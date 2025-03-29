Бывший президент «Локомотива» Николаем Наумовым в эксклюзивном интервью c корреспондентом LiveSport.Ru Алексеем Дубровиным поделился мнением о проблемах «железнодорожников», игре «Спартака», назвал будущего чемпиона РПЛ, рассказал о коррупции в детском футболе и выплатах агентам.

«В Европе после таких матчей в отставку уходят»

– «Локомотив» разгромно уступил «Крыльям Советов» со счётом 1:5. Что это было?

— Вечер абсолютно не добрый. Как говорят, не ссыпьте соль на рану. Я поражён такой игрой «Локомотива». С одной стороны выходит команда, которая хочет доказать властям Самарской области, своим болельщикам, что они не просто так хлеб едят. Футболисты вышли и доказывали, рвали и старались. Они играют в удовольствие и рвут «Локомотив» на части.

А с другой стороны выходит команда — абсолютно не готовая к рестарту сезона. Как будто не тренировались, две-три передачи и потеря. На каждом участке поля проигранная борьба. Защитники не понимают и не знают, что им делать, полузащитники не успевают за атаками соперника. И всё это в результате вылилось вот в такой счёт. И мне очень печально. Думаю, что в Европе после таких матчей в отставку уходят. Не призываю, конечно…Но, на мой взгляд, тренерский штаб абсолютно не подготовил команду к рестарту сезона. Матч с «Динамо» был просто глотком свежего воздуха. Но там просто повезло. В первом тайме динамовцы могли три-четыре штуки забить. Не забили и получили. А матч с «Крыльями» показал, на что способен «Локомотив» сейчас.

— «Локомотив» после матчей сборных в последнее время не очень хорошо проводит матчи. Может, это тоже как-то повлияло?

— Есть такое, что «Локомотив» после перерыва как правило плохо начинает матчи. Но здесь же дело не только в этом. «Локо» и первые два тура провёл отвратительно. А 5:1 — катастрофа.

— «Локомотив» при Галактионове славится бойцовским духом. Не было ли равнодушия среди игроком команды в матче с «Крыльями»?

— Когда команда не готова бороться, играть, понимать друг друга, тогда никакой бойцовский дух не поможет. Галактионов показал, что он — тренер сборной, а не клубный. У него клубного опыта очень мало. В результате подготовка команды… Футболисты «Локо» просто не готовы к тому, что нужно вести борьбу на каждом участке поля. Вот и результат матча с «Крыльями». Да, мне показалось, что Галактионов вроде прибавляет как тренер. Но он не прибавил в способности подготовить команду к сезону. В молодёжной сборной совсем другие задачи стояли, были иные принципы работы. А тут нужно суметь команду подготовить, провести систему тренировок таких, которые бы позволили команде играть. Но, видимо, такого не произошло в этот раз.

Календарь и таблица РПЛ

— В этом матче, пожалуй, лучшим игроком можно назвать нападающего самарского клуба Ивана Сергеева, который оформил дубль. Как вы думаете, может «Локомотиву» стоит постараться приобрести этого нападающего?

— Не знаю, как Ивана… Но то, что «Локомотиву» нужен очень серьёзный забивной центральный нападающий, который может подержать мяч, сбросить, зацепиться за него, дать передышку команде, это однозначно. Такого форварда у красно-зелёных нет. Это большая беда для команды. Сергеев, возможно, и мог бы как-то нивелировать этот момент и сыграть на этой позиции. Но не обязательно это должен быть Сергеев, пусть другой. Особенно по такой игре бросалось в глаза, что «Локо» очень нужен нападающий. Воробьёв и Сулейманов — хорошие ребята, любят футбол, но они игроки ротации, а не стартового состава. Все игроки «Локомотива» сыграли просто отвратительно, не выиграли ни одного участка на футбольном поле, не провели ни одной хорошей комбинации. Я просто в шоке от такой игры.

«Даку здорово бы подошёл Локомотиву»

— Как вам «Локомотив» в целом после рестарта чемпионата? (большая часть интервью взята до игры «Локо» с «Крыльями Советов» — прим. ред.)

— Я ожидал лучшего от «Локомотива», потому что я помню, что «железнодорожники» всегда после перерыва неплохо выглядели. Я ожидал более качественной игры от команды Михаила Галактионова. Первые две встречи в чемпионате и кубковый матч мне не понравились не только результатом, но и самой игрой. Хотя и с «Динамо» тоже возникали проблемы. Игра «Локомотива» в первых двух матчах чемпионата и кубковой встречи рассыпалась, не было картинки, рисунка. Мне не было понятно, за счёт чего «Локомотив» собирается выигрывать. Это меня огорчило. Возникло ощущение, что игроки вышли без понимания друг друга. Вот такое бывает, когда давно не играешь, а потом футболисты вместе собираются. Если брать игроков «Локомотива» индивидуально, то все, кроме Пиняева, выглядят не очень хорошо. С «Динамо» матч получился более-менее, там были качели, могли проиграть, тем не менее победу одержали.

— А по качеству игры вас матч с «Динамо» удовлетворил?

