«Без харизматичных игроков чемпионом не стать». Сенников — о ставке «Локомотива» на молодёжь и реалиях Второй лиги

Двукратный чемпион, трехкратный обладатель Кубка и двукратный обладатель Суперкубка России, эксперт и комментатор Матч ТВ, а ныне заместитель генерального директора ФК «Орёл» Дмитрий Сенников поговорил с корреспондентом LiveSport.Ru Олегом Старухиным о весенней части российского чемпионата, особенностях игры современных защитников и возрождении орловского футбола.

«Локомотиву не хватает стабильности»

— Дмитрий, что больше всего запомнилось в прошедшем туре?

— Понятно, что моё внимание прежде всего было приковано к центральному матчу «Локомотив» — «Зенит». Понравилось, что после разгромного поражения от «Крыльев», «Локомотив» сумел перестроиться и качественно сыграть против чемпиона. Пусть даже и в ущерб красоте. Тактической и позиционной борьбы в этом матче было намного больше, чем зрелища. «Локо» грамотно закрылся и нивелировал преимущество Зенита в скорости. По гамбургскому счёту, голевой эпизод, который создал Глушенков на фланге, был у чемпионов единственным.

— А в весенней части чемпионата кого выделите? Какой клуб прибавил, а кто, наоборот, сбавил обороты?

— В игровом плане гораздо большего ожидал от «Зенита». Думал, что петербуржцы будут выглядеть увереннее. «Спартак» и «Краснодар» выступают стабильнее и продолжают набирать очки. «Динамо» и ЦСКА тоже не выбыли из гонки за призовые места. Особенно бы выделил ЦСКА. По многим показателям армейцы смотрятся очень интересно.

— Как оцениваете игру родного «Локомотива»? Не считаете ли весенний отрезок спадом?

— В команде идёт смена поколений, много молодёжи. Поэтому не хватает стабильности. Но, как показала последняя игра, на ключевые матчи команда может собраться и преподнести немало сюрпризов. В каких-то матчах не хватало опытного Дмитрия Баринова. С его выходом против «Зенита» железнодорожники преобразились. Пиняев тоже хорошо выглядел. Я надеялся на борьбу родного клуба за чемпионство, но для этого нельзя проигрывать такие матчи, как в Самаре.

— Ставка «Локомотива» на молодёжь и собственных воспитанников — правильный путь?

— Конечно, такой путь оптимальный и менее затратный с финансовой точки зрения. Не надо выделять огромные деньги на покупку игроков и их зарплаты. Результат при этом клуб показывает достойный. Особенно, если учесть, что в последних играх в стартовом составе железнодорожников выходило не более двух иностранцев. Ниже шестого места в этом чемпионате «Локомотив» точно не упадёт. Шансы на попадание в тройку призёров тоже не потеряны.

— Возможно ли при такой философии конкурировать с Зенитом и Спартаком, которые за большие по российским меркам деньги покупают сформировавшихся мастеров из-за рубежа?

— Возможно. У «Локомотива» хороший состав, много игроков сборной России. По качеству футболистов, на мой взгляд, он не уступает лидерам. Нужны 2-3 точечных ключевых покупки. Если бы зимой взяли статусного нападающего, например, Даку из Рубина, вполне могли бы побороться за чемпионство. В среднюю зону не помешал бы игрок такого плана, каким в своё время был в «Локо» Крыховяк. То есть, в каждую линию нужно по опытному игроку с лидерскими качествами, доказывающими свой звёздный статус в каждом матче.

— Вы говорите о необходимости появления в команде вожаков. В Локомотиве, когда Вы играли были такие личности как, Овчинников, Евсеев, Лоськов… Все — игроки сборной, харизматичные, с характером и лидерскими качествами. Руководил командой не менее колоритный Юрий Павлович Сёмин. Как они уживались в одном коллективе?

— Для команды, которая хочет стать чемпионом, именно такие люди и нужны. Взять «Спартак», ЦСКА, «Зенит», «Рубин»… Во всех чемпионских составах этих клубов всегда присутствовали яркие личности с задатками лидеров. В прошлом году очень многие думали, что «Динамо» может стать чемпионом. Хороших игроков там было немало, но сказалось именно отсутствие личностей, которые в решающий момент могут повести за собой. Хотя шанс у бело-голубых был отличный. В «Краснодаре» и «Зените» лидеры есть. Поэтому чемпионом станет скорее всего кто-то из этих двух клубов.

Даже в «Спартаке», на мой взгляд, такие вожаки пока не появились. Максименко, Умяров, Маркиньос, Угальде — безусловно, хорошие игроки. Но по статусности и чемпионской психологии до Титова, Тихонова или Аленичева пока не дотягивают. Барко же в команде только первый год и таким лидером, как Титов или Семак, может стать несколько позже. Если он продолжит в том же духе, в следующем сезоне станет настоящим топом.

