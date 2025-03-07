Бывший главный тренер «Рубина» и «СКА-Хабаровск» Ринат Билялетдинов в эксклюзивном интервью автору LiveSport.Ru Алексею Дубровину поделился впечатлениями о 19-м туре весенней части РПЛ, подвёл итоги трансферной кампании топ-клубов чемпионата России, назвал главного конкурента «Зенита» в борьбе за золотые медали, а также рассказал о переживаниях за детский российский футбол.

«За чемпионство без Тюкавина "Динамо" будет бороться очень сложно»

— Как вам матч «Зенита» с ЦСКА в первом туре?

— Матч получился зрелищным и напряжённым. ЦСКА оставил приятное впечатление, лучше, чем я ожидал. При чём: обороне, атаке и переходных фазах. Это вселило в меня определённые надежды по качеству игры армейцев в следующих матчах. По осени такого не было. Осенью армейский клуб играл блекло и только иногда показывал высококачественный футбол. Посмотрим, как высоко ЦСКА сможет взобраться в таблице в этом сезоне. В игре с «Зенитом» армейцы допустили единственный прокол при перестроении, когда по правому флангу зенитовец проскочил, а Игорь Акинфеев выручил. Что касается «Зенита», то питерцы ещё только вкатываются в сезон. Выводы делать рано. Мне лично центральная игра тура доставила удовольствие.

— В другом матче «Локомотив» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо».

— «Железнодорожники» были ближе к победе, чем махачкалинцы. «Локо» ещё должен раскочегариться в плане содержания игры и результата, первый матч после рестарта чемпионата всегда имеет определённые шероховатости. Команды разбегутся ещё со второго-третьего тура. «Локо» создавал моменты, несмотря на не очень хорошее качество поля. Обе команды играли в комбинационный футбол, что отрадно. А красно-зелёные обязательно ещё прибавят.

Что касается гола Дмитрия Воробьёва, то он забил очень красивый мяч. Но если разбирать ситуацию более подробно, то такой вольности со стороны соперника часто не стоит ждать. Полшага сделал бы футболист махачкалинцев вперёд, и удар нападающего бы блокировался. Но качество исполнения со стороны Воробьёва было на самом высоком уровне.

— Кто больше всего впечатлил в первом весеннем туре?

— Хочу отметить «Ростов». Игра дончан показала, что их уровень подготовки к более скоростной игре сейчас выше, чем у «Динамо». Ростовчане готовились к сезону с Валерием Карпиным, и поэтому уровень подготовки напоминает другие годы. Внимание к функционалу в «Ростове» было серьёзным при этом российском специалисте. Играть с «Динамо» при преимуществе во втором тайме — дорогого стоит.

«Ростов» был ближе к победе, при этом дончане с Глебовым добились бы стопроцентной победы. Но сейчас он в уже играет за москвичей. При этом понравилось и «Динамо» со знаком плюс. У них остался размашистый стиль в атаке, они по-особому строят игру в нападении. По осени они крупно многих обыгрывали. Их игра в атаке радует глаз. Но больше плюсов в игре «Динамо» пока нет.

— Шокировал ли у вас уход Карпина из «Ростова»?

— Жизненный и тренерский опыт не позволяет впасть в шоковое состояние (улыбается). Официальная версия ухода — концентрация на работе в сборной? Может быть и официальная, со временем может быть что-то всплывёт, потому что накануне рестарта чемпионата так резко не уходят. Возможно, Карпин был не согласен с уходом Глебова. Но тут мы можем только гадать. Зато сейчас у Карпина будет больше времени, чтобы приглядеться к новым кандидатам, работать со сборной на перспективу. Ведь национальная команда — это не только матчи, тренировки, но и аналитическая работа.

Константин Тюкавин globallookpress.com

— В матче «Динамо» и «Ростова» случилось одно очень неприятное событие. Травму крестов получил Константин Тюкавин и выбыл до конца сезона.

— Это огромная потеря для «Динамо». Очень жаль. Сомневаюсь, что «Динамо» сможет восполнить эту потерю быстро и играть на таких же скоростях. Сейчас может появится шанс для молодого футболиста. Но за чемпионство без Тюкавина «Динамо» будет очень сложно бороться. Динамовцам придётся обращаться к внутренним резервам.

— Также минимум на месяц выбыл Эдуард Сперцян из «Краснодара».

