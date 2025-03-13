«Мы слишком рано даём игрокам завершать карьеру». Валерий Непомнящий — о рекорде Дзюбы, рестарте РПЛ и поступке Вендела

Корреспондент LiveSport.Ru Алексей Дубровин обсудил с бывшим главным тренером «Томи» Валерием Непомнящим рекорд нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы, вызов форварда в сборную на матчи с Гренадой и Замбией, рестарт РПЛ и неприличный жест футболиста «Зенита» Вендела в матче 20-го тура РПЛ с воронежским «Факелом».

«Дзюба никогда не играл ниже своего уровня»

— Артём Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола (234 гола), побив рекорд Александра Кержакова. Насколько это большое достижение для российского футбола?

— Это большой достижение может быть не столько для российского футбола, сколько лично для самого Артёма. Условия, в которых он оказывался, всегда противоречили тому, чтобы он стал лучшим. Но Дзюба всё время доказывал и доказывал. Если бы этот форвард условно говоря играл бы всё время в «Зените», без перерывов на «Томь», тульский «Арсенал», он бы, возможно, забил на 20-30 мячей больше. Играть в «Томи» и «Зените» — это всё-таки большая разница.Что касается рекорда, то это серьёзное профессиональное достижение.

— В «Томи», тульском «Арсенале», «Ростове» он всегда доказывал, что он лучший российский нападающий.

— В «Ростове» и «Арсенале» Артём уже доказывал, что достоин играть в сборной. Он всегда доказывал в «Зените», сборной. Наверное, Дзюба добился того, о чём мечтал.

— Вы говорили в одном из интервью, что, когда работали с Дзюбой в «Томи», даже и подумать не могли, что Артём станет лучшим бомбардиром.

— Когда Дзюба перешёл в «Томь», ему представилась возможность, и он стал игроком стартового состава. Хотя у него была конкуренция. И Дзюба доказал, что должен играть в стартовом составе.

— За счёт чего тогда в «Томи» Дзюба выиграл конкуренцию?

— Артём умел играть, он неплохо был оснащён в плане футбольных аспектов. К нему отсутствовали вопросы как в плане функциональной, так и психологической, тактической, эмоциональной подготовке. На уровне моей команды Артём был явным лидером.

— Может быть у вас с ним состоялся разговор, который повлиял на Артёма позитивно. Или Дзюба принял от вас какой-то совет.

— Вы знаете, для Артёма понятие «авторитет» очень размытое. При первом разговоре я ему сказал: «Мне не важно, какой шлейф за тобой тянется. Для меня важно, что ты хочешь играть. И ты должен играть. Я даю тебе этот шанс, а ты его просто используй. Я пригласил тебя для того, чтобы играл. По всем качествам ты подходишь как для меня, так и для команды». У нас с Артёмом была полная гармония. Я иногда Артёма мог осадить: «Мол, смотри, аккуратнее, ты моложе многих игроков». А он мог и опытных «оттянуть» любого, поругаться и так далее. Это нормально, такой хороший спортивный характер. Без него в спорте высших достижений никуда.

Артем Дзюба в «Томи» globallookpress.com

— Самая успешная часть его карьеры в «Зените»?

— Мне кажется, так не справедливо говорить. Везде где бы Дзюба не играл, он являлся успешным, включая даже «Спартак», хотя там у него вечно возникали проблемы. Артём никогда не опускался ниже своего уровня, а это очень важный аспект, когда футболист не играет ниже своего потенциала. При чём в самых разных условиях: «Томи», тульском «Арсенале» или «Зените». Это один из факторов, который позволил Артёме добиться звания лучшего бомбардира в истории российского футбола.

— А Дзюба сильнее как форвард Кержакова? С учётом того, как кажется, Кержаков забивал свои голы, когда уровень чемпионата России был выше, чем сейчас.