— Мне кажется, «Динамо» в матче с «Локомотивом» было ближе к победе. Две штанги, Сильянов из ворот мяч вынес. Бело-голубые создали в первом тайме очень много моментов, когда могли забить пару голов и решить исход матча. Но тут «Локо» немного повезло, и команда смогла одержать волевую победу. На самом деле результат же перекрывает всё. «Локомотив» играл с динамовцами лучше, чем в первых двух матчах чемпионата. Но «железнодорожники» далеки от того, что мы ждём от них в этом сезоне. Пока мы не видим, чтобы у футболистов «Локо» получалось держать мяч в середине поля. Две точные передачи, а третья — потеря. При такой игре ты ничего не добьёшься и ничего серьёзного не выиграешь. В двух первых матчах чемпионата после рестарта и кубковой игре футболисты красно-зелёных совершали бесконечные потери. Нет взаимопонимания. А когда ты так быстро теряешь мяч, то не можешь контролировать середину поля, и всё время получаешь атаки на свои ворота.

— А куда девалась игра «Локомотива» после осенней части сезона?

— Это для меня большая загадка. Я тоже этого не понимаю. Понимаю, когда команда может быть функционально не совсем готова, на фоне больших нагрузок на сборах ещё не отошли мышцы. Но когда нет рисунка игры в середине поля при сильных полузащитниках... Думаю, на «Локомотиве» немного сказывается потеря Баринова. Когда он играет, мы этого вроде как не замечаем, но он проделывает большой объём черновой работы и помогает разгрузить тех же Пиняева, Батракова, которые могут больше атаковать. Тимофеев с ролью Баринова не справляется, Батракову тяжело одному. Годяева хвалят тренеры, но в игре меня этот футболист не убедил. Очень много замедлений для молодого игрока, а это не характерная вещь. Молодые наоборот стараются убыстрить игру. А Годяев очень часто замедляет игру и теряет мяч. Ему ещё много в чём нужно прибавлять. Годяев — молодой, у него ещё всё впереди. Но Галактионов пытается делать на него ставку, мне кажется ещё рановато. И мне несколько жаль, что Артём Карпукас несколько снизил свой игровой тонус. Ведь он здорово выглядел, большой объём работы выполнял. Но сейчас тоже как-то потерялся, сел на лавку. Думаю, у него большой потенциал. Ему тоже надо доверять. Не понимаю, почему Карпукас стал играть хуже, чем может.

— Вы сказали, что все выглядят не очень хорошо, кроме Сергея Пиняева. А Алексей Батраков?

— Этот не тот Батраков, которого мы видели в первой части сезона. И Алексей то ли немножко не готов к сезону…Мне не понятно. Но он оказался в тени. И мы с его стороны не видим действий таких, как осенью. Да, c подачи Батракова забили «Динамо». Алексей стандарты исполняет, он не разучился это делать. А в целом он не ведёт так игру «Локо», как это было в прошлом периоде. Думаю, Батраков немного сдал, он стал слабее играть. С чем это связано — мне трудно сказать: то ли неготовностью к рестарту сезона, то ли ещё какими-то причинами.

— А в состоянии ли «Локомотив» в нынешнем составе прибавить в этом сезоне?

— Безусловно, «железнодорожники» должны прибавить. Ведь они играли гораздо лучше, чем мы сейчас видим. Вот Сильянов в сборной — я посмотрел, он тоже неплохо выглядел. И с «Динамо» был одним из лучших. Сильянов за последнее время здорово прибавил. Меня разочаровывают новички «Локомотива». Севикян очень слабо выглядит. Когда он только пришёл в команду, в первом матче на замену вышел, мне он показался очень сильным футболистом. И вообще он играть умеет, помню его по «Пари НН». Он там мог обыгрывать с его фирменным уходом справа в центр и ударом слева. Эдгар там много забивал. А в «Локо» как-то потерялся. Мне кажется, это не его команда. Думаю, в «Локомотиве» правильно делают, что не выкупают трансфер Севикяна, который не дешёвый. Рисковать смысла нет. Влад Сарвели тоже никак не найдёт себя в «Локомотиве». Вот он может играть гораздо лучше, как это было в «Крыльях Советов». И, конечно, Никита Салтыков. Я рассчитывал, что он легко впишется в игру «Локомотива». Никита сильный по потенциалу футболист. Но абсолютно потерялся в стане красно-зелёных. Вот эти три игрока не оправдывают доверия.

Но «Локо» даже с тем составом, который у него есть, должен бороться за тройку. При этом с той игрой, которую показала команда в первых двух матчах чемпионата, это будет проблематично. Скорее «Локо» попадёт максимум в пятёрку в этом сезоне. А дальше «железнодорожникам» нужно будет в первую очередь сохранить состав, а также усилиться. Усиление требовалось и в зимний период, красно-зелёным нужен забивной, сильный нападающий, хорошо играющий головой, решающий моменты по типу Даку в «Рубине». Мне очень жаль, что у «Локо» не получилось его прибрести. Этот форвард очень помог бы «железнодорожникам», потому что футболисты команды, когда их прижимают к воротам, очень часто делают длинные передачи. Как это было с Дзюбой раньше, который может зацепиться за мяч и дать передышку защитникам. Подождать пока подтянется линия полузащиты и начать атаку.

На сегодня в «Локо» таких игроков нет. К сожалению, ни Воробьёв, ни Сулейманов с этой задачей не справляются. Они хорошие ребята, но не могут делать то, что делал Дзюба в свои лучшие годы. И даже, когда в «Локо» играл. Дмитрий и Тимур не могут плотно зацепиться за мяч. Это большое искусство центрального нападающего, как только такое происходит, начинается контратака. Вот Даку как раз очень здорово бы подошёл «Локомотиву». Но, видимо, там что-то не срослось с финансами или другими моментами.

