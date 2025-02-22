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    «Жду "Баварию" в финале Лиги чемпионов». Алексей Андронов — о жеребьевке ЛЧ и лучших зимних приобретениях РПЛ

    Эксклюзивное интервью с известным телеведущим, комментатором и журналистом

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    Алексей Андронов
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    Алексей Андронов
    Алексей Андронов, неоднократно обозревавший с места событий важнейшие матчи Лиги чемпионов, ответил на самые животрепещущие вопросы корреспондента LiveSport.Ru Михаила Пукшанского о турнире лучших клубов Европы. Назвал своих фаворитов и попытался объяснить необъяснимые, казалось, сюрпризы. Также комментатор поделился мнением о трансферах, а соответственно и о ближайших перспективах лидеров РПЛ.

    «Вылет "Милана" и "Ювентуса" — настоящие сенсации»

    — Вчера состоялось жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Кого ждете в четвертьфиналах?

    — Надеюсь, «Брюгге» с «Виллой». Дортмунд однозначно с «Лиллем». У «Атлетико» мало силенок на «Реал» нынешний. «Бавария», «Арсенал», «Интер», «Ливер», «Барса». Тут без комментариев.

    — Ответные матчи проведут дома «сеяные». Это имеет какое-то значение?

    — Опять-таки в каждом случае — отдельная история. Мадрид никакой не выезд для «Реала», понятно. «Барса», думаю, все решит еще в первом матче с «Бенфикой». Вот для «Ливерпуля» важно, полагаю, не проиграть сначала в Париже, и дома решить вопрос. А «Байеру» с «Баварией» нет разницы, где они будут играть.

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    • — Кто теперь, по-вашему, главный фаворит турнира? Букмекеры вновь отдают предпочтение «Реалу».

    — Один из. Если вычленять, то два испанских гранда, и «Бавария».

    — По тем же раскладам вероятность чемпионства, скажем, «ПСЖ» в три раза меньше. Разве это справедливо?

    — Команда меняется на ходу. На мой взгляд, им не достает битвы в своем чемпионате. Если там теряют, то только из-за недооценки соперника, когда спустя рукава подошли к матчу. И обыграв «Брест» сейчас с таким счетом, где-то на девятом облаке находятся. Чем выше залезает обезьяна, тем лучше видно ее задницу.

    — Вы не ответили на мой вопрос — «ПСЖ» в три раза слабее «Реала»?

    — Да.

    — Финал «Реал» — «Барселона» реален вполне?

    — Я бы не хотел такого финала. Жду «Баварию». У них пунктик такой, тем более из Кубка от «Байера» вылетели, а в чемпионате все в порядке с огромным гандикапом. Поэтому сейчас имеют право сконцентрироваться на Лиге чемпионов. Что и сделают.

    «Ювентус» — ПСВ

    — Шесть из восьми результатов ответных матчей сродни мини-сенсаций. Самый удивительный для вас, если брать именно поединки этой недели?

    — Конечно, поражение «Аталанты» дома. «Милан» и «Ювентус» — сенсации настоящие. «Бавария» с «Селтиком» иного рода история.

    — «Реал» очень уж легко разобрался с «Сити» в повторном поединке, даже с учетом плачевного состояния англичан. Не сложился ли у Пепа Гвардиолы за последние годы некий комплекс Карло Анчелотти?

    — Много об этом говорю, и интересно, как жизнь дальше будет доказывать. Считаю, что Гвардиола во все времена категорически не умеет строить оборону. Не понимает вообще, как это делать. Каждая команда защищается все хуже и хуже. И это мешает все годы. Даже если возьмем его первую Лигу чемпионов с «Барселоной», там заслуга игроков, которые не отдавали мяч сопернику. Как только вдруг те забирают, получается 0:4 от «Реала».

    — Тогда сразу, что нужно сделать Пепу, дабы понимать?

    — Ему нужен помощник, но не типа Артеты. Это все выглядит абсолютно безобразно. Так же было и в «Баварии».

    — Ощущение такое, что Килиан Мбаппе готов сегодня забивать сколько хочет, а не сколько может?

    — В первую очередь, это очень правильная установка тренера. Когда у тебя есть такой быстрый нападающий, всегда надо делать передачу за спину центральным защитникам, в расчете на его рывок. Пас Рауля все это наглядно продемонстрировал.

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    • — Такое понимание в российском футболе возможно?

    — Примерно видели у Леонида Слуцкого, когда был Ахмед Муса. Пусть сравнение относительное, поскольку он не такой техничный и умелый, но от защитника всегда мог убежать. А у «Сити» вообще же нет защитников, которые могут этому противостоять. Один вообще потерялся, не знает, где он оказался. Второй не понимает позицию.

