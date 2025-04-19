«Карпину вовремя подсказали, что пора валить из Ростова». Селюк — о чемпионской интриге и слабых тренерах

Агент Дмитрий Селюк в эксклюзивном интервью корреспонденту LiveSport.Ru Алексею Дубровину поделился мнением о возможном договорном характере игры «Урал» — «Нефтехимик» в 28-м туре Первой лиги (3:2), позитивно оценил вариант назначения Бориса Ротенберга на пост генерального директора «Локомотива», назвал слабых тренеров в РПЛ, а также рассказал, что думает о ситуации вокруг «Химок».

«Слова Иванова не говорят о договорном матче»

— Появилась информация, что матч «Урал» — «Нефтехимик» (3:2) в 28-м туре Первой лиги мог иметь договорной характер. Есть ли основания так полагать? Смотрели вы голы?

— Дело не в том, видел я голы или нет. Но я могу показать море подобных забитых мячей. Факт проведения договорного матча сложно доказать. В своё время много лет назад один президент футбольного клуба проводил детектор лжи для игроков. Таким образом, выявлял, ловил и так далее. В Белоруссии очень много поймали тоже людей на разных договорных матчах. Вы знаете, что из-за этого, например, к «Шахтёру» (Солигорск) были применены санкции: два года нельзя было заявлять новых игроков, плюс начали сезон с определённым минусом очков. Но тут должна быть доказательная база. Если РФС допустим решил, что есть подозрения…. Смотрите, судьи же проводят детектор лжи, здесь то же самое можно сделать, чтобы некоторые футболисты тоже прошли его. Вот и всё. И тогда вопрос сразу будет снят. Я вообще считаю, что для борьбы с договорными матчами можно было внести в регламент РПЛ, Первой лиги, чтобы сделали всё как при проверке на допинг, когда вызываются некоторые игроки. На мой взгляд, РФС имеет право выборочно вызывать на детектор лжи некоторых футболистов. Кто как правило участвует в договорных матчах? Вратари, центральные защитники и так далее. Понятно, что нападающий может не забить, будет мимо всё время бить. Но он как минимум не пропустит. Бывают моменты, когда некоторые вратари, защитники очень странно играют. То, что касается матча «Нефтехимик» — «Урал» — я не знаю, потому что это недоказуемо.

Вот журналисты пишут, что, мол, там Григорий Иванов сказал, что это я сделал победу. У Гриши просто такая эмоциональность. Он имел в виду, что смотивировал команду и так далее, а не то, что он купил, допустим. «Урал» сильнее, чем «Нефтехимик». Иногда говорят: вот эти команды играют с «Зенитом». Они питерцам сдали. Да какой сдали? «Зенит» — топ-клуб. Так можно всё время говорить. Но я согласен, что есть определённые матчи и определённые моменты…. Если меня спросить по поводу конкретной игры, то я смогу сказать, что этот матч на 99,9 процентов договорной. И, более того, мог иногда наперёд сказать товарищам, с которыми смотрю футбол, как дальше будут развиваться события в этой игре, когда и какая команда забьёт мяч. Ловили в своё время и в России, и в Белоруссии, и в Украине. Конечно, с этим надо бороться. Но не пойман — не вор. А если голословно обвинять, то «Урал» и «Нефтехимик» могут подать в суд. Можно выборочно, повторюсь, проверить игроков обеих команд на полиграфе и, тем самым, снять все вопросы.

По поводу фразы Григория Иванова. Те, кто об этом писал, видимо, не знают его. Естественно Григорий считает, что он — победа «Урала», и это нормально. А не то, что Иванов договорился и играли договорняк. Он просто мотивирует, бегает, кому надо может по пятой точке дать. И ничего страшного в этом нет. Это как раз не говорит о договорном характере матча. Другие вещи может быть и говорят, но этот момент точно нет.

— Но голы действительно странные, особенно второй и третьи. Но вы правы, что такие мячи могут залетать и не в договорных матчах. При этом в 2015 и 2016 годах «Урал» уже подозревали в договорных матчах.

