Кто окажется сильнее в битве андердогов?

прогноз на матч РПЛ, ставка за 1.85

24 октября в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги сыграют «Факел» и «Родина». Начало встречи — в 15:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.85.

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«Факел»

Перед матчем: Воронежский «Факел» перед 12-м туром чемпионата занимает 15-ю строчку в таблице Премьер-лиги, имея в активе 6 очков. У команды одна победа, три ничьи и семь поражений при 8 забитых и 19 пропущенных мячах.

Последние матчи: В крайнем туре регулярного первенства воронежцы на выезде добыли важнейшую победу над самарскими «Крыльями Советов» со счетом 2:1.

До этого «огненные» на чужом поле сотворили кубковую сенсацию, переиграв в гостях «Краснодар» (2:0) и потерпели разгромное поражение в матче РПЛ от «Локомотива» со счетом 0:5.

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Календарь и таблица РПЛ

Состояние команды: «Факел» переживает мощный игровой подъем после того, как пост главного тренера занял Алексей Ребко. Под его началом команда выиграла два поединка подряд.

В Лиге Европы же «кельты» выступают ужасно, проиграв без шансов «Ференцварошу» и «Бенфике», что усложняет команде из Глазго задачу побороться за выход в плей-офф. На домашней арене «огненные» горят желанием прервать домашнюю безвыигрышную серию.

«Родина»

Перед матчем: Столичная «Родина» делит количество очков с воронежцами, замыкая таблицу на 16-й строчке из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей (12:27).

Последние матчи: В крайнем поединке РПЛ москвичи на своем поле в компенсированное время вырвали ничью с «Оренбургом» (2:2).

Ранее команда уступила в трех встречах кряду, проиграв «Спартаку» со счетом 2:4 в Кубке России, ЦСКА со счетом 0:3 в РПЛ и московскому «Динамо» в товарищеском поединке со счетом 2:3.

Состояние команды: Безвыигрышная серия москвичей в РПЛ составляет уже 8 туров подряд. Главный тренер команды перед выездом акцентировал внимание на критических провалах в обороне: «Родина» пропускает в 12 последних матчах кряду.

На что ставят в матче Факел — Родина Букмекерские коэффициенты на матч Факел — Родина: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Факел» выиграл два поединка подряд под руководством Алексея Ребко

«Родина» пропускает на протяжении 12 официальных матчей кряду

«Родина» пропускает в 13 матчах подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Факел» фаворитом с коэффициентом 2.06. Ничья оценена в 3.45, а победа «Родины» — в 3.65.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 2.06 и 1.77.

Прогноз: Сыграем на ожидании голов от каждой из команд.

1.85 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч «Факел» — «Родина» позволит вывести на карту выигрыш 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: Обе команды забьют в матче за 1.85.

Прогноз: Можем рискнуть и сыграть на ожидании ничейного результата.

3.40 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.40 на матч «Факел» — «Родина» принесёт чистый выигрыш 2400₽, общая выплата — 3400₽

Ставка Ничья в матче за 3.40.