    — Ху из ху, расшифруйте.

    — Хусанов и Стоунз. Второй вообще не умеет играть в защите. Не понимаю, что он там делает. Это максимум уровень условного «Лестера». Диаш — то же самое. Аке выходит на замену, и тем более ни о чем. Перейдем ко второму голу Мбаппе. Пять человек за ним бегают по штрафной, и никто ничего не может сделать.

    — Безрассудная желтая карточка Джуда Беллингема — плод его разнузданности?

    — Думаю, для него очень тяжелым разочарованием стал финал чемпионата Европы. До сих пор обижен на весь мир, что Англия так проиграла Испании. Отсюда все плоды. Проводит очень слабый сезон по сравнению с предыдущим.

    — Проблема переходного возраста?

    — В первую очередь психологическая травма. Когда забиваешь через себя, и этот гол ничего не решает...Казалось, мог быть спасителем нации, хотя ничего сверхъестественного в футболе не сделал. По сей день. Если мы говорим о сборной Англии, то Беккхэм, то Оуэн...Сейчас так оказалось, что он. Не Сака же будет спасать Англию. Проблема Беллингема сегодня только в нем.

    Джуд Беллингем

    — Ходят разговоры, будто УЕФА аннулирует все дисквалификации перед 1/8 финала, не слышали?

    — Ничего об этом не знаю. С моей точки зрения это было бы странно. Иначе смысл в этих карточках. Еще перед полуфиналами, возможно. Там уже должны играть лучшие.

    — Совсем не разбираюсь в смешанных единоборствах, тем удивительнее для меня, что многие бойцы ММА болеют именно за «Реал». Что их так сближает?

    — Ну, это мода. Я как человек, который не может терпеть мадридский «Реал», и который даже будет болеть за сборную ДНР в матче с ним, все равно это понимаю.

    — Объясните.

    — Просто команда, которая все выигрывает последние годы, не более того. Плюс влияние грядущей Суперлиги, где они себя себя амбасадорами видят. Для них «Реал» — сила. Они не будут болеть за «Баварию», или «Манчестер Сити».

    — Как они так знакомятся, что могут легко зайти в подтрибунное помещение после матча на «Бернабеу»?

    — Это вопрос менеджеров. Не такая сложная история. Можем увидеть иногда в НХЛ, как всякие селебрети заходят в раздевалку.

    — Все три итальянских клуба вылетели в одночасье. Системный сбой?

    — Конечно, нет. Там все по-разному.

    — Тогда так. «Милан» забил на 1-й минуте. Казалось бы, «Фейеноорд» (в итоге — 1:1) должен оказаться в состоянии грогги, тем более что получил от своего недавнего форварда Сантьяго Хименеса?

    — В современном, я бы даже сказал постковидном футболе, очень многое решает вера в себя. Как говорил Данила Багров, сила не в деньгах, а сила в правде. И сейчас многие команды такого усредненного уровня, как «Фейеноорд» понимают, что здесь надо выложиться до конца. Ни на что не отвлекаться и не сбиваться. Шанс есть всегда, и у всех. Другой вопрос, как им воспользоваться. У «Фейеноорда» получилось. Не поплыли после этого гола, спокойно продолжали играть, как им предложил тренер.

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  • Вчера

    • — «Ювентус» тоже ведь уступил «ПСВ» (1:3) абсолютно по делу?

    — Я смотрел только овертайм. И для меня даже до этого гола было очевидно, что у «Ювентуса» что-то не в порядке. Они не выглядели командой, которая готова побеждать, уничтожать. Давайте возьмем опять-таки для примера чемпионат Европы. Сборная Испании в финале вышла убивать. Не важно, какой состав, пусть там 40-летний Хесус Навас. Но они не могли проиграть эту игру. У такого гранда, как «Ювентус», должна быть та же психология. Но он только дергался, метался. Игроки, что я видел, подсовывали мяч куда попало. Так невозможно выиграть, только проиграть.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    — Едва не оконфузилась и «Бавария» (1:1). Недооценили «Селтик»?

    — Просто у «Баварии» «не стоит» на «Селтик». Выиграли 2:1 на выезде, думали, что те рассыпятся в Мюнхене совсем, но не получилось. Центр обороны «Баварии» — это притча во языцех. Самый идиотский в топ-клубах Европы. И он себя проявил. Поэтому ничего удивительного. Но это клуб, который никогда не складывает оружия.

    Сафонову надо каждый раз играть и показывать себя

    — «Монако» без половины игроков «основы» тоже был близок к тому, чтобы перевести игру против «Бенфики» в овертайм, но нет (3:3). Без Александра Головина Лига чемпионов теряет для вас некоторый интерес?

    — Нет, абсолютно. Я не про персоналии. Меня интересуют команды.

