видите, не сидит, команду никто никуда не убрал. Была в Италии ситуация, когда человек на букмекерских конторах ставил сам на себя. Ещё даже Вася Уткин разбирал, сколько было ставок сделано, это тоже можно было посмотреть. Ну и что? Кто кого посадил?

Вот берём «Локомотив» со времён Геркуса, подписывает Медведева за 240 миллионов и даёт ему огромную зарплату. Как я понимаю, чудак три года вообще не выходил на поле, одну игру на Кубок только провёл. 240 миллионов…. Воровство из государственного предприятия. Могу поспорить на что угодно, как бы Геркус что ни говорил, что он свободный агент и как бы оценил его в большие деньги, поэтому дал столько средств за подписание. Что, значит, дал? Легко отследить, куда пошли деньги и на что. Но никому до этого нет дела. А вот как раз Геркус — воровство денег в особо крупных размерах. Но он после этого пошёл в «Торпедо», где, кстати, удивительно, но тоже привёл за 1,2 млн югославов, которые в московском клубе почему-то получали раз в пять больше, чем у себя дома нафиг никому ненужные. Никто про это не говорит.

— А что скажите про нынешний «Локомотив»?

— Леонченко был сам внутри процесса не по покупке, а по коррупционной сделке по Мампасси из «Мариуполя». Никаких четырёх миллионов этот футболист не стоил. Его красная цена — 200-300 тысяч.

«При таких трансферах "Локо" Батраков затухнет»

— С «Локомотива» трансферный бан снимут?

— Подождите, к трансферному бану (сообщалось, «Локомотив» отправил € 65 тыс. в качестве уплаты долга «Мариуполю» по воспитанию футболиста — прим.ред.) как раз и иду. Смотрите, четыре миллиона — коррупционная сделка. Кто виноват — никому ничего нет. Прошло время, и сейчас бан. Что, значит, бан? C юридической точки зрения ФИФА за 45 дней предупреждает клуб: если вы в течение этого периода не решите тот или иной вопрос, то на вас наложат бан. Что делают «железнодорожники»? Они не решают этот вопрос, а подписывают в это время Комличенко, Руденко, Бакаева, Веру (Вера близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии — прим.ред.). Как можно подписывать новых игроков, если ты знаешь, что у тебя бан? Да, ты теоретически думаешь, что его снимешь, но практически это такая же ситуация, как и в «Химках». Подмосковному клубу тоже бан зимой поставили, мой футболист Фаваз не мог играть из-за этого, его не могли зарегистрировать.

Что делает Леонченко? Он идёт всё равно таким путём. При этом с футбольный точки зрения это вообще всё неправильно. Ни Комличенко, ни Вера, ни другие не нужны «Локо». У них есть Батраков. С футбольной точки зрения «железнодорожники» должны строить команду вокруг этого игрока. А Вера и Комличенко не подходят вообще, из-за этого погаснет Батраков. Это спортивная составляющая. Что касается денежной точки зрения, то Леонченко поступает вот таким вот образом. Теперь если бан, допустим, не удастся убрать, как я понимаю, надо заплатить 400 млн, а вы набрали футболистов — среди них Комличенко в последние 10 туров не забил ни одного мяча, при этом за весь сезон забивал только командам, которые находились в четвёрке на вылет….Платить 1,5 млн 30-летнему футболисту и ещё на три года подписывать контракт — как минимум это служебное несоответствие и преступная халатность. Полная чушь. Хорошо, вы это сделали, сейчас если бан не убирают, все футболисты имеют право взять и попросить у них деньги за весь контракт. Мало того, за подписание «Локомотив» платят невероятные деньги, этими средствами могли закрыть долги «Химок». Но пришли свободные футболисты, а выплачиваются такие деньги, что складывается ощущение, что они не свободны.