Тимур Сулейманов globallookpress.com

— Вы говорили в прошлом году: «Уровень мастерства Сулейманова, увы, недостаточен для роли ведущей скрипки. Тимура брали для подмены Артема в период травм, дисквалификаций. Форвард высокий, играет головой. Но он не Дзюба. Сулейманов часто откатывается назад — хочет быть везде, а замкнуть атаки не успевает». Ничего получается не изменилось за это время, на ваш взгляд?

— Да, ничего не изменилось. Сулейманов и Воробьёв — хорошие добротные игроки ротации. Они могут выйти на «свежака» против уставших защитников, протащить, задавить, пробить. Но для стартового состава «Локо» нужен ещё один нападающий. Переход такого форварда большая необходимость.

— Ринат Саярович Билялетдинов говорил, что проблема Сулейманова и Воробьёва состоит в том, что если команда бежит, то эти форварды спокойно взаимодействуют с партнёрами. Если же наоборот, то у Тимура с Дмитрием ничего не получается.

— Он правильно говорит. Когда команда бежит, то в один-два паса всё решается. И когда команда обороняется, то нужен футболист, который может принимать, подержать мяч и дать выдвинуться вперёд атакующим полузащитникам, открыться им.

Всё о футболе России

— А может быть давать больше шансов Вадиму Ракову? Его связка с Батраковым в молодёжном футболе наделало много шороху.

— Вадиму надо давать возможность играть, но дело в том, что он — не центральный нападающий, как мы говорим, столб, который мог бы играть в описанной мной манере. Раков — неплохой форвард, но ему ещё надо расти. Он один эпизод в матче может хорошо провести, а потом потеряться, мы часто это видели. Ему нужно поднять планку и уже держать её. Вот этого пока у Ракова нет. Но тут, наверное, дело в возрасте и малой игровой практике. Ему, конечно, нужно больше доверять, и он тогда заиграет. Парень — очень талантливый. Какой гол он «Оренбургу» положил в Кубке в той части сезона.

«Зенит станет чемпионом в этом сезоне»

— Вы говорили в прошлом году: «У "красно-зеленых" манера игры европейских команд. Галактионов хочет при потере мяча тут же прессинговать соперника». Вы по-прежнему так считаете?

— Я так вижу и это должно быть, потому что в современном футболе высокий прессинг — залог успеха во многом. Но высокий прессинг очень чреват. Если один-два футболиста выпадают, а у «Локомотива» так и получается, то он не выходит, и в результате соперник получает большое пространство на твоей половине поля. Высокий прессинг трудозатратен. Первое — футболисты должны быть полностью функционально готовы. Также должны прекрасно понимать друг друга. И это всё отрабатываются на сборах и тренировках. Если Галактионов не отработал, то это большой тренерский минус. А если отработал, то мы должны это увидеть. Если ты высоко прессингуешь, то это, значит, что ты львиную долю времени находишься на половине соперника, что всегда приводит к голам в твою пользу. «Локомотиву» нужно этому научиться. Если у «железнодорожников» не будет провалов, то команда будет выигрывать. Уровень футболистов «Локо» достаточно высокий, и скамейка довольно большая. По составу, если «железнодорожники» усилятся только одним нападающим, смогут претендовать на призовые места. Но от этих всех недочётов надо избавляться.

— В чемпионате, по вашим словам, «Локо» максимум сможет попасть в пятёрку. Высокие ли шансы у «Локо» выиграть Кубок России?

— «Локомотив» — кубковая команда. И мы всегда в играх за этот трофей уделяли большое внимание. Безусловно, к Кубку команде Галактионова нужно отнестись очень серьёзно. На следующих этапах будет меньше прав на ошибку. «Локомотиву» нужно играть во всю мощь и поставить задачу выиграть Кубок России. Это более реальная задача, чем выиграть РПЛ.

— А какая команда станет чемпионом?

— Думаю, что, несмотря на неудачи «Зенита», питерцы защитят титул. Думаю, эти все неурядицы Сергей Семак сможет преодолеть. Да, их матч со «Спартаком» показал, что красно-белые гораздо быстрее, мобильнее и организованнее, чем футболисты «Зенита». Семак говорил, что ничья бы была справедливым результатом? Ничего подобного. По всему матчу было видно, что «Спартак» играет с преимуществом. Если Семак сможет это всё преодолеть… Если же нет, то возникнет проблема. Речь идёт о том, что если «Зенит» не станет чемпионом в 100-летие клуба, то, думаю, будет стоять вопрос о замене тренерского штаба. При чём с таким составом упустить чемпионство. Купили таких игроков. Луис Энрике уже показал, как он мастер, такой гол забить «Спартаку». Но это его коронка. Таким финтом многие пользуются, Севикян то же самое делает. Но если защитник грамотный, он может закрыть Энрике. В первом тайме в матче со «Спартаком», Энрике ушёл влево и хотел ударить, но Умяров ему просто не дал этого сделать, сыграл в корпус и всё. А когда такой финт прошёл, то тут сразу возник гол.

А что касается «Локомотива», то в этом году, повторюсь, за медали «железнодорожникам» будет бороться крайне сложно. В пятёрку попадут — надо будет сказать «спасибо» судьбе, что попали в топ-5.

«Пресекали взятки в "Локомотиве" при приёме в школу»

— За «Локомотив» играет наибольшее количество россиян среди клубов РПЛ.