— Так нельзя оценивать игроков. Дзюба и Кержаков — оба лучшие. Это дело вкуса, тренерской концепции. Кто условно лучше — брюнетка или блондинка? Каждому своё. Дзюба и Кержаков разного типа нападающие. Что у них у обоих точно совпадает — каждый из них хочет быть лучшим. Есть девиз Валерия Чкалова: «Если быть, так первым». Это нормально для спортсменов, этот аспект в них нужно развивать с детства.

— C чем может быть ещё связан бомбардирский рекорд Дзюбы? В чём феномен этого футболиста?

— Он умеет забивать. Что такое забить гол — оказаться в нужное время в нужном месте. Что для этого требуется? Помимо мастерства и умения, нужно ещё и чутьё, вдохновение. Это труднообъяснимо. Но есть игроки, которые очень хороши на подступах к воротам, а в завершении не очень. А Дзюба умеет открываться, а также подставить что угодно — палец, ухо, чтобы мяч залетел от него в ворота. Это его дар.

— Сейчас многие активно сравнивают рекорд Дзюбы с возможным рекордом Овечкина. Не популизм ли это? Черданцев, например, сказал: «Сравнивая с Овечкиным даже не знаю что круче».

— Ни в коем случае нельзя противопоставлять эти рекорды. Знаю, как Саша Овечкин относится к Артёму в этом смысле. Оба выдающихся игрока в разных видах спорта. Но я жалею, что если в этом сезоне Овечкин побьёт рекорд Гретцки, то так подозреваю, что он уже продлевать контракт с «Вашингтоном» не будет и вернётся в Россию. Кажется, что Саша добьётся своего уже в этом сезоне.

Моя позиция: мы рано даём игрокам завершать карьеру. Против того, чтобы 35-летнего футболиста считали ветераном. То же самое касается хоккея. Наш время — время расцвета как индивидуального, профессионального, так и любого другого. Раньше и 30 лет футболист считался ветераном, так как люди играли и работали в сложнейших условиях. А сейчас — комфортные условия подготовки, хорошие поля. Нельзя текущее положение дел сравнивать с тем, что было условно 20 лет назад.

Саша доказывает, что и в 39 лет можно блистать и играть в команде, которая собирается во второй раз завоевать Кубок Стэнли. У меня есть такое ощущение, что команда Овечкина готова в этом сезоне к чему-то серьёзному. При этом, к слову о рекорде, в последнем матче Овечкин не стал забивать, а сделал ассистентский хет-трик, и позволил партнёру забросить три шайбы.

Артем Дзюба и Александр Овечкин Из архива Артёма Дзюбы

— Дзюба как Овечкин. Тоже не жадный.

— Артём не задумываясь отдаёт передачу. Дзюба чем хорош — умеет читать игру, мгновенно разбирается, когда и что нужно сделать на футбольном поле. Может быть не на такой высокой скорости, на которой это нужно делать сейчас уже. Но мысль у Дзюбы работает быстро. Поэтому Артём легко отдаёт передачи партнёру, делает голевые.

«Логичное решение Карпина вызвать Дзюбу в сборную»

— Сколько лет Дзюба ещё сможет играть в чемпионате России?

— Желаю ему играть столько, сколько хочет. Все возможности у него для этого есть. Он пока голодный, не наедается футболом.

— У Дзюбы сейчас есть следующая планка: побить рекорд Лоськова по системе «гол+пас» в чемпионатах России.

— Тем более. Фортуна ему не улыбнулась в том плане, что в сборной Артём не побьёт рекорд (большая часть интервью взята до вызова Дзюбы на матчи с Гренадой и Замбией — прим.ред). Но — что поделать, приходится смириться.

Артем Дзюба и Александр Кержаков globallookpress.com

— В итоге Дзюбу вызвали на матчи с Гренадой и Замбией.

— Вполне логичное решение тренера национальной сборной. Лучшего игрока на этой позиции в нашем чемпионате сейчас, наверное, нет. Второе — политическая ситуация подсказывает, что вполне вероятно, что в скором времени нам придётся играть не с Гренадой, а более серьёзными соперниками, поэтому нужно, чтобы состав сборной был оптимальным.