Алексей Батраков globallookpress.com/

Порой себя ощущаю Дон Кихотом, борющимся с ветряными мельницами. Если я считаю, что кто-то молодец…Вот Борис Ротенберг в Академии «Локомотива» работает просто супер. Но ему надо уже делать шаг наверх. Если везде пишут, что сын Черчесова будет спортивным директором, то Боря уже должен возглавить федерацию футбола. Он действительно работает с утра и до вечера. Надеюсь, что его всё-таки назначат руководителем «Локомотива», никакой коррупционной деятельности при нём точно не будет, воровать не будет сто процентов. Это руководство тоже могут поменять, а поставить новых. Знаю, что у них до декабря контракты. Тут или могут разорвать их сейчас перед началом нового сезона, или не продлить после окончания. Тут руководители РЖД должны решать, как двигаться дальше. Для меня многие вещи странные. «Локомотив» должен выбрать свой путь развития. Понимаю, чтобы их всех не выгнали — они один матч сыграли только российскими футболистами. Это смешно. Показать, что у нас результат плохой, но занимаемся выращиванием россиян. Если такая команда, как «Локомотив», занимает шестое место, то однозначно все должны идти на выход.

То же самое, как «Ростов» и «Рубин», называю их команды-тихони. Если они и не в пятёрке, то тоже до свидания. Так должно быть. А тут всем всё удобно, делают только трансферы, миллионы туда-сюда гоняют, результатов никаких нет. Если вы хотите строить и показать, у вас есть Батраков. Вы берёте и вокруг него строите команд у. Сейчас, допустим, вы подписали Веру, они примерно одинаковые. Но Алексей — свой и молодой. А Вера будет доминировать над ним и на себя перетягивать одеяло. Зачем вам нужен Вера? Вот мы рассказывали с Артигой: он отмечал, что вокруг Батракова надо строить команду, сделать его лидером. Как это было с Месси и «Барселоной». А сейчас Батраков затухнет. Тут придёт Вера. Я не понимаю, зачем нужно было брать Комличенко. Потрачены деньги. То, что любят делать в «Локомотиве» — дать обязательно крупную сумму за подписание. На встрече с болельщиками должны сказать, что мы купили, считаем так. И Миша Галактионов должен не пересиживать где-то, а тоже брать, объяснять и говорить. Сказать: «Я захотел Комличенко, Руденко и других. Это моя прерогатива, несу тут ответственность. Мы все готовы, что если попадём в следующем сезоне в тройку призёров, написать заявление об уходе». Это был бы мужской поступок.

— При этом импонирует, как работает Академия «Локомотива».

— И сейчас четыре человека пошли в «Локомотив». Но не удивлюсь, если их развернут. Одного в лучшем случае для галочки оставят. А приведут кого-нибудь, где за подписание платятся большие деньги. Из Академии игрок пришёл — где заработать? Я всё Академию знаю, для меня Боря — близкий человек. Если бы Ротенберг заменил бы Леонченко, или пошёл бы куда-нибудь ещё выше, то…. Об Академии раньше говорили, что она одного-двух агентов. Думаю, что это уже всё ушло. Сейчас всё на конкурентной основе, открыто и чисто, с этого надо брать пример.

«Карпин предал "Ростов" ровно за три дня»

— К другой теме. Вы говорили мне, что разочаруетесь в Карпине, если он возглавит «Динамо».

— Я и разочаровался. Мне очень нравился Карпин как футболист. Даже где-то с ним лично пересекался, когда он с Хохловым в «Реал Сосьедаде» играл. Тем более что у меня там играл в это время мой футболист — Деметрадзе. Карпин был таким агрессивным футболистом, которого, безусловно. стоило уважать. Но когда началось тренерское шествие, возникла для начала сладкая парочка твикс Асхабадзе-Карпин. Они пришли в «Армавир», где хозяином был мой товарищ Олег Мкртчан. Как помню, этот клуб из Первой лиги улетел во Вторую. В Испании тоже не получилось. Дальше Валера, не будучи дураком, надо отдать должное, начал делать…Он, знаете — как говорящая голова, а всю работу выполняют испанцы. Карпин ушёл из «Ростова», и мы видим, что в донском клубе ничего не изменилось, и даже команда стала лучше. Его помощник Альба так и продолжает ростовчан тренировать.