Маркиньос и Манфред Угальде празднуют гол globallookpress.com

— Имеет ли смысл ставка на легионеров, когда наши клубы не играют в еврокубках? Не правильнее ли, как «Локомотив», обкатывать российскую молодёжь?

— Ставка на легионеров делается из-за дефицита качественных российских футболистов. Хорошо, что «Локомотиву» удалось собрать таких игроков, а на 16 клубов РПЛ их просто нет физически. Хороших футболистов с качественной технической и тактической базой готовят только несколько столичных академий, «Зенит» и «Краснодар». Для всех команд премьер-лиги этого очень мало. Поэтому без легионеров не обойтись, особенно клубам, перед которыми стоят серьёзные задачи и с которых требуют их выполнение сегодня, а не в перспективе. У них нет времени на наигрывание молодых, занимая несколько лет места в середине таблицы.

Как пример возьмём «Ростов», показывающий в последние сезоны достойные результаты. Здесь видна хорошая работа на долгосрочную перспективу. Но для серьёзных побед этому клубу нужны игроки более высокого класса. И без иностранцев здесь не обойтись.

«Хороший центральный защитник в России — редкость»

— Почему у нас в стране пропали сильные защитники, особенно центральные? В ведущих клубах на этих позициях в основном легионеры. А за рубежом, в топовых чемпионатах, наши центрдефы и вовсе абсолютно не востребованы. Когда там играл наш защитник, уже многие и не вспомнят.

— В первую очередь потому, что в основных составах ведущих российских команд на этой позиции не так много отечественных игроков. Если посмотреть на сборную, то там играют Солдатенков из «Крыльев» или Осипенко из «Ростова»… То есть футболисты клубов, находящихся в середине турнирной таблицы. Когда выступали Онопко, Никифоров, Ковтун, конкуренция за место в сборной была значительно серьёзнее. Сейчас играют зонную защиту, наше же поколение больше внимания уделяло персональной опеке. Обыграть один в один защитников прошлых лет было крайне нелегко.

В этом аспекте у нынешних российских игроков серьёзный провал. Неуступчивого дефа найти очень сложно. Хорошему дриблёру пройти российского оборонца не составляет проблемы. Пример тому — действия Глушенкова перед голом в последнем матче. Поэтому за последние годы можно выделить разве что Джикию и вышеупомянутого Осипенко. Последними из могикан были Игнашевич и братья Березуцкие, которые успешно оборонялись в первую очередь за счёт многолетней сыгранности и взаимопонимания. Плюс у них всё же была старая школа персональной игры.

Максим Осипенко и Эсекьель Барко globallookpress.com

— Многие наши ведущие защитники начинали как игроки других амплуа. Даже из нападающих переквалифицировались. Например, ваш одноклубник Асатиани или те же Онопко с Никифоровым. Это, на ваш взгляд, нормальное явление, или следствие пробелов в подготовке юных игроков обороны? Кстати, вы сами с детства в защите играли?

— Как раз в детстве, в спортшколе, тоже играл в нападении, куда меня определили за хорошую скорость. А потом тренер заметил, что я силён в борьбе за мяч и отборе и перевёл в оборону. Но это скорее практика из прошлого. Сегодня для защитников намного более важную роль играют тактическая подготовка и умение держать зону — навыки, которым начинают обучать с детских лет. Переучивать игрока потом значительно сложнее. Так что защитники, начинавшие в атаке, в современном футболе — редкость.

— Что изменилось в игре защитников по сравнению с тем периодом, когда вы играли? Скажем, в ваше время пришлось перестраиваться на игру в линию, что стало тактической революцией.

— После перехода на зонную защиту, основные принципы остались те же. Диагональная подстраховка, передача игроков партнёру под опеку, контроль зоны, подключения в атаку… Разве что у некоторых команд, вроде «Барселоны», защитная линия стала располагаться очень высоко. Больше стали уделять технической подготовке и розыгрышу мяча. Мы в своё время часто выносили мяч подальше от ворот. Современный же защитник должен обязательно обладать первым пасом. 25 лет тому назад важнее было умение отбирать мяч, а сегодня — созидать. Правда такие розыгрыши на своей половине поля иногда приводят к обрезам и пропущенным голам.

— Сравните футбол «нулевых» с современным. Что ещё кардинально изменилось в современном футболе по сравнению с началом «нулевых»: тактика, подготовка, инфраструктура и ли что-то ещё?

— Например, значительно улучшилось качество полей. Появилась масса приспособлений, которые помогают содержать газон в отличном состоянии даже в марте. В области тактики сегодня стали использовать движение футболистов более рационально. Раньше игроки тоже много бегали, но зачастую их перемещения без мяча проходили вхолостую. Сейчас каждый рывок в ту или иную зону должен иметь смысл, быть частью общекомандной работы. Например, отвлечь своим манёвром соперника или освободить пространство для подключившегося в атаку защитника.