— Сможет ли Дзюба побить рекорд Александра Кержакова по голам за сборную в этих матчах?

— Мне кажется, в этой ситуации — это не важно. Сейчас матчи с командами, в которых забивать, наверное, будут многие, в том числе и Артём.

— К Карпину. Он ушёл из «Ростова» для концентрации на играх сборной и усталости. Верите ли вы в эту версию?

— Я сожалею о том, что Карпин ушёл из «Ростова». Мне нравились, как донской клуб выглядел при нём. Но что-то сподвигло его уйти. Я привык верить людям.

— Стоит ли проводить матчи с командами такого уровня, как Гренада, Замбия? Или лучше просто проводить сборы?

— Cожалею, что мы в такой ситуации оказались. Значит, нужно играть. Важно, чтобы во время сборов две игры случились.

«Дзюба бы уехал в чемпионат топ-5, если бы чуть прибавил в скорости»

— Возвращаясь к Дзюбе. Согласны ли вы с тем, что Дзюба мог бы перейти в любой клуб РПЛ, кроме первой пятёрки?

— Дзюба и ЦСКА бы помог в нужное время. Сейчас бы в армейском клубе Артём не был бы лишним.

— Дзюбу ждёт «Кайрат», Артём в хороших отношениях с владельцем. Стоит ли Артёму уходить туда летом или надо сфокусироваться на чемпионате России?

— Думаю, если сравнивать уровень чемпионатов России и Казахстана, думаю, неправильно уходить в «Кайрат». «Акрон» вполне интересно играет, не скажу, эта команда сидит в обороне, не играет сама, и сопернику не даёт. Там играют в футбол. Когда смотрю на «Акрон», удивляюсь немного. Мне кажется, они тольяттинский клуб прыгает чуть ли не выше головы. Наверное, Артём им помогает. Вся команда выходит на поле мобилизованной, вижу, как Дзюба иногда с игроками беседует. Артём всегда себе лидером считает и может спокойно напихать партнёру, который лет на 10 его старше. Дзюба мог условно старшему Валерию Климому из «Томи» начинать объяснять, как лучше играть. Хотя на тот момент Климов сам в сто раз лучше был, чем Дзюба. Но это нормально, с Артёмом непросто партнёрам, журналистом. Но мне было с ним просто. Артём знал, что мы друг другу желаем только успеха и удачи.

Артем Дзюба globallookpress.com

— Игорь Колыванов сравнивал Кержакова с Гердом Мюллером. А с кем бы вы могли сравнить Дзюбу?

— По структуре игры Дзюба похож на Златана Иброгимовича. Швед координирован хорошо просто она удивление. Ещё можно было сравнить Артёма с Краучем. Дзюба хорошо сложен, нормально с мячом обращается, может быть чуть-чуть ему не хватало скорости.

— Если бы ему добавить скорости, он бы уехал в команду из топ-5 чемпионатов?

— Да.

«Главный конкурент "Зенита" в борьбе за чемпионство — Спартак»

— Завершился второй тур весенней части чемпионата. Как вам матчи? Какие команды или матчи произвели на вас самые сильные впечатления?

— Сейчас у команд много проблем. Обратите внимание, игроки стали получать травмы. Выбыли Тюкавин, Сперцян. Это такой момент, когда игроки кажется и готовы к возобновлению сезона, но психологически им нужно войти ещё в этот ритм. Для футболистов не просто происходит вкатывание в сезон с психологической точки зрения. Вот то же московское «Динамо» с махачкалинцами разобралось, а вот в матче с «Ростовом» просто смотреть было не на что. Вот «Спартак» уступил «Рубину». Не потому, что красно-белые плохо играют, а казанцы просто сыграли на своём уровне. В итоге от этого москвичи потерялись в матче, стали демонстрировать несвойственную им игру, торопиться. Сейчас команды пока находят сами себя. Пока нет команды, которая меня вдохновила.

— Травма Тюкавина — следствие неполной психологической готовности?