— Это вектор развития, который выбрал «Локомотив», и он абсолютно правильный. Долгие годы в клубе развивали именно молодёжную структуру. Посмотрите, сколько для школы было сделано. Почему в «Локомотиве» молодёжь играет? Очень компактная, хорошо организованная молодёжная школа у «Локомотива». Есть и вторая школа в Перово. Когда я работал в клубе, был такой наплыв детей, что мы не знали уже, что с этим делать. Как август наступал — хоть на работу не ходи. Толпы людей, родители, большие руководители, депутаты звонят и говорят: «Вот вы этого мальчика не взяли. Как вы можете отсеивать 8-летних детей? Вы откуда можете знать — вырастит из него футболист или нет?». Пришлось нам вторую школу в Перово открывать, чтобы туда направлять тех, кто не проходит в первую. А когда мы создали компактность, где есть общежитие, образовательная школа, спортивные залы, малая арена, дополнительные тренировочные поля, это позволило сделать так, что локомотивская школа стала привлекательной, и народ туда пошёл. Проводились большие конкурсы, чтобы попасть к нам. Мне докладывали в службе безопасности, что даже доходило дело до взяток кому-то, чтобы устроить мальчика в школу «Локомотива». Знаю много случаев, когда иногородние родители продавали всё, чтобы привести в нашу школу ребёнка. Это было и осталось.

Создание такой школы и привело к тому, что наша молодёжь играет. Потому мы сделали «Казанку». Считаю, что её закрытие — большой минус для «Локомотива». Такого нельзя было допускать. «Казанка» — ступень развития для молодых футболистов. С этой команды приходило много игроков в РПЛ. Закрыть легче всего, а сделать так, чтобы «Казанка» работала эффективно — для этого надо работать. А на этом же лавров не найдёшь, почёта не добьёшься со второй командой, поэтому ей руководители не хотят заниматься. Это очень большой минус для Леонченко и его штаба. Если состыковать интересы всех команд «Локомотива»: старшего класса Академии, молодёжки, второй команды, молодёжки второй команды, которая была в Перово, то тогда ты и вырастишь футболиста. Для этого надо эффективно работать, а никак функционирует допустим зенитовская школа.

— А школа «Зенита»?

— Мы не видим ни одного человека из школы «Зенита» много лет. О чём это говорит? Где Аршавины, Быстровы, Денисовы? Это говорит только об одном — неэффективности работы школы, выборе вектора развития, где идёт ориентация на иностранных футболистов. Да, бразильский рынок эффективный, там можно купить хороших футболисты, даже недорого. И, конечно, можно стать чемпионами пять-шесть раз подряд. Но в условиях изоляции от Европы нам нужно развивать свой футбол. «Локомотив» правильно делает, когда ориентируется на свою молодёжь.

— Вы говорили о взятках. Как я понимаю, они при вас пресекались, чтобы устроить ребёнка в школу «Локомотива»?

— Безусловно. Была комиссия. Работал в «Локомотив» легенда советского футбола и хоккея Валерий Маслов, который возглавлял селекционную группу. Я с ним постоянно находился на связи. Всё время встречались, меня он информировал, кого просматриваем, как играют. Ходил на все отборы. Просил Валерия Павловича, что если ты только заметишь, что такие ситуации возникают, то сразу информируешь меня. И мы с этим боролись. У нас и служба безопасности этим занимались. Понимаете, это же коррупция, её нельзя допускать. Но, к сожалению, слухи такие до нас доходили. И мы старались это пресекать на корню. Такого ни в коем случае нельзя допускать, потому что, если молодой парнишка явно слабее, а его там за деньги, извините меня, засунули в «Локомотив», это, прежде всего, будет трагедия для самого мальчика. Ведь дети, особенно в футболе, довольно жестокие. Если ты совсем выпадаешь и слабее всех, то над тобой будут надсмехаться, издеваться в раздевалках. Это большой минус для психики для ребёнка. Вот по этому мы сделали вторую школу в Перово. Кто не проходит в первую — мы предлагали вариант перейти в неё. Если ребёнок там вырастает, то мы возвращаем его в первую школу. Такие случаи были. При таком подходе можно развивать футбол, а у нас очень много талантливых ребят.

— Кого из молодых игроков «Локо» и других клубов РПЛ выделите сейчас?

— Например, Кисляка. Он станет сильным игроком. У него очень хорошие задатки. Очень боевитый игрок. Он мне напоминает молодого Игоря Денисова.. Ещё в ЦСКА сейчас есть неплохой парнишка Глебов. Ещё очень жаль, что пока себя после травмы не может привести себя в порядок и никак набрать кондиции Максим Мухин. Я надеялся, что он станет ведущим игроком сборной России, у него очень большой потенциал. Не знаю, сумеет ли он улучшить свою результаты с высокой конкуренцией у армейцев. Но эти ребята должны вырасти, им нужно просто уделять внимание. В условиях изоляции от Европы нам нет никакого смысла покупать много иностранцев. Только в крайнем случае. Например, центрального нападающего для «Локомотива». А так нужно ориентироваться на своих ребят.

