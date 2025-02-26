Золотой бум, дорогостоящие новички и затягивающее болото. Семь ожиданий от весенней части РПЛ

Российская Премьер-лига выходит с каникул 28 февраля, когда в очном противостоянии сойдутся махачкалинское «Динамо» и «Локомотив». Чего мы ждем от весенней кампании чемпионата России 2024/2025?

Как долго продержится двоевластие на вершине таблицы?

Второй сезон кряду вокруг золотых медалей Премьер-лиги сохраняется немалый ажиотаж, добавляющий остроты отечественному первенству. В минувшем розыгрыше «Зенит» добыл очередной титул лишь в последнем туре чемпионата, опередив в гонке преследования «Краснодар» и московское «Динамо».

На данном этапе «быки» вновь ведут ожесточенную борьбу с питерцами, опережая их в битве за российский трон благодаря победе в очной встрече. Многим надоела гегемония «сине-бело-голубых», штампующих чемпионства одно за другим, и тенденция, связанная с закрученной интригой, получает только одобрение у футбольной общественности.

«Краснодар» уверенно шел по дистанции летне-осенней части РПЛ вплоть до 14-го тура, имея в активе одиннадцатиматчевую победную серию.

Казалось, что «черно-зеленые» уйдут на паузу с солидным гандикапом над «Зенитом», допускающим неожиданные осечки. Однако сил на финишной прямой перед перерывом у подопечных Мурада Мусаева не осталось, что вылилось в череду неудач: ничьи с «Рубином», «Химками», «Локомотивом» и разгромное поражение от «Спартака».

Перерыв для «Краснодара» оказался очень кстати, подарив 41-летнему специалисту возможность перезагрузить команду.

Мурад Мусаев fckrasnodar.ru

Ожидалось, что южане устроят массовую закупку во время зимнего трансферного окна, чтобы избавиться от головной боли, связанной с нехваткой качественного четвертого центрбека, отсутствием альтернативы Виктору Са на позиции левого вингера и довольно скромным выбором исполнителей в центральную ось.

В конечном итоге, кампания южан «на вход» ограничилась лишь слухами, и клуб не совершил ни одного приобретения. Весеннюю часть сезона «Краснодар» проведет в том же составе, который заложил чемпионский фундамент в первой части Премьер-лиги.

«Краснодар» fckrasnodar.ru

На руку подопечным Мусаева может сыграть график на остаток розыгрыша, где большинство противостоящих команд располагается за пределами лидирующей шестерки. Наиболее тяжелым испытанием для «быков» выглядят выездные встречи с «Зенитом» и ЦСКА, а также заключительный поединок против столичного «Динамо», имеющий некоторый привкус дежавю.

«Зенит», напротив, выступил полной противоположностью визави в борьбе за трофей РПЛ и перетряхнул основную обойму команды. Наиболее весомой выглядит потеря Клаудиньо, который сменил одну «золотую клетку» на другую, перейдя в катарский «Аль-Садд».

Попытка заполучить Родриго Саласара либо Матеуса Перейру не увенчалась успехом, поэтому главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак на зимних сборах перешел к схеме 4-2-3-1.

«Зенит» fc-zenit.ru

Треугольник в центре поля питерцев во второй части кампании должны составить Вильмар Барриос, Вендел и Максим Глушенков — колумбийцу будет отведена роль «чистильщика», бразилец займется построением атак из глубины, к россиянину отойдут функции «десятки».

Конкуренцию в опорной зоне планирует навязать Саша Зделар, оказавшийся лишним в рядах ЦСКА. Любопытно, что дебют сербского хавбека имеет все шансы состояться во встрече 19-го тура против «армейцев».

Также «Зенит» полностью перекроил правую бровку, где место вингера желает застолбить за собой многомилионный Луис Энрике, а под ним может действовать Огнен Мимович, взятый в аренду у «Фенербахче».

Некоторая встряска в расположении клуба с берегов Невы напрашивалась давно, так как последние две кампании российского первенства подопечные Семака вовсе не выглядят неуязвимо и любезно предоставляют соперникам возможность зацепиться за золото. Посмотрим, пойдут ли видоизменения «Зениту» на пользу, ведь угроза упустить все трофеи в юбилейный год окажет дополнительное давление на команду.

Сохранит ли «Спартак» набранный темп?

Еще одним участником чемпионской гонки выступают «красно-белые», отставание которых от «Краснодара» и «Зенита» составляет всего два очка. Москвичи набрали великолепный ход перед каникулами, одержав шесть побед подряд с общей разницей забитых/пропущенных мячей 19:2.

Деян Станкович в ноябре-декабре, похоже, вывел подопечных на пик формы, однако сохранят ли они оптимальные кондиции после перерыва — открытый вопрос. Основная подготовка «народной команды» проходила на полях ОАЭ, где впервые столичный клуб уступил «Зимний Кубок РПЛ» питерскому «Зениту».

«Спартак» spartak.com

«Сине-бело-голубые» в финале буквально разобрали соперников на части, что может заставить Станковича пересмотреть свои конспекты и внести коррективы перед стартом официальных поединков. К слову, плодотворная работа на трансферном рынке позволяет сербскому специалисту прибегнуть к перестановкам в составе.

