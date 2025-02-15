«Байер» доминировал, но не забил. «Бавария» удержала нулевую ничью в ключевом матче

Матч, который мог стать настоящей битвой за чемпионство, закончился без голов. «Байер» прижал «Баварию» к воротам, но Мануэль Нойер и его защита выдержали давление. В итоге — 0:0, и этот результат, без сомнения, больше устроил мюнхенцев, которые сохранили восьмиочковый отрыв в таблице.

Футбол. Германия. Бундеслига Байер — Бавария 0:0 Байер: Лукаш Градецки, Норди Мукиэле, Жонатан Та, Эдмон Тапсоба, Пьеро Инкапье, Жереми Фримпонг, Алехандро Гримальдо (Патрик Шик, 90'), Гранит Джака, Эксекиэль Паласиос, Нейтан Телла (Амин Адли, 85'), Флориан Вирц Бавария: Мануэль Нойер, Йозуа Киммих, Хироки Ито (Йосип Штанишич, 68'), Ким Мин Джэ, Деотшанкюль Юпамекано, Джамал Мусиала (Саша Боэ, 86'), Майкл Олисе (Серж Гнабри, 68'), Александар Павлович (Леон Горецка, 68'), Конрад Лаймер, Гарри Кейн, Кингсли Коман (Лерой Зане, 68') Предупреждения: Пьеро Инкапье (11'), Хироки Ито (39'), Александар Павлович (53'), Деотшанкюль Юпамекано (74'), Эдмон Тапсоба (90 + 4')

Первый тайм: перекладины, блоки и абсолютное преимущество «Байера»

С первых минут «Байер» показал, кто сегодня хозяин на поле. Они взяли мяч под контроль, разгоняли атаки через фланги и вынуждали «Баварию» играть на выживание. У гостей за первый тайм не было не то что ударов в створ — вообще ни одного акцентированного момента.

Первый тревожный звонок для мюнхенцев прозвучал уже на 11-й минуте: Пьеро Инкапье грубо въехал в Дайо Упамекано, спровоцировав небольшую стычку между игроками. Судья ограничился жёлтой карточкой, но градус матча резко повысился.

«Байер» — «Бавария» globallookpress.com

А потом пошли реальные угрозы. На 21-й минуте Флориан Вирц пробил, Нойер парировал, а Джереми Фримпонг головой отправил мяч в перекладину. Через пару минут — дежавю: Натану Телле выдали отличную подачу, и он тоже зарядил в каркас ворот. «Бавария» выглядела растерянной, а её единственный момент в тайме случился только на бумаге — Гарри Кейн пробил головой, но был в офсайде.

Кстати, этот первый тайм стал для «Баварии» историческим в плохом смысле — впервые с начала сбора статистики в 1992 году мюнхенцы закончили первые 45 минут без единого удара в створ.

Второй тайм: «Байер» давит, «Бавария» ждёт шанса

После перерыва сценарий не изменился: «Байер» продолжил нагнетать, «Бавария» терпела. Хозяева создали ещё несколько моментов, но либо не хватало точности, либо Нойер делал свою работу.

Компани понял, что так просто не отобьётся, и на 68-й минуте пошёл ва-банк: сразу четыре замены. На поле появились Горецка, Гнабри, Станишич и Сане — попытка добавить свежести и хоть как-то встряхнуть игру.

«Байер» — «Бавария» globallookpress.com

Первый (и последний) удар «Баварии» по воротам случился на 73-й минуте. Гарри Кейн оказался в штрафной и пробил из убойной позиции, но защитник «Байера» бросился под мяч и заблокировал удар. Всё, на этом атаки мюнхенцев закончились.

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Концовка матча осталась за хозяевами. Вирц получил шанс стать героем, но с добивания отправил мяч мимо. В последнюю минуту Амине Адли пробил в упор — Нойер спас, а Вирц с выгодной позиции не попал в створ. «Бавария» дотерпела.

Что дальше?

«Байер» должен чувствовать себя обманутым. Они сделали всё, чтобы победить, но мяч просто не шёл в ворота. По xG счёт был бы 2,23:0,14 в их пользу — почти разгром, если бы не холодная статистика на табло.

«Байер» — «Бавария» globallookpress.com

Для «Баварии» это ничья — маленькая победа. Они удержали отрыв в таблице и продолжают контролировать ситуацию в гонке за титул. Да, их игра в этом матче оставляла вопросы, но очки в апреле никто считать не будет — главное, где ты окажешься в мае.

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А вот «Байеру» теперь надо не просто надеяться на осечки конкурента, но и самим не терять очки. Они были в шаге от победы, но вместо этого упустили шанс вернуть интригу в борьбу за чемпионство.