— Травма Сперцяна такая же значимая, как и травма Тюкавина в «Динамо». Для «Краснодара» только получше, что он выбыл на месяц. Но за три-четыре игры можно далеко отлететь от тройки. Запас есть, но он быстро ликвидируются. Наверное, в данном случае на Никиту Кривцова возложат новые обязанности. «Краснодару» будет очень тяжело без Сперцяна, потому что Джон Кордоба останется без серьёзной помощи из глубины.

— А какие впечатления оставил матч «Краснодар» — «Крылья Советов»?

— Получилось добротная ничья. Самара предстала цельным коллективом, без дыр в обороне, играли компактно. «Краснодар» старался, но вариативность игры команды в атаке оставляет желать лучшего. Краснодарцам нужно постоянно что-то новое в игру вносить.

— В другом матче тура «Спартак» обыграл «Оренбург» со счётом 2:0.

— После этого тура «Спартак» несомненно окончательно включился в чемпионскую гонку. Хотя по ранней осени он заметно от неё отстал. Красно-белые добавили интриги нашему чемпионату. Но мне грустно, что среди ведущих игроков «Спартака» нет россиян.

— А ваши «Химки» (Ринат Билялетдинов — главный советник генерального директора по спортивным вопросам — прим. ред.) победили «Факел».

— «Химки» победили заслуженно, сыграли на своих сильных сторонах: контроле мяча в сочетании с резкими атакующими выпадами. А «Факел» — боевая команда. У них просто великолепные болельщики. Они — достояние нашего чемпионата. Считаю, что борьба в нижней части таблицы ожидается не менее ожесточенной, чем вверху турнирной таблицы, и этим наш чемпионат хорош.

«Из Энрике в "Зените" попытаются сделать Кордобу»

— Какие топ-3 трансфера в РПЛ?

— Могу только два трансфера включить в разряд топовых. Под номером один идёт нападающий Луис Энрике, который перешёл в «Зенит». Тут напрашивается сравнение его с форвардом «Краснодара» Джоном Кордобой, он сильно внешне похож на колумбийца, такой же мощный, пластичный, техничный, с явным акцентом на атаку. Все обрывочные рекламные кадры это подтверждают. А в «Зените» ещё есть Кассьера, Соболев. Кассьера набрал мощный ход по осени, претендует на звание лучшего бомбардира. Но ему не хватает стабильности. Так что «Зениту» нужна ротация.

Думаю, что Соболев на место в основном составе после перехода Энрике будет лишь третьим (большая часть интервью взята до рестарта РПЛ — прим ред.). Александр немало забил во время товарищеских матчей и вышел на замену в первой игре чемпионата? Это ещё мало о чём говорит. Думаю, что Соболев ещё находится в стадии адаптации.

Даже после первого весеннего тура пока до конца непонятно, какой будет стиль игры у «Зенита» — ушли Клаудиньо, Артур. Думаю, у «Зенита» два варианта состава. В одном — в старте будут Энрике и Кассьера, а в другом — уже найдётся место Соболеву. Из Луиса можно попробовать сделать и нападающего (Энрике — вингер — прим.). Моя версия — из него будут пытаться сделать футболиста, который будет играть в стиле Кордобы. На мой взгляд, место в стартовом составе точной найдётся Венделу и Энрике, не найдется — Педро, который как раз и вышел на замену в матче первого тура весенней части чемпионата. Главные надежды будут возлагаться на Глушенкова, Мостового, Вендела и Энрике. Повторюсь, думаю, новый футболист «Зенита» будет играть на острие.

Пабло Солари globallookpress.com

Второй топ-трансфер — Пабло Солари, перешедший в «Спартак». В прошедшем туре уже забил. У красно-белых будет расчёт на его ударную связку с Барко и Угальде. Игра красно-белых по-прежнему будет строиться вокруг Барко. А Солари ему в помощь. Но связка аргентинцев должна стать в «Спартаке» пробивной силой. Да ещё и Угальде. Переход футболиста такого уровня в «Спартак» — заявка борьбы за чемпионство. Посмотрим, что получится. Летом у красно-белых получился отличный трансфера с Барко. Настолько красно-белые давно не попадали в точку! С первого тура он показывал партнёрам, как надо играть. Для перестройки требуется время, она ещё продолжается у красно-белых. Молодой аргентинец Солари будет тянуться за старшим, его связка с Барко может стать очень сильной. Вот Угальде чуть не завял, а тут вдруг заиграл, потому что рядом с ним появилась родственная футбольная душа в лице Барко. Они мыслят в одинаковом направлении.

