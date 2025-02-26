Корреспондент LiveSport.Ru Михаил Пукшанский разыскал старейшину российского тренерского цеха Валерия Овчинникова, больше известного в футбольных кругах, как Борман. С тренером, восемь лет рулившим нижегородским «Локомотивом» в высшей лиге, обсудили шансы лучших и худших клубов РПЛ в оставшихся 12 турах. С учетом зимних трансферов, календаря, результатов на сборах и погоды, в которую уже 1 марта окунутся вновь прибывшие латиноамериканцы. Вспомнили и первых бразильцев, которых в Россию привез именно Валерий Викторович, и как реагировал на них народ в Нижнем Новгороде. Ну, и Валерия Карпина — он ведь начинал как раз у Овчинникова в таллинском «Спорте».

«Если ничего в "Краснодаре" не треснет, станут чемпионами»

— Финиш чемпионата РПЛ каким вам представляется? Вновь борьба до последнего тура на всех этажах турнирной таблицы?

— Наверху три команды будут идти «ноздря в ноздрю» до последнего — «Краснодар», «Зенит» и «Спартак». Там две мерились кошельками все зиму, а краснодарцы жили по принципу «не навредить». Но, как вижу, на выходе будет спор примерно равных команд с приблизительно одинаковыми шансами.

— Кто фаворит все же главный, по-вашему?

— Те будут бороться, а «Краснодар» просто станет чемпионом.

— Почему просто — пора, или есть более веские причины?

— За счет слаженности. Ну, и опыт, пусть отрицательный, потери чемпионства в прошлом году тоже появился. Сохранили костяк, сделали определенные выводы. Наверное, сегодня это важнее тугих кошельков. Психологически стали более устойчивыми. Если ничего там не треснет, станут чемпионами. Не думаю, что ребята испугаются такой дорогостоящей комплектации конкурентов.

— То есть, «Краснодару» может в очередной раз помешать только он сам, или все же «Зенит» в год столетия клуба?

— Только так. Все и разряда психологии.

— Кто-то может вмешаться в спор этой тройки?

— Если что-то экстраординарное случится, то «Динамо». Но маловероятно.

— Если оценивать календарь оставшихся 12 туров, в чью пользу он говорит?

— Наверное, у «Краснодара» попроще. Есть выезд в Питер и к ЦСКА. Ну, «Динамо» опять дома в последнем туре. А так и терять особенно негде.

— Можем отталкиваться от увиденного на зимнем Кубке в Эмиратах и последних контрольных встреч, или в официальных все будет по-иному?

— Даже если команда из лидирующей группы играет на первенство с аутсайдером, это совершенно другое состояние души. Потом какую цель преследовали команды, которые сейчас проиграли «Зениту»? Думаю, что такой «хитрован», как Станкович, вряд ли хотел показывать все наработки.

«Касерес приехал в "Динамо", и уже жалуется на погоду»

— Насколько существенны зимние приобретения, чтобы они могли принципиально изменить расстановку сил?

— По этому поводу можем что-то сказать только после двух-трех туров. В моем понимании, нас ждет абсолютно новый чемпионат. Сегодня трехмесячная пауза накладывает особый отпечаток, поскольку нет серьезных международных спаррингов, а внутренние междусобойчики утомляют.

— В былые времена могли рассчитывать на более существенное пополнение, или научились усиливаться точечно?

— Деньги считают, за исключением некоторых. Но точечное усиление точечному усилению рознь. Вот сейчас приехал парагвайский защитник в «Динамо», и уже жалуется на погоду. А он не знал, куда летел? С таким подходом здесь делать нечего.

— Какие из сорвавшихся трансферов можно назвать разочарованием для клубов и чемпионата в целом?

— Лучше будем говорить о состоявшихся.

— Тем не менее, что за клоунаду мы наблюдали с переходом Родриго Саласара не то в «Зенит», не то в «Спартак»?

— Агенты набивали цену, маневрируя между двумя кошельками. В итоге вроде бы из-за санкций что-то там не срослось.

— Верите, что санкции работают вплоть до персоналий и на футбольном рынке? Я имею в виду некого человека из «Газпрома», который якобы стал преградой переходу Саласара из «Браги» в «Зенит»?

— Не хочу это обсуждать.

— «Зенит» ведь приобрел по большому счету только одного Луиса Энрике за 35 миллионов евро...