— Вот если гипотетически рассматривать договорный характер матча «Урала» с «Нефтехимиком», то зачем так договариваться играть, чтобы 0:2 проигрывать. А потом — успеешь ли ты три забить. Если, например, допустим я президент клуба и хочу с кем-то договориться, ну выиграли 1:0 или 2:0. Чтобы случайный гол не пропустить, 2:0, допустим. Если соперник забил, то, значит, 2:1. А пропустить два мяча, чтобы потом во втором тайме попробовать забить ещё три. Если даже рассмотреть в таком ракурсе этот матч, то тут встреча скорее не носила договорной характер, а была больше на игральную контору. Те два забили, и посмотреть, кто в это время сделал ставку. Вот нужно было «Уралу» три очка. Уральцы 1:0 выиграли и всё. Первое — это всё гораздо проще сделать и менее опасно, чтобы потом не обвиняли в договорном характере матча. А когда забиваешь пять мячей, где-то проколешься и начинаются разговоры.

Григорий Иванов globallookpress.com

— Вы хорошо знаете Григория Иванова. Много ли он даёт развитию российского футбола?

— Григорий Иванов отождествляется с футболом в Екатеринбурге и мне, кажется, вообще на всём Урале. И я хочу сказать, что он — молодец. Думаю, что без такого лидера клуба, как Иванов…. Если взять мои интервью несколько лет назад, возникали моменты, когда я был наоборот с ним не согласен. Я считаю, что он — локомотив футбола в этом регионе. Мы же видим, что футбол в регионах особо не развивается, особенно если идти в сторону Урала и дальше, учитывая погодные условия и так далее. Мы видим, что для того, чтобы тянуть клуб, нужно тратить много энергии. Другое дело, что у Иванова бывают и ошибки. Более того, больше года назад, когда «Урал» взял Гончаренко тренером, я сказал, что это большая ошибка.

А ещё екатеринбургский клуб подписал футболиста из Голландии, который убил ребёнка (Суд в Нидерландах признал нападающего «Урала» Рая Влута виновным в ДТП со смертельным исходом — прим.ред.). На что я сказал до начала чемпионата, когда «Урал» играл в РПЛ: «Бог всё видит, и он покарает». Нельзя этого делать. Можно сказать, что Григорий Иванов дал пристанище этому детоубийце и, таким образом, оберегал от наказания в Голландии. И что мы видим Гончаренко привёл «Урал» в ФНЛ. Теперь он улетел, но, правда, приземлился в «Пари НН». Я вообще удивляюсь со многих клубов. Как это всё делаетcя? Эксперты так называемые, которых отовсюду и везде выгоняют. Он в Comedy Club в какой-то период времени начал появляться — вот ему там лучше и остаться.

«Волнушкин не давал разгуляться Кононову по буфету»

— Гончаренко, на ваш взгляд, слабый тренер?

— Конечно. А что он сильный тренер?

— Ну это то же самое, когда Леонида Слуцкого начинают критиковать, многие начинают вспоминать его успехи в ЦСКА.

— Тут всё очень просто. Где Гончаренко вообще чего добился? Когда пришёл в ЦСКА, находился на втором месте, когда уходил, армейцы были на пятой строчке. Пришёл в «Краснодар»….Но тут Сергей Галицкий быстро разобрался и его выгнал. Пришёл в «Урал» — команда всё время играла в РПЛ, но он упустил команду в Первую лигу. Дальше пришёл в «Пари НН». И, заметьте, это всю клубы с бюджетом, деньгами, каждый месяц платятся зарплата, есть инфраструктура, стадионы, построенные к ЧМ. А сейчас «Пари НН» может встретиться с «Уралом» в стыковых матчах. Но вернёмся к прошлой теме, ладно. Ты не можешь покрывать детоубийцу — это даже среди блатных, кого угодно это грех. И я хочу сказать, что Григорий Иванов, и его, видимо, за это наказало. Но Гриша — умный человек и понимает, что, возможно, где-то сделал ошибку. Такая команда, как «Урал», конечно, должна присутствовать в РПЛ. Это огромный регион, где любят футбол, и стадион собирает болельщиков. Желаю «Уралу» побед и возвращения в Премьер-лигу.

— С Григорием Ивановым созваниваетесь?

— Иногда — да.

— О чём говорите?

— Наш разговор обычно идёт о футболе. Григорий не пьёт, поэтому эту тему мы с ним не обсуждаем. Мы не то чтобы близкие друзья, но знаем друг друга. Можем общаться на разные темы. Про договорняки не говорим.

— По поводу договорняков. Как вы считаете, много ли договорняков в РПЛ и Первой лиге?