На некоторых позициях даже возник переизбыток исполнителей, из-за чего не совсем понятно, как Деян собирается внедрять новичков в тактическую модель клуба. «Спартак» явно платил 18,7 млн евро за Ливая Гарсию и 10 млн евро за Пабло Солари не для того, чтобы оба занимали место на скамейке запасных.

С другой стороны, у 46-летнего наставника появился козырь в рукаве, касающийся ротации состава, как минимум в атакующей линии. Оборонительные порядки «красно-белых» впечатляют немного меньше, что может стать «ахиллесовой пятой» москвичей.

Вклинится ли «Динамо» в медальную тройку?

Подопечные Марцела Лички по ходу летне-осенней части розыгрыша РПЛ одержали лишь одну победу над клубом из лидирующей группы, одолев «Локомотив» во втором туре со счетом 3:1. Однако данный фактор не мешает «бело-голубым» находиться на расстоянии вытянутой руки от третьей строчки, имея в активе 35 баллов.

Конечно, злую шутку со столичным клубом может сыграть календарь — во второй половине им придется снова сойтись с обидчиками «Краснодаром», «Зенитом» и ЦСКА, которые минимально одолели «Динамо», и провести два московских дерби против «Спартака» и «Локомотива».

Календарь и таблица РПЛ

Зимой «бело-голубые» долго запрягали на трансферном рынке, хотя обойма требовала усиления еще с летнего межсезонья. Фанаты москвичей спокойно выдохнули только в последние дни окна, когда ряды команды пополнили правый защитник Хуан Касерес и опорный полузащитник Данил Глебов.

На первый взгляд, оба перехода выглядят попаданием в яблочко, ведь в первой части именно данные позиции вызывали наибольшие нарекания в стане «Динамо». Наконец правый край и опорную зону займут профильные игроки, а не превращенные в универсалов Диего Лаксальт и Александр Кутицкий.

«Динамо» fcdynamo.ru

Столичный клуб делает шаг вперед, готовясь навязать борьбу остальным претендентам в погоне за медалями Российской Премьер-лиги. Хорошим подспорьем для достижения общего успеха станет набор оптимальной игровой формы Константином Тюкавиным, чьи бомбардирские свершения немного сникли по сравнению с феерий прошлого сезона.

Продлится ли яркий перформанс Батракова?

«Локомотив» открыл чемпионату России юное дарование, которое поразило российскую футбольную общественность своим выступлением. Батраков оказывал колоссальное влияние на общую картину игры «железнодорожников», преуспевая как в созидательной части, так и справляясь с миссией завершителя атак.

19-летний полузащитник быстро прибрал к своим ногам роль одного из лидеров «красно-зеленых» и статус главного исполнителя стандартных положений, преуспев в этом и несколько раз ассистировав партнерам по команде после подачи с углового либо штрафного удара.

Алексей Батраков globallookpress.com

В планы Алексея точно не входит звездная болезнь, от которой, по его словам, удерживает хорошее воспитание и поддержка близких — родители постоянно говорят ему, чтобы он оставался собой. Так что нет никаких предпосылок к тому, что звезда Батракова угаснет в весенней части РПЛ.

Воспитанник «Локомотива» на данном этапе выглядит наиболее перспективным российским игроком, который в случае дальнейшего прогресса сможет попробовать свои силы на просторах топ-лиг Европы. Правда, пока Алексей полностью сконцентрирован на выступлениях за родную команду, которая, вопреки всему, продолжает конкурировать за места в верхней части таблицы национального первенства.

Пойдет ли по наклонной «Ростов» без Карпина и Глебова?

Для «Ростова» зимняя пауза прошла максимально событийно, при чем по большей мере со знаком минус. «Желто-синие» не только не сумели удержать всех лидеров, но и распрощались с Валерием Карпиным, без которого клуб представить очень тяжело.

56-летнего специалиста отправляли на вольные хлеба в середине первой части чемпионата России, когда команда переживала тяжелые времена и не могла одержать викторию на протяжении семи туров кряду. Тем не менее Валерий Георгиевич сумел найти необходимые рычаги, благодаря которым на каникулы «Ростов» отправился в приподнятом настроении, выдав четырехматчевую победную серию и расположившись на седьмой строчке.

Отставка Карпина вовсе не связана с игровыми моментами — по словам наставника, он хочет больше сконцентрироваться на работе в сборной России. Его преемником стал бывший ассистент Джонатан Альба, попавший в структуру ростовчан еще в 2018 году.

Джонатан Альба fc-rostov.ru

Посмотрим, обладает ли испанец таким же багажом знаний, как Валерий Георгиевич, и сумеет ли удержать «желто-синих» на плаву. Первый самостоятельный опыт Альбы вовсе не обещает оказаться легким, к тому же в последний день трансферного окна «Ростов» покинул один из ведущих исполнителей — Данил Глебов.