Валерий Карпин «Динамо»

— У «Ростова» было не просто всё с логистикой. Карпин мог устать от этих переездов.

— Ты сезон доиграй. Или мог об этом сказать в начале декабря, что устал. Ты — тренер, который с утра до вечера кричал, что Ростов — мой дом, а в итоге предал его ровно за три дня. Понимаю, что Карпин услышал, что в «Ростове» грядут финансовые проверки, и он может оказаться тоже в одном месте. Карпин за три дня до начала чемпионата вдруг устал. Вы мне говорите про логистику…Так он о ней знал до начала сезона, и в декабре месяце прошлого года. Если ты устал, могут другого назначить. Но не сообщать об уходе за три дня до возобновления сезона. Это предательство. Я воспитывался улицей, знаю, что это такое. Ситуация такова, что так не поступают. Я 80-е, 90-е прошёл. Должен быть у тебя какой-то стержень, если ты хочешь уйти — уйди. Но ты 2,5 месяца дотерпеть не можешь? Мы сейчас видим, что Валерий Георгиевич — тренер сборной, подписал контракт с «Динамо». Сборная России выходит на матч с Нигерией. Что мы видим? Практически «Ростов». Почему? Потому что надо продать. С какого перепугу Комличенко играет, вызывается в сборную, если не забивает последние 10 матчей? Карпин сам говорил, зачем нам возрастные игроки? Комличенко — почти 30 лет. Потому что надо продать.

Комбинация с «Локомотивом» проглядывалась, даже в ней подыграл Станкович. Главному тренеру «Спартака» Комличенко нужен был как банный лист к заднице. Почему не вызваны футболисты из «Химок»? Можно было продать, этот вопрос закрыть, и подмосковный клуб бы получил лицензию. Сегодня в сборной побывало уже столько людей… Если раньше 10-летний мальчик мечтал попасть в национальную команду, то сегодня в ней мало кто не играл. Это мне очень не нравится. Считаю, что в сборную люди должны стремиться, а радоваться победе над Брунеем со счётом 10:0 — это смешно. Вот даже нигерийцы там приехали. Когда приезжает какая-либо сборная, им оплачивается прилёт, проживание, питание и так далее, они уже не могут проиграть. У Валерия Георгиевича есть страховка, что он точно не проиграет. Либо крупно выиграет, либо вничью сыграет, с кем потяжелее. Бог ему судья, а он всё видит и везде рассудит.

— Сейчас Заболотный вместо Комличенко может перейти в «Спартак».

— Заболотный бесплатный. Комличенко же нужен на три года контракт, а Антону — на год. Это разные вещи. Заболотный понятно — почему. Посадил на лавку, если надо иногда выпустил, и то Антон счастлив. При этом ни манеры игры что одного, что другого не для «Спартака». Не могу понять этих всех тренеров.

Что касается Карпина, то на сегодня он — главный тренер «Динамо». Конечно, призывает туда других испанцев. Не удивлюсь, если они приедут. Кто-то же должен работать. Тренер совмещает посты в «Динамо» и сборной. Но теперь и тренер «Ростова» совмещает. Получается, что Карпин сегодня приватизирует российский футбол. Соболева и других сажают. Здесь просто идёт коррупция такая, что просто в глазах сверкает. Для меня непонятна позиция «Зенита», «Краснодара», «Локомотива», ещё кого-то. Вот, допустим, идёт последняя игра «Динамо» — «Ростов», где станет понятно, кто будет чемпионом. «Зенит», допустим, играет с «Локо». Угадайте, как сыграют «Динамо» — «Ростов»? Конечно, победит московский клуб, ведь его помощник там, Карпину все обязаны, плюс он контролирует ситуацию. Можно взять не «Ростов». Пусть «Динамо» играет с «Пари НН». Он звонит и говорит, что вызывает их трёх игроков в сборную. Капитализация выросла, мы их продадим куда-нибудь, и у вас всегда будет футболист в сборной. Но, мол, как с «Крыльями» — сыграйте 2:5. И всё.