— Ты так легко сказал «35 лимонов». Наверное, мы бы это интервью не писали, имей возможность оперировать такими суммами. До такой степени уже привыкли к каким-то миллионам-миллиардам в нашем футболе, что уже не реагируем. Такие деньги для российского государства, людей с зарплатой 30 тысяч, — нонсенс. За бразильца, который может еще не заиграть.

Луис Энрике «Зенит»

— Нет, но хороший игрок.

— И я хороший, и ты хороший. А если он не сработает, куда все спишется? Это же не 3,5 миллиона. Почему Галицкий не покупает за 35? Да потому, что клуб его. А «Зенит» и «Спартак» — народное достояние. Только народа я не вижу, который такие трансферы понимает и принимает.

— У «Спартака» в конце года был уже, очевидно, хороший баланс во всех линиях. Как встраивать новичков, чтобы ничего не сломать?

— А вот это самое интересное. Здорово выглядели, ярко, а главное исправно набирали очки. Теперь же надо как-то воткнуть тех, кого приобрели не за три копейки. Парень из Тринидада сейчас по идее должен усадить на скамейку Угальде. Но как это сделать, чтобы не разрушить коллектив? Он обязан быть на голову выше, чтобы это поняли в раздевалке. Понятно, менять схему, играть в два нападающих Станкович не станет. Потом какая погода будет в Москве 2 марта, когда «Спартак» принимает «Оренбург»?

Все футбольные трансферы

— Да не холодно особо — 0 и даже чуть выше.

— Это для нас с тобой не холодно. А для этих южноамериканских «чертей»?

«Не уверен, что Карпин рвется в Динамо»

— Данила Глебов — главный внутренний переход межсезонья, или вообще главный, поскольку время на адаптацию ему не нужно?

— Из периферии в Москву — все равно испытание. Пусть он и капитанил в клубе, за сборную регулярно играл. Но теперь новый вызов — надо смотреться выше условно Фомина, а не на фоне «Ростова» мыслить.

— Ваш воспитанник Валерий Карпин ушел из «Ростова». Ранее его тоже сватали в «Динамо».

— Не уверен, что он так рвется в «Динамо». Если Москва, то для него «Спартак», где он себя сделал, как футболист и тренер. И потом если «Динамо» «выстрелит» вторую часть, как убирать Личку. Вообще для любого тренера не может быть никаких гарантий.

— Идеальное развитие карьеры для Карпина каким вам представляется?

— «Спартак». Но всякое может быть. Мы же помним пример Константина Ивановича Бескова, который всю жизнь играл за «Динамо», а тренером с большой буквы стал в «Спартаке».

— Идем по низам. «Крылья Советов» все?

— Специфический город, слишком любят своих «колбасить». Вот и «заколбасили», похоже.

— Первая лига, или вообще будет расформирован новым губернатором потихоньку?

— Ему никто не даст. Слишком сильны традиции, еще с «волжской защепки». Но со стороны все это очень плохо выглядит.

— Как оцениваете довольно множественные приобретения «Ахмата», «Факела» и «Пари НН»?

— Хочется, чтобы «Ахмат» вылез. У меня там свои интересы в плане футболистов. Главное, чтобы группа новых игроков выстрелила, и прежние за ними подтянулись. А так будет мощная драка во второй восьмерке.

— «Оренбург» уже не спасет никто и ничто?

— Да Бог их знает. Сколько знали примеров, когда команды выбирались из самых безнадежных ситуаций. Конечно, отставание большое. Но бывает чудо футбольное. Проснулся, и «попер», как говорится. Помним же, что они начали с победы над «Спартаком». Для руководства, тренера первые два тура будут, как лакмусовая бумажка.

«Оренбург» — «Спартак» globallookpress.com

— «Химки» тоже близки к кончине?

— «Веселая» в кавычках история. Высшее руководство под статьями. Анохин тоже под следствием. В этой ситуации не до футбола.

— И все же, кто вылетит, кто попадает в переходные?

— Вангой не хочу быть. О лидерах сказал. Здесь не хочу никому злую судьбу предрекать. Сам помню, что это такое.

— Возможны ли всякие закулисные игры на финише с учетом возможностей и стремлений одних на фоне полной импотенции других?

— Возможно.

— Но вроде бы в последние годы ничего такого замечено не было.

— А Самара, что вышло на всеобщее обозрение.

— Я имею в виду некие договоренности между командами, или с отдельными игроками.

— Ты уже назвал три команды. А вылетают только две.

— Если сравнить уровень РПЛ сейчас и, скажем, 15 лет назад. Что стало лучше, что хуже?

— С учетом того, что в Европе не играем и в мире о нас вообще забыли, это шаг назад. С другой стороны, появилась необходимость больше уделить внимание собственным ресурсам. И это хорошо.