После перехода Солари, наверное, и решили отпустить Антона Зиньковского, от которого много чего ждали. Иметь в запасе игрока такого уровня — это здорово, но так он прокиснет. При этом к манере игры Антона привыкли. В его стиле очень сильно играл Дениса Макарова, но после перехода в «Динамо» глубоко сел в запас. Хотя какой гол в составе «Рубина» он забил «Зениту», на трёх замахах обыграл защитников. Это восторг. Тот же Хвича Кварацхелия играл в манере Зиньковского, Макарова. Но у грузина получилось по итогу выйти на другой уровень, расширить свой потенциал в атакующих действиях. Что касается у Зиньковского, то ещё будет шанс вернуться в «Спартак» или другой топ-клуб РПЛ, ему 28 лет — нормальный возраст. Думаю, предложения у него будут по окончании этого сезона. Про «Спартак» хотелось бы ещё сказать следующее. Хорошо, что остался Тео Бонгонда. Наличие такого скоростного игрока — всегда большой плюс для команды.

— А какой трансфер для вас стал самым неожиданным?

–Трансфер Зиньковского. Так же, как и уход Александра Селихова. Вообще не ожидал. Больше всего удивил «Спартак» — как тратами на трансферы, так и теми, кто ушёл.

— Вендел уходит после окончания сезона в «Ботафого». В связи с этим не потеряет ли он мотивацию?

— Думаю, с учётом его отлучки со сборов в феврале из стартового состава игрок выпадет. Ему нужно будет набирать форму. Да и с учётом его перехода в другую команду он подсознательно будет хотеть уйти в «Ботафого» целеньким, здоровеньким, без травм. Отсюда — у него будет и другое отношение к официальным матчам. За такое осуждать нельзя. Венделу не захочется сломаться перед полноценным уходом в другую команду, после завершения сезона, так как полузащитник уже нацелен на выход. При этом хочется верить, что Вендел будет выкладываться до самого конца, отрабатывать свой контракт.

— Вы сравнили Энрике с Кордобой. А вот «Краснодар» как раз никого не приобрёл. Хватит ли такого состава для борьбы за чемпионство?

— Кордоба — одно из украшений нашего чемпионата. Один его гол «Крыльям Советов» чего стоит. Он тащит «Краснодар» к медалям и, возможно, даже золотым. Но Кордоба одинок, а одному всё время тяжело. «Краснодар» без колумбийца и с ним — две разные команды.

— На флажке трансферного окна Данил Глебов перешёл из «Ростова» в «Динамо». Как оцените его переход?

— Для меня стал неожиданным его переход в «Динамо». Не вижу острой необходимости как в расставании «Ростова» с ним, так и приобретении москвичами этого футболиста. Но, наверное, тренер «Динамо» видит какие-то комбинационные варианты, связанные с переходом Глебова. Может быть, игра в два опорника вместе с Фоминым послужило основанием для перехода. Для Глебова переход в «Динамо» — шаг вперёд. Московский клуб всё-таки постарается бороться за призовые места в отличие от «Ростова». А Данил Глебов — добротный для нашего чемпионата игрок с диспетчерскими функциями. За последнее время он расширил диапазон своих действий, прилично прибавил. Наверное, это и привлекло динамовцев.

— Ещё один трансфер «Спартака» — переход Ильи Помазуна из ЦСКА. Получится ли у него стать первым номером?

— Как по мне, Максименко и Селихов — вратари примерно одного уровня и возраста. Оба тащили сложные мячи, но и каждый из них «пенки» пускал. Максименко по центру привозил при розыгрыше мяча, пропускал с центра поля. Если с Селиховым расторгли контракт, значит, были на то основания.

Что касается Помазуна, то по игре за «Урал» было видно сразу, что у него есть школа. В данном случае — армейская. На разных этапах Помазун и Максименко будут первыми номерами своей команды. На мой взгляд, оба вратаря — одного уровня. Тренер будет их чередовать в старте. Помазун достаточно опытный вратарь, ему 28 лет. А опытные вратари в «Спартаке» всегда приживались. Можно вспомнить Реброва, ставшего чемпионом страны, того же Диканя. Оба сильных вратаря, с высокой степенью надёжности. Тут вопрос к красно-белым: куда они денут Довбню? Ему, видимо, уготована роль третьего вратаря.