— Тюкавин получил травму в безобидной ситуации. Это скорее следствие психологического перегруза во время подготовки ко второй части сезона.

— Как оцените шансы «Спартака» на чемпионство после второго весеннего тура?

— Поражение в матче с «Рубином» поможет «Спартаку». Красно-белые будут продолжать биться за чемпионство. У их игры нет изъянов в принципе, кроме вопросов психологии. Вот с «Рубином» сначала пропустили два, потом перевернули игру. Стали играть быстрее и быстрее. Но сами загнали себя в такой ритм, в котором очень сложно думать. После поражения от казанцев, в «Спартаке» будут более спокойно подходить к тому, что соперников слабых нет, и нужно напрягаться с самого начала, быть сконцентрированными на футбольном поле. Во обоих голах футболисты красно-белых допустили детские ошибки.

— Владислав Радимов сказал, что пока Данил Денисов играет в стартовом составе «Спартака», красно-белым рассчитывать на золото нельзя.

— Радимов — один из лучшим наших экспертов. Но его оценка немного некорректная. Каждый играет на своём уровне, и если тренер ставит футболиста в стартовом составе, значит, лучше него нет просто.

Данил Денисов globallookpress.com

— Александр Мостовой говорил, что борьба за чемпионство будет идти до последнего тура. Согласны ли вы с этим? Кто будет бороться за титул?

— Согласен. «Зенит», «Спартак» и «Краснодар» будут бороться за золото. Мечтаю о том, что чемпионская гонка продолжится до последнего тура. Вторую тройку разыграют «Динамо», «Локомотив» и ЦСКА.

Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу

— А кто главный конкурент «Зенита»?

— «Спартак». Преимущество питерцев в опыте борьбы за чемпионство, а в этом составе у «Спартака» и «Краснодара», как по мне, не хватает опыта держать себя в постоянном тонусе лидерства. Синдром лидера — опасная штука. Когда команды добиваются первого-второго места, тут же рушится что-то.

«Качество игры Батракова не стало хуже»

— «Локомотив» никак не может выиграть в весенней части чемпионата. Как оцените игру команду во второй части сезона?

— «Локомотив» идёт по очень правильному пути. Я очень был удивлён, что наперекор всеобщему мнению, «железнодорожники» омолодили команду и сделал крен в сторону российских игроков. Но я ещё до этого говорил, спрашивал: «Насколько хватит "Локомотива"?». У них очень ограничено количество футболистов, не хватает длины скамейки. У красно-зелёных достаточно много молодых футболистов, и они не могут играть стабильно на том уровне, который от них ждут. Но это проблема роста.

Алексей Батраков globallookpress.com

— Батраков снизил результативность.

— Качество его игры не стало хуже. Для голов, передач вдохновение нужно. Он теперь просто работает. До этого для него выход в стартовом составе был чем-то новым. А теперь Алексей выходит в составе как на обыденную работу, может, не хватает внутреннего куража. При этом Батраков очень качественно работает в интересах команды. Игра «Локомотива» от него зависит очень сильно. Баринов выбыл, возникла дополнительная проблема. «Железнодорожники» сейчас находятся на своём месте и не нужно ждать от них чемпионских амбиций.

«Я бы не применил внутренних санкций к Венделу»

— Хотелось бы обсудить ещё ситуацию с Венделом. В матче с «Факелом» после провокации болельщиков показал неприличный жест, за что был удалён. Можно ли как-то оправдывать футболистов в таких ситуациях?

— Честно говоря, можно. Футболисты в конце концов — человек. Я за то, чтобы найти тех, кто провоцирует. Я работал и Африке, и Кореи. Часть жизни прожил в средней Азии. Я очень плохо отношусь к тем, кто плохо относится с ребятам с другим цветом кожи.

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— Вы бы внутренних санкций после такого случая к игроку не применили бы?

— Да, совершенно верно. Я бы стадион наказал, а также болельщиков, которые провоцировали, закрыл бы им дорогу на футбол.