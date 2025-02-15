«Байер» доминировал, но не забил. «Бавария» удержала нулевую ничью в ключевом матче

Первый тайм: перекладины, блоки и абсолютное преимущество «Байера»
С первых минут «Байер» показал, кто сегодня хозяин на поле. Они взяли мяч под контроль, разгоняли атаки через фланги и вынуждали «Баварию» играть на выживание. У гостей за первый тайм не было не то что ударов в створ — вообще ни одного акцентированного момента.
Первый тревожный звонок для мюнхенцев прозвучал уже на 11-й минуте: Пьеро Инкапье грубо въехал в Дайо Упамекано, спровоцировав небольшую стычку между игроками. Судья ограничился жёлтой карточкой, но градус матча резко повысился.
А потом пошли реальные угрозы. На 21-й минуте Флориан Вирц пробил, Нойер парировал, а Джереми Фримпонг головой отправил мяч в перекладину. Через пару минут — дежавю: Натану Телле выдали отличную подачу, и он тоже зарядил в каркас ворот. «Бавария» выглядела растерянной, а её единственный момент в тайме случился только на бумаге — Гарри Кейн пробил головой, но был в офсайде.
Кстати, этот первый тайм стал для «Баварии» историческим в плохом смысле — впервые с начала сбора статистики в 1992 году мюнхенцы закончили первые 45 минут без единого удара в створ.
Второй тайм: «Байер» давит, «Бавария» ждёт шанса
После перерыва сценарий не изменился: «Байер» продолжил нагнетать, «Бавария» терпела. Хозяева создали ещё несколько моментов, но либо не хватало точности, либо Нойер делал свою работу.
Компани понял, что так просто не отобьётся, и на 68-й минуте пошёл ва-банк: сразу четыре замены. На поле появились Горецка, Гнабри, Станишич и Сане — попытка добавить свежести и хоть как-то встряхнуть игру.
Первый (и последний) удар «Баварии» по воротам случился на 73-й минуте. Гарри Кейн оказался в штрафной и пробил из убойной позиции, но защитник «Байера» бросился под мяч и заблокировал удар. Всё, на этом атаки мюнхенцев закончились.
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Концовка матча осталась за хозяевами. Вирц получил шанс стать героем, но с добивания отправил мяч мимо. В последнюю минуту Амине Адли пробил в упор — Нойер спас, а Вирц с выгодной позиции не попал в створ. «Бавария» дотерпела.
Что дальше?
«Байер» должен чувствовать себя обманутым. Они сделали всё, чтобы победить, но мяч просто не шёл в ворота. По xG счёт был бы 2,23:0,14 в их пользу — почти разгром, если бы не холодная статистика на табло.
Для «Баварии» это ничья — маленькая победа. Они удержали отрыв в таблице и продолжают контролировать ситуацию в гонке за титул. Да, их игра в этом матче оставляла вопросы, но очки в апреле никто считать не будет — главное, где ты окажешься в мае.
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А вот «Байеру» теперь надо не просто надеяться на осечки конкурента, но и самим не терять очки. Они были в шаге от победы, но вместо этого упустили шанс вернуть интригу в борьбу за чемпионство.