Все футбольные трансферы

После приобретения Помазуна «Спартак» закрыл вратарскую позицию достаточно квалифицированным игроком. А Илья перешёл из ЦСКА в стан красно-белым, потому что, видимо, понял, что у него больше шансов заиграть в этой команде. У Акинфеева выиграть конкуренцию сложнее, чем у Максименко. Это наш Дино Дзофф, с его отношением к делу и харизмой. Илья Помазун же мог больше предложений от «Спартака» не получить.

«Игра ЦСКА простовата сейчас, им не хватает былого шарма»

— Илья Помазун отстранили от тренировок с основной командой ЦСКА из-за слов, что он не против перейти в «Спартак». Справедливым было такое решение?

— Если у игрока есть планы куда-то уйти, то во время тренировок с футболистами, которые не собираются никуда уходить, он может полностью не выкладываться во время занятий. Моё решение было бы похожим. Я понимаю решение отстранить. Помазуна от тренировок с первой командой. Это было сделано ради сохранения микроклимата.

— Николич выстраивает в ЦСКА ромб, как и в «Локомотиве». Обоснованно ли это с нынешним составом армейцев?

— Не буду говорить о ромбе. При Гончаренко и Федотове были периоды, когда ЦСКА играл зрелищно и результативно. Армейцы тогда закатывали мячи в штрафную без больших проблем, а за открываниями Чалова не успевали соперники. Заболотный добавлял мощи внизу и вверху, а Обляков и Ахметов обеспечивали доставку мяча им и сами врывались в штрафную. Сейчас у армейцев не хватает футболистов, которые могут так бежать. Пьянич может отдать точную передачу, а кто будет бежать? Файзуллаев и Обляков теперь любят получать передачи в ноги. А кто будет бежать, оказывать скоростное, силовое давление в штрафной? Да, есть Мусаев в стадии развития, но он — один, мало что с ним может случиться: травма, дисквалификация.

ЦСКА вроде как играет, а при этом особо смотреть не очень интересно для топовой команды. Вот в ЦСКА в свое время Вернблум бегал, забивал голы, вот Дивеев бежит, забивает, где-то удачно играет впереди. И сразу говорят: о, вот эта система. Какая это система? Это разовый случай. Вот Лещук за «Динамо» забил парашютом невероятный гол. Это от отчаяния, желания изменить результат, спасти матч. Но игра ЦСКА простовата сейчас, им не хватает былого шарма. При этом в матче с «Зенитом» приятно удивили. С такой игрой можно рвануть вперёд.

«"Локо" где-то напомнил испанцев образца Евро-2024»

— О «Локомотиве». Нужен ли команде Михаила Галактионова ещё один форвард, или в команде перебор нападающих (большая часть интервью взята до закрытия трансферного окна в России — прим.)?

— Да какой перебор? Есть только Дмитрий Воробьёв и Тимур Сулейманов.

— Есть ещё Вадим Раков.

— Он другого плана нападающий, с фланга подкрадывающийся. «Локомотиву» же необходим наконечник. В это трансферное окно не получилось купить, возможно, надо приобретать летом. Когда команда на ходу, в движении, то и у Воробьёва, Сулейманова всё хорошо, и многое получается. Они люди зависимые, эти нападающие ещё не научились индивидуально спасать игры. С этой точки зрения «Локо» требуется усиление впереди. Приведу пример. В осенней части сезона по сути у «железнодорожников» не пошла игра в двух матчах с «Химками», после перерыва на сборную. Тут нужен так называемый бесковский прищур, чтобы понять, в каком состоянии игрок вернулся из национальной команды. Нет никакой формулы, чтобы это рассчитать, нужен тренерский дар.