Джонатану придется импровизировать, чтобы закрыть образовавшуюся брешь в середине поля, так как достойной замены 25-летнему россиянину в команде не наблюдается. Планировалось, что роль Глебова перейдет Родриго Саравии, но уругваец не желает возвращаться в расположение «Ростова» и до сих пор находится в Латинской Америке.

В Ростове-на-Дону подул ветер перемен, который может принести фатальные последствия клубу уже во второй части сезона.

Оправдают ли себя многомиллионные траты?

Большинство клубов, идущих в первой шестерке, позволили себе солидные расходы во время зимнего трансферного окна. Основной акцент российские футбольные коллективы сделали на латиноамериканский рынок, пойдя по пути наименьшего сопротивления.

Самым дорогостоящим приобретением стал Луис Энрике, за которого «Зенит» заплатил «Ботафого» 33 млн евро. Для бразильца это второе турне в Европу после провального этапа в испанском «Бетисе».

Луис Энрике fc-zenit.ru

Вполне вероятно, что 24-летний вингер реабилитируется за фиаско в рядах «вердибланкос» и вновь заставит соперников боятся правый фланг питерцев, как это было при Малкоме. Наверняка Энрике хочет оставаться на радарах главного тренера сборной Бразилии в преддверии чемпионата мира 2026 года, чему поспособствует только яркая игра в стане «Зенита».

«Спартак» составил достойную конкуренцию клубу с Северной столицы по зимним растратам. Как говорили выше, трансфер Ливая Гарсии обошелся «красно-белым» в 18,7 млн евро и стал самым дорогим в истории команды.

Тринидадец нашел себя в рядах греческого АЕКа после перевода на позицию центрального нападающего, улучшив в разы показатели результативности. Только в «Спартаке», чья игровая схема выстроена 4-2-3-1, место единственного форварда забронировано Манфредом Угальде, который ведет борьбу за «Золотую бутсу» РПЛ.

Неужели Деян Станкович решится сломать рабочую модель и перейти на игру в два нападающих? Ведь в приобретении столь дорогостоящего новобранца на роль резервного игрока смысла не наблюдается.

Аналогично обстоит ситуация с покупкой за 10 млн евро у «Ривер Плейт» Пабло Солари, который в последние годы привык занимать место правого вингера, где у «Спартака» выступает Тео Бонгонда. Тот же Ливай Гарсия умеет играть на фланге, поэтому тактические построения «красно-белых» весной остаются загадкой.

Пабло Солари spartak.com

Более логичными выглядят действия ЦСКА, имеющего огромное число центральных нападающих, которые откровенно не блещут результативными действиями. Для решения проблемы «армейцы» подписали Алеррандро из «РБ Брагантино» за 4,2 млн евро.

Лучший снайпер бразильской Серии А должен составить пару с Тамерланом Мусаевым и добавить мощи в последней трети поля «красно-синих».

Московское «Динамо», долгое время находящееся в роли отстающих в трансферной гонке, на финише рассталось с 11,4 млн евро — за Хуана Касереса из «Лануса» заплатили 3,4 млн евро, Данил Глебов из «Ростова» стоил 8 млн евро.

Таким образом «бело-голубые» устранили головную боль, закрыв наконец две вызывающие обеспокоенность позиции. Касерес и Глебов должны прийтись ко двору столичному клубу, застолбив за собой место среди стартовых одиннадцати.

Кто останется в хвосте пелотона?

Сразу семь клубов РПЛ находятся в зоне риска, имея все шансы распрощаться с элитным дивизионом по окончании сезона. Плотность внизу турнирной таблицы зашкаливает, что не позволяет даже «Крыльям Советов», идущим на десятой строчке, чувствовать себя в безопасности, так как отрыв от пятнадцатого «Ахмата» составляет всего пять баллов.

Избежать вылета самарцы намерены за счет зимних усилений — клубу удалось на правах аренды вернуть Антона Зиньковского и заполучить Луку Гагнидзе. Также весенняя часть может стать финальным аккордом для Игоря Осинькина у руля «Крыльев Советов», которого активно сватают «на выход» всю текущую кампанию.

Худшие шансы на спасение имеет «Оренбург», набравший всего восемь очков после восемнадцати туров чемпионата России. Укрепление обоймы за счет игроков Первой лиги кажется недостаточным шагом и складывается ощущение, что оренбуржцы смирились с мыслью о понижении в классе.

«Оренбург» fcorenburg.ru

Компанию подопечным Владимира Слишковича, вероятно, составит «Факел», чья зимняя закупка по количеству игроков выглядит более масштабно, но их способность перевернуть ситуацию вызывает сомнения. При этом у «Ахмата» в последние годы по ходу весенней части сезона получалось преображаться, не исключено, что дружина Сергея Ташуева выберется не только с предпоследнего места, но и покинет зону стыковых матчей.

Упасть туда могут «Пари НН» и махачкалинское «Динамо» — первых настигнет проклятие Виктора Гончаренко, который в прошлом сезоне финишировал четырнадцатым с «Уралом», вторым, как новобранцам высшего дивизиона, не хватит опыта в баталиях за сохранение прописки.