— Думаю, в Первой лиге, конечно, больше договорняков, но, на мой взгляд, и в РПЛ такие матчи случаются, но гораздо меньше. Правильно сделано, кстати, что две команды играют стыковые матчи. В принципе на сегодня только «Ростов» и «Рубин» могут ехать в отпуск, так как не поднимутся выше и не опустятся ниже. Это как раз плохо. Почему? У них бюджет больше, чем у команд, которые располагаются за ними, но меньше, чем у первой шестёрки клубов. Хороший ли сезон провели «Ростов» и «Рубин»? Никакой. У них идёт стагнация, ни за что не борются, понятно, они не будут бороться за сохранение прописки в РПЛ. Хотя тот же Слуцкий умудрился казанскую команду опустить в ФНЛ.

— А как вам главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов?

— Считаю, что он хороший тренер.

— То есть, «Локо» не стоит менять тренера, несмотря на то, что команду после рестарта сезона сильно лихорадит?

— Если рассуждать объективно, то смотрите, что получается. «Локомотив» находится на шестом месте. Хорошо ли это для «железнодорожников»? Ужасно. Почему ужасно? У «Локомотива» огромный бюджет. Сёмин тот же приучил, что нужно бороться как минимум за тройку призёров. Результат сейчас в принципе отрицательный, но есть положительный момент — Галактионов сейчас подтягивает молодёжь, выращенную в «Локомотиве». Кстати, в этом плане можно отметить сразу работу того же Бориса Ротенберга. Два года он работает — и в этом сезоне аж семь человек из молодёжки пришли в основной состав «Локо». Это заслуга всего тренерского штаба молодёжного департамента. Галактионов — хороший тренер, он умеет работать с молодёжью, но над ним должен стоять руководитель, который порой его будет направлять и где-то «обрезать». И тогда будет такое, как в своё время было в дуэте Филатов-Сёмин, например. Нельзя позволять и дозволять никому, даже если это условно Гвардиола или Анчелотти…..Всё равно у них есть руководители, тот же Перес и так далее. И если надо, он даст тот совет, от которого Анчелотти и другие не смогут отказаться. Здесь та же самая история.

Михаил Галактионов globallookpress.com

Могу в этом плане привести российский пример — «Торпедо». Волнушкин был президентом «Торпедо», и тогда московский клуб взял тренером Олега Кононова. Волнушкин не давал разгуляться Кононову по буфету. Он запрещал ему что-то, ограничивал в определённых тратах, приглашением тех или иных футболистов. И «Торпедо» в первой половине сезона практически не проиграло ни одного матча. Кононову это не понравилось. И он интригами и своим хорошим отношением с хозяином клуба провёл спецоперацию по внедрению Ари спортивным директором. Ари — алкоголик из Бразилии. Он был хорошим футболистом. Но, поверьте, что как спортивный директор ноль, и в Первой лиге уж точно не знает ни одного футболиста. ФНЛ — другой ракурс, нежели в РПЛ. Почему Волнушкин ушёл, который можно сказать следил за действиями Кононова? Тогда за тренером нет надзора, уходит надзор со стороны, допустим, руководства, тогда он начинает гулять по буфету. И они с Ари….

Надо отдать должное хозяину клуба, он выделил средства, потому что хочет, чтобы «Торпедо»…. Сейчас достраивает стадион, проделывает колоссальную работу. Уже в марте в следующем году «Торпедо» будет играть на новой арене. Дал 300 млн рублей на усиление команды в весенней части сезона. Но эти два жулика, не побоюсь этого слова, привезли игроков, которые нарушили баланс. За весеннюю часть «Торпедо» забило только два мяча. Тренер тот же, но надзор другой. В итоге потеряли 300 млн рублей, а команда играет всё хуже и хуже.

В «Локомотиве» то же самое. Миша Галактионов, повторюсь, хороший тренер. Но тут очень важны руководители. Не панибратские отношения и думать, как вместе украсть. А нужно думать о том, как сделать результат и спросить с тренера. И должен быть тот руководитель, который может спросить, а не быть как Леонченко, например.

— Мне Николай Наумов говорил, что Владимир Леонченко совсем слабый генеральный директор. Теперь появилась новость, что Борис Ротенберг может стать новым генеральный директором клуба по окончании сезона.