— Насколько сильно сказывается на мотивации клубов отсутствие еврокубков?

— Только для тех, кто играл в Лиге чемпионов. Даже прочие еврокубки не такой стимул. Пусть ЦСКА и «Зенит» выигрывали Кубок УЕФА, но это уже давняя история. Сегодня все равно ровняемся на Европу, где интересны только лигочемпионские места.

— Вот и я об этом. Бороться за условно 3-4 места сегодня интересно?

— Больше для болельщиков. И хозяева клубов могут там между собой хорохориться. Но это не впишешь в историю.

— Если завтра российские клубы возвращаются в Европу, что мы увидим: уровень РПЛ упал, или принципиально ничего не поменялось?

— Не поменялось.

«Футбол 90-х был закулисным»

— А если копнуть поглубже в ваши лихие времена 90-х, когда нижегородский «Локомотив» навел немало шороха, совсем другой был футбол?

— Он был больше закулисный. Мы сталкивались с такими проблемами и людьми, чего сейчас близко нет.

— Про футбол 90-х много мифов, в том числе разные подковерные игры, договорняки... Что правда, а что ложь?

— Вот именно, что много мифов. Сейчас вот в Самаре полыхнуло, а все вспоминают 90-е со знаком «минус». 35, или сколько там миллионов должны судьям? В наши времена было немыслимо прийти к руководителю с такими вопросами.

— То есть, вы не могли об этом говорить с вашим главным спонсором Омари Шарадзе из нижегородской железной дороги?

— А как ты себе это представляешь? «Омари Хасаныч, я должен 30 миллионов рублей». Твое личное дело. Он же из заднего кармана их не достанет, чтобы вместе сели.

— Вы привезли двух первых бразильцев в Россию. Как он к этому отнесся, когда все говорили туристы с пляжа.

— Полный стадион сразу стал. Три игры сыграли, потом начали гулять. Но у меня были Калитвинцев, Смертин, пытались им голову назад поставить. Не вышло.

— Вы же и при Борисе Немцове в Нижнем работали?

— Да, Борис Ефимыч... Понятно, футбол он видел с вертолета. Как-то пришел к нему — дайте футболистам хоть пару машин и пять квартир. «Да, двадцать дам». До сих пор получают. Такие помощники у него были, торговая мафия. Но интересный человек, что там говорить. Физик-ядерщик, умница. И для Нижнего много, конечно, сделал.

— Если попытаться сравнить с нынешним временем, тогда «чернухи» в футболе было больше или плюс-минус так же?

— Тогда 30 миллионов и сегодня — совершенно разные абсолютно деньги.

— То есть, сейчас можно купить только судей, но не футболистов с многомиллионными контрактами?

— Невозможно. Если ты с таким контрактом подписываешься под какой-то договорный матч, и «сливаешь», тебе просто оторвут голову.

— Вот я сейчас удивился, когда кто-то из испанских футболистов Примеры попался на ставках в 6-7 тысяч евро. Зачем человеку, который зарабатывает 500-600 в год?

— Жадность фраера губит.

— Ваша легендарная фраза «Давал, даю и буду давать» — в большей степени была откровением, или игрой на публику?

— Не то и не другое. Ее вырвали из контекста. Это было совещание главных тренеров российского футбола в присутствии Колоскова, Симоняна, Толстых, Поморцева... И когда начали говорить, давайте будем честно играть, я встал, и чуть вывел народ из спячки. А то уже многие засыпать начали. Вот к тем тренерам, которые уничтожали мою команду, я и обратился. Вы говорите о честном футболе, а сами думаете — давал, даю и буду давать. А чего ж вы в первом круге об этом честном футболе не говорили! Люди встрепенулись, подняли головы. А потом все перевернули. И понеслось... Надо быть полным идиотом, что я сказал «давал, даю и буду давать».

Арсен Найденов wikimedia

— Понятно, вашим ближайшим другом был Арсен Найденов из «Жемчужины»?

— Да, никогда друг друга не обманывали. Кроме одного случая. Сидим на сборах в Сочи, он ко мне приехал. — Давай поститься, как раз только покрестился. — Давай, проверим себя на вшивость. Уехал на пару часов, но обещал вернуться. Смотрю, что-то неладное. Прыгнул в машину. Жена внизу встречает, — да лежит типа наверху, чаек попивает. Поднимаюсь, так у этого «животного» на тумбочке полная тарелка котлеток с пюрешечкой.