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    • — Луис Энрике благодаря уверенной поступи во всех турнирах получил полный плацдарм для экспериментов. Согласитесь, трудно было представить себе Хвичу Кварацхелия в роли центрфорварда, или правого вингера?

    — Скажу банальность в этом случае, что главный тренер всегда имеет право на эксперименты. Что касается появления Хвичи справа, то это так называемый обратный вингер. С правой стороны левой ногой он может приносить больше опасности. Вспомним, как менялись Рибери и Роббен в «Баварии» на флангах, тут же все станет понятно. И левому защитнику всегда сложнее против левоногого форварда.

    — Джанлуиджи Доннарумма радовался каждому отбитому мячу при любом счете в матче с «Брестом» (7:0). Перспективы Матвея Сафонова опять туманны?

    — Нет, конечно, не приговор. Я предлагаю всем посмотреть на путь Лунина в «Реале». С одной стороны давно в системе, с другой масса аренд в «Леганес», «Овььедо», и так далее... Но он выиграл в том году пенальти с «Сити». Но в финале играл Куртуа. Лунин свой шанс не использовал, и это еще категорически сказалось на сборной Украины. Если помните, он сыграл на Евро-24 первый матч, и провалил. Потом играл Трубин из «Бенфики».

    И здесь Сафонов должен что? Не зарываться. Каждый матч, как последний. Он не сильнее Доннарумы. Тот по определению первый. Но рано или поздно его продадут. Матвею надо каждый раз играть и показывать. На сегодня он находится в большом клубе, у него великий конкурент с такими тем более титулами.

    Матвей Сафонов

    — Не солоно хлебавши завершили выступление в Лиге Европы Федор Чалов и Магомед Оздоев. Это их сегодняшний уровень, выходить от случая к случаю и проигрывать оба матча «Стяуа» (с общим счетом 1:4)?

    — Я крайне невысокого мнения о тренера ПАОК Резвана Луческу. Проблема в нем.

    — Зато Арсен Захарян впервые за много месяцев отдал хотя бы голевую передачу в победном матче «Сосьедада» (5:2). Это что-то да значит?

    — Наверное, для него это глоток оптимизма. Но поскольку он часто не травмирован, не очень понятно, каково его будущее. Возвращаться точно не надо. Если что, в аренду типа «Лас-Пальмас» в Сегунду.

    — Единственный, за кого можем полноценно порадоваться в этом турнире и вообще в Европе — голкипер норвежского «Буде-Глимт» Никита Хайкин. Видели, что там творилось в концовке с «Твенте» (5:2)?

    — Для меня это самый интересный российский игрок за границей, после Головина. Я бы обратил внимание на слова Виталия Кафанова, который сказал, что у нас нет вратарей, которые умеют так играть ногами, как Хайкин. Плюс он в клубе — единственный иностранец, кто выходит в стартовом составе. И вообще это мой друг.

    Никита Хайкин

    — Что вы ему советуете?

    — Не оказаться мусором в большой команде. Были предложения из «Баварии». Не принял. Понятно, сын богатого человека, но живет своей жизнью.

    «Восемь очков у "Баварии" отыграть невозможно»

    — К предстоящему евро-уикэнду. Только 7 из 16 участников прошедшего этапа Лиги чемпионов выиграли на предыдущих выходных. Продолжение следуют, или они в основном буксуют перед Еврокубками, а не после?

    — Я не готов это связывать. Как можно «Баварию» при 0:0 с «Байером» связать с Лигой чемпионов? Никак.

    — «Ман Сити» что-то сможет противопоставить завтра дома «Ливерпулю» после Мадрида?

    — Думаю, у «Сити» все будет плохо, даже если Холанн вернется. Будь он готов, вышел бы с «Реалом» в перерыве. Мне кажется вообще, что проект «Сити» заходит в определенный тупик. Де Брёйне играет в пенсионерский футбол, как и многие остальные. Пеп к этому не готов оказался. А новых лидеров он не рождает. Разве что завалить всех деньгами, но они в футбол не играют.

    Абдукодир Хусанов и Винисиус Жуниор

    — Абдукодир Хусанов с учетом травм защитников «горожан» вновь имеет все шансы выйти в основе. Как он вам вообще по первым матчам?

    — Пока как в бульоне курица. При этом на правом фланге обороны, похоже, альтернативы нет. Но Гвардьола решил, что любых игроков может расставлять, как ему хочется, без учета их навыков. Это — звездная болезнь многих тренеров.

    — Сегодня «Астон Вилла» принимает «Челси». Теневые фавориты за четвертое лигочемпионское место?

    — Наверное, да. «Вилла» вообще мощная команда, хотя не могу к ним испытывать симпатий.