— Первое — Борис Ротенберг занимается футболом из-за любви к футболе, а не деньгам. У него деньги есть, воровать ему не надо. Вот пришёл Борис в «Локо» и возглавил молодёжный департамент. И, посмотрите, уже перестали говорить, что все футболисты там от Шпинёва, Кузьмичёва или, скажем так, от одних и тех же агентов. Происходит конкуренция, на конкурентной основе приходят футболисты. И, посмотрите, кто пришёл работать в «Локо»: Бородюк, Гильерме, Хохлов, Билилятдинов. Что не имя — звезда. Черчесов приходит и читает лекции для детишек. То есть, вообще полностью весь департамент изменился. Уверен, что Борису Ротенбергу дали эту должность, думая, что он там зачахнет и утонет. Все думали, что золотой мальчик будет гулять где-то там на яхте, бросит всё. А Борис наоборот всё разгрёб. Я ему звоню бывает ночью, а он только с работы едет. И тут мы видим Леонченко с Ульяновым. И что? Ничего.

— Наумов говорил, что Леонченко нужно было гнать первым из «Локомотива» после нашествия немцев.

— Для меня тоже странно, что Леонченко ещё работает в «Локомотиве». Надеюсь, что совет директоров по итогам сезона сделает перестановки. И с Борисом Ротенбергом я уверен…То, что он будет спрашивать с каждого работника по всей строгости, даже сомнений нет. Когда жёсткий и знающий, а Борис знает это всё не понаслышке, в «Локо» находился, играл, два года работал и понимает от 7 до 18 лет систему подготовки футболиста…. Работать с 28 командами детского департамента, или одной главной командой, где всего 25 человек — есть разница? Но Боря и там умудряется всё делать на очень хорошем уровне. И, конечно, с одной командой то он разберётся.

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— При тандеме Борис Ротенберг–Михаил Галактионов «Локомотив» резко пойдёт вверх?

— Уверен, что сам Галактионов будет удивлён, насколько он сам станет лучше, если им будет руководить Борис Ротенберг.

«Локомотив работал, чтобы потерять на Глушенкове 3 млн»

— Чего не хватает «Локомотиву» ещё для борьбы за медали, чемпионство?

— Смотрите, в своё время я спорил с Галицким. Он живёт и работает для футбола, который тратит деньги. Молодец. Тут только аплодисменты. Но у него была утопическая идея — он хотел стать чемпионами своими воспитанниками. Но такие лозунга профсоюзов. «Барселона», где Академия? При всё моём уважении к Академии «Краснодара», и Галицкий делает для развития ребят очень многое, но у «Барселоны» Академия не хуже. И мы не видим, что в каталонском клубе играли 11 воспитанников. Поэтому что мы видим, Галицкий это понял, взял иностранцев, и на конкурентной основе заодно растут местные футболисты. Двигателем футбола является конкуренция. Лимиты на легионеров и так далее — это искусственно созданные моменты для жуликов, казнокрадов, агентов. Конкуренция нужна. Кто лучше, тот играет. А не то, что у тебя есть паспорт, который ты достаёшь и говоришь: «Теперь хочу 3 миллиона». Смотрите, как рухнули зарплаты футболистов после изменений, касающихся лимита. Вот Антон Миранчук. Ему предложили полтора миллиона в «Локо», он отказался. Сейчас играет в «Сьоне», думаю, в лучше случае за 500 тысяч, а то и того меньше. Думаю, ему бы сейчас сказали, что дают полтора миллиона — возвращайся в «Локомотив», он бы пешком пришёл обратно.

Максим Глушенков globallookpress.com

К чему я это всё говорю — хорошо, что семь своих воспитанников подтянули к основной команде и так далее, россияне играют. Смотрим, «Спартака» — в основном одни иностранцы, «Зенит» — одни иностранцы. С этими ребятам «Локомотив» будет как подносчик снарядов для грандов. Вот как стали работать красно-зелёные. Вот я понимаю, если бы «Локо» продал Глушенкова и заработал бы что-то. А клуб же ничего не заработал и наоборот в минус ушёл. Купили его за три миллиона, миллион — Глушенкову, миллион — агентам, миллион — зарплата. В итоге получается шесть миллионов. Играл он в «Локомотиве» полтора года, значит, уже 6,5 млн. Далее вместе с бонусами получается 7 миллионов. То есть, потратили семь миллионов, а продали за шесть миллионов, и с этих денег заплатили опять процентов 30-40 агентам Глушенкова. Короче, «Локомотив» работал, чтобы потерять 2,5-3 млн. Хорошая ерунда, что лучшего игрока продали в такой минус? За такое надо сразу пинка под пятую точку дать Леонченко и всем другим, кто это делал.