Матвей Кисляк globallookpress.com

Если раньше мы покупали иностранцев, потому что мы играли в Европе, нам нельзя было упасть низко. И покупки такие при этом как правило оправдывались большими заработками в Лиги чемпионом или Лиги Европы. Когда попадаешь в ЛЧ, клуб уже зарабатывает около 10 миллионов евро. А дальше получаешь за каждый матч. Мы покупаем иностранца и понимаем, что он поможет нам выступать в Лиге чемпионом удачно и, тем самым, окупит себя. Сейчас никакого смысла в этом нет. И то, что делает сейчас «Зенит», идёт в ущерб всему российскому футболу. Да, приятно, что шесть раз стали чемпионами. Но какая польза от этого российскому футболу? Никакой. В этих условиях больше всего пользы российскому футболу приносит «Локо». Вот читал, как Семак говорит, что у нас сейчас нет молодых, которые могли бы играть в «Зените». Но это о чём говорит? У вас в школе, наверное, более 700 человек, сколько филиалов по Петербургу, Ленинградской области. И у вас нет ни одного игрока, который может войти в основной состав «Зенита». Это говорит о том, что система питерцев в этом плане совершенно не работает.

«Тикнизян сейчас потерялся в Локомотиве»

— Хотелось бы поговорить ещё немного о Батракове. По манере игры он похож на Марата Измайлова?

— Марат был помягче и послабее физически Батракова. Алексей в этом плане посильнее. Но Измайлов был потехничнее, он мог троих-четверых накрутить просто легко. В плане технической оснащённости он был великим игроком. Что касается работоспособности, Батраков лучше Изамйлова. У Марата травмы в основном были в голове, мы хотели вернуть Измайлова в «Локомотив», когда я там работал. С врачами разговаривал. Смотрел его статистику в Португалии, один матч сыграл — три лечится. И за него просили немалые деньги. Я подумал: и как же мы будем покупать игрока? C врачами разговаривал, Михайловым, ныне покойным Александром Ярдошвили, они говорили, что у Измайлова все травмы в голове. Вечером ложится спать абсолютно здоровым, а утром встаёт и говорит, что у него, например, болит голеностоп. Бывает такая мнительность в характере. И это ему мешало стать ещё более великим игроком, чем он был.

А Батраков несколько другой. Как и говорил, он функционально, конечно сильнее Измайлова. Но ему ещё многому надо научиться. Алексей часто допускает тактические ошибки. Это возраст. Потенциал у него очень хороший, чтобы вернуться хотя бы на тот уровень, который у него был. Ему нужно подняться на него, а это, значит, больше брать игры на себя, управлять игрой.

— Звезду он не поймает?

— Думаю, уже вряд ли. Алексей и сам видит, что в его игре сейчас не всё ладится. Он же не забивает, сколько забивал, как в прошлом периоде. Конечно, если Батракова не испортят разговоры о переходе в какие-то европейские клубы. Такое часто бывает, что на психику некоторых футболистов это действует. Вот посмотрите на пример Тикнизяна. Как только пошли разговоры, что Наир может перейти в итальянские, испанские клубы, то он потерялся, не играет так, как играл, тут начинает работать подсознание у многих футболистов.

— Ещё одна персоналия. Такое ощущение, что игру Сергея Пиняева в РПЛ уже легко считывают. Что нужно ему сделать, чтобы стать сильнее?

— Такое часто бывает у молодых футболистов, когда первый сезон проводят очень сильно, а во втором начинает гораздо слабее играть. Внимание становится пристальным, соперники понимают, что игрок будет обыгрывать. К нему готовятся. Плюс ожидание болельщиков давит. Но это пройдёт. Этот год для Пиняева будет тяжёлым. Но, думаю, в следующем сезоне Сергей уже заиграет в полную мощь. Такое же, как с Пиняевым, происходит и с Батраковым. Думаю, они усилят ещё свою игру. Потенциал очень большой, и оба прошли хорошую школу. Если будет желание и не возникнут внешние факторы, которые будут мешать, например, травмы, то каждый из них вырастет в больших мастеров.

— Вы говорили в интервью прошлого года: «В "Локомотиве" уже давно нет серьезной линии обороны в центре защиты». «Красно-зеленые» купили большого высокого француза Ньямси. Мне кажется, уровень его игры низок — он вряд ли станет опорой в защите. Вы придерживаетесь сейчас такого же мнения?

— У «Локомотива» в обороне есть проблемы. Уровень Ньямси не скажу, что высокий. Для российского футбол он — игрок основы. Но когда «Динамо» забивало второй гол, мне вообще было непонятно, куда делись два центральных защитника. Фассон выглядит из центральных защитников поприличнее. Вот Погостнов совсем потерялся, Морозов и в сборной играл, но сейчас сидит на лавке. У «Локомотиве» есть проблемы с уровнем центральных защитников. Но это решаемые проблемы. Нужно наигрывать двойку-тройку центральных защитников, которые будут постоянно выходить на поле. Вот Морозову надо давать играть. Он — сильный парень, но, когда нет игровой практики, теряет функционал и игровой тонус. Если начинается чехарда с защитниками, то ни к чему хорошему это не приводит.

Жерзино Ньямси globallookpress.com

— Удивлены ли вы достаточно высоким результатам «Локомотива» после ухода из клуба летом Антона Миранчука, Рифата Жемалетдинова и Максима Глушенкова?

— Потеря таких ведущих игроков недопустимо, если ты хочешь улучшать результаты. «Локомотив» довольно безболезненно прошёл эту ситуацию за счёт того, что заиграл Батраков, усиление произошло. Для «Локо» сейчас главное даже не усиление состава, а сохранение того, что есть. Те менее потеря Миранчука, Жемалетдинова и Глушенкова сказывается. Вы представляете, насколько с ними сейчас был бы силён «Локо»? Вот Рифат сейчас наберёт форму, ему доверяет Николич, Жемалетдинов — очень сильной игрок. А «Локо» его потерял. Глушенков сейчас потерялся в «Зените», но, думаю, он должен поправить свою игру. Хотя, когда Глушенков переходил в стан питерской команды, я говорил сразу, что он очень рискует своей карьерой. Многие футболисты потеряли свою карьеру из-за перехода в «Зенит». Можно назвать полтора десятка футболистов, которые потеряли всё после того, как оказались в этой команде: Набиуллин, Полоз, Новосельцев, например. Вот Горшков сейчас в «Зените» совсем мало игрового времени имеет.