    — Почему?

    — Когда вратарь делает такое в финале чемпионата мира, это откладывается надолго. Но команда сильная, и сам Мартинес, конечно. А «Челси» в прострации. Как обычно, когда пришел американский владелец. Ни хрена не понимает в футболе, понакупил игроков... Скажите мне, вот как можно было взять Мудрика за 100 миллионов!

    Эмилиано Мартинес

    — Насколько его дисквалифицируют за допинг?

    — Понятия не имею, что там творится. Сейчас уже Янику Синеру три месяца дали ни за что.

    — «Ноттингем» едет в Ньюкасл. Думаете, есть у этого выскочки шанс удержаться в четверке?

    — Для них каждый следующий матч важнее предыдущего. Жить с таблицей в голове им очень тяжело.

    — Еще несколько слов о «Реале» в контексте судейских скандалов. Не могут люди в черном совместным образом на него ополчиться, как это случается в России? Скажем, конкретно в воскресном матче с «Жироной»?

    — Не готов аргументировать, но не будет.

    — «Барселоне» в Лас-Пальмасе и «Атлетико» в Валенсии, тем не менее, будет попроще с учетом матча «Реала» с «Сити»?

    — Ну, и что? Разве «Реал» не привык к такому графику?

    — В Германии после чудовищно несправедливой ничьей «Байера» с «Баварией» все?

    — Восемь очков отыграть невозможно.

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    • — Хаби Алонсо, по вашей информации, все же переберется летом в Мадрид?

    — Не уверен, что «Реал» будет расставаться с Анчелотти. Потом у Хаби есть варианты в «Ливерпуле» и в «Баварии». Во всех командах, где он играл.

    — В любом случае уходит из «Байера»?

    — Не факт. Зависеть будет от конкретных предложений и от того, как финиширует «Байер».

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    «Зимой "Динамо" лучше всех зимой сработало на трансферном рынке»

    — Вчера для РПЛ закрылось зимнее трансферное окно. Лучшие приобретения, на ваш взгляд?

    — Назову двоих. Луис Энрике, понятно, очень сильный игрок даже для «Зенита». Вытащил весь Кубок Либертадорес в «Ботафого». Второй — Глебов. Очень важная для «Динамо» фигура в опорной зоне. Туда ставили Ласкальта, который там вообще ни о чем. Сейчас ключевое приобретение.

    — Последний переход Саши Зделара из ЦСКА в «Зенит» озадачил многих...

    — Скатертью — дорога.

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  • Вчера

    • — Лучше всех сработал «Спартак»?

    — Нет. «Динамо». Они укрепили то, что им было нужно. «Спартак» вообще не понимаю, что делает. Заплатить за какого-то тринидададца 20 миллионов...

    — Пабло Солари сразу забил гол «Торпедо» в контрольном матче. Может вытеснить из состава Тео Бонгонду?

    — Солари хорошо знаю. Сильный игрок, и не капризный. В отличие от других, кто не готов к искусственным полям, условно Воронежу, где его каждую минуту будут бить по ногам. А этот готов. У него правильная голова, и он знает, что потом пойдет в хороший европейский клуб.

    — Нападающий «Брагантино» Алеррандро достался ЦСКА совсем недорого (окало 6 миллионов евро) для лучшего снайпера бразильского чемпионата. Какие перестановки ожидать в связи с этим в атакующей линии «армейцев»?

    — Все будет зависеть от того, как он найдет общий язык с тренером. Надеюсь, Николич знает, как его использовать, но стопроцентной уверенности нет.

    — Владислав Радимов со свойственной ему категоричностью заявил, что если Константин Тюкавин не станет лидером, ничего из «Динамо» не выйдет. Так ли это, с учетом прихода Данилы Глебова?

    — Возможно, он прав, поскольку у «Динамо» нападающих нет. Честно скажу, когда Россия не имеет еврокубков, для меня РПЛ не имеет никакого смысла. Не хочу ее обсуждать.

    Валерий Карпин

    — Тогда полуроссийский вопрос. Валерий Карпин проследует летом тем же маршрутом за своим подопечным Глебовым, или уедет в Нарву?

    — Буду удивлен, если это произойдет.

    — Сейчас у меня была серия интервью с комментаторами. Всех спрашиваю, как его «клинч» с ними?

    — Ко мне это не имеет отношения. Но надо работать так, чтобы это было интересно не Карпину, а массе зрителей. А если Карпин считает, что он может влезать в работу комментатора, то я ему буду рассказывать кого куда ставить.

    Всё о футболе России

    — Сами нынче на каких проектах сосредоточены?

    — Южноамериканский футбол, хоккей и чемпионат мира по ралли.

    — Сами по-прежнему в гонке?

    — Староват уже.

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