— Пишут, что если Борис Ротенберг станет генеральным директором клуба, то команду может возглавить Станислав Черчесов. Хороший ли эта вариант для «Локомотива»?

–Это слухи ни о чём. Почему не Семак тогда?

— Семак вряд ли окажется в «Локомотиве».

— А почему Черчесов? Может, Борис вообще пригласит Анчелотти и выйдут с предложением. Я понимаю, что «Локо» так обжёгся на вот этих жуликах, которые, кстати, были вместе с Леонченко, поэтому для меня странно, как он остался в клубе. Но в принципе я думаю, что в «Локо» просто обожглись, и сейчас кандидатура иностранного тренера как-то может быть воспринимается не совсем сразу адекватно. Но не надо далеко ходить, можно взять «Химки». Для них тренеры? Кого взять? Все эти «эксперты»… Все, кого везде повыгоняли, поймали на том, что откаты берут, с футболистов получают то, сё. Кстати, некоторым тренерам тоже бы не помешало полиграф проходить. Я бы на месте президента клуба со всеми тренерами тоже бы делал полиграф.

Возвращаясь к «Локомотиву», если Ротенберга назначать на должность генерального директора клуба, уверен, что он разберётся, кого пригласить, с кем работать, а с кем — нет. Это как раз и будет работа самого Бориса, потому что деятельность генерального директора — это организация жизни, быта футбольного клуба, приглашение больших спонсоров, получение денег с разных сторон. А здесь сейчас, что происходит. Все только думают о трансферах. Трансферы — часть жизни футбольного клуба. Бюджет надо не только у РЖД брать, а зарабатывать в него. Бюджет состоит из доходов и расходов. Но, как я смотрю, здесь больше расходы, чем доходы. Доходы — только если РЖД пришлёт. А расходы — вот эта бригада их и расходует.

— Смог ли бы Ротенберг поднять уровень игры «Локомотива» и сделать команду реальным претендентом на чемпионство?

— Конечно.

«Желаю Галицкому завоевать трофей»

— Вы выделили привлечение воспитанников «Локомотива» к основе сезоне. Тут выделяет Алексей Батраков. Как вам его игра?

— Батраков реально хороший футболист. Ему, как мне кажется, надо немного физически укрепиться. Батраков в этом плане ещё такой ребёнок. Он молодой, у него ещё всё впереди. Безусловно, Батраков в «Локо» заиграл. Но чем дальше, тем соперники будут лучше понимать, как он играет, и футболисты других команд будут его больше блокировать и не давать ему выполнять те действия, которые сейчас он выполняет на поле. Возможно, его КПД будет немного падать. Вот тот же Пиняев сразу же загорелся, помните? А сейчас — нормальный игрок, ничего более. Ещё хочу сказать, что «Локо» не хватает мощных, здоровых игроков, которые могут где-то потолкаться. Все такие маленькие, худенькие. Хорошо, что судят нормально, а то, конечно, им сложно бороться. Посмотрите, какие защитники у соперников. Если «Локо» забивает гол, то «железнодорожники» как-то на настроении, кураже могут ещё…. «Локомотив» — команда настроения. Не хватает определённого опыта, уверенности. Кстати, как и у «Краснодара». Я хоть и желаю им завоевать хоть какой-то трофей хотя бы один раз. Краснодарцы проиграли всего лишь одну игру до матча «Зенитом». Но в матче с питерцами, наиважнейшей игре…. Если бы краснодарцы победили в этом матче, то практически бы становились чемпионами. А в итоге проигрывают крупно.

— Надломит ли это поражение психологически «Краснодар»?

— Это такой психологический момент. А у «Зенита» наоборот — где-то ошибаются, проигрывают, но когда надо…..Вот я не зря недавно сравнил питерский клуб с «Реалом». Мадридская команда пропускает мяч, проигрывает, в ЛЧ с тем же «Манчестер Сити». Но играют так, что уверены, что победят. А потом уже в конце на 90-й минуте, когда кажется, что уже проиграли, забивают. И здесь то же самое. Осталось шесть игр до конца чемпионата. «Краснодар» начинает нервничать, у команды мандраж, а «Зенит» наоборот собирается. Сейчас интересно будет. «Зенит» играет с «Химками». Учитывая, что сейчас прямо перед игрой, тут и с тренером, и игроками вот это вот всё происходит, не могут никак разобраться финансово, думаю, питерцы легко победят подмосковную команду. Но у питерцев сейчас вот эти шесть финалов, и у «Краснодара» — тоже. Тут ключевую роль будет играть психология.