Дмитрий Воробьёв (справа) globallookpress.com

Так вот в первой игре чемпионата красно-зелёных с «Химками» я просто не узнал. «Локомотив» до 20 минуты имел преимущество, мог забивать ни один мяч, но после этого пропало всё, стали играть медленно, предсказуемо. К тому же Баринов отдал чужому мяч в простой ситуации, в результате пропустили гол. А когда «Локомотив» свалился на длинные передачи, стало ясно, что шансов выиграть у москвичей очень мало. Потом тренерский штаб очень здорово отреагировал на это состояние команды, и «Локо» выдал боевую игру с «Ростовом» на Кубок, дальше отлично сыграли с «Зенитом», но только вничью. А после второго перерыва на сборную «Локо» играл с «Химками» ещё хуже, счёт — 1:3, безобразная игра с их стороны получилось. Такие решения принимали опытные игроки на удивление, я уже через 10 минут после начала игры понял, что «Локомотив» сегодня может не выиграть. И в той игре ни Сулейманов, ни Воробьёв не сумели индивидуально вытянуть команду на верх. А когда ещё это делать, если ни в таких матчах. Пропала командная лёгкость. Когда другие игроки с ними не взаимодействуют, они сразу пропадают. Воробьёв и Сулейманов должны научиться вытягивать такие матчи индивидуально.

А так «Локомотив» всех нас приятно удивил по осенней стадии чемпионата. Чем-то команда напомнила испанцев образца Евро-2024. Говорю о чём — единомыслии, быстром исполнении задуманного, правильной подстройке под партнёров, классических голах, которые забивали футболисты в первой части чемпионата, пока не подсели. Футболисты «Локо» так проникали в штрафную, что никто не знал, как их ловить. Несколько лет назад в похожей манере играл ЦСКА. Получится ли у «Локомотива» вернуть ту игру? Основания есть. Тогда может быть начнут снова забивать Сулейманов и Воробьёв. Дмитрий уже взялся за дело. Весной сил футболистом «Локо» должно хватить, так как игр меньше.

Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу

— А Раков не созрел для игры в стартовом составе?

— Для постоянного выхода в старте ещё нет. Он может где-то блеснуть в отдельных эпизодах, хорошо войти в игру. Но стабильности пока ему не хватает.

«"Локо" — максимум сможет бороться за топ-3»

— Хотелось бы затронуть тему Батракова. Он крайне успешно провёл первую часть сезона. Не заболеет ли он звездной болезнью?

— Да, действительно ходит такая опасная вирусная инфекция, но он не должен поймать звездняк. Батраков орехово-зуевский парень, а там есть великолепная вакцина против этой болезни. Думаю, Лёша понимает, о чём идёт речь. Звездить надо на поле, когда ты что-то стабильно на протяжении многих лет что-то выигрываешь. Игра Батракова порадовала, это его дар и труд. Но ещё важно, что тренеры ничего не испортили, а наоборот помогли. Кстати, по манере игры Алексея меня напоминает Марата Измайлова.

Тут хотелось бы затронуть тему Сёмина. При нём многие молодые росли и раскрывались: Пименов, Измайлов, Билялетдинов, братья Комбаровы, тот же Кварацхелия. Вспоминается такой эпиход. У меня Сёмин, когда я в «Рубине» работал — очень долго интересовался Портнягиным и Кверквелией. Ими интересовались на протяжении года. Когда я ушёл из казанского клуба, меня Юрий Палыч попросил содействия в переходе этих игроков в «Локомотив». Они в итоге там и оказались. У Портнягина не всё получилось, на то были объективные причины, а Кверквелия стал чемпионом. У Соломона всё сложилось удачно, потому что он от природы мощный, атлетичный парень и большой трудяга. Он резко прибавил в «Рубине» во всех компонентах: тактике, технике и скорости, так что стал догонять даже скоростного армейца Мусу. Большую роль его успеха в «Локомотиве» сыграло доверие Сёмина.

Алексей Батраков globallookpress.com

— Вернёмся к трансферам. Их отсутствие — провал руководства «Локо»?

— Я бы так не сказал. Главное, что сохранили костяк. Лучше никого не купить, чем взять игрока, по которому есть сомнения. На мой взгляд, для команды иногда избыточная конкуренция хуже, чем недостаточная. Зато в «Локомотиве» есть возможность давать сейчас шансы молодёжи. Когда есть переизбыточная конкуренция, то из третьих номеров (третьи на выход в старте — прим.ред. ) возникает так называемое болото. Это очень опасное формулирование в команде. И если его не проредить по живому, то команда рискует получить раскол внутри. У футболистов, которые только тренируются, а не играют, свой микроклимат рождается. Коллеги по несчастью ждут смену тренера. Что касается трансферов «Локомотива», то тот же Голенков и Сергеев потенциально могли бы усилить игру красно-зелёных. Сергеев бы, скорее всего, смог бы прижиться в коллективе топ-клуба с учётом его опыта игры в «Зените».