— Помню, когда мы Арсена Юрьевича проводили в 2010-м, вы сказали, что в Сочи мне больше делать нечего.

— Все так. Здорово, что столько людей со всей страны приехало. И футболисты «Жемчужины» разных поколений все были.

«У Романцева было свое видение футбола»

— О главной фигуре 90-х. Олег Романцев стал легендой российского футбола, доминируя со «Спартаком» целое десятилетие. Согласны с тем, что для чемпионата это было губительно, или громкие победы в Европе такого перекоса стоили?

— Надо понимать, что когда развалился Советский Союз, он взял всех лучших со всего СССР. Вот они и рвали 10 лет всех подряд. А громкие победы в Еврокубках все скрашивали.

— Не совпадение, что только с уходом Олега Ивановича (если не брать пары сезонов) чемпионы стали меняться?

— Он же условия создавал хорошие ребятам. Совсем другие деньги платил, чем у нас, скажем, были. Нельзя же сравнить жизнь в Нижнем Новгороде в 90-х годах с Москвой.

Олег Романцев globallookpress.com

— Почему у Романцева потом не получилось ни в «Динамо», ни в «Сатурне», и вскоре он и вовсе завершил карьеру?

— Во-первых, он чисто спартаковец. Во-вторых, ему там не дали работать, как он работал в «Спартаке». Там он был сам себе хозяином — принимал решения и выполнял их. Ну, и еще он был слишком харизматичной фигурой для «Динамо» и «Сатурна», их руководителей. Они только на словах были его единомышленниками. Но не думаю, что помогали.

— Не было это связано с тем, что футбол переходил на линейную оборону, которую он не хотел понимать?

— Мы были с ним в Голландии на конференции европейских тренеров. Все он прекрасно понимал. Когда жизнь припрет, что хочешь освоишь. Да, у него было свое видение футбола. Может, он и прав был в тот момент.

— А у вас самого что не пошло после эпохи в Нижнем? Почему не удалось продолжать топ-карьеру в российском футболе?

— Из той же серии. Привык за все отвечать сам. Я не мог руководить командой так, как хотел. А согласовывать каждый вопрос не в моих правилах. Есть мое решение, я несу за него ответственность. Принимать чужое, и еще нести ответственность за него...

— «Ротор» Виктора Прокопенко был чрезвычайно самобытной командой Олегом Веретенниковым, Валерием Есиповым, Владимиром Нидергаусом. Чего им не хватило, чтобы хоть раз стать чемпионами?

— Чисто психология. Мощнейшая команда была. Каждый раз чего-то не хватало. И в Кубке тоже. Динамовский «молодняк» не смогли обыграть в финале. Опять-таки проблема периферии.

— Только ли деньги — проблема региональных команд во все времена?

— Есть губернатор, или начальник Горьковской железной дороги, который любит футбол, команда будет жить. Потом приходит ему на смену другой, все заканчивается.

— Не лучше ли все эти деньги отдать детям, в массовый спорт?

— Лучше дать и детям, и профессиональный футбол развивать. Нужно находить инвесторов. Таких, как Галицкий для спорта высших достижений. Но это идеальная картинка. А так любой губернатор может изыскать деньги на то, и на то. При желании.

Валерий Карпин globallookpress.com

— Последние пару лет идет дискуссия: надо ли сборной России играть с командами в разы ниже уровнем, или это пустая трата времени?

— Надо играть со всеми, кто захочет с нами играть в этой ситуации. Не до жиру, быть бы живу. Карпин дает игрокам хороший опыт в футболке национальной сборной.

— Как в целом оцените его работу на этом поприще?

— На жирную «четверку».

— В свете изоляции российского футбола много разговоров о необходимости возвращения системы «весна-осень». Ваше мнение на сей счет?

— Оно было изначально единственным. Мы живем не в тех климатических условиях, чтобы играть «осень-весна». Нам же объясняли тогда, дуракам, что летом будут коммерческие турниры. На моей памяти только одна команда съездила в Китай, еле ноги оттуда унесли и потом с трудом чемпионат вытащили.

Всё о футболе России

— С идеей «переехать» в Азию, вроде бы, покончено. Но все же могли в этом быть плюсы, или буквально никаких?

— Если бы нас застолбили в плане еврокубков, поневоле пришлось бы переезжать. Но времена меняются. Вернет нас одна большая страна, чей президент сейчас творит буквально чудеса.

— Сами сейчас, как понимаю, в Эстонии. Чем занимаетесь?

— Наслаждаюсь футболом. В 77 могу себе позволить.