«Леонченко совсем слабый руководитель»

— Ещё немного о «Локомотиве». Маринато Гильерме стал координатором молодых вратарей в «Локомотиве». Насколько это круто? Подходит ли ему эта должность?

— Очень рад приходу Гильерме в «Локомотив». Знаю его только с самой лучшей стороны как вратаря и человека. Мне кажется, что «Локо» нужно использовать Гильерме по максимуму. Не думаю, что эта должность — его уровень. Вот когда у нас Сергей Овчинников уходил, я ему до этого предложил создать вратарскую академию. Это очень хорошее дело. И многие большие клубы это дело практикуют. Подготовка вратарей — особая вещь. Когда Гильерме ещё играл, он проходил в нашу Академию старших классов и давал мастер-классы по определённым вратарским приёмам. Ведение мяча в игру — очень сильная черта этого вратаря. И не каждый может научить этому вратарей в «Локомотиве». Как поставить правильно стенку, как перекрыть штангу и при этому не оголить в ворота. Тогда у меня не получилось сделать такую Академию с Овчинниковым, потому что он уехал, к сожалению, к Юрию Сёмину в киевское «Динамо». Он зашёл тогда ко мне, извинился, сказал, что не может отказать и отправился в «Динамо».

Маринато Гильерме globallookpress.com

А сейчас пришло время создать вратарскую академию и назначать Гильерме её главным тренером, чтобы он занимался голкиперами разных возрастов, давать приёмы, как правильно играть на выходах. Не каждому этому способен обучить, а он может. Гильерме — легенда «Локомотива», на него пацаны убудет смотреть, открыв рот. Кроме того, у него отличный русский язык. Он получил гражданство не как, например, Дуглас Сантос. Маринато получил гражданство как обычный человек, который прожил и проработал более пяти лет в России. Он делал всё как положено по российским законам. Никто ему в этом не помогал. Мы оказывали ему только моральную помощь. Гильерме любит Россию и стал россиянином. Думаю, что большой плюс он вернулся в «Локомотив». Но единственное боюсь, что он года два проработает в клубе, и ему станет там неинтересно, потому что ему не дадут то, ради чего он мог бы работать. А если он будет делать то, что я предлагаю, ему будет очень интересно. Понятно, что 20 вратарей «Локомотиву» не надо. Но пусть играют в других клубах и это будут вратари высокого класса, которых вырастил Гильерме.

— Гильерме проведёт прощальный матч за «Локомотив» в сентябре.

— Я хочу приехать в Москву и поговорить с ним как по поводу прощального матча, так и по поводу Академии. К сожалению, сейчас в руководстве «Локомотива»…. Владимир Леонченко совсем слабый руководитель, и с ним о чём договариваться я даже не представляю, как. В «Локомотиве» всем руководит совет директоров, и Леонченко никаких серьёзных решений не принимает. А если у «железнодорожников» был бы руководитель, с которым можно было что-то решать, я бы сам поехал и говорил о вратарской академии.

— А почему вы считаете Леонченко слабым руководителем?

— Начнём с того, что он допустил нашествие немцев, участвовал в этом. Их всех выгнали, его оставили. А Леонченко нужно было первым выгонять, потому что всё это случилось под его руководством, отбросили «Локомотив» на несколько лет назад, и в финансовом плане в том числе до сих пор рассчитываются по долгам.

Второе — вы посмотрите, есть ли какое-то решение Леонченко или нет. Этого нет. Всем там руководит Юрий Нагорных, у которого забот и так много в РЖД. А он вынужден всем этим заниматься. Мы Леонченко не видим и не знаем. Но Владимир удобен для всех. Нужно бумажку подписать — Леонченко подпишет. Такие люди обычно подолгу работают. Но они всем удобны, при них всем хорошо. А когда всем хорошо, тогда развития нет. Кому-то должно быть плохо, тогда идёт развитие.

Владимир Леонченко globallookpress.com

— А что-то со знаком плюс можно выделить в плане работы Дмитрия Ульянова в «Локо»?

— Диму Ульянова хорошо знаю. Знал его отца, который был старшим тренером в нашей Академии. Дима из футбольной семьи и до мозга костей футбольный человек. У всех бывают провалы, недочёты. Но считаю, что Дима Ульянов на своём месте. Если ему и Галактионову Леонченко и тому подобные мешать не будут… Я к Галактионову относился очень осторожно, он всё-таки тренер без опыта. Не имел опыта работы в клубах, тренер в сборной и клубе — разные профессии. Но на сегодня я вижу, что Галактионов растёт. Он делает грамотные замены, умеет подготовить команду. Мне кажется, что пара Галактионов–Ульянов могут сделать многое, если им хотя бы не будут мешать. Я уж не говорю о помощи. А если будут помогать, то, тем более, будет хорошо.

«Потеря стабильности "Зенита" — главная неожиданность для меня»

— Хотелось бы поговорить о других клубах РПЛ более подробно. Как вам «Спартак» при Станковиче? Что нравится в команде и наоборот?