«Зенит» — «Краснодар» globallookpress.com

— Кто станет чемпионом?

— Учитывая, что я из Питера, мне вроде как нужно сказать, что «Зенит». Но я искренне желаю Галицкому выиграть трофей в этом или следующем году. Он столько сделал для футбола, поэтому уверен, что Бог ему поможет, и он обязательно должен выиграть трофей.

— Иван Таранов после матча с «Зенитом» сказал: «Футболистов "Краснодара" уже сделали великими, а они ходят по полю».

— Да нет, они играли, просто так сложился матч. Бывает такой момент: перегорели и так далее. Думаю, не очень хорошо проявил себя вратарь «Краснодара». Это момент мандража, нет до конца уверенности, потому что они не выигрывали титул, а это даёт определённый нервоз. Сложно сказать, кто сейчас фаворит в борьбе за чемпионство, есть доводы в пользу «Зенита» и «Краснодара». Победа с нужным счётом (при равенстве очков титул выиграет «Зенит» — прим.ред.) вселила уверенность в питерцев и наоборот внесло нервозность в стан «Краснодара». Одна ничья — и победы в каждом следующем матче сделают питерцев чемпионами. «Ахмат» — очень непростая команда. Для «Краснодара» плюс, что грозненцы чуть подустанут после кубкового матча с «Локомотивом». Ташуев вместе с руководителями клубам создали хороший боеспособный коллектив.

«Если Карпин придет в "Динамо" — полностью в нём разочаруюсь»

— «Спартак» окончательно отпал в борьбе за чемпионство (интервью взято до старта 25-го тура РПЛ — прим. ред.)?

— Не могу сказать, что отпал. Я говорил до этого, что им не надо покупать. Если бы не зимняя пауза, «Спартак» бы стал чемпионом. У них была сложенная команда, которая забивал в каждой игре по 3-4 четыре. А что происходит? Это происходит всё время в «Спартаке». Складывается ощущение, что Баба Маня, которая убирается на поле красно-белых, одни и те же грабли не убирает. Есть такая проблема в стане красно-белых. В «Спартак» все приходят грабить клуб: спортивные директоры, тренеры и так далее. Их вообще не волнует результат. Скажи им, что вы придёте в «Спартак», но мы никого покупать не будем, трансферы мы делать не будем, а вы участвовать в них не будете. И никто не придёт к ним. И что мы видим? Покупаются вот этих игроки зимой. Для чего? Чтобы вроде как укрепить «Спартак» для победы в чемпионате. Они теперь начинают говорить, что футболистам нужно время на адаптацию. Тогда зачем вы их покупали зимой по 18 миллионов? При этом с приходом новых футболистов вообще погасли все, в том числе и Угальде. И получается, что у красно-белых дисбаланс в организации команд.

— От «Спартака» к ЦСКА. Вы говорили в прошлом году при назначении Николича: «Я не понимаю эту югославскую направленность. Лучше брать российских тренеров. Кто из югославов себя проявил?». Как вам ЦСКА с ним? Чего смогут добиться?

— Я и сейчас уверен, что Николич — не тренер большой руки. Но Марко сам про себя это знает. Надо при этом отдать ему должное. Сам понимает, что не тянет как хороший тренер. Он к себе пригласили Пьянича. Думаю, этот футболист многие вещи подсказывает своему тренеру. Пьянич не играл в «Барселоне», но сидел на лавке, многое видел, в Италии многое прошёл, смотрел за процессом, организации игры. Пьянич в этом плане большей специалист, чем Николич. Успех ЦСКА во многом связан с ним, его знаниями и опытом игры в европейских клубах. А где Николич был? Был тренером «Партизана», который стал чемпионом, там играли два моих футболиста Гогуа и Леонардо. Потом они ушли, на следующий год уже Николич не стал никем. Потом в «Локомотиве» поработал чуть-чуть. А дальше где? Опять нигде. Что же его никто не берёт?

— C «Локомотивом» Николич добился определённых успехов.

— Он добился определённых успехов, потому что он пришёл на место Сёмина, и в «Локомотиве» уже была выстроена команда, которая чуть ли не каждый год выигрывала трофеи, завоевывала медали, участвовала в Лиге чемпионов. Что касается ЦСКА, то большого успеха он тут не добился по сравнению с другими командами. У армейцев вдобавок надо убрать два очка, а «Химках» добавить одно, потому что гол на последней минуте был забит с нарушением правил. Должны были перебивать подачу.