— За что сможет бороться за «Локомотив» в этом сезоне?

— Топ-3 максимум. Если бы не подарили очки «Химкам», могли бы бороться за чемпионство.

— Кто главный конкурент за чемпионство для «Зенита»?

— «Спартак». У «Краснодара» не хватит квалифицированной глубины состава в помощь Кордобе и Сперцяну. Да, есть Баши, Кривцов — атакующие игроки средней линии. Но за ними нет достойного резерва. Но борьба за чемпионство будет до последнего тура. «Зенит» не сможет больше регулярно отгружать другим командам по четыре и больше мячей во второй части сезона, как это было летом-осенью.

— Так «Зенит» играл с Глушенковым.

— Первую травму Глушенков получил в матче с «Химкмами». Потом получил повреждение задней поверхности бедра. Если Глушенков и другие избегут подобных травм, то питерская команда — главный претендент на золото.

— А какие главные интриги второй части чемпионата?

— Интриг много. Главное — смогут ли другие команды отобрать чемпионство у «Зенита» спустя долгие годы, удержит ли первое место «Краснодар». Вторая интрига лично для меня — удивит ли чем-нибудь ЦСКА. Пока болельщики явно ждут более креативной игры со стороны армейцев. Интересно, как высоко сможет подняться в таблице ЦСКА. А третья интрига — сумеет ли выкарабкаться и не вылететь «Ахмат». На «Спартак» мне тоже интересно посмотреть, когда команда Станковича наберёт ход, как в концовке первой части сезона.

— Какой ваш прогноз на топ-5 в чемпионате России?

— Чемпионство разыграют «Зенит», «Спартак», «Краснодар». Прижмутся к ним «Локомотив», «Динамо». Вот эта пятёрка будет бороться за призовые места. ЦСКА будет сложно дотянуться до призовых мест.

— Кто главный претендент на чемпионство?

— «Зенит». Глубина состава позволяет питерской команде смотреться более предпочтительно как претенденту на чемпионство. Чтобы «Спартаку» завоевать «золото», надо обыгрывать конкурентов и не отдавать очки аутсайдером.

Календарь и таблица РПЛ

— А вам не надоела гегемония «Зенита» — то, что они шесть раз подряд становились чемпионами?

— Как это может надоесть? Да, хочется видеть другого чемпиона, чего-то новенького. Ну так обыгрывайте. Да, можно сказать, что у «Зенита» финансовые возможности шире, но так и у других топ-клубов РПЛ они не такие уж слабые. Можно повторить путь «Спартака», «Локомотива», которые последними до «Зенита» выигрывали РПЛ. При этом питерцы не стали бы чемпионами в прошлом сезоне, если бы «Динамо» посмелее бы играло. Динамовцы вышли играть тогда в последнем туре, охраняя свой счёт, они балансировали на грани ошибки, снизили свой атакующий потенциал. В этом сезоне у них есть лихость в атаке, но как правило свои голы они забивают в разряженном пространстве. А вот вскрыть серьёзную оборону им очень тяжело, без развития этого компонента бело-голубые будут спотыкаться, тем более лишившись Тюкавина. В этом плане сильнее «Спартак» — футболисты этой команды умеют вскрывать насыщенную оборону, проникая для приёма мяча в штрафную площадь. У красно-белых не меньше шансов стать чемпионами, чем у «Зенита», у «Краснодара» не хватит запаса в плане глубины запаса.

«Сейчас не хватает квалифицированных детских тренеров»

— Хотелось бы ещё затронуть следующую тему. Недавно Александр Кокорин поразил меня своими словами. Он назвал чемпионат России «г**ном». Согласны с ним?

— Кокорину не делают чести такие слова. Нельзя так говорить. Но признаю, что уровень нашего чемпионата упал. И для меня могу сказать больше, что он упал не в первый раз. Уровень чемпионата СССР был выше уровня чемпионата России середины 1990-х годов. Уровень первенства сильно подтянулся, когда было противостояние Сёмина и Газзаева. Появились очень сильные иностранцы, перспективные молодые российские футболисты. Уровень РПЛ снова стал падать после неудачи на Евро-2016, на котором, кстати, Кокорин играл. На ЧМ-2018 в России вышли в четвертьфинал, да. Но как мы зацепили эту возможность? Да, Черчесов совершенно правильную тактику выбрал на матч с испанцами, сыграв в пять защитников, действовал в той ситуации правильно. В итоге мы забили после ошибки испанцев, игры рукой их футболиста. Других бы шансов нам бы просто так не дали.