— Когда только Станкович пришёл, я к нему не очень доверительно относился. Первые месяцы его работы — бесконечная чехарда. Я подумал, что пришёл второй Абаскаль. Мне он совершенно не нравился. Бесконечные тасовки состава и всё на авось. И Станкович первое время тоже постоянно тасовал состав. А потом оказалось — нет, он нашёл. На примере того же Умярова можно увидеть. Станковичу не подходил по стилю игры Хлусевич — он его спокойно отстегнул. Пруцеву сначала совершенно не доверял, а теперь футболист в сборную попал. Мне кажется, Станкович просто искал свою команду, стиль, свою манеру игры. И сейчас он её подобрал. И те футболисты, которые пришли в «Спартак», хорошо вписались в его игру. Трансфер Барко просто шикарный. Вот Максименко сколько ошибок допускал…Ему стали доверять, он заиграл. Станкович — очень сильный тренер, который хорошо строит игру «Спартака». При этом, как я говорил, думаю, чемпионом всё-таки станет «Зенит». При всех плюсах красно-белых, они могут один матч сыграть хорошо, а другой — провалить. А при такой плотности в таблице и небольшом количестве оставшихся матчей недопустима потеря ни одного очка. «Спартак» ещё не стабилен, но со следующего сезона будет реальным конкурентом за золото.

— А главный конкурент «Зенита» в плане борьбы за чемпионство в этом сезоне — «Спартак» или «Краснодар»?

— Обе команды со счетом сбрасывать нельзя. Три команды будут бороться за чемпионство. Считаю, что «золото» всё-таки «Зенит» заберёт, а «Спартак» и «Краснодар» разделят между собой вторые и третьи места. Но за два тура мы ещё точно не будем знать чемпиона при той нестабильности, которую стал показывать «Зенит» — а это не характерно для питерцев. Потеря стабильности — главная неожиданность для меня. Но, думаю, что Семак с его опытом подготовки команды всё это дело поправит. А «Спартак» нестабилен так же, как «Краснодар», у которых беда с длинной скамейки.

— А за что максимум смогут бороться «Динамо» и ЦСКА?

— Как-то потерялся Личка. Возможно, он устал и не хочет работать в России. У него перестали гореть глаза, а это передаётся футболистам. И игроки «Динамо» выходят на поле с каким-то командным безразличием. Игра команды сейчас не впечатляет. Тюкавин очень сильно сдал. Видимо, он уже присытился футболом Лички. Мне кажется, что тренер «Динамо» потерял интерес к работе именно в московском клубе. Думаю, что москвичи заменят его. Мне кажется, что у руля бело-голубых встанет Карпин даже потому, что один из сильнейших игроков, которого он любит, стал играть в «Динамо». Речь о Глебове. Но даже если Карпина не пригласят, то, думаю с Личкой всё равно расстанутся по итогам сезона. Думаю, он сам понимает, что ему нужно уходить из «Динамо».

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Что касается ЦСКА, то я ожидал, что Николич быстрее сделает команду. Но, к сожалению, пока у него это толком не получается. И армейцы ещё не достигли того уровня, который хотят видеть руководители клуба, болельщики, сам тренер. Но ЦСКА прибавляет довольно быстро. И если всё будет нормально, то армейцы составят серьёзную конкуренцию «Спартаку» и «Краснодару». Но не в этом сезоне.

«То, что там Валера сделал в сборной — ему большой респект»

— Как лидеры чемпионата расположатся в таблице по итогам сезона?

— Тройку я вам назвал, «Локомотив» станет четвёртым или пятым, может «Динамо» вперёд «железнодорожники» и пропустят. А ЦСКА будет пятым или шестым.

— Вы говорили про Карпина. А получится ли у него в «Динамо»?

— Карпин, безусловно, прибавил как тренер. Сейчас совсем другой Карпин, нежели был в «Спартаке». Я появлялся на тренировках сборной, случайно оказался с ними в поездке, в Киргизии играли товарищеский матч. Мне было важно посмотреть в первую очередь обстановку и атмосферу. То, что там Валера сделал — ему большой респект. Тренерский штаб работал как часы. В сборной атмосфера вроде бы домашняя, на расслабоне, шутки есть, но дисциплина абсолютная. Расписано всё по минутам. Никто никаких сбоев не допускает: ни тренеры, ни администрация. Мне это очень понравилось. Это говорит о большом умении руководителя, а не просто тренера. Думаю, в «Динамо» у Валерия может получиться. Кроме Карпина, есть ещё Черчесов, который справится с работой в московском клубе не хуже других. «Динамо» с Личкой, наверное, расстанется, если, конечно, вдруг команда не станет золотым или серебряным призёром.

«Дзюба — великий российский футболист»

— Хотелось бы ещё обсудить Дзюбу. Он побил рекорд по голам за сборную России. Насколько крутое это достижение?

— К Дзюбе можно относиться по-разному. Я к нему отрицательно отношусь как к человеку. Считаю, что представитель публичной профессии должен быть очень осторожным в словах и делах. Нужно понимать, что общество начинает реагировать очень болезненно, когда пытаешься не за счёт своего мастерства, а других не самых лучших качеств, выделиться. И это отрицательная черта, которая в нём есть. Но мы должны признать, что Дзюба — большой, сильнейший футболист в России, и он доказал это своими голами и игрой. Мы бы, наверное, не обыграли бы Испанию на ЧМ-2018 без Дзюбы. Вот в «Локо» сделали два правильных решения, когда взяли его и наоборот расстались. Но «железнодорожникам» в определённым момент Дзюба здорово помог. Он сыграл свою роль и в «Зените» — сколько он с Азмуном голов наколотили. И не случайно. Кому бы Дзюба не забивал — Гренаде или нет. Кержаков тоже забивал не только сильным командам. Забил Гренаде, установил новый рекорд, нужно сказать «большое спасибо» Дзюбе и его мастерству. А карьера у него была очень непростая. Дзюба — великий российский футболист.