— А что скажите про Личку и «Динамо»?

— Он — неплохой тренер для «Оренбурга» и, возможно, средних команд. Но Личка — не тренер чемпионов. В том году он не мог бы и стал бы чемпионом. Все начали изображать, что Личка бы стал. А Мусаев всё показал, когда сначала в матче в конце мая того года обыграл «Динамо», а потом в следующей игре, когда хлопнул «Динамо» — 3:1. И что-то я сейчас ничего не слышу про Ивича. А Мусаев всё время идёт на первом месте, проиграв всего два матча. Но восхваляли Ивича. Что касается Лички, то, думаю, его уволят в конце сезона. Вот все начинают говорить — Тюкавина нет. Что за команда, если одного игрока нет, то на этом она закончила?

Валерий Карпин globallookpress.com

— Если Личку уволят, как вам вариант с Карпиным?

— Если Карпин сказал, что он устал, а сейчас в «Динамо» вдруг усталость уйдёт, и он пойдёт в московский клуб главным тренером, то я полностью разочаруюсь в нём как в личности. То есть, он был в «Ростове», провёл с футболистами сборы, а за три до начала чемпионата решил, что почему-то устал. Он не устал в декабре, когда можно было найти другого главного тренера? Но в принципе там не Карпин тренером был, испанцы тренировали, подсказывали. Карпин — лицо, харизма, но всю работу вели испанцы,

В «Ростове» сейчас идут такие же проверки, как и в «Крыльях Советов». Карпину, как тренеру сборной, думаю, подсказали, что вовремя надо свалить оттуда.

«Никто Дзюбу не обгонит по голам»

— К другой персоналии — Артёме Дзюбе. Он побил сразу три рекорда — в сборной, стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России и побил рекорд Дмитрия Лоськова по гол+пас. Как к этому относитесь?

— Я был наоборот сторонником того, что Карпин вызвал его в сборную. Думаю, от меня это всё пошло, когда я сказал, что Овечкину дают играть, чтобы побить рекорд. Причём промежуточный рекорд. Но, знаете, что раздражает. Да, Овечкин — молодец, рукоплещем. Только когда начинают некоторые журналисты уничтожать Гретцки….Ребята, Овечкин побил промежуточный рекорд Гретцки. У него 1016 шайб и 3000 по системе гол+пас. А у Александра — 1600. То есть, Гретцки никогда никому не догнать в истории всей жизни.

Вот Дзюба забил 31 гол за сборную, но кто забьёт 32 это же не будет говорить, что он догнал Дзюбу везде? По всем голам никто не обгонит никогда, и он будет его продолжать увеличивать. Сегодня футбол совсем другой. В сборной это сделаю быстро, особенно когда мы играем с такими национальными командами. Вот Глушенков «засадил» Замбии.

«Артига — топовый тренер»

— Хотелось бы обсудить ещё одну тему — «Химки» решили уволить Артигу за то, что тренер хотел обратиться в РФС из-за долгов перед ним и командой — об увольнении ему сообщили с формулировкой «надо что-то менять». А сам тренер хотел обратить в Палату по разрешению споров.

— Кстати, половина молодёжной команды «Барселоны» и сборной Испании — его воспитанники. Он — топовый тренер. Но так сложилось, что с моей подачи попал в команду, с которой происходят всякие метаморфозы. Артиги ничего не оставалось сделать, кроме того, как так поступить. Пришли к выводу, что лучше расстаться. Думаю, что клуб решил заключить сделку, им, видимо, неудобно уже смотреть ему в глаза. Конечно, мотивировать, призывать стараться футболистов в такой ситуации сложно. При этом «Химки» не ставят автобус, а играют в хороший футбол. Когда Артига только пришёл на первую тренировку в команду, он увидел 52 человека. И вот это вот всё надо было разгребать, договариваться. И это всё свалилось на Артигу. Он проделал сумасшедшую работу, не вмешивалась ни в какие трансферы и так далее.

— Артига пришёл с вашей подачи?

— Я посоветовал его Туфану, и он его подписал. Это произошло за три дня. Артига, и в «Родине» очень хорошо работал. Если бы он работал в «Родине» с начала сезона, то эта команда бы вышла в РПЛ.