— А какие изменения произошли в подготовке команд? Отказались ли от чрезмерных физических нагрузок в пользу работы с мячом?

— Каждая команда, в зависимости от задач на сезон, готовится на сборах по-своему. Кто-то через работу с мячом, кто-то через игры, а кто-то делает упор на физическую и функциональную подготовку. Таким командам, как «Факел» или махачкалинское «Динамо» почти невозможно выиграть у «Зенита» или «Спартака» за счёт мастерства. А вот за счёт скорости, выносливости или «физики» вполне реально.

«Орёл снова живёт футболом»

— После того, как вы закончили играть, стали экспертом на «Матч ТВ». Это — серьёзная работа, когда надо готовиться к эфиру или достаточно выступить «с листа», без подготовки?

— Конечно, подготовка требуется. Если идёшь рассуждать о каком-то матче, надо его полностью посмотреть с целью анализа, изучить игроков, статистику… Также много участвовал в различных мероприятиях, например, детских турнирах. Было очень интересно работать на телевидении.

— В СССР в комментаторы отбирали титулованных и даже легендарных спортсменов, досконально знающих предмет изнутри. Но уже не первое десятилетие среди комментаторов нет спортивных звёзд? Почему ваши коллеги не идут в эту профессию?

— Действительно, кроме Константина Генича, среди комментаторов бывших профессиональных футболистов практически нет. Выбирают другие профессии, связанные с игрой. Становятся тренерами, спортивными директорами, селекционерами… Я, например, с недавнего времени работаю заместителем генерального директора футбольного клуба «Орёл».

Дмитрий Сенников «Орел»

— Тогда поговорим об этой работе. До вас на этой должности работал ваш бывший одноклубник Руслан Пименов. Клуб находится на родине вашего наставника Юрия Сёмина. По логике выходит, что ваше приглашение в клуб — его инициатива?

— Так оно и есть. Юрий Палыч очень хочет возродить интерес к футболу в родном городе. Он является советником президента ФК «Орёл». Воспитанники академии, названной его именем, играют в нашей команде. Плюс я решил поддержать своего друга Руслана Пименова, который до перехода на руководящий пост в самарских «Крыльях Cоветов» как раз занимал мою должность.

— Какие Ваши обязанности и зона ответственности на новом месте работы, в ФК «Орёл»?

— Вся спортивная часть. Помимо первой команды это академия, дублирующий состав и даже весь детский и любительский футбол в регионе. Контролирую все соревнования и школы не только в Орле, но даже в райцентрах и сёлах. Фронт работы не ограничен командой мастеров. Хотя именно она является приоритетом. Конечно, есть свои сложности. В первую очередь — недостаток квалифицированных футболистов во второй лиге.

— Какие у клуба цели, горизонт планирования, философия? Сомневаюсь, что у вас есть интерес работать в «болоте».

— Несколько лет в Орле не было профессионального футбольного клуба. Вернулись в ПФЛ только в прошлом году и заняли 10 место в своей зоне дивизиона «Б» Второй лиги. В этом сезоне поставили задачу закончить в первой восьмёрке. А главная цель — возродить футбол в Орловской области, привлечь болельщиков.

Город начал снова жить футболом, народ пошёл на стадион. Посещаемость матчей ФК «Орёл» — одна из самых высоких во второй лиге — 4500 зрителей. Даже в первом дивизионе у многих клубов этот показатель ниже. Сделать так, чтобы наших воспитанников было больше не только в местной команде, но и на более высоком уровне. Например, в этом году троих мальчишек взяли в академии «Зенита» и «Локомотива».

— Каких игроков собираетесь приглашать для достижения этих целей: опытных ветеранов (включая именитых), арендовать талантливых, но не проходящих в состав дублёров или играть в долгую и растить собственных воспитанников?

— Разных. Есть у нас и свои воспитанники, и молодые игроки, и опытные. Хотя опытными мы считаем даже 25-летних. Главное, чтобы было желание играть в «Орле» в зрелищный комбинационный футбол, который исповедует наша команда и привлекает болельщиков на трибуны. Получать от игры удовольствие, а не мучаться на поле — тоже важный нематериальный стимул. Хотя зрелищная игра иногда бывает в ущерб обороне. Ну и чтобы финансовые запросы были адекватными. Всё же бюджет клуба второй лиги очень ограничен. Из РПЛ футболистов нам точно не переманить.

Всё о футболе России

— Каков доход у футболистов второй лиги и ФК «Орёл» в частности? Можно ли на эти деньги кормить семью?

— Раньше некоторые игроки «Орла» параллельно работали на заводе. Так вот, на предприятии их доход был выше. Семью, да ещё с ребёнком, на зарплату игрока второй лиги содержать очень тяжело. Здесь стимул — желание на хорошем уровне играть в любимую игру и развиваться. Наш клуб может стать хорошим трамплином для перехода на более высокий уровень.