Артем Дзюба globallookpress.com

— Как вам матч сборной России со сборной Замбии (5:0)?

— Замбия вроде бы посильнее соперник, чем Гренада. Тем не менее сборная показала довольно хороший уровень. Мне нравится, с каким желанием ребята приезжают в сборную, с каким желанием играют. Видно, что у них хорошее настроение, действуют на кураже. Всё получается. Такое ощущение создавалось, что мы таким составом не в первый раз собрались, а уже давно играем. Очень неплохо выглядел Миранчук, Вахания понравилася. На удивление даже Комличенко, к котором я всегда скептически относился, показал довольно высокий уровень. Я уж не говорю про Глушенкова, который сделал хет-трик. Поэтому мне игра очень понравилось, а самая главное отношение их ребят.

— Показалось, что в сборной Глушенков играет более раскрепощённо. В «Зените» он выполняет роль, которая его не совсем устраивает.

— Да, в сборной он себя посвободнее чувствует. Но я не положительно отношусь к его публичным высказываниям. Понимаю, что бывают «непонятки» между игроком и тренером. Но эти все моменты нужно решать в раздевалке. Думаю, что публичное высказывание Глушенкова повредит как ему, так и команде. Семак без внимания эти вещи не может оставить. Может, его и выведут стартового состава.

— Возвращаясь к Дзюбе, как вам его игра в «Акроне»?

— Зауру Тедееву нужно отдать должное, что он очень правильно использует Дзюбу в «Акроне». Он часто его оставляет на лавке или делает раннею замену, когда видит, что защитники играют быстро и не дают возможности Артёму ни метра запаса, ни секунды времени. А Дзюба всё-таки с годами потерял и скорость, и футбольную ловкость. Он сейчас хорош с командами средней руки, в чём сильно помогает «Акрону».

«Тарасов приходил в "Локо" свободным агентом, но мы за него всё равно заплатили»

— Ещё одна важная тема. В «Крылья Советов» 19 марта обсуждали возможное расторжение контракта с Игорем Осинькиным. Но в итоге специалиста решили оставить. Как вы относитесь к тому, что происходят в «Крыльях»?

— То, что происходит в «Крыльях», не может не огорчать любого из болельщиков в России. Меня это тоже огорчает. Дело в околофутбольных вещах. Понимаете, пришёл руководитель области, который понял, что содержать команду РПЛ — непростая задача. Областной бюджет не настолько велик, чтобы можно было бы тратить миллиарды рублей на содержание всего лишь одной команды, когда у тебя много разных проблем. А, с другой стороны, взять и так грубо вмешаться, говорить про коррупцию. Ведь он заявил о коррупции на основании слов какого-то то рядового сотрудника клуба. На этом основании возбуждается дело… Но все эти возбуждения дел, обыски это всего лишь буря в стакане. Ни к чему это не приведёт. Не очень верю в то, что там в прямую судьи берут какие-то деньги. Тем более, это невозможно, когда есть VAR. Мы видим множество ошибок судей. Но это совсем не означает, что за этом где-то кому-то платят.

Этот шум поднят, и он только мешает футбольному клубу. Я понимаю желание губернатора навести порядок. Это только можно приветствовать. Понимаю его возмущение, сколько денег уходит. Но ситуация сейчас в футболе такая, что вот этим одним ты ничего решишь. Дело в том, что у нас надо начинать не от сюда, а с самого фундамента. Надо задумываться о том, какова экономика российского футбола. Мы живём в капиталистическом обществе, а футбол оставили в социализме. Мы просто отдаём деньги футболистам вне зависимости от результатов и других факторов. Как может содержать клуб владелец, областной бюджет, компания, частное лицо — так и содержит. В капиталистическом обществе такое невозможно. Если ты не даёшь результат, то ты разоряешься. А у нас клубы разориться не могут — просто может владелец отказаться от клуба, что в России периодически происходит. Надо начинать с экономики.

Что касается Осинькина, то он, наверное, уйдёт. Его полощут по-разному. Вполне возможно, что его не увольняют из-за суммы неустойки. Но дело тут не в Осинькине, а в системе футбольного экономического развития.

— Что вы имеете в виду?

— Вот говорят, например, мы агентам много платим. Приведу пример. Вот Дима Тарасов приходил в «Локомотив», это было при мне. Он был свободным агентом. Мы все понимаем, что в таком случае футболист переходит в клуб бесплатно. Но это не так. Агент, который руководит футболистом, приходит тебе и условно говорит: «Если нужен Тарасов, то тогда пять миллионов евро». И ты никуда не денешься, можешь поторговаться. Но ты понимаешь, что такого уровня футболист, как Тарасов… Будешь на стороне покупать — заплатишь ещё больше, чем дашь агенту. Ты вынужден соглашаться и платить, тебе нужен тот или иной футболист. И агенту я при этом плачу официально.

— А сколько агент/агентство Тарасова просило при приходе его в команду?

— Точно цифры не помню, названная цифра условная. Но за переход Тарасова в «Локо» были заплачены агентские.