Но по содержанию игры на Евро-2008 с испанцами мы выглядели лучше, чем на домашнем чемпионате мира, хотя проиграли. Также мы могли фурор произвести на Евро-2012. Но тогда Дик Адвокат ошибся в подготовке команды. Наша команда работала на лёгкости, и когда поляки сравняли счёт во втором туре, мы не знали, что делать. Хиддинк строил команду на базовой физической подготовке, а Адвокат на лёгкости. Мы тогда сборную Италию обыграли в товарищеском матче — 3:0, чехов в первом матче — 4:1, а на сборную Греции уже не хватило физического запаса. Могу сказать, что сейчас, к сожалению, новые молодые российские футболисты не обучены и не приучены в тренировочном процессе переваривать нагрузку. Они могут справляться с ментальными проблемами, не сложными игровыми моментами. Но в плане физической нагрузки трещат по швам. А этот компонент не позволяет играть в высоком темпе.

Дик Адвокат globallookpress.com

— В «Локомотиве» играют на достойном уровне много молодых российских футболистов, воспитанников.

— «Локомотив» — очень хороших пример в плане развития молодых игроков. Но в командах должны играть как игроки из-за рубежа, так и россияне. Иностранцы в РПЛ всё-таки показывают, что у нас мало молодых игроков уровня Глушенкова, Батракова, не хватает креативщиков. Мне иногда удаётся посмотреть тренировки в ведущих российских Академиях. Я остановлюсь на одном эпизоде. Отрабатывалось упражнение с постоянным возвратом мяча вратарю двумя игроками, они регулярно отдавали мяч назад. Навыки игры вперёд у полевых футболистов не развивалась. Они всегда принимали мяч лицом к своим воротам. Предложил тогда тренерам задействовать третьего полевого игрока в центре поля, чтобы ему скидывали мяч его партнёры, а не вратарю. Тогда футболисты по- принимали бы мяч не только лицом к своим воротам.

Сейчас не хватает квалифицированных детских тренеров в Академиях. Специалисты идут такие важные с ноутбуком, и у него сразу звезда героя над головой. Когда у нас «ноутбучные» тренеры, никогда не игравшие на профессиональном уровне, учат детей… Сейчас многие тренеры умеют красиво разговаривать, используя умные термины. «Ложная девятка», латераль, инвертированный вингер. А спросишь его — тренер не может объяснить, что это такое. В итоге словесная бравада имеет под собой низкопрофессиональный выхлоп, и мы получаем игроков, которые не могут решить какие-то серьёзные задачи на поле. Мы вынуждены в итоге обращаться к иностранцам в топ-клубах. Казалось бы, несколько лет назад, что Игнатов станет вторым Титовым, играющим немного в другой манере. Почему не получилось? Наверное, чего-то не хватило в Академии.

— А Академия «Краснодара»?

— Конечно, низкий поклон Галицкому за его работу за создание клуба и Академии. Но результатов маловато. Уткин курсирует между «Ростовом» и «Ахматом», Шапи уехал. Сафонов перешёл в ПСЖ, да. Но это один футболист. Сейчас ребята после Академии не выдерживают физические и психологические нагрузки. Я вспоминаю ребят из «Локо», которых я тренировал и другие специалисты. Глушаков, Смольников, Кокорин, Полоз, Гатагов, Беляев, Оздоев — они все умели работать на тренировках, потому что ими занимались те, кто играл футбол на высоком профессиональном уровне. Наши нынешние тренеры по-своему понимают футбол, не так, как мы.

«Я всё-таки полевой командир, а не штабной работник»

— Последний вопрос. Вы работаете в «Химках» советником генерального директора по спортивным вопросам. Не тянет ли на тренерскую работу?

— Конечно, тянет. Я всё-таки полевой командир, а не штабной работник. Но сложилось тренерская карьера так, что в последнее время пробую себя функционером, работником руководства клуба. Это другая специфика работы. Мне ещё хочется приложить где-то свои усилия в работе тренером, амбиции и мотивация никуда не пропали. А сил пока хватает, опыт только накапливается.

Всё о футболе России

— Есть ли какие-то предложения?

— Появляются, но не всё складывается.